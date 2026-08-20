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“Todos nós buscamos qualquer vantagem”: da busca por um substituto para Mohamed Salah no Liverpool às táticas com ChatGPT, como a IA está mudando o futebol

Inteligência artificial pode identificar substitutos para Mohamed Salah, mapear lesões e projetar o desenvolvimento de jovens jogadores. GOAL analisa como o futebol usa a tecnologia e quais são seus limites

Thomas Hindle
Traduzido por

  • O Liverpool teve uma decisão difícil a tomar em relação a Mohamed Salah no ano passado. O ponta egípcio, peça fundamental de quase uma década de sucesso do clube, vinha produzindo menos. Com um ano restante de contrato, o Liverpool precisava decidir se deixaria Salah sair ao fim daquele ano ou se o manteria no elenco à medida que ele se afastava ainda mais do auge da carreira.

    Separar-se de uma lenda do clube é difícil. A decisão não se baseia apenas no desempenho, mas também é influenciada pelo marketing e por certa dose de emoção. Ainda assim, os dados têm a palavra final. Os números tendem a responder à pergunta mais básica: o que Salah pode oferecer agora e vale a pena mantê-lo?

    A tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, pode ajudar a encontrar uma resposta. Pelo menos é o que pensa Dean Bracha, fundador da Marquee, uma ferramenta de IA que auxilia clubes na busca por reforços.

    Bracha usou Salah como exemplo para explicar o tipo de problema que sua tecnologia pode ajudar a resolver.

    “Sabemos que Mo Salah está deixando o Liverpool. Queremos listar jogadores que possam substituí-lo. Também sabemos que Andoni Iraola agora é o técnico, então o estilo do elenco está mudando... em vez de pesquisar em diferentes plataformas de dados, [oferecemos a você] uma experiência semelhante à do ChatGPT, mas apoiada por modelos de aprendizado de máquina que vão listar cinco ou dez jogadores com o perfil ideal”, explicou.

    Mas a IA não entrou em cena apenas na busca por reforços. Os robôs, como os observadores céticos os chamariam, ajudam a orientar, ao menos em parte, a prevenção de lesões e a gestão de carga, os programas de treinamento e até as táticas. Os técnicos da MLS sabem disso. Afinal, alguns já experimentaram a tecnologia por conta própria. Entre eles está Robin Fraser, técnico do Toronto FC.

    “Acho que é algo que os analistas fazem hoje. É claro que provavelmente estão muito mais familiarizados com a IA no que diz respeito ao nosso trabalho como técnicos. É interessante ouvir a perspectiva deles”, disse. “Ainda estamos muito, muito no começo do processo de descobrir como usar a IA da melhor maneira no que fazemos.”

    O futebol tem uma relação complicada com a tecnologia. Alguns argumentam que esses robôs vão tomar seus empregos. Outros afirmam que a IA apenas acelera tarefas que cientistas do esporte, departamentos de recrutamento e clubes de futebol levam horas para concluir. A realidade provavelmente está em algum ponto entre essas duas visões.

    Mas uma coisa é indiscutível: a tecnologia avançada que reduz as horas e o trabalho humanos veio para ficar e está sendo usada em todo o futebol. Se isso é bom ou não, talvez já tenha se tornado irrelevante.

  • Vantagens no recrutamento

    Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFX
    GOAL

    A Marquee usa inteligência artificial para ajudar os clubes a montar listas de possíveis contratações com base no estilo de jogo, no encaixe tático e em outros critérios.

    Os defensores do uso de inteligência artificial no futebol dirão que as novas tecnologias apenas reforçam processos conduzidos por pessoas. Os clubes de futebol têm muito dinheiro, e este é um esporte competitivo. Qualquer meio de obter uma vantagem, por menor que seja, é aproveitado.

    “Você ficaria surpreso ao saber que alguns clubes usam o ChatGPT ou outros modelos abertos apenas para explorar ideias”, disse Bracha. “Também já vi muito disso. Mas obter análises de qualidade com LLMs (grandes modelos de linguagem, ou programas de computador inteligentes)... isso é difícil.”

    Bracha é defensor dessa tecnologia e tem interesse direto nela. Torcedor fanático do Arsenal, ele começou no futebol com um blog, no qual escrevia de casa textos detalhados sobre o clube. Combinando a observação direta com a tecnologia, identificava jogadores que grandes clubes deveriam contratar. Bracha conquistou seguidores e, quando seu trabalho em tempo integral na área de tecnologia ficou mais exigente, aperfeiçoou um modelo de IA para gerar a estrutura dos textos do blog para ele.

    Então, combinou as duas coisas. E encontrou algumas joias escondidas.

