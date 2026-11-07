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Shea Lacey Man Utd 1:1Getty/GOAL

Torcedores do Manchester United precisam de esperança: escalar Shea Lacey como titular daria ao clube motivos para acreditar em um futuro mais promissor

O talentoso ponta voltou a brilhar na Europa nesta semana e deveria ser utilizado com mais frequência enquanto o Manchester United busca ganhar embalo.

James Westwood
Traduzido por

  • O Manchester United já teve uma das categorias de base mais admiradas do país, com a famosa “Classe de 92” impulsionando o sucesso do clube entre o fim do século 20 e o início do século 21. No entanto, ao longo da última década, o sucesso do clube na formação de jovens jogadores praticamente desapareceu.

    Marcus Rashford, Scott McTominay e Kobbie Mainoo são os únicos jogadores formados na base que tiveram períodos prolongados no time principal nesse intervalo, mas nenhum deles alcançou o mesmo patamar de classe mundial de Paul Scholes, Ryan Giggs e David Beckham. Em vez disso, o United gastou demais em contratações de jogadores renomados na tentativa de reviver os tempos de glória, uma estratégia que fracassou de forma retumbante.

    Agora, porém, cresce a expectativa em torno de um adolescente com talento para contrariar essa tendência. Shea Lacey disputou seis partidas pelo Manchester United em todas as competições nesta temporada, incluindo uma participação eletrizante de 15 minutos contra a Roma na Champions League, na terça-feira.

    Michael Carrick tem sido cauteloso com Lacey, mas já não faz muito sentido segurá-lo. O United precisa de mais criatividade e poder de penetração no último terço do campo se quiser salvar uma campanha que tem sido péssima, e o jogador de 19 anos pode oferecer exatamente isso se receber a confiança para ser titular.

  • Destemido

    FBL-EUR-C1-MAN UTD-ROMA
    AFP

    Lacey deixou sua marca em um duelo dramático pela Champions League, e o United finalmente voltou a vencer

    O United entrou em campo contra a Roma tentando encerrar uma sequência ruim de nove jogos sem vencer, mas começou da pior maneira possível e ficou perdendo por 2 a 0 nos primeiros 17 minutos. Aos 21 minutos, os torcedores em Old Trafford lançaram bolas de tênis e balões verdes e dourados no gramado para protestar contra o controle do clube pela família Glazer e pela INEOS. No intervalo, vaiaram os jogadores, quando mais uma derrota parecia inevitável.

    No entanto, o time voltou para o segundo tempo com outra postura e protagonizou uma virada impressionante. Bruno Fernandes diminuiu a desvantagem depois que Matheus Cunha sofreu um pênalti controverso, embora só tenha marcado na repetição da cobrança, após desperdiçar a primeira tentativa. A partir daí, o United atacou sem parar em busca do empate.

    O último passe, porém, não saía, até que Carrick colocou Lacey no lugar de Amad Diallo. Pela ponta direita, Lacey deu mais objetividade e energia ao time, além de mostrar coragem e maturidade incomuns para sua pouca idade. Completou dois dribles, acertou 100% dos passes e venceu 75% dos duelos. Sua combatividade foi fundamental para o United recuperar segundas bolas no campo de ataque.

    Cunha fez o 2 a 2 ao aproveitar um erro terrível do defensor da Roma Leonardo Balerdi e, aos 86 minutos, marcou o gol da vitória após uma jogada brilhante de Lacey. Mainoo avançou e abriu a bola para Lacey, que cortou para dentro e deu um passe rápido entre dois jogadores da Roma para Cunha. O brasileiro recebeu em movimento e soltou uma bomba que entrou após bater na trave.

    Os elogios foram merecidamente para Cunha, apesar de sua expulsão na sequência por dois cartões amarelos recebidos em rápida sucessão, mas a contribuição de Lacey também foi enorme. Poucos jogadores sequer teriam enxergado o passe decisivo, quanto mais conseguido executá-lo com tamanha precisão. Ele jogou com a confiança de quem nasceu para atuar no mais alto nível.

  • Potencial “incrível”

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Lacey tem muito a oferecer ao United tanto na defesa quanto no ataque, além de uma determinação incansável que é um bom sinal para suas chances de ganhar espaço de vez.

    “Nós gostamos muito dele, sabe?”, disse Carrick ao ser perguntado sobre Lacey após o jogo. “Ele é um ótimo garoto, tem muita habilidade e está louco para se sair bem. Tem aquele brilho no olhar e joga com um pouco de malícia.”

    O técnico do United também destacou o trabalho de Lacey na defesa: “Fiquei igualmente feliz ao vê-lo defender como lateral-direito quando precisamos. Para ser um jogador completo, você precisa saber fazer isso. A entrada dele deu um ânimo a todos. Foi fantástico ver isso, e ele aproveitou ao máximo a oportunidade que teve.”

    Cunha, por sua vez, quis direcionar os holofotes para Lacey ao falar à MUTV: “Inacreditável. Shea é um garoto jovem. Ele vem da base, e vimos o estádio acompanhá-lo. Sinto que eles fazem parte da família, acompanham Shea desde o começo. Queremos ajudá-lo a se tornar o jogador que todos desejam. E vê-lo dar a primeira assistência na Champions League... Fazer parte disso é algo incrível.”

