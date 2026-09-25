The Rondo: Cavan Sullivan deve ser titular? Gio Reyna pode deixar sua marca? A jovem seleção dos Estados Unidos de Mauricio Pochettino enfrenta um teste contra o Peru
Chegou a hora, então, de testar o quão profundo realmente é esse grupo de jogadores. Mauricio Pochettino passou os primeiros 18 meses à frente da USMNT observando praticamente todos os jogadores experientes dos EUA que tinha à disposição. Alguns ganharam minutos apesar de terem pouca chance de entrar em sua convocação para a Copa do Mundo, embora, para ser justo, metade da equipe da GOAL tenha ficado decepcionada por não receber uma convocação. Agora, é a vez da próxima geração.
Este elenco da USMNT está entre os mais jovens já montados no nível principal, e é recheado do tipo de promessa muito bem avaliada em que a seleção normalmente talvez não confiasse. Por outro lado, esta também é uma janela bastante sem importância. Quatro amistosos contra equipes decentes, claro. Mas, sem nada em jogo, por que não chamar a garotada? Essa parece ser a lógica, pelo menos.
Então, o que este elenco jovem realmente significa? Vale a pena observar algum deles? E o que seria um resultado positivo contra o Peru na noite de sábado? GOAL analisa tudo em mais uma edição de... The Rondo.
O que você espera ver nos amistosos da seleção dos Estados Unidos nas próximas duas semanas?
Tom Hindle: Ninguém se machuca. É difícil dar um valor real a esses jogos. Eles são grandes quando você vence e não significam absolutamente nada quando você perde. Ninguém sabe ao certo. Garanta que todo mundo tenha minutos, que ninguém se machuque, e que Pochettino possa dizer que observou os garotos, mesmo que ainda confie em seus jogadores mais experientes quando se trata da Liga das Nações.
Alex Labidou: Embalo. Depois de uma Copa do Mundo que começou bem, mas terminou em vexame, o grupo de Mauricio Pochettino precisa responder com atuações confiantes. Eles não precisam vencer todos os jogos, mas não deveriam acumular derrotas nem perder por vários gols. Os EUA não podem se dar ao luxo de deixar o período de treinos do outono sem algumas vibrações positivas, especialmente considerando como foi o verão.
Ryan Tolmich: Apenas momentos, particularmente dos garotos. Os resultados são secundários na maioria dos amistosos, mas ainda mais quando um time é tão jovem. Cavan Sullivan consegue fazer um gol? Neil Pierre parece que pode jogar nesse nível? Diego Kochen consegue fazer uma ou duas boas defesas? Se mais desses garotos tiverem seu momento do que não, foi um bom período de treinos.
Cavan Sullivan deve ser titular?
TH: Ele deveria? Com certeza. Vai? Não. Qualquer pessoa minimamente sensata pode dizer que Sullivan tem sido um dos três melhores jogadores da MLS há cerca de um mês. Se Pochettino realmente defende o "mérito", isso deveria garantir a ele um lugar neste time titular. No entanto, Poch tem dado algumas alfinetadas nada sutis em seus jovens, com um comentário sobre "arrogância" que pode ser visto como direcionado ao garoto do Philadelphia Union. As chances são de que ele fique no banco contra o Peru por cerca de uma hora.
AL: Não. Por mais talentoso que o adolescente tenha sido na MLS, a última coisa de que Pochettino, ou Sullivan, aliás, precisa é adicionar mais pressão a uma estreia que já vem cercada de hype. Sullivan está sob os holofotes desde que se tornou o jogador mais jovem da história da MLS, aos 14 anos. No momento em que entrar em campo pela seleção dos Estados Unidos, cada movimento será analisado. Não há urgência para que essa estreia aconteça desde o apito inicial contra o Peru.
RT: Em algum momento? Sim. Contra o Peru? Parece improvável. Pochettino tem pregado cautela com ele, mas, em algum momento, pode ser impossível impedir que esse hype saia de controle. Por ora, coloque-o em um jogo saindo do banco e veja como ele lida com isso, depois reavalie a partir daí, porque talvez não haja volta desse ponto em diante.
Qual é o tamanho da preocupação com as lesões no ataque?
