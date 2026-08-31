The Rondo, edição Lionel Messi: o G.O.A.T. se aposenta da Argentina, qual é o seu legado e o que vem a seguir para o Inter Miami?
O inevitável virou realidade.
A aposentadoria de Messi da seleção já vinha se desenhando há algum tempo. O argentino tem 39 anos, e seus melhores dias no futebol já ficaram para trás. Ele pode até ter conseguido 12 participações em gols na Copa do Mundo e estabelecido um novo recorde de mais assistências no torneio. Mas estava claro que Messi estava no limite. Já não resta muito nessas pernas, e certamente não a força necessária para o futebol internacional.
Estamos falando, é claro, de um dos maiores de todos os tempos. Se não o maior. Mas o legado internacional de Messi é algo complexo. Por pelo menos uma década, foi um fracasso. Ele "só" conquistou três grandes títulos pela Argentina, e não ganhou nenhum deles até depois de completar 30 anos. Quase parecia que ele estava compensando o tempo perdido quando conquistou três em três anos.
Então, onde fica o seu legado com a camisa da seleção? E o que vem a seguir para Lionel Andrés Messi?
Os redatores da GOAL explicam tudo em mais uma edição de... The Rondo.
Opiniões sobre a aposentadoria de Messi da seleção nacional?
Tom Hindle: Uma pena, mas inevitável. Messi parecia estar no limite físico durante a maior parte da Copa do Mundo e, antes mesmo do torneio, chegou a dizer que não sabia se jogaria. Isso já vinha se desenhando há algum tempo. Foi elegante da parte dele se afastar antes que a especulação realmente começasse às vésperas de outro ciclo internacional.
Ryan Tolmich: Justo. O homem dedicou 20 anos de sua vida à seleção, e não foram 20 anos fáceis de forma alguma. É um bom momento para Argentina e Messi virarem a página. A seleção agora pode começar seu plano de sucessão, enquanto Messi pode passar algumas Datas Fifa com a família em South Beach. Ele merece, para dizer o mínimo.
Alex Labidou: Isso faz sentido. É um ano emocional para Messi, que teve uma Copa do Mundo brilhante, mas desgastante, com a Argentina. Embora alguns questionem por que ele não aproveitou uma oportunidade perfeita para sair na Copa do Mundo de 2022 ou na Copa América de 2024, quando a Argentina venceu, Messi foi indiscutivelmente o jogador deste torneio aos 39 anos. Foi algo incrível e mostrou por que ele é, sem dúvida, o maior jogador de todos os tempos. Sinceramente, os sinais já estavam claros antes do torneio, e Messi basicamente confirmou isso na segunda-feira.
Ainda há um debate sobre quem é o melhor jogador da Argentina de todos os tempos: Maradona ou Messi. De que lado você está?
TH: Com a camisa da Argentina, é reconhecidamente apertado. Maradona certamente era mais divertido, principalmente porque passava a maior parte do tempo tratando o próprio corpo terrivelmente e incorporava mais do "espírito" gaúcho que Messi nunca realmente compreendeu. Maradona era a Argentina em todos os sentidos. Messi demorou bem mais para conquistar o carinho da nação. Mas, pelas duas Copas América mais recentes e pela Copa do Mundo de 2022, é Messi. O título no Catar é um esforço individual geracional rumo a um troféu. Coisa irreal de um jogador irreal.
RT: É geracional, não é? Toda geração vai ter "o seu cara", e talvez estejamos discutindo um novo cara daqui a 30 anos. Como alguém de uma certa geração, é impossível ignorar o que Messi conquistou, como conquistou e, tão crucial quanto isso, o fato de ele ter conseguido tudo isso à sombra de Maradona. Esse era um peso único, e a capacidade dele de suportá-lo é uma das muitas razões pelas quais ele leva vantagem agora.
AL: Messi está muito à frente como o melhor jogador de clube e quebrou todos os principais recordes ofensivos da Argentina, mas há um argumento real de que Messi e Maradona estão empatados por razões diferentes.
Messi foi uma máquina pela Argentina, mas sempre pareceu que a seleção era mais um fardo para ele do que algo que ele realmente abraçasse por completo. Ele até se aposentou uma vez antes, lá em 2016, por causa da pressão absurda que vinha com ser a estrela da Argentina. Era extremamente profissional e em grande parte fechado para aqueles que o acompanham, e ele tem todo o direito de ser assim. Mas isso criou uma dinâmica em que algumas pessoas no país sentem que ele se identifica mais como alguém que é da Espanha e representa a Argentina. Em certo momento, até Carlos Tevez era mais popular do que Messi em seu próprio país.
Do outro lado, Maradona era a Argentina. Do estilo de vida intenso ao seu estilo único de jogar, ele incorporava tudo aquilo que o país representa. E, apesar de todas as suas excentricidades muito conhecidas e dos problemas fora de campo, ele venceu. Era essencialmente o Frank the Tank de Old School em um campo de futebol, e mobilizou uma nação inteira de um jeito que não tinha acontecido antes e talvez não tenha acontecido desde então.
