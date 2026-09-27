ORLANDO -- Na noite anterior ao grande momento de Justin Ellis, Gio Reyna passou o braço pelo atacante de 19 anos e prometeu que aquilo aconteceria. Os dois estavam sentados no hotel da seleção masculina dos Estados Unidos, dando continuidade a uma relação que começou com a admissão de Ellis de que Reyna havia sido seu jogador favorito por muito tempo. E, na noite anterior à sua estreia pela USMNT, o ídolo de Ellis disse a ele que marcaria um gol na estreia, e que o próprio Reyna daria a assistência.

Foram necessários apenas quatro minutos para a previsão de Nostra-Reyna se provar correta. Logo nos primeiros instantes da vitória da USMNT por 4 a 1 sobre o Peru, foi um cruzamento de Reyna que encontrou a cabeça de Ellis dentro da área, levando a torcida do Orlando City a comemorar o momento dos sonhos de um dos seus.

"Eu e ele passamos muito tempo juntos", disse Ellis sobre Reyna. "E ele estava me dizendo ontem à noite, antes do jogo, que ia me dar uma assistência. Acabou acontecendo, e sou muito grato por isso."

Reyna ficou feliz por cumprir essa promessa.

"Eu disse a ele que só quero dar assistências para ele", afirmou Reyna. "Ele está trabalhando muito duro nos treinamentos e, obviamente, jogando muito bem na MLS, então merece isso."

Houve uma segunda assistência de Reyna pouco depois. No calor do momento após o gol de Ellis, a USMNT cercou a estrela adolescente enquanto os torcedores explodiam em comemoração. Em seguida, a joia do Orlando City foi empurrada para fora da roda e colocada novamente diante da multidão em êxtase. A pessoa que teve a visão de empurrar Ellis de volta para lá? Reyna, que queria garantir que Ellis aproveitasse ao máximo o momento.

"Acho que o Gio entendeu o momento, que eu estava de volta em casa e também diante do The Wall", disse Ellis. "Foi superespecial."

O dia inteiro foi especial para uma das estrelas em ascensão mais rápidas da MLS, que causou a impressão perfeita em sua estreia pela USMNT.