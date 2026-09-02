The Rondo, edição Janela de Transferências: quão ruim é a saga de Folarin Balogun para a seleção dos Estados Unidos? O Arsenal fez as melhores contratações? Quem fez os piores movimentos?
E respire... Esta foi uma janela de transferências estranha. A Copa do Mundo fez com que vários negócios fossem fechados cedo na janela, e então todo o resto ficou para muito, muito tarde. Havia tempo que os clubes não se atropelavam nos últimos dias, com grandes novelas sendo desenroladas publicamente. O mercado nas últimas janelas havia sido marcado pela eficiência. Esta foi puro caos.
Mas também pareceu um pouco morna. Apesar de todo o drama em torno do processo das transferências, os próprios jogadores decepcionaram. Os melhores times da Premier League venderam uns aos outros, algo que teria sido impensável há apenas alguns anos. O Manchester City fortaleceu um rival europeu ao vender um Rodri insatisfeito. Só a disputa por Yan Diomande trouxe drama, e isso terminou simplesmente com um jogador realmente muito bom indo para o Real Madrid (nos interrompa se você já ouviu essa antes!).
Houve algum drama do lado da USMNT também, principalmente com Folarin Balogun, que viveu um vai não vai com o Everton no último dia da janela antes de desistir da mudança na última hora. Coisa clássica. Foram alguns meses estranhos, e os GOAL writers dão uma olhada em tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.
Qual foi a melhor transferência desta janela até agora?
Tom Hindle: Dá para ser um pouco hypado aqui e dizer Mamadou Sangare no Brentford. A ascensão dele tem sido meteórica e provavelmente ele estará vestindo a camisa do Manchester United em 18 meses.
Mas, falando da nata da safra, é Bruno Guimaraes no Arsenal, com folga. Guimaraes é um dos cinco melhores meio-campistas centrais da Premier League, um dos melhores do mundo na sua posição e um pilar da seleção brasileira. Ele pode jogar como camisa 6, camisa 8 e camisa 10, e tem a tenacidade necessária para atuar em um time de Mikel Arteta. Além disso, £ 75 milhões é uma "pechincha" neste mercado. Talvez mais importante ainda, isso reforça a posição de fraqueza mais óbvia do Arsenal. Qualquer lesão de Declan Rice poderia ter descarrilado a temporada do Arsenal. Agora, suas pernas podem ser preservadas.
Alex Labidou: Rodri no Barcelona, embora eu tenha uma escolha surpresa no número 2, e é por pouco. Rodri dá ao Barça algo que faltava desde a saída de Sergio Busquets: controle e solidez na base do meio-campo. Ele é o melhor camisa 6 do mundo e, como mostrou na Copa do Mundo, pode tornar a vida miserável para o adversário. O Real Madrid ainda pode ser o favorito para vencer La Liga, mas não se surpreenda se o Barcelona ganhar a Champions League nesta temporada.
Quanto ao número 2, que tal Bradley Barcola no Liverpool? Sim, o Liverpool ainda tem lacunas e não é o favorito para vencer a Premier League, mas o time de Anfield fez o tipo de movimento que a elite do futebol inglês precisava havia algum tempo. Os clubes da Premier League geralmente podem comprar quase qualquer um, mas tirar um jogador da qualidade de Barcola do PSG quando ele entra no auge é diferente. Basta olhar para a perseguição fantasiosa do Arsenal por Vini Jr. O fato de Barcola ter escolhido deixar o conforto de Paris e buscar a oportunidade de se tornar o cara em Anfield diz muito sobre sua ambição. Allez.
Ryan Tolmich: Há um vencedor claro, e é o Barcelona ao contratar Rodri por um valor que parece uma pechincha. O melhor meio-campista do mundo entrou tranquilamente no time do Barcelona, dando à equipe um general que poderia, e provavelmente vai, levá-la a um novo patamar. Não é uma contratação para o futuro, é uma contratação para agora, e o Barcelona agora é um time muito melhor.
Qual é o pior?
TH: Savinho indo para o Spurs por £75 milhões e, em seguida, mudando imediatamente a marca para "Savio". O brasileiro é um jogador razoável e realmente impactante em situações de um contra um. Mas seu retorno de gols, de apenas dois em dois anos pelo Man City, é preocupante, para dizer o mínimo. O Spurs provavelmente acha que ele tem muito a oferecer, e aos 22 anos isso faz sentido. Ainda assim, isso é um enorme exagero no valor pago por alguém que não provou que pode ser mais do que um ponta razoável de Premier League.
AL: A janela inteira do Tottenham? Se um clube gasta cerca de £400 milhões e ainda faz você se perguntar se contratou alguém capaz de transformar o time, é hora de inserir aqui o meme do Coringa queimando dinheiro?
