ORLANDO -- Na noite anterior ao grande momento de Justin Ellis, Gio Reyna colocou o braço em volta do atacante de 19 anos e prometeu que aquilo aconteceria. Os dois estavam sentados no hotel da seleção masculina dos Estados Unidos, fortalecendo uma relação que começou com a admissão de Ellis de que Reyna há muito tempo era seu jogador favorito. E, na véspera de sua estreia pela USMNT, o ídolo de Ellis disse a ele que faria um gol em sua estreia, e que o próprio Reyna daria a assistência.

Foram necessários apenas quatro minutos para que a previsão de Nostra-Reyna se confirmasse. Logo nos primeiros instantes da vitória da USMNT por 4 a 1 sobre o Peru, foi um cruzamento de Reyna que encontrou a cabeça de Ellis dentro da área, levando a torcida do Orlando City ao delírio por viver o momento dos sonhos de um dos seus.

"Eu e ele temos passado muito tempo juntos", disse Ellis sobre Reyna. "E ontem à noite, antes do jogo, ele estava me dizendo que ia me dar uma assistência. No fim, aconteceu, e sou muito grato por isso."

Reyna ficou feliz por cumprir a promessa.

"Eu disse a ele que só queria dar assistências para ele", afirmou Reyna. "Ele está trabalhando muito duro nos treinos e, obviamente, vem jogando muito bem na MLS, então merece isso."

Houve uma segunda assistência de Reyna pouco depois. Logo após o gol de Ellis, a USMNT cercou a estrela adolescente enquanto os torcedores explodiam de alegria. Em seguida, a joia do Orlando City foi empurrada para fora da roda e de volta para diante da multidão em êxtase. E quem teve a visão de empurrar Ellis de volta para lá? Reyna, que queria garantir que Ellis aproveitasse ao máximo aquele momento.

"Acho que o Gio simplesmente entendeu o momento, que eu estava de volta em casa e também diante do The Wall", disse Ellis. "Foi superespecial."

O dia inteiro foi especial para uma das estrelas em ascensão mais rápidas da MLS, que causou a impressão perfeita em sua estreia pela USMNT.