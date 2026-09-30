'Um grande passo adiante' - Ashley Sanchez ganha retorno, e Jaedyn Shaw fica fora enquanto Emma Hayes faz escolhas ousadas para os testes contra a Espanha - Vencedores e perdedores da USWNT
Desde que Emma Hayes assumiu como técnica da seleção feminina dos Estados Unidos, 60 jogadoras defenderam a equipe e 56 começaram uma partida como titulares.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 está a menos de um ano de distância, e dois jogos contra a Espanha, líder do ranking, estão marcados para outubro. Mas Hayes ainda está abrindo espaço para jogadoras sem convocações. Ainda há combinações que ela quer ver e temporadas em clubes que merecem reconhecimento.
"Nós não somos a Espanha, e não estamos tentando ser a Espanha", disse Hayes durante a coletiva de imprensa de terça-feira após o anúncio da convocação. "Elas são uma equipe excepcional. São campeãs mundiais com mérito e têm a própria identidade, a própria metodologia, assim como nós."
A lista de 26 jogadoras anunciada por Hayes na terça-feira incluiu rostos conhecidos, como a capitã Lindsey Heaps, a meio-campista Rose Lavelle e a lateral Emily Fox. Também houve algumas surpresas, incluindo quatro jogadoras sem convocações: a goleira Jordan Silkowitz, a meio-campista Evelyn Shores e as atacantes Pietra Tordin e Trinity Byars.
Todas as quatro tiveram temporadas de destaque por seus respectivos clubes da NWSL, enquanto Shores, Tordin e Byars têm ampla experiência no sistema das seleções de base.
A questão, porém, é: por que agora? Com a Copa do Mundo se aproximando, quanto espaço ainda há para seguir fazendo experiências?
“Você nem sempre pode deixar de lado o desenvolvimento da geração que estará lá amanhã, então, se eu priorizar somente a Copa do Mundo, não terei a oportunidade para jogadoras que podem e serão impactantes para este time em 2028 ou 2031”, disse Hayes.
Trata-se de desenvolver e evoluir constantemente. E, quando as jogadoras fazem isso em seus clubes, Hayes percebe. A temporada de Ashley Sanchez no North Carolina Courage é um exemplo.
"Eu não vi isso na temporada passada nem na anterior. Então acho que foi um grande passo à frente para ela e, neste estágio da carreira, tenho certeza de que ela não quer desperdiçar as oportunidades que estão diante dela."
Depois de quatro meses sem um período de treinamentos ou um jogo, a seleção feminina dos Estados Unidos agora encara seu maior teste até aqui. Para jogadoras como Sanchez, outubro oferece outra chance de mostrar serviço antes das eliminatórias. Para outras, incluindo Jaedyn Shaw e Ally Sentnor, ficar fora da convocação faz parte de um plano de longo prazo. Tanto as escolhas quanto as ausências levantam questões sobre como o time de Hayes está tomando forma.
Vencedora: Ashley Sanchez
Se houve uma jogadora que Hayes quase precisava trazer para esta convocação, foi Sanchez.
Com 20 gols em 26 jogos pelo North Carolina Courage, Sanchez se tornou difícil de ignorar. Ela lidera a corrida pela Chuteira de Ouro da NWSL e igualou o recorde de gols em uma única temporada, estabelecido por Temwa Chawinga, do Kansas City.
Sua transferência do Washington Spirit para o Courage trouxe uma mudança de cenário, mas Sanchez deixou sua marca. Em sua primeira temporada na Carolina do Norte, ela liderou a equipe em gols e assistências e foi finalista ao prêmio de Meio-campista do Ano da NWSL. Nesta temporada, ela levou esse impacto a outro nível.
Na seleção nacional, porém, as oportunidades foram mais difíceis de aparecer. Sanchez teve uma carreira impressionante nas seleções de base, mas suas convocações para a equipe principal nem sempre se traduziram em tempo em campo. Ela não jogou na Copa do Mundo Feminina de 2023, e sua última partida pela USWNT foi em 2024. Embora tenha sido convocada para o período de treinos de janeiro de 2025, a espera para voltar a vestir as cores dos Estados Unidos foi longa.
"Acho que Ashley teve uma temporada extraordinária, não apenas em termos do número de gols que marcou, mas também pela consistência de seu desempenho. Acho que ela merece isso, com base no que vem fazendo nesta temporada", disse Hayes durante a entrevista coletiva de terça-feira.
"Tive uma conversa com [o técnico do Courage] Mak [Lind], que foi muito elogioso em relação à maturidade dela nesta temporada; ao desejo dela de realmente querer voltar à seleção nacional. E ela demonstrou isso com seu comportamento. Acho que o próximo passo para ela é manter essa consistência."
Perdedora: Jaedyn Shaw
Shaw nunca pareceu tão à vontade no Gotham FC. Ela está jogando com liberdade, marcando gols e recentemente se tornou a jogadora mais jovem da história da NWSL a alcançar 25 gols na temporada regular na carreira. Essa forma fez sua ausência da convocação de outubro chamar atenção. Para Shaw, isso significa perder a chance de se testar contra a Espanha.
