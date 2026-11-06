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Newcastle nightmare 1:1Getty/GOAL

Temporada de pesadelo se aproxima para o Newcastle, que precisa decidir rapidamente sobre Matthias Jaissle ou correrá o risco de rebaixamento

O Newcastle vive uma péssima fase, e seu treinador não parece ter muitas ideias de como reverter a situação.

James Westwood
Traduzido por

  • “Matthias é um dos jovens treinadores mais empolgantes e respeitados do futebol, e estou muito feliz em recebê-lo no Newcastle United”, disse David Hopkinson, CEO do Newcastle, após a chegada de Matthias Jaissle ao St James' Park no início de agosto.

    “Conduzimos um processo minucioso, e ele se destacou claramente como o candidato para o cargo. Ele reúne todas as qualidades que buscávamos. Seu histórico de conquistas, suas qualidades de liderança e sua determinação incansável para melhorar fazem dele uma escolha excepcional para o Newcastle United. Acreditamos que ele é a pessoa certa para conduzir o clube à próxima etapa de nossa trajetória.”

    Ross Wilson, diretor esportivo do Newcastle, acrescentou: “Suas equipes jogam com muita intensidade, e pudemos sentir sua paixão em todas as conversas que tivemos durante o processo de contratação. Ao longo de sua carreira como treinador, ele demonstrou repetidamente capacidade de desenvolver jogadores, formar equipes entrosadas e criar ambientes de alto rendimento. Seus sucessos no [Red Bull] Salzburg e no Al-Ahli mostram que ele sabe conquistar resultados enquanto desenvolve uma identidade de jogo clara.”

    De fato, o treinador de 38 anos conquistou títulos consecutivos da Bundesliga austríaca pelo Salzburg e da Liga dos Campeões da AFC pelo Al-Ahli, respectivamente, adotando um estilo de jogo intenso que fez valer o dinheiro gasto pelos torcedores dos dois clubes. Mas, diante de sua completa falta de experiência como treinador no mais alto nível, Jaissle foi uma escolha surpreendente para substituir Eddie Howe, que deixou o cargo no verão após cinco anos, um título da Copa da Liga Inglesa e duas campanhas entre os cinco primeiros colocados da Premier League.

    Há pouca dúvida de que o processo de escolha favoreceu Jaissle, ao menos em parte, porque Al-Ahli e Newcastle têm o mesmo proprietário: o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Os elogios enfáticos dos principais dirigentes do clube não esconderam o fato de que a contratação de Jaissle era uma grande aposta. E, apenas três meses após o início da temporada 2026-27, ela parece estar dando muito errado.

    O Newcastle ocupa a 13ª posição após nove jogos na Premier League, uma abaixo daquela em que terminou a temporada passada, e perdeu cinco de suas últimas sete partidas em todas as competições. As atuações também variaram entre o minimamente aceitável e o absolutamente lamentável, enquanto Jaissle enfrenta dificuldades para estabelecer qualquer tipo de “identidade clara”.

    Com apenas quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, o Newcastle corre sério risco de entrar na luta contra a queda. Há muitos responsáveis pelo fracasso do clube em aproveitar o embalo da conquista da Copa da Liga de 2025, mas, se o Newcastle não encerrar rapidamente o projeto com Jaissle, a situação pode piorar muito.

  • Início enganoso

    Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    O Newcastle não perdeu nos quatro primeiros jogos sob o comando de Jaissle, mas os resultados mascararam sua fragilidade defensiva.

    Segundo técnico mais jovem da Premier League, atrás apenas de Fabian Hurzler, do Brighton, Jaissle precisava começar bem no Newcastle para calar os críticos. Foi exatamente o que fez: o Newcastle empatou em um emocionante 2 a 2 com o Liverpool na rodada de abertura da temporada, antes de eliminar o West Brom da Copa da Liga Inglesa e vencer o Tottenham fora de casa.

    Por um breve momento, esses resultados deram aos torcedores, ainda abalados pelas saídas de Howe e do trio de estrelas Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e Anthony Gordon, motivos para voltar a acreditar.

    “Incrível. Nós, como clube e comissão técnica, estamos muito orgulhosos de ver o desempenho da equipe em campo e o comprometimento dos jogadores com o que estamos fazendo”, disse Jaissle à Sky Sports após o jogo contra o Tottenham. “Tentamos manter nossos princípios. O DNA do Newcastle combina bem com o estilo de jogo que gosto de ver.”

