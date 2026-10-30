Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
MLS Rondo 1-1GOAL

The Rondo: Lionel Messi e o Inter Miami conseguirão ser campeões novamente? O Nashville vai ficar pelo caminho? Cavan Sullivan, Julian Hall e a garotada estão tomando conta da MLS?

Da disputa pela MLS Cup às estrelas em ascensão da liga e à Sprint Season de 2027, os jornalistas da GOAL analisam os principais assuntos.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Restam apenas duas rodadas na temporada regular da MLS, e ainda há muito em jogo. O Nashville já conquistou o Supporters’ Shield, mas Lionel Messi e o Inter Miami, atual campeão, terão muito a dizer sobre quem levantará a taça da MLS Cup. Enquanto isso, Antoine Griezmann ajudou a impulsionar a busca do Orlando City por uma vaga nos playoffs desde sua chegada.

    Em outros lugares, Cavan Sullivan e os jovens talentos do Philadelphia Union ajudaram a equipe a dar a volta por cima na temporada, enquanto Julian Hall e os adolescentes do New York Red Bulls também buscam uma vaga nos playoffs. LA Galaxy, Toronto FC e Portland Timbers estão entre os outros times que lutam para seguir na disputa. Para alguns técnicos, o emprego também pode estar em jogo.

    E, justamente quando esta temporada se aproxima do fim, a MLS deu uma prévia do que vem pela frente: sua Sprint Season de 2027. Então, quem fica com o título neste ano? Qual time pode acabar decepcionado? E o que esperar do próximo experimento da liga? Os jornalistas da GOAL analisam tudo na edição mais recente de The Rondo.

  • Qual foi o principal assunto da temporada até agora?

    imago-sport-1084775712.jpg
    Icon Sportswire

    Sullivan tem sido um dos protagonistas da recuperação do Philadelphia Union e da ascensão dos jovens em toda a MLS.

    Alex Labidou: A aposta nos jovens. Antes do início da temporada, havia sinais de que os Red Bulls apostariam de vez na juventude sob o comando de Michael Bradley, mas alguém esperava que o time escalasse três adolescentes como titulares? Ou que Sullivan registrasse números dignos de MVP na segunda metade da temporada?

    É preciso dar crédito à liga pelo investimento nas categorias de base, que finalmente parece estar dando frutos.

    Ryan Tolmich: Pode parecer um pouco absurdo dizer isso, mas a recuperação do Union. O time conquistou o Shield na temporada passada, foi mal na primeira metade desta temporada e depois deu liberdade aos garotos. Sullivan, Neil Pierre e Frankie Westfield agora são jogadores de seleções nacionais, e há motivos reais para se animar com as perspectivas do time nos playoffs. Ninguém poderia ter previsto isso antes da Copa do Mundo 

  • Quem vai conquistar o título nesta temporada?

    imago-sport-1085207125.jpg
    Icon Sportswire

    Luis Suarez vive um ressurgimento impressionante, com 16 gols e sete assistências nesta temporada, aos 39 anos.

    AL: Esta opinião não vai agradar a muita gente, mas aposto no Inter Miami e no bicampeonato. Não há como negar que o Nashville teve uma ótima temporada e merece ter conquistado o Supporters’ Shield. Mas, quando chegam as fases de mata-mata, dá mesmo para apostar contra um Inter Miami que tem Lionel Messi e dois atacantes, Luis Suárez e Germán Berterame, que também podem decidir jogos?

    No papel, a maior ameaça ao Miami deveria ser o LAFC. Mas a equipe não conseguiu atingir seu potencial nesta temporada, então tudo indica que o Miami fará mais uma campanha rumo ao título.

    RT: Enquanto Messi estiver nesta liga, só um idiota apostaria contra ele. Se ele estiver em campo, o Miami é favorito, ponto final. 

  • Quem será a maior decepção desta temporada?

    Nashville SC v Atlanta United
    Getty Images Sport

    O Nashville conquistou o Supporters’ Shield, mas as expectativas só vão aumentar quando começarem os playoffs.

    AL: Nashville ou Chicago. Mais uma vez, o Nashville foi o melhor time da temporada regular da MLS, mas os confrontos têm tanto peso nos playoffs que a preocupação é encontrar pela frente um craque que esteja em uma fase iluminada.

    Basta lembrar o ano passado, quando Messi marcou duas vezes no jogo decisivo e eliminou o Nashville na primeira rodada. O Nashville deu o troco no Miami na Copa dos Campeões deste ano, mas conquistar o Shield não significa que o trabalho esteja concluído.

