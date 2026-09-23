Todd Boehly virou motivo de piada na Premier League no Chelsea e deixa uma lição para futuros donos de clubes de futebol
Quando Jurgen Klopp foi informado sobre Todd Boehly defender a introdução de um jogo das estrelas da Premier League, o alemão brincou: "Ele também quer trazer os Harlem Globetrotters?!" Klopp estava sendo irreverente, como ele próprio reconheceu, mas estava genuinamente intrigado com a ideia de acrescentar mais uma partida a um calendário já congestionado.
De forma bastante reveladora, Klopp também aludiu à velocidade com que o americano estava tentando remodelar um mundo no qual havia acabado de entrar. "Ele não espera muito..." apontou Klopp, com um tom de surpresa na voz. Mas estava claro desde o início da gestão de Boehly como presidente do Chelsea que ele tinha grandes planos para o Chelsea. E para o esporte como um todo.
"Achamos que a presença global deste esporte é realmente pouco desenvolvida", ele afirmou em junho de 2022, poucas semanas depois de o consórcio apoiado pela Clearlake, do qual ele era a principal figura, concluir a compra do Chelsea. "Há quatro bilhões de fãs do futebol europeu. Há 170 milhões de fãs da NFL. O futebol de clubes global representa uma fração do dinheiro de mídia da NFL. Então, acho que há uma oportunidade de levar um pouco dessa mentalidade americana para o esporte inglês e realmente desenvolvê-lo."
Um jogo das estrelas era uma dessas ideias para concretizar esse objetivo. Um playoff de rebaixamento era outra. "No fim das contas", disse Boehly em setembro de 2022, "espero que a Premier League aprenda um pouco com os esportes americanos." No fim, porém, foi Boehly quem acabou recebendo uma lição bastante dura sobre os perigos de impor uma mentalidade americana ao futebol inglês.
Roman Roy, do Chelsea
A passagem de quatro anos de Boehly pelo Chelsea chegou oficialmente ao fim na última quarta-feira, com o Chelsea revelando que a Clearlake havia adquirido a participação minoritária do dirigente de 53 anos no clube, assim como a de seu parceiro de negócios de longa data, Mark Walter. Na verdade, porém, a era Boehly terminou há muito tempo.
Como o comunicado oficial destacou, a "transição de propriedade" não teria qualquer impacto nas "operações do dia a dia, liderança ou estratégia", e isso porque o papel de Boehly já havia diminuído significativamente nos dois anos anteriores, quando as primeiras rachaduras em sua relação com o cofundador da Clearlake, Behdad Eghbali, começaram a aparecer.
Naquele momento, Boehly, como o rosto público do consórcio BlueCo, já havia se tornado o principal alvo da frustração dos torcedores com a maneira como seu clube estava sendo administrado, já que sua reputação sofreu um dano que se mostrou irreparável durante uma campanha de estreia desastrosa.
Quando Boehly chegou ao oeste de Londres pela primeira vez, ele reconheceu que ele e seus parceiros não eram "especialistas em futebol", mas argumentou que a situação "não era diferente de administrar qualquer negócio de capital humano, em que tudo gira em torno de conseguir os recursos certos, fazê-los colaborar, organizá-los e pensar em como ter um negócio global em nível local".
"Queremos encontrar os melhores talentos e vamos colocar essas pessoas em seus devidos lugares", declarou Boehly, soando muito como Roman Roy, de 'Succession', que era "burro demais para saber como consertar toda a nossa empresa", mas "inteligente o suficiente para saber o que precisa mudar e identificar as pessoas que podem nos ajudar".
Infelizmente para o Chelsea, nem Boehly nem as pessoas ao seu redor pareceram ser "pessoas sérias" depois de passarem por quatro técnicos logo em sua primeira temporada no comando, com a demissão do então treinador Thomas Tuchel se revelando a decisão calamitosa que absolutamente todo mundo, exceto os donos do clube, sabia que era naquele momento.
Diferença de opinião
Tuchel havia vencido a Champions League pouco mais de um ano antes, e ainda assim foi demitido apenas sete jogos depois do início da campanha de 2022-23, após uma derrota fora de casa para o Dinamo Zagreb.
