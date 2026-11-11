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Tudo como de costume, mas até quando? Especulações que ligam Mauricio Pochettino ao Manchester United deixam a seleção masculina dos EUA correndo contra o tempo antes do confronto com o Haiti

Pochettino era só sorrisos no treino da seleção dos Estados Unidos, mas uma possível ida ao Manchester United deixa uma pergunta urgente: quem comandará os EUA contra o Haiti?

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • FAYETTEVILLE, Geórgia: Enquanto os rumores sobre uma possível ida para o Manchester United continuavam a circular nas redes sociais, o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, entrou no campo de treino do Arthur M. Blank US Soccer National Training Center. Ele abraçou JT Batson, CEO da U.S. Soccer, passou o braço pelos ombros de Cavan Sullivan e cumprimentou Malik Tillman. Em seguida, reuniu jogadores e comissão técnica em uma roda para uma breve conversa antes do início do treino.

    O assunto da conversa não foi o Manchester United, mas o treino daquele dia. Pochettino reuniu o grupo para apresentar três jogadores da seleção sub-20 dos Estados Unidos que passariam o dia treinando com a equipe. Não foi uma despedida.

    Mas uma despedida parece cada vez mais provável nos próximos dias. Segundo informações, o Manchester United está prestes a contratar o técnico que deseja e, consequentemente, a U.S. Soccer parece prestes a perder o seu. Ainda assim, o treino de quarta-feira no Arthur M. Blank National Training Center não deu sinais de que houvesse algo fora do normal.

    Por enquanto, Pochettino continua sendo o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos. Resta saber, porém, por quanto tempo isso continuará sendo verdade.

  • Os últimos rumores

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    IMAGO / APL

    A passagem de Michael Carrick pelo comando do Manchester United parece estar chegando ao fim.

    Se os relatos vindos da Inglaterra estiverem corretos, tudo pode acontecer na quinta-feira. Dirigentes do Manchester United se reuniram em Mônaco na quarta-feira para discutir o futuro do clube. A conclusão? Era preciso mudar. Michael Carrick deve sair, e Pochettino deve chegar.

    Ainda há etapas a cumprir e, do ponto de vista da U.S. Soccer, elas se desenrolam do outro lado do oceano. Antes de contratar Pochettino, o Manchester United precisa abrir oficialmente a vaga de treinador. A expectativa é que isso aconteça na quinta-feira, com a demissão sem grandes cerimônias de Carrick, ídolo do clube.

  • Um dia normal nos arredores de Atlanta

    USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    O treino da seleção dos Estados Unidos ocorreu conforme o esperado na quarta-feira.

    Weston McKennie, que chegou na terça-feira, foi recebido para seu primeiro treino e, por isso, apareceu em grande parte do conteúdo publicado pela U.S. Soccer nas redes sociais naquele dia, embora as conversas nessas plataformas se concentrassem cada vez mais no futuro do técnico.

    Enquanto isso, Pochettino estava só sorrisos. Durante o treino dos jogadores, ele observou o campo de seu lugar habitual, ao lado do assistente de longa data Jesus Perez. Em determinado momento, foi acompanhar o trabalho dos goleiros com os treinadores Toni Jimenez e Jack Robinson. Se estava com a cabeça em outro lugar, não dava para perceber: parecia concentrado nos jogadores presentes na concentração dos Estados Unidos.

    E os convocados da seleção sub-20? A atividade começou com uma reunião em que o goleiro Kayne Rizvanovich, Pedro Guimares e Jaidyn Contreras foram recebidos para participar do treino daquele dia. Os três estão na concentração da seleção sub-20 dos Estados Unidos, que pode acabar tendo muito mais ligação com a concentração da equipe principal do que se esperava.

  • A situação da comissão técnica

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    IMAGO / Icon Sportswire

    Cherundolo está entre os treinadores que poderiam comandar uma equipe contra o Haiti.

    Quanto ao processo, o Manchester United precisa, antes de tudo, formalizar uma mudança. Segundo relatos, clube e treinador já chegaram a um acordo sobre os termos, mas a U.S. Soccer continua sendo uma terceira parte envolvida. Todos ainda precisariam acertar os valores da rescisão, que giram em torno de US$ 10 milhões por Pochettino e mais US$ 2 milhões por sua comissão técnica, cujos integrantes, em muitos casos, trabalham com ele desde a época do Espanyol. Se Pochettino sair, é quase certo que sua comissão irá junto.

    Isso complica a situação. Caso a mudança seja concretizada, não há um auxiliar óbvio que ficaria para assumir o comando e deixar a equipe. Perez, por exemplo, seria fundamental para estabelecer as bases em Manchester como braço direito de Pochettino. Para onde Pochettino vai, Perez geralmente vai também.

    Então, quem poderia assumir? Steve Cherundolo, técnico da seleção sub-23, seria uma opção lógica, mas neste momento está à frente da equipe em um período de preparação na Espanha. Em tese, o ex-técnico do LAFC e lateral-direito da seleção masculina dos Estados Unidos por muitos anos poderia pegar um voo de volta a tempo de chegar e comandar a equipe.

    Gonzalo Segares, técnico da seleção sub-20, está em Atlanta, mas nunca comandou uma partida em nível profissional. Os Estados Unidos enfrentarão o Haiti no sábado. É pouco tempo para encontrar uma solução, dada a falta de técnicos disponíveis de imediato.

    Isso certamente está sendo discutido na sede da U.S. Soccer, mas, por enquanto, os prazos ainda são, na melhor das hipóteses, um tanto incertos.

  • Os próximos dias

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    A decisão está nas mãos do Manchester United, mas ainda não há muita clareza sobre os prazos.

    A seleção dos Estados Unidos treinará na quinta e na sexta-feira. Na manhã de sexta, Pochettino deve falar com a imprensa em sua entrevista coletiva pré-jogo. Resta saber se a coletiva será para falar da partida contra o Haiti, para se despedir da seleção dos Estados Unidos ou para as duas coisas. Independentemente do Manchester United, Pochettino ainda pode comandar a equipe nesses jogos. Talvez ele permaneça, enquanto um de seus auxiliares vai a Manchester para começar a montar a equipe. Diante da situação atual, a U.S. Soccer pode precisar dele por mais dois jogos, ambos partidas oficiais da Liga das Nações da Concacaf.

    O Manchester United também enfrenta uma situação complicada. Os jogadores que voltarem da pausa para as seleções terão pouco tempo até o confronto do clube com o Liverpool, no próximo fim de semana. Seja Pochettino, Perez, Carrick ou outra pessoa, quem preparar o Manchester United terá uma tarefa enorme pela frente, especialmente diante dos resultados recentes.

    O tempo, portanto, é crucial, e a decisão está nas mãos do Manchester United. Enquanto isso, tudo o que a seleção dos Estados Unidos pode fazer é esperar e trabalhar normalmente, enquanto isso ainda for possível.