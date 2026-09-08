Um aviso para Cavan Sullivan? Apoio a Folarin Balogun e ambições olímpicas: cinco destaques da entrevista coletiva do técnico da seleção dos EUA, Mauricio Pochettino
A seleção masculina dos Estados Unidos está entrando em uma nova era. Mauricio Pochettino disse isso quando foi recontratado como técnico da equipe e reforçou a ideia nesta semana. As coisas estão mudando, segundo ele, e estão mudando agora.
Por "agora", estamos falando da próxima pausa internacional, que terá quatro jogos ao longo de uma semana e meia. Peru, Chile, México, Canadá: todos adversários perigosos, pensados tanto para dar sequência à Copa do Mundo quanto para abrir espaço a novos nomes que possam ajudar os Estados Unidos a evoluir para a próxima.
"Quatro jogos é diferente porque não há muito tempo", disse Pochettino aos repórteres na segunda-feira. "Precisamos ter cuidado com os jogadores que vamos convocar. Precisamos que os jogadores que convocarmos estejam disponíveis para treinar, mas também para jogar. Neste momento, consideramos convocar 26 jogadores, com quatro goleiros... Acho que os jogadores que vamos ter, queremos ver e queremos dar a eles a possibilidade de jogar e a possibilidade de competir. Essa é a ideia para a próxima concentração."
Antes de a convocação para essa concentração ser definida, Pochettino se reuniu com repórteres para discutir notícias de transferências, recrutamento de jogadores com dupla nacionalidade, a próxima geração e mais.
A situação da transferência de Balogun
Como era de se esperar, Pochettino foi questionado sobre a grande história de transferências do verão: a não ida de Folarin Balogun para o Everton. O negócio desmoronou de forma meio repentina na reta final, deixando vários dos principais clubes da Europa atordoados como consequência.
No geral, Pochettino tenta ficar fora das conversas sobre transferências, preferindo deixar que os jogadores tomem as decisões que se encaixem em suas próprias carreiras. No entanto, ele pretende falar com Balogun em breve, tanto para saber o que aconteceu quanto para entender qual será o próximo passo de seu atacante estrela.
"É difícil, porque você não pode influenciar a decisão, e só precisa apoiar o que eles estão fazendo com as pessoas que tomam suas decisões", disse. "Claro, em alguns casos especiais, como você disse, Flo, vou ligar nos próximos dias porque quis dar um pouco de espaço depois daquilo. Tudo o que aconteceu com a situação dele com o Everton, em Liverpool, quero saber dele o que aconteceu, mas sempre oferecendo nosso apoio e estando com eles, e é isso.
"Acho que ele é um jogador importante para nós, foi um jogador importante na Copa do Mundo, e esperamos que ele possa encontrar, estando em Mônaco ou em outro lugar, seu melhor lugar para render da melhor forma."
A decisão de Noahkai Banks e os jogadores com dupla nacionalidade
Há outra saga da seleção dos EUA que segue em andamento: o futuro de Noahkai Banks na equipe nacional. Apesar de tudo o que aconteceu desde sua chegada inicial à seleção dos EUA no outono, Banks segue no limbo, e isso não parece estar mudando.
Questionado sobre a situação de Banks, Pochettino disse que o defensor continua indeciso e que, enquanto esse for o caso, ele não está sendo considerado para uma convocação da seleção dos EUA.
"Estamos em contato com todos os potenciais jogadores de dupla nacionalidade", disse Pochettino. "Acho que é importante para nós ver, claro, porque é uma conexão, e a conexão humana é muito importante, mesmo que eles, como no caso de Noki [Noahkai], não tenham mudado de ideia e estejam esperando. Ainda não há decisão e, claro, não podemos considerá-lo para a próxima concentração. Esse é o caso."
Essa declaração dá continuidade à postura já estabelecida de Pochettino em relação aos jogadores de dupla nacionalidade. Ele não vai implorar nem insistir. Em vez disso, vai pedir que o jogador esteja 100% dentro e totalmente comprometido com a seleção dos EUA. No entanto, Pochettino disse que está acompanhando de perto todos os jogadores de dupla nacionalidade e que está disposto a receber qualquer um deles de braços abertos, caso estejam prontos para se comprometer, Banks incluído.
"Nós, e a organização, estamos trabalhando com todos os jogadores de dupla nacionalidade e jogadores com a possibilidade de tomar uma decisão", disse ele. "Sim, essa conexão humana é importante porque, se um dia eles sentirem que podem defender, que querem lutar e fazer parte da nossa seleção e, claro, se merecerem e nós considerarmos que merecem estar envolvidos, claro, vamos convocar."
Então, embora Banks possa não estar envolvido, fique de olho em outros jogadores com múltiplas opções de seleção para aparecerem na seleção dos EUA em algum momento, seja em breve ou mais adiante.
Uma mensagem para Sullivan e outros jovens
Pochettino não citou nomes, mas deu para inferir que ele pode ter mandado um recado para um jovem em particular.
Falando com o ícone da USMNT Alexi Lalas na semana passada no podcast State of the Union, a joia em ascensão do Philadelphia Union, Cavan Sullivan, disse que acreditava que poderia ter ajudado na derrota da USMNT para a Bélgica.
Zavier Gozo, por sua vez, disse ao GOAL's The Late Run que acreditava que deveria ter entrado na convocação para a Copa do Mundo, embora entendesse totalmente a decisão do técnico. Alguns veriam isso como o tipo certo de confiança, e Pochettino talvez também. No entanto, a linha entre confiança e arrogância pode ser muito, muito tênue, e Pochettino fez questão, em várias ocasiões, de dizer à imprensa que está observando essa linha de perto.
