Tyler Fredricson: de Manchester a Lausanne e a vida como jogador profissional de futebol na Suíça

Não faz tanto tempo assim, jogadores britânicos atuando no exterior eram extremamente raros. A relutância de cada um em sair de sua zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades de todos.

Hoje, porém, vivemos um mundo novo. Com o avanço das trocas culturais, nenhum canto do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer outra forma de viver passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos que viajar abre a mente, a GOAL vai ajudar a contar a história de alguns desses exploradores destemidos que romperam barreiras e hoje podem compartilhar conhecimentos tanto sobre esporte quanto sobre férias.

O próximo é Tyler Fredricson, que trocou o ‘Teatro dos Sonhos’, em Lancashire, pela ‘Capital Olímpica’ de Lausanne, na Suíça…