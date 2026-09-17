The Rondo: a aposta de Mauricio Pochettino na juventude da seleção dos EUA é ousada ou demais, cedo demais? O que Cavan Sullivan e companhia podem entregar?
É hora de deixar a garotada jogar. Depois de muita especulação sobre quem seria integrado ao grupo da seleção dos Estados Unidos neste outono, o técnico Mauricio Pochettino foi o mais jovem possível. Treze dos 28 jogadores convocados nunca atuaram antes pela equipe principal dos EUA. Cavan Sullivan, Julian Hall, Adri Mehmeti e Zavier Gozo estão entre os adolescentes muito bem avaliados chamados aqui. E não há espaço para Christian Pulisic.
Claro, alguns veteranos ainda entraram na lista. Mas, fora isso, este é um elenco que pensa muito no futuro. Mas essa é a abordagem certa? Amistosos contra México, Canadá, Chile e Peru não serão fáceis. Os EUA podem vencer com um monte de garotos? E não é cedo demais para jogá-los na fogueira? Os redatores da GOAL debatem a mais recente convocação dos Estados Unidos e perguntam se a garotada realmente está pronta para jogar em mais uma edição de... The Rondo.
Opiniões sobre a convocação da seleção masculina dos Estados Unidos?
Tom Hindle: É um pouco arriscado. Ter 13 convocados de primeira viagem é bom para as ruas e para o clima, mas falta muita experiência aqui. Claro, os EUA precisam olhar para o futuro, mas há o risco de Pochettino ter apostado em um time jovem demais, cedo demais. Sullivan faz sentido, assim como Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre e Julian Hall. Mas qual é a lógica por trás da presença de Cole Campbell aqui? Mathis Albert está mesmo pronto? É uma decisão difícil.
Ryan Tolmich: É praticamente o que você gostaria: uma mistura perfeita de velho e novo. Muitos dos jovens rostos empolgantes estão lá, mas também estão os nomes conhecidos que podem orientá-los. Muitas vezes há um cabo de guerra entre recomeçar do zero e manter algo familiar, mas Pochettino parece ter acertado nessa dinâmica ao equilibrar tudo bem no meio.
Alex Labidou: Méritos para Mauricio Pochettino por fazer algumas escolhas ousadas, mesmo que a USMNT enfrente alguns tropeços no caminho. Peru, Chile, México e Canadá poderiam entrar como favoritos contra este grupo se levarem suas equipes mais fortes. Mas, nesta fase do ciclo da Copa do Mundo, é preciso ver o que você tem no grupo da seleção, especialmente entre os jogadores mais jovens. Com jogos da Liga das Nações marcados para meados de novembro, essa parece ser a janela mais provável para estrelas como Christian Pulisic e Weston McKennie voltarem, desde que estejam saudáveis.
Quem é a sua adição surpresa?
TH: Diego Kochen. O que estamos aprendendo aqui?
RT: O mais surpreendente provavelmente é Mathis Albert, não por causa do talento dele, mas por causa de sua inexperiência. Ele teve algumas oportunidades no Dortmund, mas não tem nem de longe tantos jogos profissionais quanto os outros no elenco. Dito isso, ele também é um talento incrível, então faz sentido dar a ele essa oportunidade de aprender e crescer tão cedo no ciclo.
AL: Há vários nomes aqui. A dupla do Red Bulls, Adri Mehmeti e Julian Hall, já estava na conversa, mas alguém realmente esperava que Brooklyn Raines entrasse nesta convocação? Isso não diminui em nada o talento dele, ele claramente tem muito potencial, mas não estava no radar na maioria das projeções. O mesmo vale para Justin Ellis, que mostrou potencial aos 19 anos sem gerar o mesmo burburinho que alguns dos outros jovens jogadores.
Quem foi o maior preterido?
TH: Provavelmente Johnny Cardoso, que impressionou pelo Atlético nesta semana. Com a falta de profundidade no meio-campo defensivo, Cardoso deve entrar no radar.
RT: É difícil, porque ele praticamente não tinha jogado até esta semana, mas Johnny Cardoso pode se encaixar no perfil. Ele é alguém que brigava por uma vaga na Copa do Mundo antes da lesão e, com apenas 24 anos, obviamente é um jogador que também pode fazer a diferença em 2030. Ainda haverá outras oportunidades para ele, especialmente se jogar bem com o Atlético de Madrid.
AL: Vou citar dois aqui: Tim Weah e Matt Turner. Isto é especulação, mas será que Pochettino já não vê mais um papel claro para Weah? Ele teve um bom início no Olympique de Marselha, mesmo com a equipe enfrentando dificuldades, e suas atuações justificam consideração. Seu papel limitado na Copa do Mundo ofereceu um vislumbre do pensamento de Pochettino. Outra ausência em novembro levantaria questões maiores.
Quanto a Turner, seus números também sustentam sua inclusão. Mas sua ausência pode ter mais a ver com Pochettino querer dar uma oportunidade real a três goleiros mais jovens, Chris Brady, Brian Schwake e Diego Kochen.
Pochettino está certo ao escolher tantos jovens?
TH: Não. Esta foi uma boa concentração para talvez cinco ou seis. 13 é simplesmente excessivo. Este elenco não é bom o bastante para vencer Chile, México ou Canadá. Não importa quantos jovens joguem, você ainda precisa ao menos oferecer alguma resistência.
RT: Com certeza, e ele também acertou ao escolher tantos veteranos. Você precisa de rostos novos para renovar o grupo de jogadores, mas também precisa de jogadores experientes para guiá-los, dentro e fora de campo. Pochettino colocou os melhores jovens no time e deu a eles mentores de verdade para observar. É assim que deve ser feito.
AL: Sim. Não há nada em disputa aqui, o que faz deste o momento de correr alguns riscos. Pochettino teria mais motivos para se arrepender de ignorar alguém que poderia ajudar em novembro do que de dar uma oportunidade a um jovem agora.
Como seria o sucesso neste camp?
TH: Gols de Cavan Sullivan e Julian Hall. Neil Pierre consegue marcar um atacante decente. Os EUA saem dessa com um par de vitórias e zero lesões.
RT: Momentos. Cavan Sullivan pode fazer algo que o faça parecer um jogador pronto para a seleção dos EUA? Neil Pierre consegue levar sua forma no clube para este nível? Algumas das jovens estrelas podem conseguir um gol ou uma assistência que lhes dê um impulso de confiança capaz de mudar suas vidas? Esqueça placares e resultados; aqui é tudo sobre os micro-momentos e os indivíduos.
AL: As vitórias importam menos aqui, mas o time ainda precisa ser competitivo. Há pouco a ganhar se os americanos estiverem perdendo rotineiramente por três ou quatro gols. Pochettino também precisa usar este período para identificar um desafiante crível para a vaga de goleiro titular. Se ele mantiver Matt Freese durante os quatro amistosos, será um desserviço à seleção e aos outros três goleiros convocados. Convocá-los só é útil se houver uma oportunidade genuína de competir.