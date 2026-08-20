O Liverpool teve uma decisão difícil a tomar em relação a Mohamed Salah no ano passado. O ponta egípcio, peça fundamental de quase uma década de sucesso do clube, vinha produzindo menos. Com um ano restante de contrato, o Liverpool precisava decidir se deixaria Salah sair ao fim daquele ano ou se o manteria no elenco à medida que ele se afastava ainda mais do auge da carreira.

Separar-se de uma lenda do clube é difícil. A decisão não se baseia apenas no desempenho, mas também é influenciada pelo marketing e por certa dose de emoção. Ainda assim, os dados têm a palavra final. Os números tendem a responder à pergunta mais básica: o que Salah pode oferecer agora e vale a pena mantê-lo?

A tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, pode ajudar a encontrar uma resposta. Pelo menos é o que pensa Dean Bracha, fundador da Marquee, uma ferramenta de IA que auxilia clubes na busca por reforços.

Bracha usou Salah como exemplo para explicar o tipo de problema que sua tecnologia pode ajudar a resolver.

“Sabemos que Mo Salah está deixando o Liverpool. Queremos listar jogadores que possam substituí-lo. Também sabemos que Andoni Iraola agora é o técnico, então o estilo do elenco está mudando... em vez de pesquisar em diferentes plataformas de dados, [oferecemos a você] uma experiência semelhante à do ChatGPT, mas apoiada por modelos de aprendizado de máquina que vão listar cinco ou dez jogadores com o perfil ideal”, explicou.

Mas a IA não entrou em cena apenas na busca por reforços. Os robôs, como os observadores céticos os chamariam, ajudam a orientar, ao menos em parte, a prevenção de lesões e a gestão de carga, os programas de treinamento e até as táticas. Os técnicos da MLS sabem disso. Afinal, alguns já experimentaram a tecnologia por conta própria. Entre eles está Robin Fraser, técnico do Toronto FC.

“Acho que é algo que os analistas fazem hoje. É claro que provavelmente estão muito mais familiarizados com a IA no que diz respeito ao nosso trabalho como técnicos. É interessante ouvir a perspectiva deles”, disse. “Ainda estamos muito, muito no começo do processo de descobrir como usar a IA da melhor maneira no que fazemos.”

O futebol tem uma relação complicada com a tecnologia. Alguns argumentam que esses robôs vão tomar seus empregos. Outros afirmam que a IA apenas acelera tarefas que cientistas do esporte, departamentos de recrutamento e clubes de futebol levam horas para concluir. A realidade provavelmente está em algum ponto entre essas duas visões.

Mas uma coisa é indiscutível: a tecnologia avançada que reduz as horas e o trabalho humanos veio para ficar e está sendo usada em todo o futebol. Se isso é bom ou não, talvez já tenha se tornado irrelevante.