Qual foi o melhor jogo de Messi pela Argentina?
TH: Bem, são centenas, então é difícil destacar uma. Mas que tal a semifinal da Copa do Mundo de 2022, quando ele deixou Josko Gvardiol na saudade e também converteu um pênalti para mandar a Argentina à final? Sublime. Além disso, por mais que doa, aqueles últimos 10 minutos contra a Inglaterra em 2026 foram tão bons quanto qualquer atuação de alguém em todo aquele maldito torneio.
RT: Há opções demais para escolher, mas existe uma que é pessoal para mim. Depois de perder a estreia na Copa do Mundo de 2022 para a Arábia Saudita, a Argentina precisava vencer o México. Por 60 minutos, o time estava sem vida, morto e enterrado. Então Messi marcou um golaço do nada, deu a assistência para um gol que deu tranquilidade e, essencialmente, conduziu sua equipe à vitória na base da vontade. Essa foi a carreira internacional de Messi em resumo: carregar seu time nas costas contra todas as probabilidades e, de alguma forma, alcançar aquilo que parecia tão improvável.
AL: Tem que ser a final contra a França em 2022, certo? Dois gols no que talvez tenha sido o maior jogo de futebol de todos os tempos. Não tem como superar isso.
Agora que ele se aposentou da seleção, o que isso significa para o time do clube? Ele vai cumprir totalmente o contrato?
TH: Agora a coisa fica realmente difícil. O contexto é importante aqui. O pai de Messi faleceu recentemente, e ele disse em um comunicado, "anunciando" sua morte, que parte do motivo pelo qual jogou a Copa do Mundo foi dar ao pai uma última lembrança no futebol. É de partir o coração e, embora seja duro ler demais nas palavras de um homem em luto, isso inevitavelmente levanta perguntas sobre o futuro dele no jogo. Por quem ele está fazendo isso agora? Claro, Messi ainda é competitivo, mas a MLS realmente o mantém motivado nesse nível? Não me surpreenderia nem um pouco se ele encerrasse a carreira após uma eliminação nos playoffs da MLS para um Philadelphia Union em ascensão.
RT: Financeiramente, provavelmente há alguns milhões de razões para continuar jogando, mas essas razões provavelmente significam menos para Messi do que para a maioria. Ainda assim, existe um competidor ali, assim como um amigo que provavelmente está realmente aproveitando esses anos finais jogando ao lado daqueles de quem é próximo. Enquanto ele estiver feliz fazendo isso, por que parar? Talvez o alívio que vem com o afastamento da Argentina, e menos milhas aéreas, permita que Messi jogue mais alguns anos no nível da MLS, não apenas pelo dinheiro, mas pela alegria.
AL: Existe um cenário muito real em que Messi encerra a carreira nesta temporada. Sim, ele assinou um contrato que vai até 2028. E provavelmente poderia dominar a MLS por mais cinco anos, se quisesse, como evidenciado por sua atuação de gala em quatro jogos neste fim de semana. Mas, entre a morte do pai, um fim devastador para uma Copa do Mundo brilhante e o fato de ter ajudado a inaugurar o estádio de um clube no qual, segundo relatos, ele terá participação na propriedade no futuro, o que realmente mais resta para ele fazer?
Messi não está sentado em sua mansão dizendo a si mesmo: "Cara, não posso pendurar as chuteiras até ganhar a Copa dos Campeões da Concacaf." A aposta mais segura é que o argentino sairá de cena após esta temporada e abraçará de vez seu novo papel de empresário em Miami.
Messi deveria ter jogado a Copa do Mundo de 2026? Ou 2022 foi uma saída melhor?
TH: Bem, dado o contexto do desejo do pai dele de que jogasse em 26, claramente há fatores emocionais em jogo. No entanto, para os contadores de histórias, 2022 teria sido um arco de personagem melhor. Então, vamos continuar frustrantemente em cima do muro e argumentar que a Copa América de 2024, que a Argentina venceu, teria sido o momento ideal para pendurar as chuteiras.
RT: Com certeza. Ele ainda foi o melhor jogador do torneio deste verão, independentemente do que a votação tenha dito, e seu país teve uma campanha mágica quase que exclusivamente por causa de seus feitos heroicos. Embora no fim não tenha dado tudo certo, ele conseguiu proporcionar ao povo da Argentina uma trajetória mágica. Pelo que sabemos sobre Messi, isso significa algo, não importa o quão triste tenha sido o desfecho para ele dentro e fora de campo.
AL: A final de 2022 teria sido a saída perfeita, mas, de certa forma, Messi provou que era o melhor jogador de todos os tempos na Copa do Mundo de 2026. Ele teve oito gols e quatro assistências e teria vencido o prêmio de melhor jogador do torneio se pudesse ter feito alguma coisa contra talvez a maior defesa da história das Copas do Mundo. Foi o mesmo torneio em que seu rival de longa data Cristiano Ronaldo era apenas uma sombra do que foi. Só por isso, valeu a pena.