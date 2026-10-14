Tom Hindle: Razoável? Emma Hayes passou os últimos dois anos ampliando o grupo de jogadoras, e esses dois jogos deram uma ideia do que acontece quando se separa quem realmente tem nível de seleção das reservas. Os Estados Unidos tiveram bons momentos, e buscar o empate depois de sair atrás no segundo jogo não é pouca coisa. Mas, em termos de qualidade, a Espanha está muito à frente.

Celia Balf: Eu diria que foi aceitável, sem dúvida. A seleção feminina dos Estados Unidos não foi completamente dominada, mas também não me convenceu de que está pronta para a Copa do Mundo neste momento. Acho que o segundo jogo foi visivelmente melhor que o primeiro, mas, se algo ficou muito claro, foi o quanto a Espanha é boa.

Alex Labidou: Decepcionante na maior parte do tempo, mas os Estados Unidos deram sinais de melhora no segundo tempo de terça-feira. Espera-se que uma equipe desse nível, especialmente jogando em casa, faça mais do que sofrer quatro gols sem marcar nenhum ao longo de dois jogos antes de finalmente reagir. Ao mesmo tempo, a Espanha é realmente muito boa. Mas há uma razão para a US Soccer pagar Emma Hayes para ser uma das técnicas mais bem remuneradas do futebol feminino: obter resultados contra equipes como essa. Contra Brasil e Espanha, e até contra o Japão em alguns momentos, ficaram evidentes as fragilidades, especialmente na defesa e no gol.