    “Comecei a receber mensagens de olheiros profissionais e de pessoas nos clubes perguntando: ‘Como você sabe isso sobre um jogador?’ Eu respondia: ‘Não sei nada disso sobre o jogador. É só o ChatGPT’”, contou Bracha, rindo. “E então pensei: ‘Se isso os impressiona, o que eles estão usando hoje?’”

    Ele descobriu que a resposta era complicada. Olheiros e analistas tinham números, sem dúvida. Mas não havia padronização. O futebol tem tantos dados em tantas plataformas que é difícil encontrar o que importa. A Wyscout, empresa de dados de futebol fundada em Gênova em 2004, expandiu-se pelo mundo no início da década de 2010. Mas empresas concorrentes logo entraram no mercado. Agora há números demais.

    “Nos últimos 10 anos, esse setor passou da escassez absoluta para um excesso de dados. Isso cria outro tipo de problema, porque há muitos fornecedores de dados diferentes”, explicou Bracha.

    A Marquee, empresa de Bracha que trabalha com clubes de futebol de todo o mundo, elimina o excesso.

    “Automatizamos muitos desses processos que, por assim dizer, não passam de planilhas sofisticadas e lidamos com as diferentes plataformas, que estão dispersas e não podem ser reunidas em um só lugar. Fazemos isso por eles. Nesse sentido, a Marquee é um departamento de análise que trabalha para o clube”, disse.

    Bracha faz questão de destacar que sua plataforma não é apenas uma versão sofisticada do Football Manager ou do Modo Carreira do EAFC. A Marquee produz perfis específicos, mediante pagamento do cliente, para sugerir possíveis contratações. Ela leva em conta não só a capacidade dos jogadores em campo, mas também a adequação deles a um determinado sistema.

    É claro que os clubes não têm obrigação de usar nada disso. As equipes responsáveis por contratações podem seguir ou ignorar as recomendações. Ainda assim, a ferramenta claramente tem algum valor. Ela é usada por alguns clubes da Premier League e recebeu apoio público do Barcelona e do Chicago Fire, da MLS. Não está claro se Bracha e sua equipe estão encontrando a próxima joia escondida do futebol. Mas certamente já fazem parte desse cenário.

  • Identificação de lesões nos músculos posteriores da coxa

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    (C)Getty Images

    A Springbok usa inteligência artificial para transformar exames de ressonância magnética em modelos musculares 3D detalhados, oferecendo às equipes médica e de desempenho mais informações para acompanhar a recuperação.

    Durante a partida do FC Cincinnati contra o Nashville SC pela MLS, no ano passado, havia sinais de que Matt Miazga estava ficando um pouco cansado.

    Cinco minutos antes de pedir para ser substituído, a tecnologia do clube detectou “um padrão irregular de movimento”. Isso não significa, é claro, que o clube poderia ter evitado a lesão. Ninguém obrigou o zagueiro a continuar jogando lesionado. Os dados não são disponibilizados em tempo real. Mas o sistema identificou uma anomalia. A máquina sabia que ele estava com problemas.

    Determinar quando ele poderia voltar a jogar plenamente é outra questão que a inteligência artificial pode ajudar a responder. A Springbok Analytics faz um pedido a todos os seus clientes: “enviem-nos sua lesão mais complicada”. Na maioria das vezes, trata-se de uma lesão nos músculos posteriores da coxa. É a lesão que o futebol ainda não conseguiu compreender por completo. Um estudo de 2020 do NIH concluiu que as lesões nesses músculos representam 12% de todas as lesões no futebol profissional. A taxa de reincidência variou de 4% a 68%.

    Ela costuma ser atribuída à fadiga, e grande parte dos casos ocorre perto do fim de um dos tempos de jogo. Clubes do mundo todo tentaram descobrir a melhor forma de reabilitar jogadores com esse problema. Ninguém encontrou uma solução definitiva.

    “Temos todas as novas tecnologias possíveis, todas as novas formas de avaliar as pessoas… quanta força você consegue produzir? Como está a corrida? As lesões nos músculos posteriores da coxa não diminuíram. Aumentaram”, disse Matt Brown, diretor de análise da Springbok Analytics, à GOAL.

    Brown acredita ter a resposta. Ou, pelo menos, uma ideia mais promissora para enfrentar essa lesão tão frequente. Parte do problema, argumenta, está nos dados. Uma lesão física é algo objetivo. Mas determinar os números relacionados a ela, quantificando força muscular, equilíbrio muscular e atrofia, é um processo longo e complicado.

    “Você quer fazer um exame de imagem do jogador no momento da lesão, dois meses depois e seis meses depois, para acompanhar a atrofia e ver se está obtendo o estímulo e as mudanças musculares que busca”, explicou Brown.

    As origens da Springbok estão na Universidade da Virgínia, onde cientistas desenvolveram uma tecnologia de ressonância magnética altamente específica para tratar pacientes com paralisia cerebral, criando imagens em 3D para ajudar cirurgiões pediátricos a calcular com precisão os procedimentos de alongamento de tendões. Quando a tecnologia começou a dar resultados, a Springbok a levou para o esporte. A NBA aderiu em 2023. A Springbok foi selecionada para o Laboratório de Inovação da MLS neste ano.

