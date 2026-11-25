A primeira série de jogos chegou ao fim. E as duas conferências da MLS têm apresentado histórias bem diferentes. O Leste virou a disputa caótica que muitos previam. Os dois primeiros colocados perderam, e qualquer um dos oito times nos playoffs pode chegar longe.

E o Oeste? Boa sorte para entender o que vai acontecer por lá. Os favoritos parecem estar um nível acima dos demais, e nem mesmo alguns minutos de nervosismo do St. Louis CITY mudaram muito a impressão de que o time é, coletivamente, melhor que o LAFC.

Até aqui, os jogos têm sido ótimos de acompanhar. Agora que o cenário está mais ou menos definido, vale perguntar: alguma coisa mudou? Deveríamos ter previsto a derrota do Nashville SC no Jogo 1? O Inter Miami já está acabado? E há mais surpresas a caminho? Os jornalistas do GOAL discutem essas e outras questões em mais uma edição de... The Rondo.