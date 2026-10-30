Restam apenas duas rodadas na temporada regular da MLS, e ainda há muito em jogo. O Nashville já conquistou o Supporters’ Shield, mas Lionel Messi e o Inter Miami, atual campeão, terão muito a dizer sobre quem levantará a taça da MLS Cup. Enquanto isso, Antoine Griezmann ajudou a impulsionar a busca do Orlando City por uma vaga nos playoffs desde sua chegada.

Em outros lugares, Cavan Sullivan e os jovens talentos do Philadelphia Union ajudaram a equipe a dar a volta por cima na temporada, enquanto Julian Hall e os adolescentes do New York Red Bulls também buscam uma vaga nos playoffs. LA Galaxy, Toronto FC e Portland Timbers estão entre os outros times que lutam para seguir na disputa. Para alguns técnicos, o emprego também pode estar em jogo.

E, justamente quando esta temporada se aproxima do fim, a MLS deu uma prévia do que vem pela frente: sua Sprint Season de 2027. Então, quem fica com o título neste ano? Qual time pode acabar decepcionado? E o que esperar do próximo experimento da liga? Os jornalistas da GOAL analisam tudo na edição mais recente de The Rondo.