FAYETTEVILLE, Geórgia: Enquanto os rumores sobre uma possível ida para o Manchester United continuavam a circular nas redes sociais, o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, entrou no campo de treino do Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Ele abraçou JT Batson, CEO da U.S. Soccer, passou o braço pelos ombros de Cavan Sullivan e cumprimentou Malik Tillman. Em seguida, reuniu jogadores e comissão técnica em uma roda para uma breve conversa antes do início do treino.

O assunto da conversa não foi o Manchester United, mas o treino daquele dia. Pochettino reuniu o grupo para apresentar três jogadores da seleção sub-20 dos Estados Unidos que passariam o dia treinando com a equipe. Não foi uma despedida.

Mas uma despedida parece cada vez mais provável nos próximos dias. Segundo informações, o Manchester United está prestes a contratar o técnico que deseja e, consequentemente, a U.S. Soccer parece prestes a perder o seu. Ainda assim, o treino de quarta-feira no Arthur M. Blank National Training Center não deu sinais de que houvesse algo fora do normal.

Por enquanto, Pochettino continua sendo o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos. Resta saber, porém, por quanto tempo isso continuará sendo verdade.