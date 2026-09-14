The Rondo, edição da USMNT: Sergino Dest é o americano em melhor forma? Quem está decepcionando? Cavan Sullivan é nome certo na convocação de setembro?
Christian Pulisic fez neste fim de semana seu tão aguardado retorno aos jogos por clubes e rapidamente lembrou a todos que continua sendo esse cara no empate do Milan por 2 a 2 com a Lazio.
Mas sua volta também colocou o cenário da USMNT em foco ainda maior. Com o futuro nos clubes e a condição física de Folarin Balogun ainda gerando dúvidas, muitos dos outros principais americanos estão ganhando embalo. Gio Reyna está encontrando uma nova vida no Strasbourg, enquanto Diego Kochen está ganhando minutos valiosos na Dinamarca. Há histórias de sobra, e o momento é ideal para o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que tem decisões difíceis pela frente antes de anunciar sua próxima convocação.
Então, quais americanos se destacaram desde o início da temporada europeia de clubes, em agosto? Quem decepcionou? E será que um certo adolescente em brasa do Philadelphia Union fez o suficiente para se tornar impossível de ser deixado de fora?
Os redatores da GOAL abordam essas questões e muito mais na edição mais recente de The Rondo.
Qual jogador dos EUA na Europa teve o melhor começo até agora?
Ryan Tolmich: SerginoDest tem jogado muita bola. A atuação contra a Bélgica foi complicada, mas o início de temporada dele na Eredivisie tem sido um lembrete bastante significativo do que ele oferece. Claro, com Dest você leva o bom com o ruim, mas, quando ele vai bem, geralmente gols e assistências começam a aparecer em sequência.
Alex Labidou: Sabíamos que Dest era talentoso, mas ver o lateral-direito dos EUA jogando como um dos jogadores de ataque de elite da Europa tem sido uma surpresa agradável.
Dest tem dois gols e duas assistências nos cinco primeiros jogos do PSV. Alguns vão atribuir isso à notoriamente aberta Eredivisie, mas ele também marcou o único gol do clube no empate por 1 a 1 com o Shakhtar.
Será difícil manter esse ritmo a partir de uma posição defensiva, mas fica a esperança de que este seja o início de uma temporada memorável com dois dígitos em gols e assistências.
Thomas Hindle: Nenhum deles? Na verdade, não foi um início de campanha de cair o queixo para ninguém. Ricardo Pepi, do PSV, é provavelmente o nome mais óbvio, especialmente porque encontrou rapidamente sua forma artilheira. Vale citar também Sebastian Berhalter, que se adaptou bem ao futebol inglês no Middlesbrough.
Quem decepcionou?
RT: Pode ser um pouco injusto, mas a resposta é Folarin Balogun. A saga da transferência dele ficou feia, e a combinação disso com problemas de lesão o deixou de lado. Por causa disso, ele aparentemente está em um limbo neste momento. Ainda não sabemos qual será o papel dele no Monaco, e isso pode afetar onde estarão seus futuros no curto e no longo prazo. Isso preocupa, especialmente com um jogador tão importante.
AL: Malik Tillman pode ser um jogador entre os três melhores da USMNT neste momento, mas seu desempenho pelo Leverkusen ainda deixa muito a desejar. Ele ficou devendo em seus dois primeiros jogos da temporada, ambos como titular, antes de registrar uma participação em gol durante uma entrada de 15 minutos saindo do banco contra o Augsburg.
Nem tudo isso recai sobre o jogador de 24 anos. Pochettino aparentemente encontrou algo com Tillman como camisa 8 durante a Copa do Mundo, onde ele foi uma ameaça dos dois lados do campo. De volta à Alemanha, ele tem tido dificuldades para causar o mesmo impacto na função de camisa 10, posição com a qual teve dificuldades no clube na temporada passada.
