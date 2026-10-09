A seleção feminina dos Estados Unidos está se preparando para o tipo de teste que Emma Hayes queria: dois jogos contra a atual campeã mundial, a Espanha, com as eliminatórias para a Copa do Mundo no horizonte.

A preparação começou na terça-feira no Arthur M. Blank National Training Center, da U.S. Soccer, em Fayetteville, na Geórgia, onde a USWNT se instalou em sua nova casa antes dos seus primeiros encontros com a equipe número 1 do mundo desde 2022.

Para a atual campeã olímpica, o objetivo imediato é garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2027, no Brasil, com El Salvador aguardando nas quartas de final do Concacaf W Championship. A Espanha já carimbou sua vaga. Esses dois jogos oferecem a Hayes uma oportunidade de avaliar o nível de preparação de sua equipe para os desafios que virão.

“Haverá aprendizados do jogo um para o jogo dois, mas todos esses aprendizados estão nos ajudando a nos preparar para o mata-mata. Vai ser uma grande oportunidade de aprendizado para nós”, disse Hayes.

Hayes insistiu por esses confrontos, ansiosa para expor suas jogadoras a uma oposição europeia de alto nível antes de um grande torneio. Os resultados oferecerão uma medida de onde a USWNT está, mas o foco dela segue sendo montar um time capaz de vencer a Copa do Mundo do ano que vem.

“Olha, eu não me importo com meu retrospecto de vitórias como técnica; nosso objetivo é ganhar a Copa do Mundo”, disse Hayes. “A última coisa que você quer é entrar em uma Copa do Mundo e ver essas equipes pela primeira vez.”

Sua lista de 26 jogadoras oferece muito a analisar, desde o retorno de Ashley Sanchez e a ausência de Jaedyn Shaw até mais uma reunião do “Triple Espresso”. Também há oportunidades para novatas, com cinco jogadoras sem partidas pela seleção principal no grupo. Esse grupo inclui a defensora do Utah Royals Kate Del Fava, que recebeu sua primeira convocação para a equipe principal depois que Naomi Girma foi cortada por lesão.

“Olha, eu não posso dizer a você como será um elenco para as eliminatórias da Copa do Mundo ou para a Copa do Mundo, mas preciso garantir que tenho um grupo desenvolvido”, disse Hayes.

Equilibrar esse desenvolvimento com as exigências de enfrentar a Espanha será central neste período de treinos. Também será importante avaliar suas opções ofensivas já estabelecidas e a disputa no gol, onde Phallon Tullis-Joyce e Claudia Dickey brigam pela vaga de titular.

GOAL analisa cinco pontos-chave enquanto a USWNT se prepara para enfrentar a Espanha no primeiro de dois encontros.