TH: Enorme. Há alguns meses, a camisa 9 parecia ser a maior força da USMNT. Agora, é um setor muito carente. Vale lembrar que Julian Hall balançou as redes apenas uma vez desde maio, e o convocado de emergência Damion Downs está longe de ser prolífico. Será que agora vamos nos empolgar com Gio Reyna de falso 9 ou algo assim? Poch precisa de um atacante. Por outro lado, todos nós sabemos que Folarin Balogun é disparado a primeira escolha para a posição.
AL: É muito preocupante que os EUA não tenham uma única opção consolidada no camp de outono e que a melhor aposta provavelmente seja Hall, um jogador de 18 anos ainda sem estrear pela seleção. Pochettino talvez precise pensar de forma pouco convencional em suas escalações se Hall ou Downs tiverem dificuldades no primeiro jogo ou nos dois primeiros. Isso poderia significar usar um dos camisas 10 como falso 9? Isso pode ficar interessante.
Além disso, é impossível não sentir por Ricardo Pepi, que perdeu outra chance de mostrar seu valor como atacante por causa de uma lesão. Tomara que a sorte dele mude logo.
RT: Não é tão preocupante. Você sabe exatamente o que tem em Balogun, Pepi e Wright, então não é algo ruim que jogadores diferentes estejam recebendo uma oportunidade. Vamos ver se eles conseguem quebrar essa ordem estabelecida e se colocar como candidatos para 2030.
Além de Sullivan, qual promessa das categorias de base você está mais animado para ver?
TH: Mathis Albert, que será realmente testado aqui. Ele ainda não conseguiu se firmar totalmente no Dortmund, mas a informação é que pode ser um talento ainda maior do que Sullivan. Um amistoso internacional da seleção principal é o fórum perfeito para provar isso? Nem de longe. Ele provavelmente vai apanhar bastante. Mas será divertido ver o que ele consegue tirar da cartola.
AL: Mathis Albert, simplesmente porque não há muito material dele contra adversários do nível principal. O Dortmund claramente vê algo nele, por isso não permitiu que saísse por empréstimo nesta janela de transferências. Isso pode nos dar uma visão mais ampla de um jogador considerado uma promessa empolgante dos dois lados do Atlântico.
RT: Neil Pierre, em grande parte porque sua posição é uma necessidade. Tim Ream se foi, e a seleção dos EUA precisa de um substituto. Será Pierre, cuja presença pode mudar o jogo nas duas áreas?
Qual jogador consagrado precisa de uma grande atuação nesta concentração?
TH: Gio Reyna. Tem sido um início melhor para Reyna no Strasbourg e, embora tenha mostrado na Copa do Mundo que ainda sabe jogar um pouco, Reyna precisa de uma boa Data Fifa para se provar de vez para Pochettino. Se Reyna for metade do jogador que sabemos que pode ser, então a seleção dos EUA terá um verdadeiro trunfo em mãos.
AL: Ainda não tenho certeza de que ele esteja totalmente consolidado, mas esta é uma grande convocação para Auston Trusty. A ausência de Tim Ream sugere que a busca pelo parceiro de zaga de Chris Richards está totalmente em andamento. Esta é uma chance para o defensor do Celtic assumir uma liderança inicial nessa disputa.
RT: Bem-vindo de volta, Yunus Musah! Depois de perder a Copa do Mundo, ele está de volta e aparentemente em um bom momento após começar bem a temporada pelo Milan. Seu desenvolvimento aparentemente estagnou, mas, aos 23 anos, ele está mais próximo do grupo de “jovens jogadores” do que muitos estão dispostos a admitir. Ainda assim, ele precisa recuperar um pouco do tempo perdido em um meio-campo cada vez mais competitivo.
Palpite para o jogo do Peru?
TH: Vamos de 2 a 1 para a seleção dos EUA. Não vai ser nada muito bonito, mas a garotada dá conta do recado.
AL: Dos quatro jogos da agenda, o Peru provavelmente representa a melhor chance de vitória para os EUA. Muito vai depender do XI que Pochettino escolher. Se ele apostar em seus veteranos, a expectativa é de uma vitória por 2 a 1 em Orlando.
RT: 2 a 2. Pode ser um pouco bagunçado, como muitos jogos que marcam o início de um ciclo. Ainda assim, há poder de fogo aqui, e deve haver alguns gols nesta partida.