'Um dos melhores momentos da minha vida' - Como a estreia de Justin Ellis pela seleção dos Estados Unidos se tornou um sonho com a ajuda da previsão ousada de seu mentor Gio Reyna
ORLANDO -- Na noite anterior ao grande momento de Justin Ellis, Gio Reyna passou o braço pelo atacante de 19 anos e prometeu que aquilo aconteceria. Os dois estavam sentados no hotel da seleção masculina dos Estados Unidos, dando continuidade a uma relação que começou com a admissão de Ellis de que Reyna havia sido seu jogador favorito por muito tempo. E, na noite anterior à sua estreia pela USMNT, o ídolo de Ellis disse a ele que marcaria um gol na estreia, e que o próprio Reyna daria a assistência.
Foram necessários apenas quatro minutos para a previsão de Nostra-Reyna se provar correta. Logo nos primeiros instantes da vitória da USMNT por 4 a 1 sobre o Peru, foi um cruzamento de Reyna que encontrou a cabeça de Ellis dentro da área, levando a torcida do Orlando City a comemorar o momento dos sonhos de um dos seus.
"Eu e ele passamos muito tempo juntos", disse Ellis sobre Reyna. "E ele estava me dizendo ontem à noite, antes do jogo, que ia me dar uma assistência. Acabou acontecendo, e sou muito grato por isso."
Reyna ficou feliz por cumprir essa promessa.
"Eu disse a ele que só quero dar assistências para ele", afirmou Reyna. "Ele está trabalhando muito duro nos treinamentos e, obviamente, jogando muito bem na MLS, então merece isso."
Houve uma segunda assistência de Reyna pouco depois. No calor do momento após o gol de Ellis, a USMNT cercou a estrela adolescente enquanto os torcedores explodiam em comemoração. Em seguida, a joia do Orlando City foi empurrada para fora da roda e colocada novamente diante da multidão em êxtase. A pessoa que teve a visão de empurrar Ellis de volta para lá? Reyna, que queria garantir que Ellis aproveitasse ao máximo o momento.
"Acho que o Gio entendeu o momento, que eu estava de volta em casa e também diante do The Wall", disse Ellis. "Foi superespecial."
O dia inteiro foi especial para uma das estrelas em ascensão mais rápidas da MLS, que causou a impressão perfeita em sua estreia pela USMNT.
Um golaço dos sonhos
Quando a escalação da USMNT foi lida em voz alta, houve uma comemoração audível ao nome de Ellis. Ele era o garoto da casa representando Orlando em seu estádio. Que lugar para fazer sua estreia pela USMNT.
Isso significava que sempre seria uma estreia digna de ser lembrada, mas Ellis garantiu que a ocasião seria marcada por mais do que apenas a comemoração antes do jogo. Seu gol de cabeça saiu logo aos quatro minutos. Reyna admitiu depois da partida que nem sabia que Ellis havia marcado.
"Havia algo estranho com o sol, então eu realmente não conseguia ver se a bola tinha entrado", disse Reyna. "Na verdade, por algum motivo achei que tinha ido para fora, e então o vi saindo para comemorar. Eu só queria dar um grande abraço nele, e fiquei muito feliz por ele."
Segundo o relato de Ellis, tudo o que ele conseguia ouvir naquele momento era Reyna gritando seu nome. Todo o resto, segundo ele, foi meio borrado. Levou um momento para que tudo caísse a ficha, tanto pela familiaridade quanto pela falta dela naquela ocasião.
"Foi o momento perfeito", disse ele. "Eu sonhava em jogar, e sei que jogo neste estádio com frequência, mas jogar neste estádio pela minha seleção é inacreditável. Eu só estava agradecendo a Deus. Provavelmente é um dos melhores momentos da minha vida."
O fato de isso ter acontecido ao lado de Reyna tornou tudo ainda mais especial.
Jogando com o seu jogador favorito
Antes do período de treinamentos da USMNT, Ellis foi questionado sobre com quem estava mais animado para jogar. Sua resposta foi Reyna, um jogador de quem ele era fã havia muito tempo. Na véspera de sua estreia pela USMNT, Ellis foi perguntado sobre como tinha sido conhecer melhor um jogador que ele admirava.
"Ele vai me cobrar por essa pergunta que você acabou de fazer", disse um Ellis envergonhado. "Ele vai tirar sarro, mas tem sido realmente muito bom comigo neste período de treinamentos. Provavelmente, ele tem sido o jogador mais experiente que mais falou comigo."
Poucos instantes depois, os dois estavam no campo de treino fazendo o aquecimento juntos. Eles se empurravam e tentavam dar uma caneta um no outro. Algumas horas depois, Reyna prometeu a Ellis que os dois se conectariam na jogada que acabou sendo o gol de estreia dele.
Ellis, é claro, não é estranho a jogar ao lado de caras que admirava. Em nível de clube, ele teve a sorte de ser companheiro do ícone da França e do Atletico Madrid Antoine Griezmann no Orlando City, o que lhe deu o modelo perfeito para trabalhar ao lado. Ellis, por sua vez, também causou boa impressão em Griezmann.
