Uma derrota e um empate: você aceitaria? A última semana não foi das melhores para a USWNT, que viu suas falhas expostas sem piedade pela Espanha, a melhor seleção do mundo.
A Espanha é a atual campeã mundial e, com uma vitória por 2 a 0 e um empate em 2 a 2, mostrou exatamente por quê. No primeiro jogo, nunca pareceu precisar jogar no máximo para vencer a equipe de Emma Hayes. E, embora o segundo tenha sido mais promissor, ainda há muito trabalho a fazer.
Mas o que podemos tirar disso? Em primeiro lugar, os Estados Unidos provavelmente precisavam de um choque. O programa, é verdade, está acostumado a vencer. Mas, às vezes, é preciso enfrentar os melhores para ser o melhor. A questão, então, é: o quanto falta para a USWNT chegar lá? Os jornalistas do GOAL analisam tudo em mais uma edição de The Rondo.