A própria avaliação dele foi direta: ele chamou a temporada passada de a pior de sua carreira em clubes e admitiu que pode estar pronto para uma transferência depois de apenas uma temporada no Leverkusen. Há talento demais aqui para mais um ano frustrante. Encontrar a função certa para ele já seria um começo.
TH: Antonee Robinson. Ele parece cansado, e o Fulham simplesmente não está encaixando neste momento.
É preocupante que Crystal Palace e Fulham estejam brigando contra o rebaixamento neste momento?
RT: Volte em dezembro. É o ideal? Claro que não, mas a temporada ainda está no começo, e os times ainda estão lidando com aquela ferrugem de início de temporada. Os dois lados também estão passando por isso com novos técnicos. Vamos dar tempo para esses técnicos acertarem as coisas antes de apertar o botão do pânico.
AL: Sim, mas apenas se nenhum dos dois lados conseguir dar a volta por cima. Uma briga contra o rebaixamento traz muita incerteza, algo de que nem Chris Richards, Antonee Robinson ou mesmo Zavier Gozo precisam neste momento. Por exemplo, o Tottenham teve três técnicos no ano passado. Isso seria útil para Robinson, que está se aproximando dos 30 anos, ou para Richards, que se tornou a estrela no Palace?
O fato de o Palace ter sofrido 11 gols em quatro partidas é particularmente preocupante. Richards precisa fazer parte da solução, mas esse é um ambiente difícil para qualquer defensor render ou atuar com confiança.
TH: Provavelmente um pouco, mas há equipes piores do que os dois. Palace e Fulham têm qualidade demais para cair, e uma boa sequência de resultados de qualquer um dos dois deve acalmar um pouco as coisas. Se estivermos na mesma situação em, digamos, março, aí sim será motivo de alarme.
O que Pochettino deve fazer no gol nesta convocação?
RT: Nada de loucuras. Vai haver a tentação de colocar Diego Kochen ali por causa dos minutos dele no Lyngby, mas não é preciso apressar isso. Se quiser dar a ele um jogo ou dois, tudo bem, mas não pode ser às custas de caras como Matt Freese, Matt Turner e Chris Brady. Freese, em particular, realmente poderia aproveitar uma chance de vestir essa camisa e reconstruir um pouco da confiança. Ele também merece essa chance.
AL: Mude as coisas. Convoque os dois Matts, mas dê minutos importantes a outro goleiro contra Peru e Chile.
As dificuldades de Matt Freese contra a Bélgica devem levar Pochettino a olhar mais de perto para as alternativas. Isso não significa descartar Freese, e ele ou Turner devem começar contra Canadá e México. Mas significa dar a alguém como Diego Kochen ou Chris Brady uma chance real de competir. Levá-los para o período de treinamentos é útil. Ver o que eles podem fazer em uma partida é o próximo passo.
TH: Matt Freese. Em time que está ganhando não se mexe.
Qual jovem jogador, ou quais jovens jogadores, da MLS merece(m) um convite para a concentração?
RT: Está cada vez mais difícil evitar a discussão sobre Cavan Sullivan. Pelo momento, ele merece estar na lista, o que é uma loucura de se dizer sobre um garoto da idade dele. Agora, existe um argumento real para dizer que isso pode ser demais cedo demais? Sim, então talvez você o deixe fora desta, mantenha a fome dele e o convoque no ano que vem. Quanto mais ele marca, porém, mais difícil fica justificar isso, então ele pode acabar entrando desta vez.
AL: É hora do show de Sullivan. É isso que acontece quando você produz 17 participações em gols em 23 jogos da MLS e engata uma sequência de sete partidas com participação em gol.
Em algum momento, o desempenho precisa falar por si só.
Convoque-o e coloque-o para jogar, Poch.
TH: Neste momento, Cavan Sullivan é uma escolha óbvia. Ele está fazendo a liga parecer muito, muito fácil. Julian Hall também deveria ter uma chance, especialmente com haver um pouco de espaço no comando de ataque por causa da lesão de Haji Wright.