“Ele tem um talento incrível", disse Griezmann neste verão, "e, se continuar acrescentando mais ao jogo como fez nas duas partidas anteriores, um dia será jogador de uma grande equipe europeia.”
Ellis agora pode se considerar um artilheiro da USMNT, mais uma prova de seu talento e mais combustível para sua ascensão. Ele é, no entanto, uma jovem estrela neste período de treinamentos, e uma entre muitas que estão sendo orientadas por jogadores mais experientes que admiram há muito tempo. Isso, claro, é intencional. Tudo faz parte do plano do técnico Mauricio Pochettino.
Uma nova geração, guiada por rostos familiares
Quando Pochettino convocou sua seleção dos Estados Unidos, ele montou um grupo dividido exatamente ao meio. Dos 28 jogadores no elenco, 13 ainda não haviam atuado pela seleção dos Estados Unidos. Outro, George Campbell, tinha apenas uma partida pela equipe.
Ao montar a lista, Pochettino queria ver como seus jovens jogadores se encaixariam no grupo da seleção dos Estados Unidos. Ele também queria ver como esse grupo receberia esses jovens jogadores e como ele os lideraria nos primeiros dias desde a chegada deles.
"A manchete é que os jogadores mais experientes merecem um enorme crédito", disse Pochettino, "pela forma como tratam, pela forma como orientam, pela forma como apoiam, pela forma como recebem, pela forma como criam um ambiente muito confortável para que eles se sintam em casa. Isso tem um valor enorme, enorme para nós: ter esse jogador mais experiente ajudando dessa forma."
"Acho que isso mostrou que estávamos nos preparando e que, na forma como estávamos trabalhando com a federação, estávamos certos", acrescentou Pochettino.
Reyna é um entre muitos que aceitaram esse desafio, mas não está sozinho. Tyler Adams acolheu dois outros jogadores revelados pelo New York Red Bulls, Adri Mehmeti e Julian Hall. Chris Richards deu continuidade à sua mentoria com o companheiro de Crystal Palace Zavier Gozo. Miles Robinson e Auston Trusty trabalharam com o novo zagueiro Neil Pierre, enquanto Diego Kochen e Brian Schwake vêm trabalhando ao lado dos veteranos de Copa do Mundo Matt Freese e Chris Brady.
"Sabíamos que íamos jogar ontem, e temos alguns amigos em comum, então isso fez com que nos conectássemos rapidamente", disse Reyna sobre sua nova amizade com Ellis. "Nosso relacionamento tem sido ótimo. Ele é como um irmão mais novo para mim aqui no grupo, então tem sido incrível."
A evolução de Reyna para uma figura de irmão mais velho, por sua vez, tem sido curiosa. Ainda com apenas 23 anos, Reyna agora é considerado um veterano. Ele já tem experiência suficiente para ter companheiros como Ellis dizendo que cresceram vendo-o jogar.
"Gio está no meio entre esses jovens e eu", disse o capitão Adams, que, aos 27 anos, é o quinto mais velho entre os 28 jogadores no elenco. "Ver um cara com essa experiência dizendo algo como: 'Era isso que eu fazia quatro anos atrás', ou tendo conversas e se misturando, há essa ponte, o que acho importante para muitos desses jovens simplesmente se sentirem confortáveis no ambiente em que estão.
"Acho que temos um equilíbrio muito bom neste momento."
Mantendo a fome
O equilíbrio de que Adams fala é, claro, apenas o começo. A vitória sobre o Peru foi o primeiro jogo de uma sequência de quatro partidas, que fará este grupo da seleção dos EUA viajar por todo o país para enfrentar equipes realmente competitivas. O próximo adversário é o Chile e, depois disso, vêm os rivais regionais México e Canadá. Daqui para frente, não vai ficar mais fácil.
Naquela noite, porém, Ellis só queria aproveitar tudo ao máximo. Depois da partida, ele procurou a família. Teve de convencer a segurança a deixá-los entrar no campo para comemorar com ele. Queria dividir o momento com aqueles que o ajudaram a chegar até ali. Também queria prolongar esse momento por mais um pouco.
A realidade é que isso não vai acabar tão cedo. Enquanto se preparava para deixar seu estádio como jogador da seleção dos EUA, Ellis admitiu que seu grande momento ficaria passando pela sua cabeça por um bom tempo.
"Muitas mensagens e WhatsApps, só respondendo todo mundo", disse. "Estou mais tranquilo agora, mas, sim, não sei se vou conseguir dormir muito esta noite."
Virão mais noites assim, começando na terça-feira, contra o Chile, em St. Louis, mas é seguro dizer que essa primeira foi ainda melhor do que Ellis poderia ter imaginado. Marcar seu primeiro gol com uma assistência de um jogador que você idolatra, diante de uma torcida acostumada a gritar seu nome? Ninguém poderia ter previsto isso... exceto Reyna, aparentemente.