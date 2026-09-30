Desde que Emma Hayes assumiu como técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, 60 jogadoras defenderam a equipe e 56 começaram uma partida como titulares.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 está a menos de um ano de distância, e dois jogos contra a Espanha, líder do ranking, estão marcados para outubro. Mas Hayes ainda está abrindo espaço para jogadoras sem convocações. Ainda há combinações que ela quer ver e temporadas em clubes que merecem reconhecimento.

"Nós não somos a Espanha, e não estamos tentando ser a Espanha", disse Hayes durante a coletiva de imprensa de terça-feira após o anúncio da convocação. "Elas são uma equipe excepcional. São campeãs mundiais com mérito e têm a própria identidade, a própria metodologia, assim como nós."

A lista de 26 jogadoras anunciada por Hayes na terça-feira incluiu rostos conhecidos, como a capitã Lindsey Heaps, a meio-campista Rose Lavelle e a lateral Emily Fox. Também houve algumas surpresas, incluindo quatro jogadoras sem convocações: a goleira Jordan Silkowitz, a meio-campista Evelyn Shores e as atacantes Pietra Tordin e Trinity Byars.

Todas as quatro tiveram temporadas de destaque por seus respectivos clubes da NWSL, enquanto Shores, Tordin e Byars têm ampla experiência no sistema das seleções de base.

A questão, porém, é: por que agora? Com a Copa do Mundo se aproximando, quanto espaço ainda há para seguir fazendo experiências?

“Você nem sempre pode deixar de lado o desenvolvimento da geração que estará lá amanhã, então, se eu priorizar somente a Copa do Mundo, não terei a oportunidade para jogadoras que podem e serão impactantes para este time em 2028 ou 2031”, disse Hayes.

Trata-se de desenvolver e evoluir constantemente. E, quando as jogadoras fazem isso em seus clubes, Hayes percebe. A temporada de Ashley Sanchez no North Carolina Courage é um exemplo.

"Eu não vi isso na temporada passada nem na anterior. Então acho que foi um grande passo à frente para ela e, neste estágio da carreira, tenho certeza de que ela não quer desperdiçar as oportunidades que estão diante dela."

Depois de quatro meses sem um período de treinamentos ou um jogo, a seleção feminina dos Estados Unidos agora encara seu maior teste até aqui. Para jogadoras como Sanchez, outubro oferece outra chance de mostrar serviço antes das eliminatórias. Para outras, incluindo Jaedyn Shaw e Ally Sentnor, ficar fora da convocação faz parte de um plano de longo prazo. Tanto as escolhas quanto as ausências levantam questões sobre como o time de Hayes está tomando forma.