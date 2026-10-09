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USWNT 1-1GOAL

Trinity Rodman assume o centro das atenções, Phallon Tullis-Joyce mira sua chance: cinco pontos-chave para o duelo da seleção dos Estados Unidos de Emma Hayes contra a campeã mundial Espanha

A seleção feminina dos Estados Unidos vai enfrentar a Espanha pela primeira vez em quatro anos no sábado, no Audi Field, em Washington D.C., no primeiro de dois amistosos contra a número 1 do mundo.

Traduzido por

  • A seleção feminina dos Estados Unidos está se preparando para o tipo de teste que Emma Hayes queria: dois jogos contra a atual campeã mundial, a Espanha, com as eliminatórias para a Copa do Mundo no horizonte.

    A preparação começou na terça-feira no Arthur M. Blank National Training Center, da U.S. Soccer, em Fayetteville, na Geórgia, onde a USWNT se instalou em sua nova casa antes dos seus primeiros encontros com a equipe número 1 do mundo desde 2022.

    Para a atual campeã olímpica, o objetivo imediato é garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2027, no Brasil, com El Salvador aguardando nas quartas de final do Concacaf W Championship. A Espanha já carimbou sua vaga. Esses dois jogos oferecem a Hayes uma oportunidade de avaliar o nível de preparação de sua equipe para os desafios que virão.

    “Haverá aprendizados do jogo um para o jogo dois, mas todos esses aprendizados estão nos ajudando a nos preparar para o mata-mata. Vai ser uma grande oportunidade de aprendizado para nós”, disse Hayes.

    Hayes insistiu por esses confrontos, ansiosa para expor suas jogadoras a uma oposição europeia de alto nível antes de um grande torneio. Os resultados oferecerão uma medida de onde a USWNT está, mas o foco dela segue sendo montar um time capaz de vencer a Copa do Mundo do ano que vem.

    “Olha, eu não me importo com meu retrospecto de vitórias como técnica; nosso objetivo é ganhar a Copa do Mundo”, disse Hayes. “A última coisa que você quer é entrar em uma Copa do Mundo e ver essas equipes pela primeira vez.”

    Sua lista de 26 jogadoras oferece muito a analisar, desde o retorno de Ashley Sanchez e a ausência de Jaedyn Shaw até mais uma reunião do “Triple Espresso”. Também há oportunidades para novatas, com cinco jogadoras sem partidas pela seleção principal no grupo. Esse grupo inclui a defensora do Utah Royals Kate Del Fava, que recebeu sua primeira convocação para a equipe principal depois que Naomi Girma foi cortada por lesão.

    “Olha, eu não posso dizer a você como será um elenco para as eliminatórias da Copa do Mundo ou para a Copa do Mundo, mas preciso garantir que tenho um grupo desenvolvido”, disse Hayes.

    Equilibrar esse desenvolvimento com as exigências de enfrentar a Espanha será central neste período de treinos. Também será importante avaliar suas opções ofensivas já estabelecidas e a disputa no gol, onde Phallon Tullis-Joyce e Claudia Dickey brigam pela vaga de titular.

    GOAL analisa cinco pontos-chave enquanto a USWNT se prepara para enfrentar a Espanha no primeiro de dois encontros.

  • Sanchez retorna

    Ashley Sanchez

    Ashley Sanchez retorna à seleção feminina dos EUA após quase dois anos.

    Sanchez nunca esteve em melhor forma na NWSL. Ela igualou o recorde de gols em uma única temporada da liga, com 20, e se adaptou bem à mudança para a ponta no North Carolina Courage depois de anos como meio-campista central.

    Integrante do elenco da Copa do Mundo de 2023, Sanchez está de volta ao camp pela primeira vez desde janeiro de 2025. Sua última aparição pela USWNT foi em outubro de 2024, o que deixa muita coisa para atualizar em seu retorno ao trabalho com Hayes.

    Nesta semana, Hayes tem enfatizado a necessidade de colocar tanto as novatas quanto as jogadoras que estão retornando no mesmo ritmo.

    “Se você é Ashley Sanchez, que não está aqui há um longo período, isso exige muito taticamente”, disse Hayes. “Quero priorizar o desenvolvimento das jogadoras, e não quero que atletas menos experientes fiquem sempre sentadas no banco e joguem apenas alguns minutos.”

    Nos treinamentos, Sanchez tem atuado pela ponta e absorvido tudo, tentando se encontrar em um curto espaço de tempo. Embora toda jogadora queira minutos, talvez até uma vaga entre as titulares, Hayes é enfática ao dizer que quem entra em campo precisa entender suas funções táticas. Para Sanchez e outras que estão se ajustando ao trabalho, isso leva tempo.

    “Expliquei a essas jogadoras quais são seus papéis nesta semana, taticamente onde elas precisam evoluir... isso leva alguns camps, nós somos intensos aqui”, disse Hayes.

  • Um momento para Trinity Rodman

    Trinity Rodman and Tara Rudd

    Trinity Rodman e Tara Rudd jogam pelo Washington Spirit na NWSL.

