Tom Hindle: Dá para ser um pouco hypado aqui e dizer Mamadou Sangare no Brentford. A ascensão dele tem sido meteórica e provavelmente ele estará vestindo a camisa do Manchester United em 18 meses.

Mas, falando da nata da safra, é Bruno Guimaraes no Arsenal, com folga. Guimaraes é um dos cinco melhores meio-campistas centrais da Premier League, um dos melhores do mundo na sua posição e um pilar da seleção brasileira. Ele pode jogar como camisa 6, camisa 8 e camisa 10, e tem a tenacidade necessária para atuar em um time de Mikel Arteta. Além disso, £ 75 milhões é uma "pechincha" neste mercado. Talvez mais importante ainda, isso reforça a posição de fraqueza mais óbvia do Arsenal. Qualquer lesão de Declan Rice poderia ter descarrilado a temporada do Arsenal. Agora, suas pernas podem ser preservadas.

Alex Labidou: Rodri no Barcelona, embora eu tenha uma escolha surpresa no número 2, e é por pouco. Rodri dá ao Barça algo que faltava desde a saída de Sergio Busquets: controle e solidez na base do meio-campo. Ele é o melhor camisa 6 do mundo e, como mostrou na Copa do Mundo, pode tornar a vida miserável para o adversário. O Real Madrid ainda pode ser o favorito para vencer La Liga, mas não se surpreenda se o Barcelona ganhar a Champions League nesta temporada.

Quanto ao número 2, que tal Bradley Barcola no Liverpool? Sim, o Liverpool ainda tem lacunas e não é o favorito para vencer a Premier League, mas o time de Anfield fez o tipo de movimento que a elite do futebol inglês precisava havia algum tempo. Os clubes da Premier League geralmente podem comprar quase qualquer um, mas tirar um jogador da qualidade de Barcola do PSG quando ele entra no auge é diferente. Basta olhar para a perseguição fantasiosa do Arsenal por Vini Jr. O fato de Barcola ter escolhido deixar o conforto de Paris e buscar a oportunidade de se tornar o cara em Anfield diz muito sobre sua ambição. Allez.

Ryan Tolmich: Há um vencedor claro, e é o Barcelona ao contratar Rodri por um valor que parece uma pechincha. O melhor meio-campista do mundo entrou tranquilamente no time do Barcelona, dando à equipe um general que poderia, e provavelmente vai, levá-la a um novo patamar. Não é uma contratação para o futuro, é uma contratação para agora, e o Barcelona agora é um time muito melhor.



