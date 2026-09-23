Quando Jurgen Klopp foi informado sobre Todd Boehly defender a introdução de um jogo das estrelas da Premier League, o alemão brincou: "Ele também quer trazer os Harlem Globetrotters?!" Klopp estava sendo irreverente, como ele próprio reconheceu, mas estava genuinamente intrigado com a ideia de acrescentar mais uma partida a um calendário já congestionado.

De forma bastante reveladora, Klopp também aludiu à velocidade com que o americano estava tentando remodelar um mundo no qual havia acabado de entrar. "Ele não espera muito..." apontou Klopp, com um tom de surpresa na voz. Mas estava claro desde o início da gestão de Boehly como presidente do Chelsea que ele tinha grandes planos para o Chelsea. E para o esporte como um todo.

"Achamos que a presença global deste esporte é realmente pouco desenvolvida", ele afirmou em junho de 2022, poucas semanas depois de o consórcio apoiado pela Clearlake, do qual ele era a principal figura, concluir a compra do Chelsea. "Há quatro bilhões de fãs do futebol europeu. Há 170 milhões de fãs da NFL. O futebol de clubes global representa uma fração do dinheiro de mídia da NFL. Então, acho que há uma oportunidade de levar um pouco dessa mentalidade americana para o esporte inglês e realmente desenvolvê-lo."

Um jogo das estrelas era uma dessas ideias para concretizar esse objetivo. Um playoff de rebaixamento era outra. "No fim das contas", disse Boehly em setembro de 2022, "espero que a Premier League aprenda um pouco com os esportes americanos." No fim, porém, foi Boehly quem acabou recebendo uma lição bastante dura sobre os perigos de impor uma mentalidade americana ao futebol inglês.