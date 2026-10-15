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Tyler Fredricson Brits Abroad 1:1GOAL

Tyler Fredricson: de Manchester a Lausanne e a vida como jogador profissional de futebol na Suíça

Na edição mais recente da série “Brits Abroad”, da GOAL, um jogador que começou a jogar aos três anos e atuou na Premier League pelo Manchester United antes de ir parar em Lausanne fala sobre aprender francês, relaxar jogando Xbox e o que fazer na Suíça.

Chris Burton
Traduzido por

  • Não faz tanto tempo assim, jogadores britânicos atuando no exterior eram extremamente raros. A relutância de cada um em sair de sua zona de conforto geográfica acabava limitando as possibilidades de todos.

    Hoje, porém, vivemos um mundo novo. Com o avanço das trocas culturais, nenhum canto do planeta deve ser considerado distante demais. Sair de casa e conhecer outra forma de viver passou a ser uma experiência a abraçar, não a temer.

    É claro que há desafios, obstáculos profissionais e pessoais a superar pelo caminho. Mas por que não encará-los, em vez de fugir deles? Cada vez mais jogadores adotam essa mentalidade.

    Levando isso em conta, e já que sempre ouvimos que viajar abre a mente, a GOAL vai ajudar a contar a história de alguns desses exploradores destemidos que romperam barreiras e hoje podem compartilhar conhecimentos tanto sobre esporte quanto sobre férias.

    O próximo é Tyler Fredricson, que trocou o ‘Teatro dos Sonhos’, em Lancashire, pela ‘Capital Olímpica’ de Lausanne, na Suíça…

  • Ser notado pelo Manchester United

    Tyler Fredricson Manchester United
    Getty

    Fredricson foi observado por olheiros do Manchester United em um torneio de categorias de base.

    “Comecei no time da minha região, o Richmond Rovers. Meus irmãos jogavam lá. Comecei um pouco mais cedo porque ia vê-los jogar. Tinha uns três ou quatro anos quando comecei a jogar pelo Richmond. Joguei lá por vários anos, até os oito ou nove, quando fui observado pela primeira vez pelo United em um torneio. Passei um ano no programa de desenvolvimento, depois entrei para a academia, e foi assim que tudo começou. Mas foi no Richmond Rovers, o time da minha região, que tudo começou.”

  • Formando-se ao lado de futuros jogadores de seleção

    Kobbie Mainoo Alejandro Garnacho Manchester United
    Getty

    Mainoo e Garnacho integraram o elenco campeão da FA Youth Cup

    “Na minha faixa etária no United, era o Kobbie Mainoo. Também joguei nas categorias de base com o Alejandro Garnacho. Há muitos outros jogadores atuando na Inglaterra e no exterior. Mas eu diria que esses dois são os maiores nomes.”

  • Noite em claro antes da estreia na Premier League

    Tyler Fredricson
    Getty

    Zagueiro disputou quatro partidas oficiais pelo Manchester United

    “Um garoto de Manchester jogar pelo United é sempre o objetivo. Acho que jogar na Premier League é jogar na melhor liga do mundo. A maioria das pessoas quer jogar lá. Foi uma grande honra e espero voltar a jogar na Premier League. Foi um momento que não vou esquecer. Acho que fui avisado com mais antecedência do que a maioria. Na verdade, me contaram no dia anterior. Foi em uma reunião com Ruben Amorim, e ele disse: ‘É, você vai começar jogando’. Isso foi antes de irmos a campo trabalhar a parte tática. Foi um bom momento. Fiquei bastante nervoso, mas, ao mesmo tempo, foi bom. Para ser sincero, não foi a melhor noite de sono! Mas foi empolgante, sem dúvida. Também teve nervosismo.”

  • Como se deu a mudança para a Suíça

    Lausanne Stadium Stade de la Tuiliere
    Getty

    Fredricson agora considera o Stade de la Tuiliere sua casa no esporte

    “Há algum tempo venho buscando uma oportunidade de jogar no time principal. Conversei com Yuri e Colin, meus empresários, e decidimos que esse caminho seria bom para mim. Achei que seria um desafio, mas um desafio que me faria bem. Acho que as ligas europeias são muito boas para o desenvolvimento de jovens jogadores. Conversamos várias vezes e analisamos as propostas que havia. Achamos que essa proposta na Suíça era muito boa. Espero que isso se confirme.”

  • Adaptando-se a um novo estilo de vida

    Olympic headquarters Lausanne
    Getty

    O Comitê Olímpico Internacional (COI) tem sede em Lausanne.

    “Tem sido muito bom na Suíça. É um lugar agradável. No futebol, as coisas não têm sido tão boas. Sofri uma pequena lesão, mas quero voltar o mais rápido possível. É um lugar agradável. Estou me adaptando ao novo país, à nova língua. E a equipe e o clube têm sido muito bons. Estou animado para o restante da temporada e espero que a gente consiga engrenar.”

  • Os maiores desafios de viver na Suíça

    Lake Geneva Lausanne
    Getty

    Lausanne fica às margens da pitoresca costa norte do Lago de Genebra

    “O idioma tem sido, sem dúvida, a parte mais difícil para mim até agora. Mas os companheiros no vestiário e no clube, e os funcionários, todos têm ajudado. Todos falam inglês. Também estou tendo aulas de francês, então espero aprender o idioma logo. Todos têm ajudado.