Hayes, porém, quer dar a ela minutos significativos nesta Data Fifa. Shaw e Ally Sentnor se juntarão ao sub-23, onde poderão ter mais tempo de jogo do que talvez recebessem com a equipe principal. A U.S. Soccer tem se concentrado cada vez mais em manter os dois grupos conectados, com jogadoras transitando entre eles com base nas oportunidades e nas necessidades de desenvolvimento. As duas seguem nos planos de Hayes.
“A decisão de colocar tanto Jaedyn quanto Ally [Sentnor] no sub-23 foi o fato de que é uma janela de dois jogos”, disse Hayes. “Eu não usei Jaedyn no último período de treinos contra o Brasil e, como já disse muitas vezes, quero priorizar o desenvolvimento das jogadoras, e não quero que atletas menos experientes fiquem sempre sentadas no banco e joguem poucos minutos... Elas ainda são centrais nos nossos planos.”
Vencedora: Trinity Rodman
Trinity Rodman teve um ano para ficar na memória, e ainda não acabou.
Ela começou 2026 assinando o maior contrato da história do futebol feminino, um acordo de três anos para permanecer no Washington Spirit. Desde então, tem sido presença constante nas convocações da USWNT e marcou 11 gols, a maior marca da equipe, pelo Spirit.
Longe dos gramados, ela viajou para perto e para longe para apoiar o namorado, Ben Shelton, em torneios de tênis, incluindo o U.S. Open de 2026, em que ele chegou à final.
No caminho, ela também trabalhou para reduzir as lacunas no próprio jogo. E Hayes está particularmente orgulhosa desse progresso.
“Antes de mais nada, estou muito orgulhosa de Trinity Rodman. Estou mesmo”, disse Hayes. “Falei com ela talvez há uma semana, e conversamos sobre esta época no ano passado, sobre os desafios que ela estava enfrentando, e sobre como trabalhou tão duro para fechar as lacunas onde precisava, para desenvolver robustez, resiliência física...”
Esse crescimento também se estendeu à liderança dela.
“Acho que ela evoluiu na liderança. Falamos muito sobre isso. Ela tem muito orgulho de ser uma grande companheira de equipe e tem muito orgulho de mostrar, pelo exemplo, que pode liderar. Ela está sempre pedindo para liderar, o que eu absolutamente adoro, e faz a diferença de muitas maneiras”, continuou Hayes.
Perdedora: Naomi Girma
Naomi Girma entrou na lista de 26 jogadoras, mas não demorou muito para Hayes expressar sua preocupação com a condição física da zagueira.
“Naomi Girma sofreu uma pancada no treino de hoje. Não tenho total certeza se Naomi estará na lista, mas tenho certeza de que informaremos alguma coisa se esse for o caso. Essa talvez seja a única mudança que teremos de fazer”, disse Hayes em tempo real durante a coletiva.
A condição de jogo de Girma tem sido uma preocupação, especialmente porque ela não atuou em nenhuma partida do Chelsea na Women's Super League (WSL) nesta temporada. Girma também ficou fora da lista para os jogos da USWNT contra o Brasil, no Brasil, no início do ano, devido a lesão.
Se Girma não for considerada apta para jogar no período de treinos e contra a Espanha, há uma preocupação real com a posição de zagueira. A USWNT já está sem uma defensora em Emily Sonnett e, por isso, dependerá muito de Tierna Davidson, Kennedy Wesley e Tara Rudd, todas capazes, mas a experiência de ter uma dupla com Girma e Sonnett contra um time como a Espanha realmente parece uma ausência infeliz para os EUA.
“Tenho de pensar nas jogadoras que estão disponíveis, e é por isso que sempre fui enfática ao dizer que temos de desenvolver um grupo maior de jogadoras, porque, assim, alguma coisa pode acontecer", disse Hayes. "Podemos nos ver em situações como a deste período de treinos, em que talvez fiquemos sem duas de nossas zagueiras titulares. Se eu não preparar as jogadoras para estarem prontas, então não estarei fazendo o meu trabalho.”
Vencedora: Trinity Byars
Para quem acompanha a NWSL, Byars é um nome familiar. A atacante pode atuar como camisa 9, camisa 10 ou até camisa 8, e tem feito uma temporada de destaque pelo San Diego Wave, com 10 gols e duas assistências. Mas, até agora, ela nunca havia sido convocada para a seleção principal.
Em agosto, a jogadora de 23 anos se tornou apenas a segunda atleta da história do Wave a alcançar dois dígitos de gols em uma temporada, juntando-se a Alex Morgan, que marcou 15 em 2022.
Byars não é nenhuma estranha ao sistema de seleções nacionais, porém. Ela representou os Estados Unidos na Copa do Mundo Feminina Sub-17 de 2018 e na Copa do Mundo Feminina Sub-20 de 2022, além de também ter passado pelo sub-23. Agora, Hayes quer ver o que ela pode acrescentar ao grupo principal.
“Depois, você tem Trinity Byars”, disse Hayes, “que está entre as quatro principais artilheiras do país. Nem sempre se encontra muitas camisas 9 que consigam combinar bem profundidade e jogo de apoio, e acho que ela tem sido brilhante. E eu não quero esperar para observá-la.”