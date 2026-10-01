The Rondo: quão séria é a saída de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal e seu legado é afetado? E quais seleções da Liga das Nações da Uefa impressionaram?
Enquanto Portugal comemorava, Ronaldo saiu furioso. Você provavelmente já viu o vídeo a essa altura. Sua equipe conquistou uma vitória sofrida e corajosa por 2 a 1 sobre uma boa seleção da Noruega. Ronaldo não entrou em campo. E o cara que supostamente é tão coletivo, que faria qualquer coisa pela camisa, decidiu que não queria aproveitar o momento. Ele nem sequer ficou por lá. Setenta e duas horas depois, tornou-se oficial: Ronaldo deixou a concentração de Portugal. Ele prometeu "contar a todos os portugueses a verdade sobre os motivos que me levaram a deixar a seleção".
Não é coincidência que o novo técnico de Portugal, Jorge Jesus, tenha confirmado mais cedo naquele dia que Ronaldo não seria titular. E assim temos mais uma reviravolta em seu legado, e mais drama para a novela de Ronaldo, que fica mais ridícula a cada semana. Essa não foi a única notícia da Liga das Nações, porém. A Espanha vai avançando nesta competição, vencendo Inglaterra e uma República Tcheca revitalizada. A Alemanha não está exatamente tendo um início dos sonhos sob o comando de Jurgen Klopp. E a Grécia está revivendo as memórias de 2004, em certo sentido.
Tem sido uma pausa internacional surpreendentemente intrigante, cheia de drama, e que indica onde algumas seleções realmente estão após a Copa do Mundo. Os escritores da GOAL explicam tudo em mais uma edição de... The Rondo.
O que fazer da decisão de Ronaldo de deixar a concentração de Portugal?
Tom Hindle: Objetivamente hilário. Sabe aqueles memes de Ronaldo x Homelander, em que ele parece o supervilão de uma série de TV? Pois é, há algumas semanas ele fez o mesmo corte de cabelo, e agora está tão mesquinho quanto. Falando mais seriamente, isso levanta questões importantes sobre a longevidade de Ronaldo no futebol. Ele deixou o Manchester United porque o clube não precisava mais dele. Deixou Portugal porque a seleção não precisa mais dele. Certamente, a Saudi Pro League vai querer mantê-lo por perto pelo maior tempo possível. Mas e depois? Ele simplesmente apodrece lá em um time que será consistentemente o terceiro melhor de sua liga? Ou o objetivo agora é só chegar à marca de 1.000 gols? Uma coisa é certa: ele provavelmente nunca mais vai ganhar nada.
Ruby Naylor: Constrangedor. Eu sei que ele disse que vai esperar para “revelar a verdadeira decisão”, mas há vaidade nessa justificativa em algum lugar. Ele perdeu completamente o sentido de jogar por sua nação. Você não está ali para aumentar sua contagem de gols ou para provar que “ainda consegue”; está ali para ser companheiro dos seus compatriotas e ajudá-los da forma que for possível, seja no banco como líder ou em campo. Ele poderia se espelhar em Jordan Henderson e Luka Modric. Lembrete: Luka Modric também tem 41 anos, ainda joga por sua seleção, nunca reclama, cumpre seu papel e não tem nenhum drama imaturo associado ao seu nome.
Alex Labidou: É imaturo... dos dois lados. Já estava claro havia algum tempo o que se desenhava para Cristiano Ronaldo e Portugal, e a Copa do Mundo trouxe mais um lembrete de suas dificuldades com o ritmo das partidas. Sua competitividade é bem documentada, assim como sua suscetibilidade. Não consigo vê-lo aceitando um papel de mentor ao estilo Jordan Henderson sem alguma resistência.
Jorge Jesus já trabalhou com Ronaldo antes. Ele deveria ter antecipado essa resistência e estabelecido antes da concentração como seria um papel reduzido. Se Ronaldo não pudesse aceitar esses termos, deixá-lo de fora teria sido a decisão mais limpa. Convocá-lo para que isso se tornasse a maior história da concentração parece má gestão.
