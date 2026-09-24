Thomas Tuchel tem dois anos para recuperar a confiança dos torcedores da Inglaterra, e dos jogadores, enquanto a seleção inglesa inicia um novo ciclo
A Football Association (FA) claramente não aprende com os próprios erros. A Inglaterra foi eliminada nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010 depois de dar um novo contrato a Fabio Capello às vésperas do torneio, e ele renunciou 19 meses depois, quando já havia perdido havia muito tempo a confiança e o entusiasmo dos torcedores.
Assim como Capello, a passagem de Thomas Tuchel começou de forma positiva, com uma campanha de classificação perfeita para a Copa do Mundo de 2026, e em fevereiro a FA estendeu seu contrato até 2028, provavelmente movida pelo medo de perdê-lo para um grande clube no verão. O Manchester United foi fortemente ligado a Tuchel, então havia certa lógica na decisão, mas ele ainda não havia merecido de fato o novo acordo; técnicos da Inglaterra são julgados, com razão, apenas pelo que acontece em grandes torneios.
A Inglaterra acabou terminando em terceiro lugar na Copa do Mundo, sua melhor campanha desde 1966, mas a decepção esmagadora seguiu como o sentimento predominante no país, tudo porque a derrota por 2 a 1 para a arquirrival Argentina na semifinal poderia, e deveria, ter sido evitada.
"Eu nunca disse que foi um grande sucesso", afirmou Tuchel depois de anunciar sua primeira convocação desde o retorno da Inglaterra da América do Norte. "Eu disse que houve muitos pontos positivos. Ficou aquém. Mas por que a expectativa é tão alta? Quando foi a última vez que vencemos isso? Quando foi que vencemos isso alguma vez? Por que a expectativa é tão alta a ponto de nem trazer para casa uma medalha [de bronze] poder ser reconhecido?"
Táticas de despiste como essa não vão ajudar Tuchel a recuperar qualquer confiança dos torcedores, e o técnico alemão terá o mesmo destino de Capello se não assumir a responsabilidade pelo que deu tão terrivelmente errado no jogo contra a Argentina e aprender com isso enquanto a Inglaterra volta suas atenções para a Eurocopa de 2028 em casa.
Oportunidade de ouro desperdiçada
A Inglaterra chegou a finais consecutivas da Euro sob o comando do antecessor de Tuchel, Sir Gareth Southgate, perdendo para a Espanha na decisão de 2024 depois de ser derrotada nos pênaltis pela Itália três anos antes. Tuchel afirmou acreditar que a Inglaterra "jogava para não perder" no torneio de 2024 e que estava "mais com medo de ser eliminada do torneio do que com fome e empolgação para vencê-lo".
Esses comentários envelheceram muito mal, já que Tuchel foi responsável por uma das atuações mais covardes de toda a história da Inglaterra, pior do que qualquer uma vista sob o comando de Southgate, enquanto a Argentina buscou a virada após sair atrás no placar em Atlanta, em 15 de julho.
A Inglaterra foi ligeiramente superior nos primeiros 55 minutos de jogo antes de abrir o placar com Anthony Gordon. Um novo encontro em final com a Espanha estaria no horizonte se o time tivesse ido para matar o jogo a partir dali, porque uma Argentina já muito longe do auge estava vulnerável.
Em vez disso, porém, recuou, e Tuchel reagiu ao colocar Ezri Konsa no lugar de Gordon e mudar para uma linha de cinco na defesa. Sem surpresa para ninguém, a Argentina adiantou ainda mais jogadores, e a Inglaterra não conseguia sair, mal conseguindo trocar dois passes seguidos nos 20 minutos finais da partida. Lionel Messi assumiu o protagonismo, primeiro servindo Enzo Fernandez, que finalizou para empatar, antes de levantar o cruzamento para Lautaro Martinez cabecear o gol da vitória nos acréscimos.
Tuchel foi contra os princípios que havia prometido manter ao assumir o cargo e mostrou que não acreditava plenamente em seus jogadores. Sim, alguns deles estavam claramente paralisados pelo medo à medida que o peso da ocasião se impunha, mas era justamente nesse momento que ele deveria estar ali para erguê-los e trazer de volta a "fome" pela vitória. É imperdoável que Tuchel tenha apenas alimentado a sensação de dúvida que atravessava o time; este era o momento dele para provar suas credenciais de elite, e ele fracassou completamente.