    Lacey certamente tem um potencial incrível, talvez suficiente até para fazer a torcida do United superar rapidamente a perda iminente de JJ Gabriel, de 16 anos, que está perto de se transferir para o Real Madrid após decidir buscar oportunidades no futebol profissional em outro lugar. Já há muita expectativa sobre os ombros de Lacey como a nova grande esperança da base do clube, mas os primeiros sinais indicam que ele não deixará nada desviá-lo de seu caminho.

  • Pronto para dar um passo à frente

    FBL-ENG-LCUP-MAN UTD-BRIGHTON
    AFP

    Carrick não tem nada a perder se der mais oportunidades a Lacey, enquanto o United tenta subir na tabela da Premier League e avançar na Europa.

    Lacey assinou seu primeiro contrato profissional com o United em abril de 2024, mas teve de esperar até dezembro daquele ano para estrear pela equipe principal. Ele entrou nos seis minutos finais da derrota por 2 a 1 em casa para o Aston Villa. Essa foi uma das quatro partidas que disputou na última temporada, sendo a mais marcante delas contra o Brighton, pela Copa da Inglaterra, por motivos bons e ruins.

    O atacante de baixa estatura entrou por volta dos 60 minutos e foi o único destaque positivo do United em uma atuação, de resto, péssima. Mostrou excelente agilidade e inteligência no terço final do campo. O Manchester United acabou derrotado por 2 a 1, e a partida terminou da pior maneira para Lacey: nos minutos finais, ele foi expulso após receber dois cartões amarelos em um intervalo de três minutos.

    Como se a suspensão não bastasse, Lacey sofreu uma lesão na panturrilha que interrompeu sua sequência. Ele mostrou muita força para superar esse período, voltou a tempo da vitória do United sobre o Brighton na última rodada da Premier League e se tornou um dos melhores jogadores da equipe na pré-temporada.

    A excursão de verão deu provas mais do que suficientes de que Lacey estava pronto para assumir um papel maior, incluindo um belo gol na goleada por 5 a 0 sobre o Rosenborg, mas Carrick continuou a utilizá-lo com moderação. O jogador da seleção inglesa sub-20, aliás, esteve em campo por apenas 22 minutos nas nove primeiras partidas do United na Premier League de 2026-27.

    A essa altura, Carrick já está sendo cauteloso demais. O técnico do Manchester United escalou Lacey como titular uma vez, na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, novamente contra o Brighton. Em sua estreia como titular, o atacante marcou um golaço com uma bela finalização de esquerda no canto inferior. Ele pediu a bola o tempo todo e, com seus dribles, deu trabalho à defesa do Brighton. Teve muito azar ao ser substituído na metade do segundo tempo, antes de o United desperdiçar uma vantagem de dois gols e ser eliminado da competição.

  • Mudança simples

    Chelsea FC v Manchester United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Amad Diallo, primeira opção do Manchester United para a ponta direita, só trouxe frustração até agora nesta temporada e precisa de um choque de realidade.

    Seria compreensível se Lacey estivesse atrás de um jogador em boa fase na disputa por uma vaga, mas esse está longe de ser o caso de Amad Diallo. Desde que voltou de uma lesão no tornozelo no início de outubro, o jogador da Costa do Marfim disputou 448 minutos em todas as competições e foi titular nos últimos cinco jogos do United. Ainda assim, deu apenas uma assistência, na goleada por 4 a 1 sofrida diante do Como na Champions League, quando a partida já estava perdida.

    Amad, que não marca pelo United desde dezembro passado, tem sido uma fonte constante de frustração por suas péssimas decisões e falhas na execução em áreas perigosas. Contra a Roma, a história se repetiu: o jogador de 24 anos não acertou nenhum chute no gol nem deu um passe decisivo, além de perder a posse de bola nove vezes.

    Lacey deu ao Manchester United o que Amad não conseguiu oferecer. Como afirmou o ídolo do clube Wayne Rooney na Amazon Prime, ao analisar o gol da vitória de Cunha: “Tudo começa naquele primeiro toque [de Lacey], que tira o defensor da jogada, e o passe é incrível. Amad faz algumas coisas muito boas, mas o que falta é a jogada final. É isso que leva você a outro nível. Lacey tem algo especial, aquele toque e aquele passe de que o United precisava para vencer este jogo.”

    Cunha e Bryan Mbeumo deveriam ser titulares absolutos, já que podem trocar de posição pelo lado esquerdo e pelo meio, com Fernandes na função de camisa 10. Lacey agora merece uma sequência de jogos pela direita para completar o ataque. Se todos não começarem juntos contra o Aston Villa em Old Trafford no domingo, e o United não vencer, Carrick só poderá culpar a si mesmo.

    Para manter o emprego, o ex-meio-campista precisa assumir alguns riscos calculados, e dar liberdade a Lacey pode render dez vezes mais. Não se trata de uma promessa ainda crua, imatura e com um ego inflado; Lacey tem a cabeça no lugar e só quer provar seu valor.

    Após a vitória sobre a Roma, Lacey rejeitou de imediato a ideia de que já é uma “história de sucesso da base”, respondendo em tom humilde a um repórter da MUTV: “Ainda não. Estamos caminhando para isso e as coisas estão indo bem. Noites como esta certamente ajudam. Mas ainda há um longo caminho pela frente.”

    Era exatamente essa a atitude das joias lendárias da base do United. Agora é a hora de Lacey seguir os passos delas.