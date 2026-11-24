Lionel Messi parecia irritado. Algumas coisas curiosas aconteceram aos 48 minutos do confronto do Inter Miami com o Columbus Crew na primeira rodada dos playoffs.

A sequência foi mais ou menos assim: primeiro, Messi perdeu a bola. Seu característico movimento de corpo seguido de um corte não enganou o defensor Gonzalo Tapia. Depois, quando a bola saiu de campo, Messi deu um leve empurrão no adversário. Ele pegou a bola para cobrar o lateral e, quando Tapia tentou impedir a cobrança rápida, Messi simplesmente arremessou a bola na cabeça dele.

Acima de tudo, a cena foi engraçada. Sim, futebol é coisa séria. Sim, são os playoffs. Mas foi um lance sem grande importância já nos acréscimos do primeiro tempo. Não é preciso analisar tudo a fundo.

Ainda assim, o episódio resumiu as frustrações recentes do Miami: uma coisa após a outra dando errado, até que um craque irritado recorre a uma atitude infantil. Tecnicamente, os dois jogadores deveriam ter recebido cartão amarelo. Mas essa não é bem a questão. O ponto é o Inter Miami como um todo. Há alguns anos, o time repete a mesma fórmula. Não joga particularmente bem. Tem falhas por todos os lados. Os zagueiros não são bons o suficiente. E então Messi o salva.

Nesta temporada, porém, a situação está especialmente ruim. Foi a pior temporada regular completa da era Messi: 60 pontos, depois de 65 e 74 nas temporadas anteriores. O Miami está em seu terceiro técnico nesta temporada, após as saídas de Javier Mascherano e Guillermo Hoyos antes da contratação de Kily González. E, em nove meses turbulentos, menos de um ano depois da conquista da MLS Cup, nada de importante mudou. O time perdeu o primeiro jogo do confronto contra o Crew por 3 a 0. Uma eliminação na primeira rodada não seria apenas surpreendente, mas também totalmente merecida.