Savinho e Omar Marmoush são talentosos, e Sandro Tonali é um meio-campista comprovado de Premier League, mas o Spurs pagou preços de superestrela por um grupo de jogadores que seus antigos clubes estavam dispostos a perder. Sim, os jogadores precisam querer jogar pelo Tottenham, e esse provavelmente é metade do desafio. Mas onde está a peça central? Seu início ruim só fez a janela parecer pior. E o negócio por
Mykhailo Mudryk? LOL.
RT: Embora houvesse uma necessidade clara no meio-campo após a saída de Rodri, o Manchester City gastar uma fortuna com Enzo Fernandez parece tão, tão equivocado. Ele é um bom jogador? Com certeza. Ele também é persona non grata na Inglaterra depois da Copa do Mundo deste verão e, na verdade, nunca mostrou de fato que pode ser um jogador de nove dígitos na Premier League. Foi pânico ou apenas uma margem de crescimento que muitos de nós não vemos? Vamos descobrir.
Qual jogador da seleção dos Estados Unidos fez a melhor mudança? Quem fez a pior?
TH: O melhor? Provavelmente Gio Reyna, que transformou uma Copa do Mundo razoável em uma transferência para o Strasbourg. Parece um encaixe certeiro em uma liga menos intensa para um talento que provavelmente só precisa do ambiente certo para mostrar o que pode fazer. A teoria da conspiração deste redator é que meia temporada decente lhe garante uma vaga no Chelsea, onde poderão vender a imagem da sua "nova estrela americana". Quanto ao pior... Não houve nenhum desastre, por assim dizer. Mas a transferência de Sebastian Berhalter para o Middlesbrough não é ótima para a MLS. A principal liga da América do Norte tenta se posicionar como superior à segunda divisão inglesa, e a decisão dele de sair de um candidato ao título da MLS Cup para a mediocridade de meio de tabela é um pouco decepcionante, apesar do forte início.
AL: Vou de cult com as duas escolhas: Sebastian Berhalter para o Middlesbrough como acerto e Diego Kochen para o Lyngby como erro.
Berhalter é um jogador muito bom há anos, mas seu sucesso sempre veio com o rótulo de "é só MLS". Na segunda divisão inglesa, ele está jogando demais e rapidamente se tornando um favorito da torcida de um time que mira o acesso à Premier League.
Quanto a Kochen, eu entendo a lógica do empréstimo. Ele precisava desesperadamente de jogos. Mas ir para um Lyngby recém-promovido e cotado para brigar contra o rebaixamento era mesmo o destino certo? O time ainda não venceu e sofreu 11 gols nos seis primeiros jogos. Kochen está trabalhando bastante e mostrou lampejos individualmente, mas empréstimos para grandes promessas devem servir para desenvolver confiança. É difícil imaginar muita confiança circulando pelos subúrbios de Copenhague neste momento.
RT: De modo geral, parece que a maioria dos jogadores da USMNT que se transferiu se colocou em posição de ter sucesso. Nenhum mais do que Zavier Gozo, porém, que terminou o último ciclo por muito pouco fora do grupo da USMNT, mas começa este ciclo como um dos principais prospectos a se observar. O Crystal Palace parece ter planos para ele, e isso é importante para um jogador com o potencial de Gozo.
"Pior" é pesado, mas o caso que traz algumas dúvidas? Fala-se muito dos americanos no Middlesbrough, mas três deles atuam na mesma posição no meio-campo. Com Aidan Morris já estabelecido e Sebastian Berhalter já em alta, onde Rokas Pukstas se encaixa? É uma interrogação, mas que pode ser respondida rapidamente se os três jogarem juntos.
Quão ruim foi o colapso da transferência de Folarin Balogun?
TH: Superem isso. Estamos falando aqui de bons seis meses e alguns jogos decentes em uma Copa do Mundo. Claro, todos nós queremos ver americanos jogando na Premier League. Isso é totalmente compreensível e válido. Mas o Everton era um encaixe um pouco estranho. Desde que Balogun continue provando seu valor, o momento dele vai chegar, talvez já em janeiro.
AL: Era a última coisa de que Folarin Balogun precisava.
Depois de um verão em que foi injustamente ligado à Casa Branca em meio à anulação de sua polêmica suspensão por cartão vermelho contra a Bósnia, Balogun precisava virar manchete pelos motivos certos. Em vez disso, seu nome está no centro de outra história confusa. Ele precisava de uma transferência sem ruídos e de um recomeço. Não teve nenhum dos dois.
Até que toda a história venha à tona, seria injusto colocar tudo na conta de Balogun. Há culpa de sobra para todos os lados. O Monaco sabia desde o momento em que a Copa do Mundo terminou que Balogun queria sair, então esperar até as horas finais da janela para deixar um acordo perto da linha de chegada cheira a mau planejamento. O Everton também não está isento, já que suas preocupações médicas de última hora mudaram os termos enquanto o jogador já estava no local. Mas Balogun também precisa aceitar parte da responsabilidade. Desistir de uma transferência depois de chegar ao centro de treinamento do clube é um direito dele, especialmente se o Everton tentou renegociar o acordo, mas isso ainda o deixa em uma posição difícil. Seus representantes também terão de responder por que a relação se deteriorou de forma tão completa a ponto de nenhuma solução poder ser encontrada.