“Acho que respeito é a coisa mais importante, e eles precisam ser respeitosos”, disse Pochettino. “E, claro, queremos jogadores talentosos. Queremos jogadores que se sintam corajosos, confiantes, mas não que sintam coisas que não mostram. Acho que você só tem o direito de falar um pouco fora da linha se for Messi.
“Se você ganhar oito Bolas de Ouro, tudo bem, pode falar com uma certa arrogância, mas, mesmo assim... se você é jovem e começa a dizer que pode jogar aqui, pode jogar ali, ou que pode jogar. Eu digo: não acredito que esse seja o caminho certo para construir sua carreira da melhor maneira, não. E é por isso que precisamos ter cuidado.”
Fica, então, um aviso para Sullivan e para qualquer outro: continuar deixando que o futebol fale por eles. Para crédito de Sullivan, ele fez exatamente isso nos últimos meses, mas está claro que a estrela de 16 anos ainda tem muito a provar ao técnico da seleção.
Mudando hábitos e a organização
Um dos grandes temas de debate ao longo de todo o ciclo da Copa do Mundo de 2026 foi a cultura. Pochettino queria mudá-la e, no fim, acredita que conseguiu. Para começar 2030, ele se apoiou em outra palavra: hábitos. Agora, ele quer mudar isso também.
"Acho que precisamos mudar hábitos que talvez não conseguimos mudar", disse. "Mudamos muitos hábitos no último período até a Copa do Mundo, mas agora precisamos realmente mudar esse hábito. Precisamos criar um grupo de jogadores que seja realmente profissional e compita da forma que esperamos. Eles precisam competir com os jogadores talentosos e os jovens jogadores que temos pela frente."
Esses hábitos, segundo ele, estão presentes em toda a federação. Das equipes de base aos escritórios nos arredores de Atlanta, Pochettino diz que a U.S. Soccer como um todo precisa remar na mesma direção enquanto todos os envolvidos buscam construir a partir da Copa do Mundo de 2026.
"Precisamos estar todos alinhados em nossos princípios e em todos os conceitos que precisamos melhorar se quisermos ser competitivos em todos os momentos até o time principal", disse. "Acho que estamos todos focados em tentar acrescentar nosso conhecimento. Há muitas pessoas envolvidas que querem melhorar e se importam com o futebol em nosso país, e acho que estamos muito felizes por fazer parte disso. Acho que muitas coisas, com certeza, vocês verão no futuro, vão melhorar, mudar ou ser feitas de uma maneira diferente, e acho que isso vai refletir isso."
Como parte disso, Pochettino foi questionado sobre a vaga deixada pela saída de Matt Crocker. A U.S. Soccer não planeja substituir Crocker por alguém com o mesmo perfil, mas sim com a criação de um Diretor de futebol masculino e de base masculina e um Diretor de futebol feminino e de base feminina. Pochettino e sua contraparte na USWNT, Emma Hayes, teriam controle de suas respectivas equipes e responderiam diretamente à liderança da U.S. Soccer. Por isso, Pochettino está em grande parte fora do processo de contratação.
"Eu disse à federação que estou sempre aberto a fazer parte do processo, mas acho que eles precisam se sentir bem", afirmou Pochettino. "Não, não pode ser o meu cara. Eu não posso trazer um diretor esportivo. Não, eles precisam trazer uma pessoa que conheça os Estados Unidos, conheça o futebol dos EUA, com o conhecimento de quem quer ajudar."
Foco olímpico
É seguro dizer que os Estados Unidos tiveram um desempenho abaixo do esperado no nível sub-23 durante boa parte deste século. A equipe se classificou para as Olimpíadas apenas três vezes nos últimos sete torneios. Nenhuma dessas três campanhas resultou em medalha. Olhando para os resultados mais recentes, o retorno da equipe aos Jogos Olímpicos em 2024 encerrou uma ausência de 16 anos. Para dizer o mínimo, tem sido desolador.
Pochettino e a U.S. Soccer estão desesperados para mudar isso. É por isso que o ex-astro da USMNT Steve Cherundolo foi contratado para liderar essa equipe sub-23 nos Jogos Olímpicos de 2028, em casa. Campeão da MLS Cup no comando do LAFC, Cherundolo tem um histórico legítimo, tanto como técnico quanto como jogador, que a maioria dos treinadores de equipes sub-23 não oferece.
Pochettino diz que um de seus objetivos iniciais é ajudar a preparar essa equipe. Ele gostaria que boa parte daquele time olímpico chegasse a esse torneio com convocações para a seleção principal, dando a eles confiança e experiência para atuar em um nível que traz pressão real. Por causa disso, seguem em andamento as conversas sobre a melhor forma de utilizar jogadores capazes de atuar tanto pela seleção principal quanto pela sub-23.
"Sempre poderemos, com Steve trabalhando conosco e sempre envolvido em tentar tomar a melhor decisão para eles", disse ele, "porque acho que temos um núcleo de jovens jogadores que precisa disputar o torneio olímpico. Acho que é um objetivo da nossa federação e do país: tentar ser um candidato à medalha de ouro. Acho que isso é importante. Vai ser no nosso país, e vamos apoiar isso. E
"Vamos sempre tomar a melhor decisão juntos e tentar colocar os jogadores na melhor condição possível e ajudá-los a chegar, não apenas sendo importantes para o time principal, mas importantes nesse tipo de competição, que é importante para o país."