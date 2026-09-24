Trent Alexander-Arnold está ao lado de Palmer e Gibbs-White como um ativo subestimado. Sua excepcional variedade de passes poderia ter sido inestimável para a Inglaterra na Copa do Mundo, potencialmente oferecendo a compostura e a qualidade técnica que Tuchel sentiu que faltaram à sua equipe contra a Argentina.

O jogador do Real Madrid é simplesmente bom demais para ficar fora de quaisquer outros grandes torneios, embora ele seja mais um que foi chamado de volta sob condição. "[Ele precisa] render, é simples assim. É uma competição e confiamos em outros jogadores [na Copa do Mundo]. Eu mantenho essa decisão e agora é hora de lutar pelo seu lugar", disse Tuchel. "Ele sempre disse que está pronto para lutar, sempre disse que está pronto para lutar pelo seu lugar, especialmente pela Inglaterra, então cabe a ele provar isso, e ele é mais do que bem-vindo à concentração. Temos uma concentração longa e tenho certeza de que ele vai aparecer."

Três defensores que brilharam na Copa do Mundo, Reece James, Djed Spence e John Stones, estão todos ausentes por problemas físicos. É perfeitamente possível que Tuchel tivesse deixado Alexander-Arnold de fora novamente se esse não fosse o caso, já que ele manteve O'Reilly, Jarrell Quansah e, inicialmente, Livramento como seus outros principais laterais.

A linha defensiva da Inglaterra muitas vezes pareceu frágil na América do Norte, e não há um sucessor óbvio para Stones à medida que ele se aproxima dos anos finais de sua carreira. Jarrad Branthwaite fez bem em chamar a atenção de Tuchel com um início de temporada decente no Everton, mas haverá muita pressão sobre ele para criar entrosamento imediato com Marc Guehi no centro da defesa.

Tuchel também deve estar preocupado com o estado do ataque atrás de Kane. Dominic Calvert-Lewin será a primeira opção vinda do banco desta vez, mas Ollie Watkins pode estar fora dos planos de vez depois de decidir se juntar a Toney na Arábia Saudita. Kane ainda deve estar fisicamente pronto para liderar o ataque aos 34 anos quando a próxima Euro começar, mas será muito exigir que ele jogue cada minuto.

Tuchel talvez tenha de acelerar o processo com o atacante de 17 anos do Aston Villa, Brian Madjo, para dar mais suporte a Kane. Em seu crédito, o ex-técnico do Chelsea já está dando oportunidade a vários jovens, com a joia do Liverpool Rio Ngumoha e Alex Scott, do Bournemouth, ambos com chance de causar impacto ao longo das próximas três semanas.

A sensação de 19 anos do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, está prestes a aumentar sua marca de seis jogos pela seleção principal da Inglaterra, enquanto Lewis Hall, do Newcastle, estará de olho em sua quinta partida. Se Max Dowman continuar em sua trajetória atual no Arsenal, certamente também entrará no radar em breve. Tuchel pode conquistar muitos de seus críticos ao transformar esses jovens em nomes constantes no próximo ciclo de dois anos, mas eles precisam de treinamento adequado.

A Inglaterra tem a força de elenco necessária para chegar ao mesmo nível futebolístico da Espanha. Quaisquer visões teimosas em contrário que Tuchel ainda mantenha precisam ser abandonadas, ou a história vai se repetir na Euro, e sua passagem será lembrada como a mesma perda de tempo e recursos que foi a de Capello.