'Um dos melhores momentos da minha vida' - Como a estreia de Justin Ellis pela seleção dos EUA se tornou um sonho com a ajuda da previsão ousada do mentor Gio Reyna
ORLANDO -- Na noite anterior ao grande momento de Justin Ellis, Gio Reyna colocou o braço em volta do atacante de 19 anos e prometeu que aquilo aconteceria. Os dois estavam sentados no hotel da seleção masculina dos Estados Unidos, fortalecendo uma relação que começou com a admissão de Ellis de que Reyna há muito tempo era seu jogador favorito. E, na véspera de sua estreia pela USMNT, o ídolo de Ellis disse a ele que faria um gol em sua estreia, e que o próprio Reyna daria a assistência.
Foram necessários apenas quatro minutos para que a previsão de Nostra-Reyna se confirmasse. Logo nos primeiros instantes da vitória da USMNT por 4 a 1 sobre o Peru, foi um cruzamento de Reyna que encontrou a cabeça de Ellis dentro da área, levando a torcida do Orlando City ao delírio por viver o momento dos sonhos de um dos seus.
"Eu e ele temos passado muito tempo juntos", disse Ellis sobre Reyna. "E ontem à noite, antes do jogo, ele estava me dizendo que ia me dar uma assistência. No fim, aconteceu, e sou muito grato por isso."
Reyna ficou feliz por cumprir a promessa.
"Eu disse a ele que só queria dar assistências para ele", afirmou Reyna. "Ele está trabalhando muito duro nos treinos e, obviamente, vem jogando muito bem na MLS, então merece isso."
Houve uma segunda assistência de Reyna pouco depois. Logo após o gol de Ellis, a USMNT cercou a estrela adolescente enquanto os torcedores explodiam de alegria. Em seguida, a joia do Orlando City foi empurrada para fora da roda e de volta para diante da multidão em êxtase. E quem teve a visão de empurrar Ellis de volta para lá? Reyna, que queria garantir que Ellis aproveitasse ao máximo aquele momento.
"Acho que o Gio simplesmente entendeu o momento, que eu estava de volta em casa e também diante do The Wall", disse Ellis. "Foi superespecial."
O dia inteiro foi especial para uma das estrelas em ascensão mais rápidas da MLS, que causou a impressão perfeita em sua estreia pela USMNT.
Um golaço dos sonhos
Quando a escalação dos Estados Unidos foi anunciada em voz alta, houve uma ovação audível para o nome de Ellis. Ele era o garoto da cidade representando Orlando em seu estádio. Que lugar para fazer sua estreia pelos Estados Unidos.
Isso significava que já seria uma estreia inesquecível, mas Ellis garantiu que a ocasião fosse marcada por mais do que apenas os aplausos antes do jogo. Seu gol de cabeça saiu com apenas quatro minutos. Reyna admitiu depois da partida que nem sabia que Ellis havia marcado.
"Aconteceu algo estranho com o sol, e eu não consegui ver direito se a bola entrou", disse Reyna. "Na verdade, por algum motivo achei que tinha ido para fora, e então o vi sair correndo. Eu só queria dar um grande abraço nele, e fiquei muito feliz por ele."
Segundo o relato de Ellis, tudo o que ele conseguia ouvir naquele momento era Reyna gritando seu nome. Todo o resto, disse ele, estava meio embaçado. Levou um momento para cair a ficha, tanto pela familiaridade quanto pela falta de familiaridade da ocasião.
"Foi o momento perfeito", disse ele. "Eu sonhava em jogar, e sei que jogo neste estádio com frequência, mas jogar neste estádio pela minha seleção é inacreditável. Eu só estava agradecendo a Deus. Provavelmente é um dos melhores momentos da minha vida."
O fato de ter acontecido ao lado de Reyna tornou tudo ainda mais especial.
Jogando com seu jogador favorito
Antes do período de treinos da USMNT, Ellis foi perguntado com quem estava mais animado para jogar. Sua resposta foi Reyna, um jogador de quem ele era fã havia muito tempo. Na véspera de sua estreia pela USMNT, Ellis foi questionado sobre como tinha sido conhecer um jogador que ele admirava.
"Ele vai falar comigo sobre essa pergunta que você acabou de fazer", disse Ellis, tímido. "Ele vai tirar sarro, mas na verdade tem sido muito bom comigo neste período de treinos. Provavelmente, tem sido o jogador mais experiente que mais falou comigo."
Poucos momentos depois, os dois estavam no campo de treino aquecendo juntos. Eles se empurravam e tentavam dar caneta um no outro. Algumas horas mais tarde, Reyna prometeu a Ellis que os dois se conectariam na jogada que acabou resultando em seu gol de estreia.
Ellis, claro, não é estranho a jogar ao lado de caras que admirava. Em nível de clube, ele teve a sorte de ter como companheiro no Orlando City o ícone da França e do Atletico Madrid Antoine Griezmann, o que lhe deu o modelo perfeito com quem trabalhar. Ellis, por sua vez, também causou boa impressão em Griezmann.