Isso afeta o legado dele de alguma forma?
TH: Bem, isso depende de você ser ou não um fanboy do Ronaldo. Se você vive no mundo real e consegue reconhecer que ele sempre foi uma criança mimada que faz tudo girar em torno dele, então isso é apenas algo totalmente dentro do esperado. Mas, para quem acredita nele, sim, isso parece um pouco um baque.
RN: Cem por cento, os últimos dois anos mais ou menos realmente esfriaram a forma como a comunidade do futebol o vê. Ele perdeu as discussões sobre Messi x Ronaldo de lavada só pela atitude dele, isso sem contar o fato de que Messi é objetivamente melhor do que ele. Ele construiu para si a imagem de uma diva com quem é difícil trabalhar, e ele tem 41 anos... Há uma diferença entre saber quem você é, ter confiança nisso, e ser arrogante; nos últimos anos, ele se acomodou claramente na segunda categoria. Ficou fácil demais não gostar dele como ser humano, completamente à parte do talento dele no futebol.
AL: Sim, isso tira um pouco do brilho do capítulo final. O lugar de Ronaldo entre os maiores de todos os tempos está garantido, mas isso está se tornando uma história familiar. Em um espaço de quatro anos, as relações dele com o Manchester United e com Portugal se desfizeram por causa do papel dele no time.
Algumas estrelas envelhecem com elegância e aceitam papéis reduzidos para continuar envolvidas. Ronaldo aparentemente quer que todo time o trate como o jogador que ganhou cinco Bolas de Ouro. Ele ainda entrega números na Arábia Saudita, mas isso não lhe garante o mesmo status em Portugal. Jesus merece críticas pela forma como isso aconteceu, mas Ronaldo é responsável pela própria reação.
Portugal ficará melhor sem ele?
TH: 100000000000 por cento. Ronaldo atrapalhou todas as equipes pelas quais jogou na última década. Não é mera coincidência que Portugal tenha vencido a Euro 2016 depois de ele ter deixado o gramado por lesão. Eles vão precisar encontrar o próximo camisa 9? Claro. Mas há qualidade ofensiva e equilíbrio suficientes no time para fazer isso funcionar.
RN: Sim, Portugal já teve mais entrosamento sem ele contra a Noruega. Foi uma grande atuação? Não, embora tenha vencido, a Noruega pareceu um pouco mais coesa. Tirar da equação um jogador com tanta presença pode aliviar a pressão sobre os atletas. Eles podem jogar com mais liberdade e não ficam tão assustados para cometer erros. Este é um elenco forte nas três linhas do campo, e veremos uma melhora genuína à medida que as pausas para jogos internacionais continuarem sem CR7. Ainda assim, ele sem dúvida fará falta no futebol de seleções, mas tudo que é bom chega ao fim.
AL: Sim. Ronaldo terá 45 anos na Copa do Mundo de 2030, e Portugal precisa construir uma base capaz de competir sem ele. Jesus, ou quem quer que esteja comandando a equipe até lá, precisa começar esse processo agora.
Há um argumento a ser feito de que Portugal poderia ter ido mais longe em 2026 sem Ronaldo no elenco. Continuar a montar o time ao redor dele corre o risco de deixar as mesmas perguntas pairando sobre mais um torneio. Os "e se" precisam acabar. Honrem seu legado e sigam em frente.
Quem impressionou você na Liga das Nações até agora?
TH: Lamine Yamal. Ele deu uma entrevista bem estranha na semana passada, na qual basicamente especulou que não precisava jogar tão bem assim para vencer a Bola de Ouro. Isso não faz o menor sentido. A coisa que você realmente precisa fazer para vencer a Bola de Ouro é jogar bem. Ainda assim, sua forma na Liga das Nações tem sido excelente. Também vale uma palavra para Jude Bellingham, que torna uma Inglaterra mediana muito, muito melhor.