    As ressonâncias magnéticas tradicionais são, nas palavras de Brown, “milhares e milhares de cortes de [imagens bidimensionais em tons de cinza]”. Tradicionalmente, pelo menos, os médicos pegam essas imagens, sobrepõem umas às outras e precisam fazer uma análise aprofundada por conta própria para criar uma representação tridimensional do paciente. Brown e sua equipe aceleram esse processo.

    “Agora podemos fazer um pré-processamento dessas imagens usando inteligência artificial… podemos reunir todas aquelas imagens complexas de ressonância magnética, o espaço e o tempo em 3D e tudo o que há ali. Nós as processamos, definimos os contornos dos músculos e conseguimos entregar uma representação digital tridimensional muito bem-acabada”, disse Brown.

    Basicamente, a Springbok oferece uma forma de acompanhar dados. A empresa não trata lesões nem oferece curas milagrosas para evitá-las. O que pode fazer, porém, é agilizar processos complexos de análise de imagens de maneira extremamente específica. Os números, que normalmente levam uma semana para ficar prontos, são apresentados em questão de horas.

    “Somos uma ferramenta de apoio, no sentido de que podemos tornar as imagens de uma ressonância magnética muito mais úteis e aplicáveis. Não somos nós que colocamos isso em prática para vocês. Fornecemos as medidas. Mas vocês têm formação nessa área. Trabalham com isso há dez anos. Têm suas próprias hipóteses”, disse Brown.

  • Identificando atletas de desenvolvimento tardio

    Cavan Sullivan Philadelphia Union
    Getty

    Cavan Sullivan está entre os jovens jogadores cujo desenvolvimento físico os clubes da MLS podem acompanhar mais de perto com tecnologias emergentes.

    Todos os dias, a equipe das categorias de base do Philadelphia Union enfrenta uma série de perguntas cruciais: em que nível seus jogadores estão prontos para atuar? Onde está o limite entre desenvolvimento físico e qualidade em campo? Quanto futebol pelo time principal um talento como Cavan Sullivan está pronto para disputar na adolescência? Seu corpo vai aguentar?

    Tradicionalmente, não existe uma resposta única. Os clubes da MLS fazem todo tipo de teste de força, tamanho, altura provável e desempenho máximo. São estimativas que consomem muito tempo.

    A Fit:Match, porém, acredita que pode oferecer uma solução mais prática e rápida. Bastam um celular e 10 segundos para vislumbrar o futuro de um jovem jogador.

    Funciona assim: o usuário tira quatro fotos da pessoa avaliada, de vários ângulos. O celular calcula altura, massa corporal, envergadura e todas as medidas que se possa imaginar. Em seguida, faz cálculos muito mais avançados: altura provável, maturação do crescimento e uma ideia básica de como pode ser a plena condição física do jovem. Depois, apresenta os resultados ao usuário. O fundador da tecnologia, Haniff Brown, brinca, em parte, que ela é o “ChatGPT do futebol”. Um processo relativamente comum em qualquer clube profissional é simplificado, realizado e entregue ao usuário em menos de 30 segundos.

    Brown começou na indústria da moda. Ele descobriu que escaneamentos corporais instantâneos, feitos com smartphones, poderiam acelerar o processo de experimentar roupas.

    “Como podemos permitir que [um usuário] envie um perfil do próprio corpo para que não precise comprar quatro camisas e devolver as três que não servem? Você compra só uma e pronto”, disse Brown.

    Logo, outros se interessaram. Brown começou a receber ligações de hospitais e empresas de saúde. Em 2024, a Fit:Match trabalhou com um clube europeu não identificado que pediu o escaneamento de seus jogadores das categorias de base. Brown percebeu que havia espaço para um sistema mais ambicioso.

    “Desde o início, deixei muito claro que não poderia levar mais de 15 segundos. Eu tinha clareza disso porque percebi que os treinadores não gostam de avaliações demoradas. Eles querem que os garotos voltem a fazer seus exercícios”, explicou Brown. “Quanto mais longa e complicada for a avaliação, menor a chance de usarem a ferramenta.”

    O clube se convenceu, e outros começaram a se envolver. Ainda havia obstáculos, porém, entre eles o fato de diferentes treinadores chegarem a resultados distintos nos mesmos testes médicos básicos.

    “O que vimos foi que um treinador media um jogador e obtinha um resultado, enquanto outro treinador da mesma equipe media esse mesmo jogador e chegava a um resultado diferente”, explicou Brown.

