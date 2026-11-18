Como era de se esperar, Lamine Yamal foi eleito Jovem Talento do Ano pela terceira vez consecutiva na cerimônia da Bola de Ouro de 2026. Foi uma recompensa justa por uma temporada em que ajudou o Barcelona a defender o título de La Liga e a Espanha a conquistar sua segunda Copa do Mundo. O jogador de 19 anos superou por pequena margem Pau Cubarsi, seu companheiro de clube e seleção. O prêmio é decidido por um júri formado por vencedores da Bola de Ouro desde 1969, e Warren Zaire-Emery, do Paris Saint-Germain, ficou em terceiro lugar.

Lionel Messi, ídolo do Barça e recordista com oito Bolas de Ouro, colocou Yamal e Cubarsi nas duas primeiras posições de sua lista, mas surpreendeu ao completar o trio com Ibrahim Maza. Ele foi o único jurado a dar uma posição tão alta ao meio-campista do Bayer Leverkusen. Com isso, Maza recebeu apenas um ponto e terminou em nono entre os 10 indicados.

Mas receber esse reconhecimento do maior jogador da história do futebol foi como ganhar um prêmio. Maza disse posteriormente à RTL e à Sky Sports Germany: "Ser escolhido por Messi é uma grande honra para mim. É algo especial. Dá muita motivação extra. Ganhar a Bola de Ouro é um dos meus sonhos."

Maza agora desperta o interesse de clubes de toda a Europa, incluindo o Paris Saint-Germain, vencedor das duas últimas edições da Champions League. "É claro que poder jogar por um clube tão grande seria a realização de um sonho enorme", acrescentou. "Acho que todos sabemos como o Paris é um clube grande. É um dos melhores do mundo, ao lado de Real Madrid, Barça e Arsenal."

Se Mikel Arteta viu essa entrevista, deveria tentar fazer o Arsenal sair na frente dos outros clubes. Maza merece sua chance em um grande clube, e é fácil imaginá-lo brilhando na Premier League pelo Arsenal graças à sua qualidade técnica, visão de jogo excepcional e dedicação incansável.