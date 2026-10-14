A seleção feminina dos Estados Unidos chegou à região da Filadélfia pronta para reescrever sua história contra a Espanha. Três dias depois de uma derrota por 2 a 0, a USWNT teve outra chance na noite de terça-feira. Desta vez, reagiu.

A técnica Emma Hayes fez quatro mudanças na escalação titular. Phallon Tullis-Joyce substituiu Claudia Dickey no gol, Claire Hutton se juntou a Lindsey Heaps no meio-campo, Gisele Thompson entrou na lateral e Ashley Sanchez começou jogando pelo meio.

Os Estados Unidos começaram muito melhor do que no fim de semana, mas a Espanha ainda foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, graças a duas finalizações precisas. No primeiro gol, as americanas pareceram apenas observar a troca de passes da Espanha, em vez de acompanhar as jogadoras que avançavam, se movimentar em conjunto e se manter entre elas e o gol.

Era a primeira vez que aquele quarteto defensivo dos Estados Unidos jogava junto, e isso ficou evidente na movimentação e na comunicação. Kennedy Wesley deu condição de jogo a Alexia Putellas, Tierna Davidson saiu da linha defensiva e as laterais tiveram de correr atrás das adversárias. Tullis-Joyce fez defesas, mas pareceu menos à vontade com a bola nos pés, especialmente quando a pressão da Espanha exigiu decisões rápidas.

Depois do intervalo, Sanchez mudou o jogo. Ela marcou para os Estados Unidos aos 47 minutos, fazendo seu quarto gol pela seleção em sua primeira partida como titular desde 30 de outubro de 2024 e dando às americanas a chance de reagir.

“Foi muito especial”, disse Sanchez em entrevista após a partida à Turner Sports. “Fazer isso ao lado de todas essas jogadoras incríveis foi muito especial.”

Mallory Swanson, porém, roubou a cena. Ela entrou aos 60 minutos e manteve o embalo antes de concluir uma jogada construída pelas também reservas Kate Del Fava e Michelle Cooper. Del Fava saiu jogando da defesa e passou para Cooper, que segurou a bola por tempo suficiente para Swanson e as demais jogadoras do ataque se aproximarem. Swanson recebeu o passe para trás e mandou para a rede, marcando seu primeiro gol pela USWNT desde os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Após o jogo, Hayes elogiou a “grande, grande garra e a grande determinação de todo o grupo” e ressaltou a importância de Swanson para a equipe.

“Eu disse a ela: ‘Você ainda tem mais uma boa atuação para oferecer neste nível’, e ela está em uma condição melhor para conseguir render com mais regularidade”, disse Hayes. “Eu digo isso o tempo todo: ela é uma jogadora importante para a nossa equipe, e acho que, quanto mais pudermos contar com ela de volta, melhor será.”

As americanas também tiraram outras lições, desde como lidar com o bloco defensivo da Espanha no 4-4-2 até como coordenar a própria movimentação defensiva. Se receber tempo e espaço, a Espanha vai aproveitá-los. Os Estados Unidos encontraram um caminho para reagir, mas ainda têm detalhes a corrigir.

“Nós obviamente queríamos vencer, mas foi uma boa experiência”, disse Sanchez.

GOAL analisa quem se destacou e quem deixou a desejar no empate da USWNT por 2 a 2 com a Espanha no Subaru Park...