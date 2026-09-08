Há outra saga da seleção dos EUA que segue em andamento: o futuro de Noahkai Banks na equipe nacional. Apesar de tudo o que aconteceu desde sua chegada inicial à seleção dos EUA no outono, Banks segue no limbo, e isso não parece estar mudando.

Questionado sobre a situação de Banks, Pochettino disse que o defensor continua indeciso e que, enquanto esse for o caso, ele não está sendo considerado para uma convocação da seleção dos EUA.

"Estamos em contato com todos os potenciais jogadores de dupla nacionalidade", disse Pochettino. "Acho que é importante para nós ver, claro, porque é uma conexão, e a conexão humana é muito importante, mesmo que eles, como no caso de Noki [Noahkai], não tenham mudado de ideia e estejam esperando. Ainda não há decisão e, claro, não podemos considerá-lo para a próxima concentração. Esse é o caso."

Essa declaração dá continuidade à postura já estabelecida de Pochettino em relação aos jogadores de dupla nacionalidade. Ele não vai implorar nem insistir. Em vez disso, vai pedir que o jogador esteja 100% dentro e totalmente comprometido com a seleção dos EUA. No entanto, Pochettino disse que está acompanhando de perto todos os jogadores de dupla nacionalidade e que está disposto a receber qualquer um deles de braços abertos, caso estejam prontos para se comprometer, Banks incluído.

"Nós, e a organização, estamos trabalhando com todos os jogadores de dupla nacionalidade e jogadores com a possibilidade de tomar uma decisão", disse ele. "Sim, essa conexão humana é importante porque, se um dia eles sentirem que podem defender, que querem lutar e fazer parte da nossa seleção e, claro, se merecerem e nós considerarmos que merecem estar envolvidos, claro, vamos convocar."

Então, embora Banks possa não estar envolvido, fique de olho em outros jogadores com múltiplas opções de seleção para aparecerem na seleção dos EUA em algum momento, seja em breve ou mais adiante.