Tom Hindle: Objetivamente hilário. Sabe aqueles memes de Ronaldo x Homelander, em que ele parece o supervilão de uma série de TV? Pois é, há algumas semanas ele fez o mesmo corte de cabelo, e agora está tão mesquinho quanto. Falando mais seriamente, isso levanta questões importantes sobre a longevidade de Ronaldo no futebol. Ele deixou o Manchester United porque o clube não precisava mais dele. Deixou Portugal porque a seleção não precisa mais dele. Certamente, a Saudi Pro League vai querer mantê-lo por perto pelo maior tempo possível. Mas e depois? Ele simplesmente apodrece lá em um time que será consistentemente o terceiro melhor de sua liga? Ou o objetivo agora é só chegar à marca de 1.000 gols? Uma coisa é certa: ele provavelmente nunca mais vai ganhar nada.

Ruby Naylor: Constrangedor. Eu sei que ele disse que vai esperar para “revelar a verdadeira decisão”, mas há vaidade nessa justificativa em algum lugar. Ele perdeu completamente o sentido de jogar por sua nação. Você não está ali para aumentar sua contagem de gols ou para provar que “ainda consegue”; está ali para ser companheiro dos seus compatriotas e ajudá-los da forma que for possível, seja no banco como líder ou em campo. Ele poderia se espelhar em Jordan Henderson e Luka Modric. Lembrete: Luka Modric também tem 41 anos, ainda joga por sua seleção, nunca reclama, cumpre seu papel e não tem nenhum drama imaturo associado ao seu nome.

Alex Labidou: É imaturo... dos dois lados. Já estava claro havia algum tempo o que se desenhava para Cristiano Ronaldo e Portugal, e a Copa do Mundo trouxe mais um lembrete de suas dificuldades com o ritmo das partidas. Sua competitividade é bem documentada, assim como sua suscetibilidade. Não consigo vê-lo aceitando um papel de mentor ao estilo Jordan Henderson sem alguma resistência.

Jorge Jesus já trabalhou com Ronaldo antes. Ele deveria ter antecipado essa resistência e estabelecido antes da concentração como seria um papel reduzido. Se Ronaldo não pudesse aceitar esses termos, deixá-lo de fora teria sido a decisão mais limpa. Convocá-lo para que isso se tornasse a maior história da concentração parece má gestão.