“Ele tem um talento incrível", disse Griezmann neste verão, "e, se continuar acrescentando mais, como fez nos dois jogos anteriores, um dia será jogador de um grande time europeu.”
Ellis agora pode se considerar um artilheiro da USMNT, mais uma prova de seu talento e mais combustível para sua ascensão. Ele é, no entanto, uma jovem estrela neste período de treinos, e uma entre muitas que estão sendo orientadas por jogadores mais experientes que admiram há muito tempo. Isso, claro, é intencional. Tudo faz parte do plano do técnico Mauricio Pochettino.
Uma nova geração, guiada por rostos conhecidos
Quando Pochettino convocou seu elenco da seleção dos Estados Unidos, ele montou um grupo dividido exatamente ao meio. Dos 28 jogadores no camp, 13 ainda não haviam atuado pela seleção dos Estados Unidos. Outro, George Campbell, tinha apenas uma partida pela equipe.
Ao montar a lista, Pochettino queria ver como seus jovens jogadores se encaixariam no grupo da seleção dos Estados Unidos. Ele também queria ver como o grupo da seleção receberia esses jovens jogadores e como ele os lideraria nos primeiros dias desde a chegada deles.
"A manchete é que os jogadores mais experientes merecem muito crédito", disse Pochettino, "pela forma como tratam, pela forma como orientam, pela forma como apoiam, pela forma como recebem, pela forma como criam um ambiente muito confortável para que eles se sintam em casa. Isso tem um valor enorme, enorme para nós: ter esse jogador mais experiente ajudando dessa maneira."
"Acho que isso mostrou que estávamos nos preparando e que, pela forma como estávamos trabalhando com a federação, estávamos certos", acrescentou Pochettino.
Reyna é um dos muitos que aceitaram esse desafio, mas não está sozinho. Tyler Adams acolheu dois outros jogadores revelados pelo New York Red Bulls, Adri Mehmeti e Julian Hall. Chris Richards deu continuidade à sua mentoria com o companheiro de Crystal Palace Zavier Gozo. Miles Robinson e Auston Trusty trabalharam com o novo zagueiro Neil Pierre, enquanto Diego Kochen e Brian Schwake vêm trabalhando ao lado dos veteranos de Copa do Mundo Matt Freese e Chris Brady.
"Sabíamos que iríamos jogar ontem, e temos alguns amigos em comum, então isso fez com que nos conectássemos rapidamente", disse Reyna sobre sua nova amizade com Ellis. "Nosso relacionamento tem sido ótimo. Ele é como um irmão mais novo para mim aqui no camp, então tem sido incrível."
A evolução de Reyna para uma figura de irmão mais velho, por sua vez, tem sido impressionante. Ainda com apenas 23 anos, Reyna agora é considerado um veterano. Ele já tem experiência suficiente para ouvir companheiros como Ellis dizerem que cresceram vendo-o jogar.
"O Gio está no meio do caminho entre esses garotos mais novos e eu", disse o capitão Adams, que, aos 27 anos, é o quinto mais velho entre os 28 jogadores no camp. "Ver um cara com essa experiência dizendo: 'Era isso que eu estava fazendo há quatro anos', ou tendo conversas e se entrosando, existe uma ponte, e acho que isso é importante para muitos desses jovens simplesmente se sentirem confortáveis no ambiente deles.
"Acho que temos um equilíbrio realmente muito bom agora."
Continuar com fome
O equilíbrio de que Adams fala é, claro, apenas o começo. A vitória sobre o Peru foi o primeiro jogo de uma sequência de quatro partidas, que fará esse grupo da seleção dos Estados Unidos viajar pelo país para enfrentar equipes realmente competitivas. O próximo adversário é o Chile e, depois disso, vêm os rivais regionais México e Canadá. Daqui para frente, não vai ficar mais fácil.
Naquela noite, porém, Ellis só queria curtir tudo aquilo. Depois do jogo, ele procurou a família. Teve de convencer a segurança a deixá-la entrar no campo para comemorar com ele. Queria dividir o momento com quem o ajudou a chegar até ali. Também queria prolongar esse momento por mais um pouco.
A realidade é que isso não vai acabar tão cedo. Enquanto se preparava para deixar seu estádio como jogador da seleção dos Estados Unidos, Ellis admitiu que seu grande momento seguiria passando por sua cabeça por um bom tempo.
"Muitas mensagens e WhatsApps, só respondendo todo mundo", disse. "Estou mais tranquilo agora, mas, sim, não sei se vou conseguir dormir muito esta noite."
Haverá mais noites, começando na terça-feira, contra o Chile, em St. Louis, mas é seguro dizer que essa primeira foi ainda melhor do que Ellis poderia ter imaginado. Marcar seu primeiro gol com uma assistência de um jogador que você idolatra, diante de uma torcida acostumada a gritar seu nome? Ninguém poderia ter previsto isso... exceto Reyna, aparentemente.