    Quanto ao Chicago, é ótimo que Gregg Berhalter tenha levado o time aos playoffs pelo segundo ano consecutivo depois de quase uma década fora da disputa. Mas, com Berhalter no comando e a contratação de Robert Lewandowski, as expectativas são maiores para essa equipe ambiciosa. No momento, esse time tem toda a cara de que será eliminado cedo.

    RT: Com base na minha resposta acima? Nashville. É, de longe, o melhor time desta temporada, mas todos sabemos como isso se traduz na pós-temporada: muitas vezes, não se traduz. A campanha na temporada regular coloca o time na situação de “título ou fracasso” e, na maioria das vezes, equipes nessa posição fracassam. 

  • Quem fica com as últimas vagas nos playoffs?

    imago-sport-1085130079.jpg
    Newscom World

    O LA Galaxy está entre as poucas equipes que lutam para manter vivas suas chances de disputar os playoffs na reta final.

    AL: No Leste, vou arriscar e dizer que o Toronto se juntará ao FC Cincinnati nas vagas de repescagem, embora uma edição do Hell Is Real nos playoffs seja sempre divertida. Robin Fraser provavelmente precisa chegar aos playoffs para continuar no comando, e seu elenco está, em grande parte, saudável pela primeira vez em muito tempo. Acredito que o Toronto vai se classificar.

    No Oeste, o Seattle provavelmente superará o Colorado na disputa pelo sétimo lugar, com o Rapids e o LA Galaxy ficando com as vagas de repescagem. O Galaxy consegue voltar aos playoffs na nona posição.

    RT: Aposto que o New York Red Bulls entrará na disputa por vagas nos playoffs da Conferência Leste, enquanto LA Galaxy e Portland Timbers farão o mesmo no Oeste. A confiança dos jovens do Red Bulls, por si só, deve ser suficiente para garantir a classificação, enquanto, no Oeste, as vagas estão ao alcance principalmente porque as equipes que as ocupam atualmente parecem ter falhas. Ainda assim, é a MLS, então qualquer coisa pode acontecer. 

  • Qual técnico está sob maior pressão?

    Pascal Jansen
    Getty

    Pascal Jansen e o NYCFC correm o risco de ficar fora dos playoffs, enquanto o clube se prepara para se mudar para um novo estádio.

    AL: Vou trapacear aqui e escolher três: Fraser, Greg Vanney e Mikey Varas.

    Sim, as lesões têm castigado o Toronto FC nesta temporada, mas, quando um clube paga uma quantia recorde pela contratação de um jogador como Josh Sargent, as expectativas ficam altíssimas.

    E a missão de Vanney é simples: chegar aos playoffs ou fracassar. É difícil imaginar um campeão da MLS Cup que tenha aproveitado tão pouco a conquista, dentro e fora de campo, quanto o Galaxy. O título de 2024 começa a parecer mais a resposta para uma pergunta do tipo “Você sabia?” do que o início de algo duradouro.

    Por fim, Varas vai enfrentar muita pressão depois que o San Diego não conseguiu voltar aos playoffs. É outro clube com grandes ambições, que conduziu mal a decisão de seguir sem Chucky Lozano, um processo do qual Varas esteve à frente. As duas primeiras temporadas do San Diego se parecem muito mais com as do St. Louis do que com as do LAFC, e o clube quer desesperadamente evitar seguir o caminho do primeiro.

    RT: Pascal Jansen, do NYCFC. Tem sido uma temporada estranha e tensa e, no momento, o time está fora da zona de classificação para os playoffs. Com um estádio novo a caminho, o NYCFC não precisa de muita desculpa para apostar em um técnico de peso. Ficar fora dos playoffs seria motivo mais do que suficiente para tomar essa decisão.

  • Você está animado para a temporada de sprint?

    imago-sport-1085015807.jpg
    NurPhoto

    A temporada de transição da MLS de 2027 terá 14 jogos na fase regular antes dos playoffs, enquanto a liga se prepara para adotar seu novo calendário.

    AL: Mais ou menos? Em teoria, a temporada mais curta deveria fazer com que cada jogo fosse disputado sob muito mais pressão. Mas manter os playoffs com 16 equipes parece uma oportunidade perdida. Por que não tentar algo mais próximo da NBA Cup, com fase de grupos e menos equipes no mata-mata? Ironicamente, essa é a tentativa do basquete de se parecer mais com o futebol.

    Ainda assim, com apenas 14 jogos na temporada regular, cada resultado terá muito mais peso. E, como a Sprint Season termina em maio, não haverá uma pausa de verão com que se preocupar.

    RT: Claro! A MLS é sempre maluca e imprevisível. Então, o que acontece quando se condensa uma temporada inteira em poucas semanas? Tomara que haja muito caos e muita diversão. Que comecem os jogos! 