A desculpa do DNA não cola
Um pedido imediato de desculpas ou um anúncio de demissão teriam sido os únicos dois antídotos após um colapso tão chocante. Mas Tuchel apenas se eximiu da responsabilidade, alegando que o "DNA" do futebol inglês precisa mudar para que seu time comece a conquistar os maiores troféus.
"Ficamos passivos demais dentro da nossa estrutura. Tentei ajudar, não para ficarmos mais passivos com uma linha de cinco, mas para sermos mais ativos, para sair mais rápido nos pontas, para não abrir os espaços entre a linha de quatro defensores", acrescentou. "Incentivamos todos a saírem, a serem mais ativos dentro da estrutura, mas simplesmente tivemos dificuldades. Não conseguimos mais encontrar os duelos, e foi por isso que fomos recuando cada vez mais, o que nunca foi o plano, mas aconteceu.
"Precisávamos voltar a ficar com a bola, caso contrário você não consegue quebrar a pressão e não consegue retomar o ímpeto. Acho que a posse de bola tem um papel crucial. Talvez isso não esteja no nosso DNA como está no DNA espanhol, argentino ou brasileiro: pegar a bola, controlar o jogo e a bola, o que também é um grande problema."
Tudo isso veio de um homem que deixou para colocar Ivan Toney ou Marcus Rashford apenas no quinto minuto dos acréscimos, quando a Inglaterra perseguia o resultado de forma frenética. Bukayo Saka, por sua vez, foi considerado sem condições físicas para jogar um único minuto saindo do banco, apenas para marcar um hat-trick na disputa de terceiro lugar contra a França três dias depois e completar a partida inteira.
A Inglaterra foi passiva porque Tuchel optou por Konsa, Dan Burn e Nico O'Reilly como seus três primeiros substitutos. Não foram mudanças pensadas para reduzir a diferença de posse de bola que se abriu entre as equipes, mas sim para, na melhor das hipóteses, proteger a vantagem mínima. A desculpa do DNA também não se sustenta, porque qualquer técnico de ponta deveria ser capaz de implementar padrões de jogo com um grupo de talentos de nível mundial; Harry Kane, Jude Bellingham, Morgan Rogers, Declan Rice e Elliot Anderson estiveram todos em campo juntos por 82 minutos.
Delirante
Apesar do benefício de um período de reflexão de dois meses, Tuchel dobrou a aposta em seus comentários na semana passada e pareceu sugerir que está travando uma batalha perdida. "Não tenho certeza de que eu tenha tempo para treiná-los a (manter a posse de bola)", disse. "Estou lidando com isso eu mesmo, porque, mesmo quando uma equipe controla partidas na Premier League, quantos jogadores ingleses há nesses times?
"Isso está no nosso DNA? Nós realmente valorizamos o controle? Isso é algo que nos faz sentir bem em uma partida? Isso é algo que vem naturalmente para nós? Acho que, no fundo, na essência, os jogadores ingleses, e isso é uma coisa linda, e os torcedores querem ir para cima. Vamos lá. Vamos jogar por 6 a 3, vamos jogar por 4 a 3. Não vamos jogar por 1 a 0.
"Agora que tenho um torneio como experiência, sinto que este time está pronto para lutar, está sempre pronto para ir. Essa é a beleza disso. Que venham os momentos de alta pressão em que podemos jogar um futebol melhor, em que talvez falte até um pouco de coragem ou essa energia... Talvez seja mais por esse caminho."
Nunca uma equipe jogou por um 1 a 0 de forma mais cega do que a Inglaterra fez contra a Argentina, e a "falta de coragem" foi transmitida por Tuchel acima de tudo, mas não havia nenhuma ironia subjacente na voz do alemão. Notavelmente, ele também parece estar sob a impressão de que o público já seguiu em frente.
"Noventa e nove vírgula nove por cento dos torcedores não falam sobre substituições, ajustes táticos ou detalhes táticos", continuou Tuchel. "Eles falam sobre como foi angustiante assistir ao nosso jogo contra o Congo e onde comemoraram. Esse é o retorno que recebo. Isso é o que criamos, e como deve ser. É para isso que serve uma Copa do Mundo: para se conectar com as pessoas e lhes proporcionar experiências que elas não esquecem.
"Isso me enche de orgulho, isso me faz feliz. Mesmo que seja só em um táxi, em uma cafeteria ou no supermercado, você compartilha esses pequenos momentos e entende que isso realmente significou algo."