RN: Em termos de jogador? Dan Ndoye. Ele teve um início de temporada bem instável com o Nottingham Forest na Premier League, mas, assim como fez na Copa do Mundo, apareceu pela Suíça, com atuações de 8,9 e prêmio de melhor em campo, além de duas assistências. Justo, Ndoye, agora transforme essa forma na Premier League, por favor.
AL: Τι λέει, Ελλάδα!
Menção honrosa à Grécia por liderar um grupo que conta com a Alemanha de Jürgen Klopp e a Holanda. Sim, ainda é cedo. Muito cedo. Mas, como em sua campanha na Euro 2004, a defesa parece ser seu cartão de visitas.
Ela sofreu apenas um gol, trabalha incansavelmente para recuperar a bola e tira o suficiente do ataque para transformar esse esforço defensivo em vitórias. Ninguém está prevendo outro conto de fadas por enquanto, mas ela pode surpreender e ser muito boa aqui.
Qual time parece ter melhorado mais desde a Copa do Mundo?
TH: ITÁLIA! Passar de não se classificar para o negócio a, bem, realmente vencer um jogo é tecnicamente uma melhora. No mundo real, porém, tem que ser a Espanha, que está praticamente passeando durante os 90 minutos em todas as partidas.
RN: É desrespeitoso dizer Itália… Mas, falando sério, sinceramente não acho que nenhuma seleção pareça particularmente melhor desde o torneio. Quando você pensa nas equipes que decepcionaram, Alemanha, Brasil etc., ninguém está realmente apresentando argumentos a seu favor nesta pausa internacional, seja na Liga das Nações ou não. Os Estados Unidos têm parecido bem, mas enfrentaram Peru e Chile. Teriam exatamente as mesmas dificuldades contra a Bélgica se jogassem hoje.
AL: Vamos dar um destaque para a Suíça, que passou tranquilamente pelos dois primeiros jogos, com seis gols marcados e nenhum sofrido. É verdade que o grupo deles não é o mais competitivo, mas a equipe está jogando com mais intensidade do que o esperado. Murat Yakin parece estar construindo em cima de uma Copa do Mundo melhor do que se imaginava, em vez de deixar esse embalo desaparecer.
E, de forma até um tanto irônica diante de tudo o que foi dito acima, Portugal merece ser mencionado. A seleção impôs seu jogo cedo em um grupo mais difícil, mesmo com toda a novela envolvendo Ronaldo pairando sobre a equipe.
Vale a pena prestar atenção à Liga das Nações?
TH: Depois da Copa do Mundo, é meio estranho. Devemos nos importar com isso? Os resultados realmente têm algum valor material? A resposta provavelmente é "sim", especialmente porque bons resultados podem ajudar na classificação para grandes torneios. Ainda assim, continua parecendo que alguns desses jogos são disputados em ritmo de treino. Então, a menos que você esteja interessado na chance de James Garner se tornar o terceiro volante da Inglaterra... tanto faz.
RN: Sim, é uma ótima oportunidade para convocar jogadores mais jovens, ainda sem atuações pela seleção, em um ambiente de torneio real com a pressão da competição, sem que isso realmente tenha o peso que a Copa do Mundo e a Eurocopa têm. Agora, a qualidade é sempre a melhor do mundo? Não, claro que não, mas ainda assim é divertido e continua sendo uma chance de ver seus jogadores favoritos fazendo o que sabem no mais alto nível.
AL: Na Europa, sim. Nos Estados Unidos, é mais difícil de vender. A seleção masculina dos EUA está enfrentando adversários fortes em amistosos, a MLS e a NWSL estão entrando em suas retas finais, e a seleção feminina dos EUA anunciou seu elenco para os últimos amistosos antes do início da fase classificatória.
Só há tanta atenção disponível. A Liga das Nações da Uefa tem valor e pode produzir confrontos atraentes, mas, com tanta coisa acontecendo mais perto de casa, ela não é programa obrigatório na América do Norte.