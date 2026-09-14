The Rondo, edição da USMNT: Sergino Dest é o americano em melhor forma? Quem está decepcionando? Cavan Sullivan é nome certo na convocação de setembro?

Christian Pulisic fez neste fim de semana seu tão aguardado retorno aos jogos por clubes e rapidamente lembrou a todos que continua sendo esse cara no empate do Milan por 2 a 2 com a Lazio.

Mas sua volta também colocou o cenário da USMNT em foco ainda maior. Com o futuro nos clubes e a condição física de Folarin Balogun ainda gerando dúvidas, muitos dos outros principais americanos estão ganhando embalo. Gio Reyna está encontrando uma nova vida no Strasbourg, enquanto Diego Kochen está ganhando minutos valiosos na Dinamarca. Há histórias de sobra, e o momento é ideal para o técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, que tem decisões difíceis pela frente antes de anunciar sua próxima convocação.

Então, quais americanos se destacaram desde o início da temporada europeia de clubes, em agosto? Quem decepcionou? E será que um certo adolescente em brasa do Philadelphia Union fez o suficiente para se tornar impossível de ser deixado de fora?

Os redatores da GOAL abordam essas questões e muito mais na edição mais recente de The Rondo.