Tudo isso pode ser classificado como um completo delírio. A única coisa de que os torcedores da Inglaterra vão se lembrar vividamente da Copa do Mundo de 2026 é de como Tuchel permitiu que a Argentina intimidasse seus heróis até a rendição. Por causa de Tuchel, a maior oportunidade de finalmente conquistar a Copa do Mundo pela segunda vez foi desperdiçada, e talvez nunca haja uma melhor.
Problema com Palmer?
Talvez Tuchel também já não conte com o apoio total do grande contingente de estrelas da Inglaterra. Suas escolhas táticas contra a Argentina deixaram vários jogadores perplexos, e seria compreensível se alguns que nem sequer entraram no avião guardassem certa mágoa do treinador.
Cole Palmer certamente tem motivos para se sentir insatisfeito. O jogador do Chelsea não teve uma grande temporada 2025-26, mas sempre tem potencial para mudar um jogo, e Tuchel não tinha o suficiente desse tipo de jogador no banco no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Depois de uma longa pausa de verão, Palmer começou bem a nova campanha, com quatro participações em gols em cinco jogos de Premier League pelo Chelsea, o que foi suficiente para convencer Tuchel a trazê-lo de volta ao grupo. Mas a convocação também veio com um aviso.
"Uma coisa é ser convocado, voltar ao elenco e atuar", disse Tuchel. "Cole precisa mostrar esse tipo de números e atuações para conquistar sua vaga e justificar a convocação."
Tuchel poderia ter escolhido melhor as palavras. Jordan Henderson garantiu uma vaga na Copa do Mundo apesar de estar muito longe do seu melhor aos 36 anos, enquanto também se pode argumentar que Palmer merecia mais uma vaga do que Eberechi Eze, Noni Madueke e Toney. Sim, levar um terceiro camisa 10 ao lado de Bellingham e Rogers teria sido um risco, mas o ataque da Inglaterra teria parecido mais formidável com Palmer nele.
Palmer foi forçado a deixar a convocação mais recente por um pequeno problema muscular e, inicialmente, estava animado por voltar ao grupo da Inglaterra. No entanto, o desafio público de Tuchel poderia facilmente ter provocado sentimentos negativos, porque Palmer havia justificado totalmente a convocação.
A forma como Tuchel lida com Palmer é uma preocupação porque ele é um dos jogadores mais talentosos que a Inglaterra tem. Em um mundo ideal, ele será uma peça-chave na próxima Eurocopa, mas disputou apenas três jogos por seu país desde a chegada de Tuchel. Problemas físicos recorrentes atrapalharam Palmer, e certamente cabe a ele provar sua resistência, mas Tuchel também deveria estar ali para oferecer orientação e incentivo.
Pensamento inconsistente
O foco imediato de Tuchel é a Liga das Nações, com a Inglaterra agora de volta à primeira divisão da competição e se preparando para iniciar sua campanha contra a Espanha, campeã mundial e europeia, em Wembley. A Inglaterra então viajará para a Tchéquia e a Croácia, antes de enfrentar a Tchéquia novamente em Wembley para encerrar o que será uma pausa internacional gigantesca.
Palmer não é o único jogador a ter deixado a convocação, porém, já que Rice, Kobbie Mainoo, Rashford e Tino Livramento também foram cortados por lesão. Nenhum detalhe específico foi divulgado, mas parece que os clubes estão sendo extremamente cautelosos para proteger seus ativos mais valiosos neste estágio inicial da temporada, o que não é ideal para Tuchel.
Ele reagiu chamando James Garner, do Everton, para cobrir as ausências de Rice e Mainoo no meio-campo, junto com o destaque do Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, que Tuchel inicialmente voltou a deixar de fora porque sentiu que adicionar mais um camisa 10 ao grupo ao lado de Bellingham, Rogers e Eze "não ajuda ninguém". O que ele aparentemente não percebeu é que Gibbs-White tem a versatilidade para jogar como falso 9, pelos dois lados ou também em uma função mais recuada.
Foi um erro deixar Gibbs-White fora do elenco da Copa do Mundo e, embora agora ele espere tirar Palmer dos planos de Tuchel, ao menos por um tempo, o treinador ainda está desperdiçando uma opção ao rotular o jogador de 26 anos. Ele pode se considerar com sorte por Gibbs-White ter encurtado umas férias em Dubai com a parceira para se juntar ao último período de treinos, em vez de desligar o telefone na cara dele.