    Rodman chega à série de dois jogos da USWNT contra a Espanha como uma das armas ofensivas mais perigosas da equipe. Sua forma pelo Washington Spirit tem sido excepcional em 2026, tendo começado como titular em todas as 26 partidas do clube nesta temporada, com 11 gols, sua melhor marca da carreira, e sete assistências, liderando a equipe em ambas as estatísticas.

    Rodman também mostrou que sua influência vai além do clube, mas também pela seleção. Pela USWNT, ela marcou nos dois amistosos de janeiro contra Chile e Paraguai, contribuiu com duas assistências ao longo dos três jogos de abril contra o Japão e ainda deu outra assistência durante a viagem de junho ao Brasil.

    Rodman tem a oportunidade de representar os EUA no estádio de seu clube, o Audi Field, na primeira partida da série. Se há uma pessoa que vai garantir que a USWNT mostre sua melhor forma e anime a torcida, é Rodman em casa, em D.C.

  • Opções para o trio de ataque

    Alyssa Thompson

    Alyssa Thompson tem quatro gols e quatro assistências pela seleção feminina dos Estados Unidos até o momento.

    Há muita concorrência por vagas no ataque da seleção feminina dos Estados Unidos.

    Ao longo dessas duas partidas, Hayes pode avaliar quem é capaz de dar um impacto imediato e como diferentes combinações podem desafiar a Espanha.

    Alyssa Thompson, do Chelsea, oferece o tipo de velocidade e objetividade que pode esticar a linha defensiva, forçar as defensoras a situações de um contra um e criar espaço para as companheiras.

    Sophia Wilson, por sua vez, ainda está em busca de sua melhor forma após o nascimento de sua filha, mas já causou impacto em seu retorno à seleção. Ela marcou contra o Brasil em junho e agora soma 25 gols internacionais. Artilheira nata, ela provavelmente atuará como camisa 9.

    Michelle Cooper e Emma Sears dão a Hayes alternativas capazes de mudar o ritmo do ataque. Cooper, do Kansas City Current, se destaca pelos cruzamentos para a área e pela finalização rápida. Sears, do Racing Louisville, acrescenta velocidade e intensidade, além de seis gols internacionais.

    Talvez a novata mais intrigante seja Trinity Byars, que recebeu sua primeira convocação para a seleção principal dos Estados Unidos após uma temporada de destaque pelo San Diego Wave FC. Byars marcou 10 gols e deu três assistências em 2026, firmando-se como uma das atacantes mais produtivas do Wave e recebendo o prêmio de Jogadora da Semana da NWSL em setembro.

    Sua capacidade de encontrar espaço às costas das defensoras, concluir as chances e criar para as companheiras faz dela uma nova opção empolgante para Hayes avaliar contra a Espanha.

  • Dúvidas sobre a zaga se avolumam

    Kennedy Wesley, USWNT
    Getty

    Kennedy Wesley é uma zagueira que provavelmente poderá ter mais minutos nesta rodada de jogos da seleção feminina dos Estados Unidos.

    Emily Sonnett e Naomi Girma têm sido presenças familiares no coração da defesa da seleção feminina dos Estados Unidos. Com ambas fora por lesão, Hayes precisa de uma dupla diferente para um grande teste contra um ataque da Espanha que conta com Alexia Putellas e Salma Paralluelo.

    Hayes pode experimentar várias combinações, com Tierna Davidson, Kennedy Wesley, Tara Rudd e Kate Del Fava entre as opções. Encontrar entrosamento será importante, mas também será a organização contra uma equipe que pode explorar qualquer espaço deixado em aberto.

    “Elas são muito dinâmicas nos movimentos e nas trocas de posição quando têm a bola”, disse Wesley. “Será muito importante para nós sermos disciplinadas, não sairmos da posição para que possamos neutralizar o ataque delas... não dar espaço nem tempo, porque é assim que elas têm mais sucesso.”

    Na lateral, Emily Fox parece ter uma vaga garantida. A outra está em aberto, com Gisele Thompson, Avery Patterson e Evelyn Shores na disputa.

  • Chegou a hora de Phallon Tullis-Joyce?

    Phallon Tullis-Joyce USWNT

    Phallon Tullis-Joyce e Claudia Dickey disputam a vaga de goleira titular da seleção feminina dos Estados Unidos antes de dois testes exigentes contra a Espanha.

    Phallon Tullis-Joyce e Claudia Dickey merecem ambas uma análise mais atenta contra a equipe número 1 do ranking mundial. Tullis-Joyce traz uma experiência valiosa do Manchester United e não sofreu gols em cinco dos sete jogos pela USWNT. Dickey, por sua vez, tem sido a escolha mais frequente de Hayes no gol, com nove partidas sem sofrer gols em 11 aparições.

    A qualidade técnica da Espanha, sua movimentação e capacidade de criar chances fazem desses amistosos um teste importante para as opções de goleira da USWNT. O comando da área, a distribuição de bola e a compostura sob pressão estarão todos sob análise.