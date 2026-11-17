As semifinais da NWSL tiveram de tudo um pouco: uma cobrança de falta brilhante, finalizações de destaque e a eliminação das atuais campeãs. Agora, Washington Spirit e Kansas City Current estão a uma vitória do título.

O Spirit garantiu sua terceira participação consecutiva na decisão com uma vitória por 2 a 1 sobre o Utah Royals no sábado. Já o Current eliminou o Gotham FC, líder da classificação, no domingo, encerrando a tentativa das atuais campeãs de conquistar o bicampeonato.

Trinity Rodman continua encontrando maneiras de fazer a diferença. Depois de marcar 14 gols na temporada regular e fazer dois contra o Angel City nas quartas de final, ela assumiu o papel de criadora nas semifinais. Clara Luvanga marcou o gol da vitória de Washington, mas o jogo coletivo de Rodman e sua incansável dedicação também foram fundamentais para levar o Spirit de volta à final.

As peças de Washington estão se encaixando na hora certa. Sofia Cantore, Rodman e Luvanga encontraram sintonia no ataque, enquanto Esme Morgan e Tara Rudd seguem como pilares da defesa. Utah deu trabalho ao Spirit, mas Washington teve confiança e qualidade para garantir a vitória.

Kansas City também deu espetáculo. Croix Bethune abriu o placar contra o Gotham com uma excelente cobrança de falta, antes de Haley Hopkins marcar o gol da vitória com um chute de primeira no segundo pau, sem deixar a bola cair. Com Temwa Chawinga, Michelle Cooper, Bethune e Hopkins entrosadas, além da contribuição de Debinha após entrar em campo, o Current tem várias maneiras de ameaçar um adversário.

Rodman e Bethune ajudaram suas equipes a ficar a um passo de um troféu. Para Gotham e Utah, temporadas promissoras terminaram a uma partida da decisão.

GOAL analisa as vencedoras e perdedoras das semifinais da NWSL.