“Quando você assume qualquer negócio, precisa ter certeza de que está alinhado com as pessoas que o comandam”, disse Boehly sobre a surpreendente demissão. "Tuchel é obviamente extremamente talentoso e alguém que teve grande sucesso no Chelsea. Nossa visão para o clube era encontrar um técnico que realmente quisesse colaborar conosco, um treinador que realmente quisesse colaborar.
"Há muitas barreiras a derrubar no Chelsea. Nosso objetivo é reunir uma equipe. Tudo isso precisa funcionar como uma máquina bem azeitada. A realidade da nossa decisão foi que não tínhamos certeza de que Thomas via isso da mesma forma que nós. Ninguém está certo ou errado; apenas não tínhamos uma visão compartilhada para o futuro.
“Não foi por causa de Zagreb, foi pela visão compartilhada do que queríamos que o Chelsea fosse. Não foi uma decisão tomada por causa de uma única vitória ou derrota. Foi uma decisão que achamos ser a visão certa para o clube.”
A explicação bizarra de Boehly levantou uma pergunta muito óbvia: por que o Chelsea gastou £270 milhões em jogadores para um técnico que eles já sabiam que não compartilhava da sua "visão para o futuro"?! Por exemplo, o preferido de Tuchel, Pierre-Emerick Aubameyang, só chegou em 1º de setembro de 2022, apenas seis dias antes de o treinador ser demitido, o que só reforçou a suspeita de que Boehly estava improvisando à medida que avançava.
"A demissão é um prato cheio para aqueles que são contra investidores no futebol", Christian Heidel, diretor esportivo de um dos ex-clubes de Tuchel, o Mainz, disse ao BILD na época. "Foi puramente uma decisão de investidor. Alguém que não tem ideia de futebol provavelmente achou que o sexto lugar não era bom o suficiente para ele e disse: 'Vamos tentar outro treinador'."
Esse "alguém" era claramente Boehly, que, naquele momento, não apenas exercia o papel de presidente, mas também atuava como diretor esportivo interino do Chelsea, com consequências previsivelmente calamitosas.
Uma decisão ruim atrás da outra
Dos 15 jogadores que os Blues contrataram antes de Boehly finalmente dar um passo atrás para permitir que Christopher Vivell e Paul Winstanley supervisionassem o recrutamento no meio da janela de transferências de janeiro de 2023, apenas um, Marc Cucurella, pode ser considerado um sucesso incontestável. E Boehly só contratou o espanhol porque o Manchester City também o queria.
Nada disso foi minimamente surpreendente. O próprio Boehly admitiu depois que "não fazia ideia do que tornava um jogador de futebol bom", mas claramente também não fazia ideia de como administrar um bom clube de futebol, o que tornou inevitável a sua eventual perda de influência.
Houve até rumores de que ele tomou a decisão absolutamente bizarra de trazer Frank Lampard de volta ao Chelsea como técnico interino, depois de dispensar os serviços do sucessor de Tuchel, Graham Potter, sete meses dentro de um "projeto de longo prazo", seguindo o conselho do lamentável apresentador de talk show James Corden.
A veracidade dessa história nunca foi estabelecida, mas isso meio que perde o ponto principal, que é que havia tão pouca confiança no julgamento de Boehly naquele momento que aquilo soava perfeitamente plausível para torcedores cada vez mais céticos.
É claro que a torcida do Chelsea não é ingênua a ponto de achar que Boehly é culpado por todos os problemas do clube nos últimos quatro anos, principalmente porque ele teve tão pouca influência em nível de diretoria nos últimos dois, e seria fácil argumentar que ele se tornou um bode expiatório muito conveniente para as falhas de outros. No entanto, o bilionário espalhafatoso teve, sem dúvida, papel central em transformar o Chelsea em motivo de chacota na Premier League.
Boehly pode não ter levado os Harlem Globetrotters para a Premier League, mas certa vez permitiu que um grupo de atores escovasse os dentes atrás do banco de reservas da equipe em Stamford Bridge enquanto uma partida de verdade estava acontecendo. E por quê? Para promover um filme feito por sua própria produtora.
Foi uma ação promocional espantosamente estúpida, tão ridícula quanto imprudente, mas totalmente nada surpreendente vindo de uma figura que acumulou um erro de julgamento atrás do outro durante uma passagem pelo Chelsea que provavelmente acabará servindo de alerta para donos de clubes que cogitam a ideia de americanizar o futebol inglês.