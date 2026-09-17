Temporada mais competitiva até agora? Por que a WSL terá mais resultados surpreendentes do que nunca em 2026-27
A temporada 2026-27 da Women's Super League vai ser a mais competitiva e equilibrada de todas? Os primeiros sinais certamente sugerem que pode ser. Em anos anteriores, um time podia perder o título ou uma vaga na Champions League por causa de um resultado ruim contra equipes que não estavam na briga por esses objetivos. Desta vez, porém, a divisão pode estar a caminho de ter mais resultados surpreendentes do que nunca.
Esse é o ritmo estabelecido nas duas primeiras semanas de ação, pelo menos. Após duas rodadas, o "Big Four" da divisão, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United, já deixou nove pontos pelo caminho contra o restante da liga. Isso é mais da metade do total final da temporada 2025-26 e um número que, da última vez, só foi alcançado em meados de novembro, na nona rodada.
Embora a WSL seja reconhecida há muito tempo como uma das melhores ligas do futebol feminino, uma crítica frequentemente feita a ela é que o velho clichê de que "qualquer um pode vencer qualquer um" nunca foi exatamente verdade, não como acontece, por exemplo, na NWSL, a primeira divisão dos Estados Unidos.
No entanto, neste ano, por vários motivos, isso pode ser verdade em um grau maior do que nunca, deixando a WSL preparada para talvez sua campanha mais envolvente da era profissional.
Resultados imprevisíveis
Quando Alexia Putellas, vencedora da Bola de Ouro em duas ocasiões, sentou-se para conversar com a imprensa inglesa pela primeira vez neste verão, após sua transferência do Barcelona para o London City Lionesses, essa competitividade foi uma das primeiras coisas que ela destacou ao falar sobre o apelo da WSL
"Na minha opinião, você nunca sabe qual será o resultado do jogo", disse ela. "É uma liga muito competitiva, semana após semana."
Putellas aprendeu isso em primeira mão no fim de semana. O London City é visto por muitos como um time capaz de quebrar o domínio do 'Big Four' sobre as vagas na Champions League nesta temporada, mas depois de vencer o Manchester United com uma grande atuação na rodada de abertura, foi surpreendido pelo West Ham no sábado, em uma derrota por 2 a 1.
O West Ham tem sido um candidato frequente ao rebaixamento nos últimos anos, terminando em terceiro de baixo para cima na última temporada. Mas a qualidade que a equipe possui no ataque, apesar de não ser uma força desta liga, ficou evidente na vitória, quando Viviane Asseyi, ex-Bayern de Munique, sacramentou o triunfo após o gol de abertura de Kelly Gago, sua companheira de ataque e também internacional francesa.
"Isso é só o começo", disse Asseyi sobre Gago após o jogo. "Tenho certeza de que vocês verão ainda mais."
Talento em todos os setores
Essa distribuição dos principais talentos pela WSL é um grande motivo pelo qual esta temporada parece pronta para ser mais imprevisível do que nunca. Alguns anos atrás, as jogadoras iam para a Inglaterra para se juntar a um dos grandes e tradicionais clubes. Agora, a melhora nos investimentos de forma geral tornou a WSL como um todo atraente, e não apenas alguns clubes.
Eva Nystrom, capitã da Finlândia, expressou o desejo de jogar na Inglaterra alguns anos antes de sua mudança para o West Ham. Questionada sobre por que a liga sempre exerceu um apelo geral sobre ela, ela disse à GOAL: "É uma das melhores ligas do mundo. O nível na Inglaterra aumentou muito nos últimos anos, os clubes são muito grandes aqui e sinto que é uma liga realmente competitiva e que há jogadoras realmente boas aqui. Eu sempre quero jogar contra as melhores jogadoras e equipes."
