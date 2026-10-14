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USWNT Rondo 1-1GOAL

The Rondo, edição da seleção feminina dos EUA: Qual é o tamanho da desvantagem das americanas em relação à Espanha? O retorno de Mallory Swanson aos gols indica que ela está voltando à sua melhor forma?

A seleção feminina dos Estados Unidos perdeu uma partida e empatou outra contra a Espanha, mas talvez possa tirar muitos pontos positivos dos jogos, apesar de não ter vencido nenhum deles.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Uma derrota e um empate: você aceitaria? A última semana não foi das melhores para a USWNT, que viu suas falhas expostas sem piedade pela Espanha, a melhor seleção do mundo.

    A Espanha é a atual campeã mundial e, com uma vitória por 2 a 0 e um empate em 2 a 2, mostrou exatamente por quê. No primeiro jogo, nunca pareceu precisar jogar no máximo para vencer a equipe de Emma Hayes. E, embora o segundo tenha sido mais promissor, ainda há muito trabalho a fazer.

    Mas o que podemos tirar disso? Em primeiro lugar, os Estados Unidos provavelmente precisavam de um choque. O programa, é verdade, está acostumado a vencer. Mas, às vezes, é preciso enfrentar os melhores para ser o melhor. A questão, então, é: o quanto falta para a USWNT chegar lá? Os jornalistas do GOAL analisam tudo em mais uma edição de The Rondo.

  • Como você avaliaria o desempenho geral da seleção feminina dos Estados Unidos nos dois jogos?

    Mallory Swanson, USWNT
    Getty

    Mallory Swanson marcou no segundo dos dois jogos contra a Espanha.

    Tom Hindle: Razoável? Emma Hayes passou os últimos dois anos ampliando o grupo de jogadoras, e esses dois jogos deram uma ideia do que acontece quando se separa quem realmente tem nível de seleção das reservas. Os Estados Unidos tiveram bons momentos, e buscar o empate depois de sair atrás no segundo jogo não é pouca coisa. Mas, em termos de qualidade, a Espanha está muito à frente.

    Celia Balf: Eu diria que foi aceitável, sem dúvida. A seleção feminina dos Estados Unidos não foi completamente dominada, mas também não me convenceu de que está pronta para a Copa do Mundo neste momento. Acho que o segundo jogo foi visivelmente melhor que o primeiro, mas, se algo ficou muito claro, foi o quanto a Espanha é boa.

    Alex Labidou: Decepcionante na maior parte do tempo, mas os Estados Unidos deram sinais de melhora no segundo tempo de terça-feira. Espera-se que uma equipe desse nível, especialmente jogando em casa, faça mais do que sofrer quatro gols sem marcar nenhum ao longo de dois jogos antes de finalmente reagir. Ao mesmo tempo, a Espanha é realmente muito boa. Mas há uma razão para a US Soccer pagar Emma Hayes para ser uma das técnicas mais bem remuneradas do futebol feminino: obter resultados contra equipes como essa. Contra Brasil e Espanha, e até contra o Japão em alguns momentos, ficaram evidentes as fragilidades, especialmente na defesa e no gol.

  • Qual é o tamanho da diferença entre Espanha e Estados Unidos agora?

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    Icon Sportswire

    A Espanha teve uma partida relativamente tranquila na estreia.

    TH: Enorme, mas não totalmente intransponível. Sim, a Espanha estava sem algumas jogadoras importantes e, ainda assim, pareceu a melhor equipe, mas a seleção feminina dos EUA com força máxima teria oferecido mais resistência, especialmente no primeiro jogo. Em outras palavras: a Espanha parece uma campeã mundial. Os EUA pareceram uma equipe que ainda está tentando se encontrar, mas com muito espaço para evoluir.

    CB: Eu diria que a distância é grande, e maior do que podemos realmente dimensionar agora, porque a Espanha nem sequer contou com todas as suas melhores jogadoras nos dois jogos. A equipe também fez várias mudanças no intervalo de ambas as partidas, o que só mostrou a profundidade impressionante do elenco.

    AL: Em alguns momentos, a diferença pareceu gritante. Com exceção do ataque, os EUA pareceram inferiores em todas as áreas do campo, do gol ao meio-campo. Parte disso se deve à qualidade das jogadoras, mas outra parte tem a ver com a abordagem de Hayes. Ela precisa se adaptar às adversárias e, neste momento, parece querer insistir na postura de avançar com tudo que funcionou tão bem nos Jogos Olímpicos. O problema é que isso foi há dois anos. No futebol, é tempo demais. As equipes se adaptam, e ela também precisa fazer isso.