    “Provavelmente é um lugar um pouco mais agradável para morar do que Manchester. Acho que não é tão diferente. Quero dizer, você treina quase todos os dias, então sua rotina é praticamente a mesma. Para ser sincero, passo a maior parte do tempo treinando. Depois, você pode ir para casa, talvez dar uma caminhada à beira do lago, coisa que não dá para fazer em Manchester! É uma vida bem tranquila. É bom.”

  • A culinária suíça e como são os habitantes locais

    Tyler Fredricson Lausanne
    FC Lausanne-Sport

    Fredricson se adaptou rapidamente ao novo ambiente.

    “A cultura gastronômica é bem francesa. Os croissants e os crepes são muito bons. Mas, fora isso, continuo comendo o que costumo comer. As pessoas com quem tive contato parecem simpáticas. Se falam inglês, a conversa é boa. Se não falam, não conversam muito. Mas, sim, as pessoas parecem legais. Tanto aquelas com quem conversei quanto os torcedores, inclusive os torcedores locais, parecem simpáticos e acolhedores. É uma cidade agradável.”

  • O custo de vida na Suíça

    Swiss francs
    Getty

    O custo de vida para os residentes na Suíça é alto.

    “É muito mais caro do que Manchester. Acho que, por ser uma cidade bastante rica, o custo das coisas é bem mais alto, pelo que tenho visto. Mas você recebe pelo que paga. É uma cidade agradável, então os preços de tudo são mais altos. Qualquer produto importado é caro, e até a comida no supermercado custa muito mais. Mas tudo bem, porque você está pagando pelo lugar onde mora, eu acho.”

  • Golfe e videogames: como relaxar e descontrair

    GTA 6 Grand Theft Auto
    Getty

    GTA 6 será lançado em novembro de 2026, após longa espera

    “Quando se trata de relaxar, depende de quanto tempo livre eu tenho. Às vezes, consigo passar uma tarde jogando golfe. Gosto de jogar um pouco. Mas, fora isso, sou bem tranquilo, para ser sincero. Talvez passe um tempo no Xbox, saia para caminhar ou tomar um café. São coisas mais calmas, sem pressa. Preciso encontrar alguns campos de golfe por aqui e ver como são. Estou prontíssimo para GTA 6. Mas o FIFA também acabou de sair, então tenho jogado bastante ultimamente.”

  • Como ter a experiência completa na Suíça

    Switzerland ice hockey
    Getty

    Os esportes de inverno contam com torcidas apaixonadas em toda a Suíça

    “Quero ir a um jogo de hóquei no gelo. Pelo que dizem, o esporte é bem popular por aqui, especialmente em Lausanne. Também dá para passar um dia à beira do lago. É muito bonito lá. E, claro, há muitas estações de esqui.”

  • Por que os jogadores devem sair da zona de conforto

    Lausanne lake
    Getty

    Mais jogadores incentivados a viajar e explorar o mundo

    “Não vejo por que as pessoas não aproveitariam essas oportunidades. Se a oportunidade é boa para você, por que não? Cada pessoa é diferente, claro. Algumas talvez não queiram sair de casa ou ir para muito longe. Há outras coisas que podem fazê-las permanecer na Inglaterra. Acho que eu estava pronto para encarar um novo desafio, morar longe de casa, da família e dos amigos. Até agora, tem sido bom, e estou focado na minha carreira. Acho que é uma boa oportunidade para os jovens. Acho que há muito mais jogadores jovens da Inglaterra atuando em ligas europeias. É uma boa oportunidade e, se um jogador acha que é a escolha certa para ele, então acho que é uma boa oportunidade. Por que não?

    “Mudar para qualquer lugar, para qualquer clube novo, dá um pouco de medo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Acho que há um pouco de nervosismo. Talvez qualquer pessoa fique nervosa ao se mudar para um lugar novo. Mas acho que, depois que você faz isso, se adapta bem rápido, e tudo se torna normal para você muito rapidamente. Especialmente no ambiente do futebol, em que você vê as pessoas e convive com elas todos os dias.”

  • O que o futuro reserva?

    champions league trophy

    Fredricson sonha em atuar na Champions League

    “Tenho o sonho de jogar na Premier League. Gostaria de atuar por grandes clubes do mundo todo, não apenas da Premier League. Quero jogar a Champions League, disputar uma liga de alto nível e brigar por títulos. Esse é, sem dúvida, meu objetivo a longo prazo. Mas, por enquanto, estou concentrado em jogar bem no Lausanne e, se tudo der certo, terminar a temporada em alta. Acho que vou seguir um passo de cada vez.”

  • Índice de qualidade de vida

    Switzerland flag
    Getty

    Como é a vida na Suíça em cinco aspectos importantes

    Clima: 7/10. “Pelo que vi, tem sido muito bom. Mas, em alguns meses, pode mudar!”

    Comida: 5/10.

    Pessoas: 8/10.

    O que fazer: 6/10.

    Custo de vida: 3/10.

    Total: 29/50

    O acesso a Tyler foi concedido por cortesia do Murdock Sports Group.

    CONFIRA

    FINLÂNDIA: Ayo Obileye

    CROÁCIA: Daniel Adu-Adjei

    BRUNEI: Nick Swirad