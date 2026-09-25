Chegou a hora, então, de testar o quão profundo realmente é esse grupo de jogadores. Mauricio Pochettino passou os primeiros 18 meses à frente da USMNT observando praticamente todos os jogadores experientes dos EUA que tinha à disposição. Alguns ganharam minutos apesar de terem pouca chance de entrar em sua convocação para a Copa do Mundo, embora, para ser justo, metade da equipe da GOAL tenha ficado decepcionada por não receber uma convocação. Agora, é a vez da próxima geração.

Este elenco da USMNT está entre os mais jovens já montados no nível principal, e é recheado do tipo de promessa muito bem avaliada em que a seleção normalmente talvez não confiasse. Por outro lado, esta também é uma janela bastante sem importância. Quatro amistosos contra equipes decentes, claro. Mas, sem nada em jogo, por que não chamar a garotada? Essa parece ser a lógica, pelo menos.

Então, o que este elenco jovem realmente significa? Vale a pena observar algum deles? E o que seria um resultado positivo contra o Peru na noite de sábado? GOAL analisa tudo em mais uma edição de... The Rondo.