  • Quem se destacou?

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    Icon Sportswire

    Cooper demonstrou uma versatilidade fundamental nas duas partidas.

    TH: Mal Swanson, nem que seja apenas por mostrar, de forma consistente, que ainda tem futebol para oferecer. Ela ficou praticamente afastada do mais alto nível do futebol por dois anos, mas sua atuação no empate por 2 a 2, que incluiu um gol importante após sair do banco, colocou seu nome novamente em pauta.

    CB: Michelle Cooper. Ela entrou na primeira partida como lateral, apesar de ser ponta, e ainda teve papel fundamental ao segurar a bola na jogada que levou ao gol de Ashley Sanchez. Cooper é versátil, explosiva e uma verdadeira super-reserva.

    AL: Foi muito animador ver Mallory Swanson dar sinais de que está voltando a ser a jogadora de alguns anos atrás. Tem sido uma temporada difícil para ela no clube: joga pela equipe lanterna da NWSL e marcou apenas dois gols na liga. Talvez isso lhe dê o impulso necessário para terminar bem a temporada. Também merece destaque Ashley Sanchez, que encerrou um longo jejum de gols pela seleção e ajudou a impulsionar a reação que garantiu o empate às americanas na terça-feira.

  • Quem decepcionou?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Os Estados Unidos podem ter um problema no gol a menos de um ano da Copa do Mundo de 2027

    TH: Lily Yohannes. Ela é apontada como a próxima grande esperança do meio-campo dos EUA, e sua decisão de defender a seleção feminina dos Estados Unidos, anunciada há cerca de dois anos, pareceu uma enorme conquista. Mas ela teve algumas dificuldades aqui, e o pênalti perdido no primeiro jogo resumiu um período complicado de cerca de dez dias.

    CB: A decepção é que ainda não há uma resposta clara sobre quem é a goleira titular da seleção feminina dos EUA. Nem Claudia Dickey nem Phallon Tullis-Joyce tiveram atuações convincentes, deixando todos um pouco confusos sobre quem a seleção vai escalar e quem deveria escalar. Também me decepcionei com o desempenho do meio-campo como um todo. Muitas vezes, a seleção feminina dos EUA tentou jogar como a Espanha, mas não é a Espanha. A equipe faz coisas diferentes, e as faz bem. Mas não pode tentar jogar como a Espanha.

    AL: Há várias opções aqui, da posição de goleira à defesa. Nem Claudia Dickey nem Phallon Tullis-Joyce saíram desta janela como a resposta clara para o gol. Mas o que mais me preocupou foi o desempenho do meio-campo, especialmente o de Lindsey Heaps, que teve pouca participação nas duas partidas. Heaps é uma das melhores jogadoras do mundo em sua posição, mas a Espanha conseguiu neutralizar praticamente tudo o que ela tentou. Hayes precisará de mais da estrela do Summit para que os EUA possam realmente disputar o título no Brasil.

  • A seleção feminina dos Estados Unidos deve se preocupar com a Copa do Mundo?

    United States v Spain - Women's International Friendly
    Getty Images Sport

    Os dois resultados deixam Hayes com muito trabalho pela frente.

    TH: Não, mas foi um alerta valioso, que dá a Hayes muito com o que trabalhar. A SheBelieves Cup e os amistosos contra o Japão têm seus limites como preparação, mesmo que um deles tenha terminado em derrota. A Espanha é a melhor equipe, e os EUA agora têm uma noção razoável de onde estão. Um empate e uma derrota diante das campeãs mundiais, oito meses antes de uma Copa do Mundo? Há resultados piores, especialmente para uma equipe que ainda tem muito a oferecer.

    CB: Eu não diria que estou preocupado, mas agora há uma noção um pouco mais clara de quanto ainda precisa ser ajustado e definido até a chegada do torneio. Embora este formato tenha permitido aos EUA enfrentar a Espanha duas vezes sem consequências, em uma Copa do Mundo há o risco de eliminação.

    AL: Sim, o sinal de alerta deve estar aceso. A Espanha é muito boa, mas os EUA também são. Houve momentos em que a Espanha pareceu brincar com as americanas. O mais preocupante é que, nos três primeiros tempos, a equipe da casa não pareceu ter muitas respostas. A reação no segundo tempo de terça-feira foi animadora, mas, para conquistar a Copa do Mundo, os EUA terão de conseguir impor seu jogo com mais eficiência. Contra a Espanha e o Brasil, isso não aconteceu com regularidade suficiente.