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Mallory Swanson, USWNTGetty

“Um bom passo à frente”: Mallory Swanson e Ashley Sanchez salvam empate por 2 a 2 com a Espanha, mas falhas defensivas deixam Emma Hayes com muito a corrigir; vencedoras e perdedoras da seleção feminina dos EUA

Ashley Sanchez e Mallory Swanson assumiram o protagonismo com seus primeiros gols pela seleção dos Estados Unidos em dois anos, mas a defesa da equipe feminina levantou dúvidas sobre seu entrosamento e mostrou falhas de comunicação.

Traduzido por

  • A seleção feminina dos Estados Unidos chegou à região da Filadélfia pronta para reescrever sua história contra a Espanha. Três dias depois de uma derrota por 2 a 0, a USWNT teve outra chance na noite de terça-feira. Desta vez, reagiu.

    A técnica Emma Hayes fez quatro mudanças na escalação titular. Phallon Tullis-Joyce substituiu Claudia Dickey no gol, Claire Hutton se juntou a Lindsey Heaps no meio-campo, Gisele Thompson entrou na lateral e Ashley Sanchez começou jogando pelo meio.

    Os Estados Unidos começaram muito melhor do que no fim de semana, mas a Espanha ainda foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, graças a duas finalizações precisas. No primeiro gol, as americanas pareceram apenas observar a troca de passes da Espanha, em vez de acompanhar as jogadoras que avançavam, se movimentar em conjunto e se manter entre elas e o gol.

    Era a primeira vez que aquele quarteto defensivo dos Estados Unidos jogava junto, e isso ficou evidente na movimentação e na comunicação. Kennedy Wesley deu condição de jogo a Alexia Putellas, Tierna Davidson saiu da linha defensiva e as laterais tiveram de correr atrás das adversárias. Tullis-Joyce fez defesas, mas pareceu menos à vontade com a bola nos pés, especialmente quando a pressão da Espanha exigiu decisões rápidas.

    Depois do intervalo, Sanchez mudou o jogo. Ela marcou para os Estados Unidos aos 47 minutos, fazendo seu quarto gol pela seleção em sua primeira partida como titular desde 30 de outubro de 2024 e dando às americanas a chance de reagir.

    “Foi muito especial”, disse Sanchez em entrevista após a partida à Turner Sports. “Fazer isso ao lado de todas essas jogadoras incríveis foi muito especial.”

    Mallory Swanson, porém, roubou a cena. Ela entrou aos 60 minutos e manteve o embalo antes de concluir uma jogada construída pelas também reservas Kate Del Fava e Michelle Cooper. Del Fava saiu jogando da defesa e passou para Cooper, que segurou a bola por tempo suficiente para Swanson e as demais jogadoras do ataque se aproximarem. Swanson recebeu o passe para trás e mandou para a rede, marcando seu primeiro gol pela USWNT desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

    Após o jogo, Hayes elogiou a “grande, grande garra e a grande determinação de todo o grupo” e ressaltou a importância de Swanson para a equipe.

    “Eu disse a ela: ‘Você ainda tem mais uma boa atuação para oferecer neste nível’, e ela está em uma condição melhor para conseguir render com mais regularidade”, disse Hayes. “Eu digo isso o tempo todo: ela é uma jogadora importante para a nossa equipe, e acho que, quanto mais pudermos contar com ela de volta, melhor será.”

    As americanas também tiraram outras lições, desde como lidar com o bloco defensivo da Espanha no 4-4-2 até como coordenar a própria movimentação defensiva. Se receber tempo e espaço, a Espanha vai aproveitá-los. Os Estados Unidos encontraram um caminho para reagir, mas ainda têm detalhes a corrigir.

    “Nós obviamente queríamos vencer, mas foi uma boa experiência”, disse Sanchez.

    GOAL analisa quem se destacou e quem deixou a desejar no empate da USWNT por 2 a 2 com a Espanha no Subaru Park...

  • VENCEDORA: Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez

    Uma finalização com categoria de Ashley Sanchez deu início à reação da seleção feminina dos Estados Unidos no empate em 2 a 2 com a Espanha.

    Sanchez precisava daquele gol. Depois de marcar 20 pelo North Carolina Courage, teria sido quase injusto encerrar esta concentração sem balançar as redes pelos Estados Unidos. Ela encontrou espaços ao longo do primeiro tempo e fez boas infiltrações pelo lado oposto, mas os toques fortes na bola e os passes apressados a impediram de aproveitar essas oportunidades.

