O Manchester United já teve uma das categorias de base mais admiradas do país, com a famosa “Classe de 92” impulsionando o sucesso do clube entre o fim do século 20 e o início do século 21. No entanto, ao longo da última década, o sucesso do clube na formação de jovens jogadores praticamente desapareceu.

Marcus Rashford, Scott McTominay e Kobbie Mainoo são os únicos jogadores formados na base que tiveram períodos prolongados no time principal nesse intervalo, mas nenhum deles alcançou o mesmo patamar de classe mundial de Paul Scholes, Ryan Giggs e David Beckham. Em vez disso, o United gastou demais em contratações de jogadores renomados na tentativa de reviver os tempos de glória, uma estratégia que fracassou de forma retumbante.

Agora, porém, cresce a expectativa em torno de um adolescente com talento para contrariar essa tendência. Shea Lacey disputou seis partidas pelo Manchester United em todas as competições nesta temporada, incluindo uma participação eletrizante de 15 minutos contra a Roma na Champions League, na terça-feira.

Michael Carrick tem sido cauteloso com Lacey, mas já não faz muito sentido segurá-lo. O United precisa de mais criatividade e poder de penetração no último terço do campo se quiser salvar uma campanha que tem sido péssima, e o jogador de 19 anos pode oferecer exatamente isso se receber a confiança para ser titular.