    O primeiro tropeço viria na semana seguinte, porém, quando o Newcastle empatou em 2 a 2 com o Bournemouth no St James' Park. Embora tenha reagido após sair perdendo por dois gols e conquistado um ponto, o time da casa foi superado durante longos períodos e conseguiu apenas duas finalizações no alvo.

    Se tivesse sido mais eficiente nas finalizações, o Bournemouth certamente teria vencido por uma ampla margem. Jaissle admitiu que sua equipe “não conseguiu igualar a intensidade deles” no primeiro tempo. O Newcastle cedeu chances demais, assim como havia feito contra Liverpool e Tottenham: ao longo dos três jogos, foram 61 finalizações contra seu gol, o pior número da liga.

  • “Apanhou duas vezes”

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    A pressão sobre Jaissle começou a aumentar após duas duras derrotas fora de casa em setembro, quando ele questionou publicamente o empenho dos jogadores.

    O Newcastle avançou então à quarta fase da Copa da Liga Inglesa com uma vitória por 1 a 0 sobre o Millwall, mas sua invencibilidade chegou ao fim seis dias depois, em Elland Road. O Leeds expôs sem piedade as falhas no esquema de Jaissle e venceu por 4 a 1, com o Newcastle superado nas disputas em todos os setores do campo.

    “É uma merda”, desabafou Jaissle após o apito final. “Como equipe, não igualamos o nível de intensidade física. É algo que precisamos mostrar em campo em todos os jogos. Isso é inegociável. Deveria ser um dos fundamentos básicos do futebol. São jogadores jovens. Eles precisam aprender rápido.”

    O Newcastle reagiu com uma vitória pouco convincente por 2 a 1 em casa sobre o Hull City, mas depois foi completamente humilhado por outro time recém-promovido. Jaissle assistiu, horrorizado, à segunda derrota de sua equipe por 4 a 1 em três partidas, desta vez diante do Coventry, que não marcava sequer um gol em casa pela Premier League havia 25 anos antes do início do jogo.

    O Coventry atravessou a defesa visitante repetidas vezes nos contra-ataques, enquanto o Newcastle desperdiçou todas as boas oportunidades que criou do outro lado, à exceção de um golaço de Sven Botman. Jaissle pediu desculpas aos torcedores que viajaram para acompanhar o time e admitiu que faltaram ao Newcastle “vontade e fome de concluir os ataques”. Ainda assim, Jamie Carragher questionou o plano tático do treinador durante a cobertura da partida para a Sky Sports.

    “Os números por trás do desempenho não têm sido bons”, disse o ex-zagueiro do Liverpool. “A quantidade de finalizações que sofrem, o xG dos adversários. Agora são dois jogos fora de casa em que perderam por um placar agregado de 8 a 2. Ele está usando dois atacantes lá na frente. Sei que [Yoane] Wissa recua um pouco, mas, quando Eddie Howe estava lá, o esquema era mais um 4-3-3.

    “Cada treinador tem sua maneira de jogar, mas, quando se pensa na falta de força física dessa equipe, talvez seja o caso de tirar um dos atacantes e colocar mais um jogador no meio-campo. É um time jovem e não tem a mesma força física de muitos times da Premier League. Nas duas últimas partidas fora de casa, foi dominado fisicamente duas vezes. Isso precisa parar muito rápido.”

  • Torcedores não estão convencidos

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Jaissle não conseguiu resolver os problemas evidentes de sua equipe, e a paciência da torcida do Newcastle parece já ter se esgotado.

    Infelizmente para a torcida do Newcastle, a má fase não acabou. Outubro continuou trazendo sofrimento ao clube, que perdeu em casa por 1 a 0 para o Aston Villa e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma derrota por 3 a 1 para o Everton. Entre os dois jogos, houve uma vitória por 2 a 0 sobre o Crystal Palace, que atravessava dificuldades, mas a sorte teve grande influência no resultado: o Palace finalizou 17 vezes, contra sete do Newcastle, e Jaissle teve de agradecer ao goleiro Lukas Hornicek por garantir os três pontos.

    O Newcastle jogou melhor no Goodison Park, mas a combinação de uma defesa frágil com um ataque pouco eficiente voltou a custar caro. Depois, desperdiçou a chance de uma revanche imediata quando o Everton chegou ao St James' Park na segunda-feira, com apenas um ponto separando as equipes na tabela.

