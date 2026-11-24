Maurice Edu, analista da Apple TV, está empolgado. Eleito o Novato do Ano da MLS em 2007 e por muitos anos meio-campista da seleção dos EUA, ele sabe o que significa vencer nesta liga, tanto ao longo da temporada regular quanto quando os jogos passam a valer um pouco mais. Sim, o Supporters’ Shield, concedido ao time com mais pontos na temporada regular, tem importância para ele. Mas o futebol dos playoffs é diferente.

“Eu valorizo o Supporters’ Shield. Sou um purista nesse sentido e dou valor a isso. Acho que agora ele tem implicações para o mando de campo em certas fases dos playoffs. Ficou mais importante. Mas esta parte da temporada me empolga”, disse à GOAL antes do início dos jogos da repescagem.

E a primeira rodada já deu muito assunto. O Nashville SC, que acabara de estabelecer o recorde de pontos da MLS, perdeu em casa sua estreia nos playoffs para o FC Cincinnati. O New England Revolution passou por Cavan Sullivan e pelo Philadelphia Union. O St. Louis venceu Son Heung-Min e o LAFC por 3 a 2 na noite de segunda-feira. E o Inter Miami já está a uma derrota da eliminação após perder por 3 a 0 para o Columbus Crew.

Edu enxergava como outros times poderiam causar problemas ao Miami. Também sabia o que Lionel Messi poderia fazer a respeito.

“Eles vão enfrentar times capazes de causar problemas à defesa deles. O Miami é o Miami porque, no ataque, tem o jogador que faz a diferença. Se esse cara disser: ‘Quero mudar o ritmo, quero aumentar um pouco a intensidade’, aí você está em apuros. Não há nada que possa fazer”, acrescentou.

É aí que está toda a magia. Edu falou sobre Miami, Nashville, LAFC e o que os playoffs da MLS ainda podem reservar na mais recente edição de Mic’d Up, série recorrente em que a GOAL ouve analistas, narradores e outros comentaristas sobre o futebol nos EUA e no exterior.

Esta entrevista passou por pequenas edições para ficar mais concisa e clara.