É um sentimento compartilhado por muitas, o que significa que todo clube desta liga agora conta com qualidade genuinamente capaz de mudar jogos e talento de alto nível, independentemente do sucesso no passado. Jogadoras consagradas formadas no país também são atraídas por projetos fora do 'Big Four', já que investimentos relevantes se tornam a norma. Seja Fran Kirby no Brighton, Beth England no Crystal Palace ou Millie Turner no Birmingham City, o talento na liga está mais bem distribuído do que nunca.
efeito cascata
A vitória do West Ham sobre o London City também não foi a surpresa do fim de semana. Ela veio no domingo, quando o Crystal Palace, recém-promovido, segurou o Arsenal, apontado por muitos como candidato ao título após uma janela de transferências de destaque, em um empate sem gols no Emirates Stadium.
"Sabemos que somos capazes de permanecer nesta liga", disse a capitã do Palace, Aimee Everett, à BBC Sport depois. "Sabemos que somos capazes de mostrar isso."
Esse resultado do Palace, que veio após a vitória por 1 a 0 sobre o Everton na rodada de abertura (embora esse resultado ainda possa mudar), também é um reflexo do crescimento da WSL 2. A segunda divisão inglesa também viu recentemente um aumento significativo em investimento e atratividade, e agora é uma liga totalmente profissional.
Já se foram os dias em que Manchester United, Aston Villa, Tottenham e Leicester City conseguiam o acesso saindo da divisão por serem um raro time de dedicação exclusiva. Agora, quantias significativas estão sendo investidas em grandes clubes como Newcastle e Sunderland, tornando a liga extremamente competitiva e de qualidade real, além de atrair muito talento internacional e grandes nomes locais, como Jordan Nobbs e Demi Stokes.
Ao mesmo tempo, as oportunidades de subir aumentaram, com três times chegando à WSL desta vez depois de apenas uma vaga estar disponível nos anos anteriores. Isso não significa que esses times recém-promovidos não vão sofrer, mas o potencial para serem competitivos parece muito maior, algo que o Palace certamente reforçou logo de cara.
Nem tudo é positivo
Tudo isso significa que a WSL, de modo geral, tem um nível de competitividade que certamente não encontra igual entre as principais ligas da Europa. Isso, porém, não vem sem pontos negativos.
A falta de oportunidades para jovens talentos locais é uma preocupação e as menos chances de poupar jogadoras-chave podem ser uma frustração para os times ingleses que disputam a Champions League, ambos pontos que também já foram levantados na Premier League, a melhor liga do futebol masculino.
Sonia Bompastor, técnica do Chelsea, que anteriormente comandou o Lyon, octacampeão europeu, e que dominou a liga francesa ao vencer 19 dos últimos 20 títulos, falou sobre algumas dessas diferenças no verão.
"No Lyon, na maioria dos jogos da liga, eu conseguia rodar o time e dar oportunidades às jogadoras jovens. Já aqui, acho que, quando você tem a Champions League e a liga, para mim, o nível é quase o mesmo, então você nem sempre pode rodar o time da maneira que gostaria", disse ela à GOAL. "Mas essa é a realidade. A competição está ficando mais forte e está ficando mais difícil."
Temporada de surpresas?
Para os fãs da liga, porém, isso faz com que seja algo constantemente envolvente de assistir. Já não são muitos, se é que ainda há algum, os resultados que parecem ter desfecho inevitável. Os pontos perdidos por London City Lionesses, de grande investimento, Arsenal, queridinho das previsões de pré-temporada, e o Chelsea, oito vezes campeão, nestas duas primeiras semanas mostram exatamente isso.
Antes, os confrontos entre as principais forças eram os jogos decisivos. Era neles que os títulos e as vagas europeias eram definidos. Muitas vezes, esses duelos diretos também compunham a maior parte das finais das copas nacionais.
Agora, embora esses jogos continuem enormes e atraentes, o restante do calendário também traz muito mais risco, enquanto equipes como Tottenham e Brighton tiveram suas primeiras visitas a Wembley no futebol feminino nos últimos anos.
"Vemos as equipes, vemos como elas estão recrutando e como estão se estruturando", disse Andree Jeglertz, técnico do campeão da WSL, o Manchester City, à GOAL antes do início da nova temporada, ao projetar a defesa do título de sua equipe. "Será ainda mais difícil neste ano."
Podemos ter apenas duas semanas de temporada, mas certamente parece ser esse o caso.