Temporada mais competitiva até agora? Por que a WSL terá mais resultados surpreendentes do que nunca em 2026-27

A temporada 2026-27 da Women's Super League vai ser a mais competitiva e equilibrada de todas? Os primeiros sinais certamente sugerem que pode ser. Em anos anteriores, um time podia perder o título ou uma vaga na Champions League por causa de um resultado ruim contra equipes que não estavam na briga por esses objetivos. Desta vez, porém, a divisão pode estar a caminho de ter mais resultados surpreendentes do que nunca.

Esse é o ritmo estabelecido nas duas primeiras semanas de ação, pelo menos. Após duas rodadas, o "Big Four" da divisão, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Manchester United, já deixou nove pontos pelo caminho contra o restante da liga. Isso é mais da metade do total final da temporada 2025-26 e um número que, da última vez, só foi alcançado em meados de novembro, na nona rodada.

Embora a WSL seja reconhecida há muito tempo como uma das melhores ligas do futebol feminino, uma crítica frequentemente feita a ela é que o velho clichê de que "qualquer um pode vencer qualquer um" nunca foi exatamente verdade, não como acontece, por exemplo, na NWSL, a primeira divisão dos Estados Unidos.

No entanto, neste ano, por vários motivos, isso pode ser verdade em um grau maior do que nunca, deixando a WSL preparada para talvez sua campanha mais envolvente da era profissional.