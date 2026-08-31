The Rondo, edição Lionel Messi: o G.O.A.T. se aposenta da Argentina, qual é o seu legado e o que vem a seguir para o Inter Miami?

TH: Com a camisa da Argentina, é reconhecidamente apertado. Maradona certamente era mais divertido, principalmente porque passava a maior parte do tempo tratando o próprio corpo terrivelmente e incorporava mais do "espírito" gaúcho que Messi nunca realmente compreendeu. Maradona era a Argentina em todos os sentidos. Messi demorou bem mais para conquistar o carinho da nação. Mas, pelas duas Copas América mais recentes e pela Copa do Mundo de 2022, é Messi. O título no Catar é um esforço individual geracional rumo a um troféu. Coisa irreal de um jogador irreal.

RT: É geracional, não é? Toda geração vai ter "o seu cara", e talvez estejamos discutindo um novo cara daqui a 30 anos. Como alguém de uma certa geração, é impossível ignorar o que Messi conquistou, como conquistou e, tão crucial quanto isso, o fato de ele ter conseguido tudo isso à sombra de Maradona. Esse era um peso único, e a capacidade dele de suportá-lo é uma das muitas razões pelas quais ele leva vantagem agora.

AL: Messi está muito à frente como o melhor jogador de clube e quebrou todos os principais recordes ofensivos da Argentina, mas há um argumento real de que Messi e Maradona estão empatados por razões diferentes.

Messi foi uma máquina pela Argentina, mas sempre pareceu que a seleção era mais um fardo para ele do que algo que ele realmente abraçasse por completo. Ele até se aposentou uma vez antes, lá em 2016, por causa da pressão absurda que vinha com ser a estrela da Argentina. Era extremamente profissional e em grande parte fechado para aqueles que o acompanham, e ele tem todo o direito de ser assim. Mas isso criou uma dinâmica em que algumas pessoas no país sentem que ele se identifica mais como alguém que é da Espanha e representa a Argentina. Em certo momento, até Carlos Tevez era mais popular do que Messi em seu próprio país.

Do outro lado, Maradona era a Argentina. Do estilo de vida intenso ao seu estilo único de jogar, ele incorporava tudo aquilo que o país representa. E, apesar de todas as suas excentricidades muito conhecidas e dos problemas fora de campo, ele venceu. Era essencialmente o Frank the Tank de Old School em um campo de futebol, e mobilizou uma nação inteira de um jeito que não tinha acontecido antes e talvez não tenha acontecido desde então.