    Por isso, a Fit:Match padroniza o processo. Com quatro fotos e 30 segundos para carregar os dados, um perfil detalhado do jogador fica disponível. Hoje, a ferramenta é usada tanto por clubes quanto por jovens jogadores.

    “Quando os pais inscrevem seus filhos para entrar em uma categoria de base, eles podem enviar as fotos. O sistema gera o gêmeo digital da criança e, nos bastidores, fornecemos à MLS todas essas estatísticas sobre o jogador”, disse Brown.

    Isso ajuda os clubes a estimar com mais informações em quais faixas etárias os jogadores devem atuar. O cenário do futebol juvenil ainda é influenciado, pelo menos em parte, pelo porte físico.

    “Um jogador de 14 anos que se desenvolve cedo é muito diferente de outro de 14 anos que se desenvolve mais tarde. Agora a MLS consegue identificar isso cientificamente e criar caminhos melhores para os que amadurecem mais tarde, para que não saiam do sistema”, disse Brown.

  • Gerenciando expectativas e enfrentando questões éticas

    Laura Harvey Seattle Reign 2025
    IMAGN

    A técnica do Seattle Reign, Laura Harvey, falou abertamente sobre o uso do ChatGPT como ponto de partida para ideias táticas, incluindo testes com uma linha de cinco defensoras.

    Tudo isso parece bastante convincente, talvez até capaz de mudar o jogo. Mas há questões éticas envolvidas. Alterar profundamente processos conhecidos, ainda por cima com o uso de máquinas, traz dilemas. Projetar a evolução de um adolescente pode ser complicado, e há questões mais amplas a considerar.

    “O primeiro passo foi fazer com que as pessoas se sentissem à vontade”, disse Brown.

    O mesmo vale para a Marquee, que percebeu desde cedo que precisava trabalhar com os clubes, e não para eles.

    “Para ser sincero, o mais importante é que eles se sintam à vontade com tudo o que fazemos juntos. Depois, quando tivermos algumas histórias de sucesso em conjunto, certamente vamos divulgá-las”, disse Bracha.

    Há também a questão moral de criar algo que possa afetar o emprego de alguém. Bracha tem uma visão objetiva sobre o assunto.

    “Do ponto de vista do retorno sobre o investimento, sempre será mais rápido, mais ágil e mais certeiro recorrer a nós, porque já construímos algo e estamos investindo muito para melhorá-lo. É sua única despesa. Uma das maiores despesas dos clubes de futebol hoje são os salários. Então, eles querem contratar mais pessoas para construir algo assim ou simplesmente comprar de um fornecedor externo? É como a pergunta mais comum hoje em dia quando se trata de IA: desenvolver ou comprar? Neste caso, acho que comprar”, acrescentou.

    Isso, porém, nem sempre garante sucesso. O Wolfsburg esteve entre os primeiros clubes europeus a adotar a IA. O clube afirmou ter economizado € 1 milhão por ano com o uso da tecnologia em tarefas administrativas e na prevenção de lesões. No ano passado, teve dificuldades em campo e recebeu muitas críticas na imprensa por sua campanha de divulgação do uso de IA enquanto o desempenho da equipe piorava.

    Desde então, o Wolfsburg reforçou seu compromisso com a tecnologia. O Sevilla usa o IBM WatsonX para ajudar na gestão de dados.

    Ainda assim, alguns têm sido mais firmes no uso da IA. Fraser admitiu que fez experiências com o ChatGPT para explorar possíveis vantagens diante de adversários e esquemas táticos. Outros quase dependem da ferramenta. Laura Harvey, treinadora principal do Seattle Reign, ganhou as manchetes em outubro de 2025 ao afirmar que usou o ChatGPT para ajudá-la a definir suas táticas. Em conversa com Lori Lindsey e Christina Unkel no podcast Soccerish, Harvey contou, com certo orgulho, que perguntou à ferramenta de IA: “Que formação você deve usar para vencer os times da NWSL?”

    Para dois dos então 14 times da liga, o ChatGPT respondeu: “Você deve jogar com uma linha de cinco defensores.” Harvey considerou a ideia e a levou à sua comissão técnica. O Reign adotou um esquema com cinco defensores e terminou em quinto lugar, oito posições acima do ano anterior.

    Foi o ChatGPT que mudou os rumos do Seattle Reign? Evidentemente, não. Mas a ferramenta ofereceu uma ideia que acabou sendo aplicada em campo. Para os defensores da IA, isso provavelmente conta como uma vitória.

    Da mesma forma, há muitos fracassos e dados que foram deixados de lado. Talvez os resultados não sejam o ponto principal. A IA é mais uma ferramenta para treinadores, analistas e clubes. E, em um esporte tão disputado e implacável, as questões éticas e a percepção sobre esse tipo de recurso não chegam a ser uma preocupação.

    “Estamos todos em busca de qualquer vantagem que possamos conseguir”, disse Fraser, resumindo bem a questão.