    Aos 47 minutos, enfim deu certo. Sanchez recebeu um passe em profundidade na medida de Sophia Wilson, avançou em direção à linha defensiva da Espanha e encontrou uma brecha. Ela abriu o corpo e colocou a bola no canto oposto para fazer 2 a 1, em uma finalização marcada por paciência, precisão e tranquilidade. Ainda não se sabe qual será o lugar de Sanchez nos planos de Hayes, mas o lance mostrou com clareza o que ela pode oferecer.

  • Perdedora: Phallon Tullis-Joyce

    Phallon Tullis-Joyce, USWNT
    Getty

    Phallon Tullis-Joyce fez sua oitava partida pela seleção feminina dos Estados Unidos, também a oitava como titular, no empate por 2 a 2 com a Espanha.

    Tullis-Joyce sofreu dois gols, assim como Claudia Dickey três dias antes, mas fez defesas importantes antes de a Espanha abrir o placar.

    Sua distribuição de jogo ainda preocupa. Hayes elogiou sua capacidade de defender chutes, mas apontou o jogo com os pés como um aspecto a desenvolver. Essa deficiência custou caro quando Tullis-Joyce perdeu a bola pelo meio sob pressão. A Espanha aproveitou, e Salma Paralluelo puniu o erro para ampliar a vantagem.

    Tullis-Joyce se firmou no segundo tempo, porém. Fez grandes defesas e transmitiu mais tranquilidade, ajudando os Estados Unidos a garantir o empate por 2 a 2.

  • VENCEDORA: Mallory Swanson

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    Icon Sportswire

    Mallory Swanson marcou seu primeiro gol pela seleção feminina dos Estados Unidos em mais de dois anos.

    Swanson ficou grata por voltar a campo pela seleção dos Estados Unidos no primeiro confronto com a Espanha. Ao fim do segundo, suas companheiras tinham muitos motivos para sentir o mesmo. Seu gol de empate, aos 86 minutos, garantiu o 2 a 2 contra a Espanha, número 1 do mundo. Foi seu primeiro gol pela seleção desde o que deu a vitória sobre o Brasil na disputa pelo ouro olímpico de 2024.

    “Faz muito tempo”, disse Swanson à Turner Sports ao relembrar aquele gol, antes de acrescentar: “Marcar o primeiro depois de tanto tempo é uma sensação boa e muito especial.”

    E que trajetória até voltar. Swanson deu à luz sua filha Josie em novembro passado e agora joga diante dela, a menos de um ano da Copa do Mundo. Ela é a 10ª mãe a marcar pela seleção dos Estados Unidos.

    “É uma loucura, uma honra enorme”, disse Swanson. “Sou muito grata.”

    Swanson dá à seleção dos Estados Unidos mais uma goleadora comprovada, mas seu valor vai além das finalizações. Ela pode atuar pelo meio ou pelas pontas, oferecendo a Hayes mais opções no ataque. Swanson creditou à treinadora o apoio para seguir em frente durante sua volta após a gravidez.

    “Acho que ela sabe que o corpo de cada pessoa é diferente, especialmente na volta após a gravidez, e ela já passou por isso. Então, ela me apoia muito nesse aspecto. Ela continua acreditando em mim e me ajudando a acreditar em mim mesma... É um processo longo, e ela não para de me lembrar disso, mas este foi um bom passo à frente.”

  • PERDEDORA: a defesa da seleção feminina dos EUA

    Tierna Davidson

    Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Emily Fox e Gisele Thompson foram titulares juntas pela primeira vez na terça-feira.


    A seleção feminina dos Estados Unidos melhorou defensivamente ao longo da partida, mas começou de forma insegura e teve dificuldade para decidir quando sair do bloco no 4-4-2. Tierna Davidson e Kennedy Wesley mantiveram a disciplina por longos períodos, mas a Espanha não precisou de muito espaço para criar problemas. Em alguns lances, as defensoras ficaram olhando para a bola ou se posicionaram mal, abrindo espaços que as visitantes rapidamente aproveitaram.

    Wesley e Davidson ainda estão construindo entrosamento, enquanto a inexperiência de Gisele Thompson ficou evidente diante de uma equipe do nível da Espanha. Emily Fox foi a melhor das quatro defensoras, mas até ela foi flagrada fora de posição em alguns momentos. Com as eliminatórias da Copa do Mundo pela frente e a disponibilidade de Naomi Girma e Emily Sonnett ainda incerta, a linha defensiva continua sendo motivo de preocupação.