A preocupação imediata é que Balogun se torne o próximo Peter Odemwingie. Ele volta ao Monaco contrariado, com perguntas pairando sobre ele e possíveis interessados se perguntando se um acordo em janeiro vale mesmo o problema. Isso o deixaria em uma situação ainda pior do que aquela da qual ele tentava escapar.
RT: Nada bom, e isso não depõe bem para ninguém. O Monaco parece o vilão da história, principalmente para o Chelsea. O Everton perdeu um atacante e não conseguiu substituí-lo. E aí há Balogun, que está no centro de uma segunda controvérsia em um único verão, justa ou injustamente. Não é o ideal, e isso deixa Balogun no limbo, além de acrescentar mais um momento estranho à sua página na Wikipédia.
Qual clube realmente melhorou?
TH: A poeira realmente ainda precisa baixar, mas isso pareceu muito um verão de mudanças constantes sem uma “evolução” clara. O Tottenham trouxe alguns talentos de peso, mas as primeiras atuações sugerem que a melhora do time como conjunto deve ser colocada em dúvida. Adicionar Bradley Barcola ao elenco é um acerto para o Liverpool. Uma reformulação de £ 400 milhões da reformulação do Manchester City parece boa, mas não vai compensar a perda de Rodri. Há argumentos a favor do Arsenal, mas não conseguir contratar Vinicius, em quem eles realmente acharam que poderiam ter uma chance, é uma grande perda. Então, e o Real Madrid, que acabou de contratar um monte de bons jogadores? (de novo).
AL: Embora o Monaco tenha atrapalhado o que poderia ter sido uma janela épica do Chelsea ao cancelar a ida de Lamine Camara para Londres, vamos falar do Chelsea.
Sim, o time perdeu Enzo Fernandez e não conseguiu contratar o substituto que pretendia, mas acrescentou Morgan Rogers, Emiliano Martínez, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e várias outras peças úteis. Este é o elenco mais equilibrado que o Chelsea tem há anos. Ainda há lacunas, especialmente no meio-campo após o fracasso da negociação por Camara, e seguem existindo dúvidas na defesa. Mas este time pode brigar de imediato. A combinação entre a contratação de Xabi Alonso e várias chegadas inteligentes explica o motivo.
RT: Esta pode ser uma resposta controversa, porque houve uma parte das redes sociais que disse que eles não fizeram o suficiente, mas o Arsenal realmente se colocou em posição de disparar na liderança da liga nesta temporada. Os novos reforços Christos Tzolis, Bruno Guimarães e Ezri Konsa elevam imediatamente um time que entrou nesta temporada como atual campeão. Eles contrataram um nome “de classe mundial”? Não, mas não precisavam disso. O Arsenal optou por avanços incrementais, que geralmente são o que sustenta vitórias, e não gastar dinheiro por gastar.
Qual clube ou jogador precisava fazer uma mudança e não fez?
TH: A questão do meio-campista central no Liverpool apareceu bastante, e talvez esteja um pouco exagerada. Alexis Mac Allister pode atuar em uma função mais recuada, e não havia uma melhora óbvia para a posição para Andoni Iraola. O Manchester United é o caso mais evidente, porque diabos Luke Shaw ainda é o lateral-esquerdo deles?
AL: Voltando a Monaco e Balogun aqui. Do ponto de vista do clube, este é um dos piores fracassos de janela de transferências da memória recente.
O Monaco agora tem dois jogadores, Balogun e Lamine Camara, que estavam preparados para sair, apenas para que suas transferências desmoronassem no último momento possível. Mais preocupante é que o Monaco já parecia ter começado a planejar a vida sem eles ao recorrer a jogadores mais jovens. O clube vinha de uma vitória impressionante sobre o Marseille e ocupava o topo da Ligue 1, mas a forma como conduziu a janela ameaça descarrilar esse momento.
O Monaco agora precisa fazer um sério controle de danos com os dois jogadores. Muito disso poderia ter sido evitado se o clube tivesse agido antes, em vez de tentar jogar xadrez 3D na esperança de fazer dois negócios interdependentes de último dia de janela darem certo ao mesmo tempo.
RT: O Liverpool pode precisar de mim como volante nesta temporada. A falta de opções do clube no meio-campo é muito, muito preocupante, mesmo que os atacantes que eles têm talvez consigam superar isso. Todo jogo vai ser uma correria e, embora possam vencer a maioria, você realmente não consegue vencer no mais alto nível dessa forma. Isso pode acabar cobrando seu preço, e a verdade é que já cobrou nas primeiras partidas.