Tuchel faria bem em tornar a seleção da Inglaterra mais uma meritocracia daqui para frente. Henderson não estava disponível para ser convocado desta vez por conta de uma pancada, mas o fato de ele ter sido sequer considerado já é preocupante. Rashford, por sua vez, não deveria estar nempertodeste grupo, com Michael Carrick já pagando o preço por reintegrar o ponta extremamente irregular no Manchester United.
As únicas grandes decisões em que ele acertou foram as ausências de Phil Foden e Harry Maguire. O primeiro ainda está lutando para reencontrar sua melhor forma no Manchester City, e o segundo fez parte de uma defesa do United que sofreu oito gols em cinco jogos da Premier League. Manter uma postura firme em relação a dois jogadores que eram favoritos de Southgate é positivo, mas Tuchel precisa ser mais consistente em sua linha de raciocínio em todo o campo.
De olho no futuro
Trent Alexander-Arnold está ao lado de Palmer e Gibbs-White como um ativo subestimado. Sua excepcional variedade de passes poderia ter sido inestimável para a Inglaterra na Copa do Mundo, potencialmente oferecendo a compostura e a qualidade técnica que Tuchel sentiu que faltaram à sua equipe contra a Argentina.
O jogador do Real Madrid é simplesmente bom demais para ficar fora de quaisquer outros grandes torneios, embora ele seja mais um que foi chamado de volta sob condição. "[Ele precisa] render, é simples assim. É uma competição e confiamos em outros jogadores [na Copa do Mundo]. Eu mantenho essa decisão e agora é hora de lutar pelo seu lugar", disse Tuchel. "Ele sempre disse que está pronto para lutar, sempre disse que está pronto para lutar pelo seu lugar, especialmente pela Inglaterra, então cabe a ele provar isso, e ele é mais do que bem-vindo à concentração. Temos uma concentração longa e tenho certeza de que ele vai aparecer."
Três defensores que brilharam na Copa do Mundo, Reece James, Djed Spence e John Stones, estão todos ausentes por problemas físicos. É perfeitamente possível que Tuchel tivesse deixado Alexander-Arnold de fora novamente se esse não fosse o caso, já que ele manteve O'Reilly, Jarrell Quansah e, inicialmente, Livramento como seus outros principais laterais.
A linha defensiva da Inglaterra muitas vezes pareceu frágil na América do Norte, e não há um sucessor óbvio para Stones à medida que ele se aproxima dos anos finais de sua carreira. Jarrad Branthwaite fez bem em chamar a atenção de Tuchel com um início de temporada decente no Everton, mas haverá muita pressão sobre ele para criar entrosamento imediato com Marc Guehi no centro da defesa.
Tuchel também deve estar preocupado com o estado do ataque atrás de Kane. Dominic Calvert-Lewin será a primeira opção vinda do banco desta vez, mas Ollie Watkins pode estar fora dos planos de vez depois de decidir se juntar a Toney na Arábia Saudita. Kane ainda deve estar fisicamente pronto para liderar o ataque aos 34 anos quando a próxima Euro começar, mas será muito exigir que ele jogue cada minuto.
Tuchel talvez tenha de acelerar o processo com o atacante de 17 anos do Aston Villa, Brian Madjo, para dar mais suporte a Kane. Em seu crédito, o ex-técnico do Chelsea já está dando oportunidade a vários jovens, com a joia do Liverpool Rio Ngumoha e Alex Scott, do Bournemouth, ambos com chance de causar impacto ao longo das próximas três semanas.
A sensação de 19 anos do Arsenal, Myles Lewis-Skelly, está prestes a aumentar sua marca de seis jogos pela seleção principal da Inglaterra, enquanto Lewis Hall, do Newcastle, estará de olho em sua quinta partida. Se Max Dowman continuar em sua trajetória atual no Arsenal, certamente também entrará no radar em breve. Tuchel pode conquistar muitos de seus críticos ao transformar esses jovens em nomes constantes no próximo ciclo de dois anos, mas eles precisam de treinamento adequado.
A Inglaterra tem a força de elenco necessária para chegar ao mesmo nível futebolístico da Espanha. Quaisquer visões teimosas em contrário que Tuchel ainda mantenha precisam ser abandonadas, ou a história vai se repetir na Euro, e sua passagem será lembrada como a mesma perda de tempo e recursos que foi a de Capello.