Tom Hindle: É um pouco arriscado. Ter 13 convocados de primeira viagem é bom para as ruas e para o clima, mas falta muita experiência aqui. Claro, os EUA precisam olhar para o futuro, mas há o risco de Pochettino ter apostado em um time jovem demais, cedo demais. Sullivan faz sentido, assim como Zavier Gozo, Peyton Miller, Neil Pierre e Julian Hall. Mas qual é a lógica por trás da presença de Cole Campbell aqui? Mathis Albert está mesmo pronto? É uma decisão difícil.

Ryan Tolmich: É praticamente o que você gostaria: uma mistura perfeita de velho e novo. Muitos dos jovens rostos empolgantes estão lá, mas também estão os nomes conhecidos que podem orientá-los. Muitas vezes há um cabo de guerra entre recomeçar do zero e manter algo familiar, mas Pochettino parece ter acertado nessa dinâmica ao equilibrar tudo bem no meio.

Alex Labidou: Méritos para Mauricio Pochettino por fazer algumas escolhas ousadas, mesmo que a USMNT enfrente alguns tropeços no caminho. Peru, Chile, México e Canadá poderiam entrar como favoritos contra este grupo se levarem suas equipes mais fortes. Mas, nesta fase do ciclo da Copa do Mundo, é preciso ver o que você tem no grupo da seleção, especialmente entre os jogadores mais jovens. Com jogos da Liga das Nações marcados para meados de novembro, essa parece ser a janela mais provável para estrelas como Christian Pulisic e Weston McKennie voltarem, desde que estejam saudáveis.