    Jaissle voltou a escalar Joelinton após um período afastado por lesão e deu a Anthony Elanga sua primeira oportunidade como titular desde o início de setembro, na ponta direita, no lugar de Jacob Murphy. Os dois, porém, não deram mais força ao Newcastle. Em vez disso, o Everton dominou o primeiro tempo a ponto de a torcida da casa vaiar seus jogadores na saída para o intervalo. A equipe não melhorou na segunda etapa.

    O Everton precisou de apenas quatro minutos após o intervalo para abrir o placar. O Newcastle foi pego desatento depois de cometer uma falta perto da linha do meio-campo. O Everton cobrou rapidamente, Kiernan Dewsbury-Hall acionou Tyrique George e, de alguma forma, o chute fraco dele passou por baixo de Hornicek. A bola sobrou para Thierno Barry, que só teve o trabalho de empurrá-la para o gol a cerca de 0,46 m da linha. Sky Sports Andy Hinchcliffe, ex-lateral do Everton e comentarista da transmissão da Sky Sports, descreveu a atuação defensiva do Newcastle como “realmente chocante”.

    O ataque foi igualmente ruim: o Newcastle não acertou uma finalização no alvo até os 85 minutos. Um cartão vermelho para Jacob Ramsey nos acréscimos agravou a situação. O Everton segurou o resultado e conquistou sua primeira vitória fora de casa desde fevereiro, também no St James' Park. As vaias voltaram a ecoar pelo estádio enquanto Jaissle e seus jogadores, que haviam decepcionado, caminhavam cabisbaixos em direção ao túnel.

  • Fracasso da Red Bull

    Newcastle United v Everton - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    É difícil entender qual é o plano do Newcastle de um jogo para outro, e o treinador atribuiu a culpa aos jogadores.

    "Ao assistir ao Newcastle ultimamente, especialmente em casa, a sensação é de um time sem energia e um pouco entediante. Nunca pensei que descreveria o Newcastle de Jaissle dessa forma", disse Carragher em outra avaliação contundente no Monday Night Football, da Sky.

    "Quando você pensa no sistema de onde ele veio, no modelo da Red Bull e na forma como essas equipes gostam de jogar, sabe que, às vezes, times e técnicos desse tipo podem deixar espaços atrás. Mas é um futebol ofensivo, agressivo, que envolve a torcida, e não vimos nada disso hoje à noite. É isso que me deixa um pouco perplexo ao assistir. Acho que será uma temporada difícil para o Newcastle."

    De fato, Jaissle está mais para Jesse Marsch do que para Julian Nagelsmann neste momento. Seu Newcastle não tem um estilo de jogo definido, a menos que lançar a bola para a frente e torcer para dar certo conte como um. Nesta temporada, a equipe tentou, em média, 52 lançamentos longos por partida. Contra o Everton, foram 54, dos quais apenas 12 deram certo, segundo o The Athletic.

    Esse tipo de abordagem não aproveita as qualidades de nenhum dos três principais atacantes do Newcastle: William Osula, Yoane Wissa e Matias Fernandez-Pardo. O Newcastle tampouco pressiona de forma coletiva, deixando grandes espaços no meio-campo para os adversários explorarem.

    Jaissle quer nos fazer acreditar que os jogadores simplesmente não estão seguindo suas instruções. "Nossos padrões de jogo pareciam muito bons nos treinos durante a semana", disse o técnico alemão após o apito final. "Mas quase nada disso apareceu no jogo.

    "Não fomos ousados o suficiente para romper aquela linha e jogar pelo chão, depois encontrar nossos padrões de jogo ou explorar a largura do campo para criar situações de dois contra um." Se for esse o caso, Jaissle já perdeu o vestiário. Uma explicação ainda mais contundente, porém, seria a de que os jogadores simplesmente não são capazes de colocar sua visão em prática.

  • É hora de abortar

    Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Há muitas opções atraentes para o comando técnico que o Newcastle pode considerar caso decida demitir Jaissle agora.

    O Telegraph afirmou que o elenco do Newcastle está “em dúvida” sobre a capacidade de Jaissle de adaptar seus métodos para estabilizar a equipe, mas a maior parte da frustração dos jogadores é dirigida à diretoria. Segundo a publicação, eles se sentem “de mãos atadas” pelas contratações feitas pelo clube no verão, quando houve um grande esforço para reduzir a média de idade do elenco.

    Ao todo, foram gastos £ 263 milhões (US$ 354 milhões) em oito reforços, entre eles Nico Gonzalez, Fernandez-Pardo, Sean Steur, Aladji Bamba, Bazoumana Toure, Amar Dedic e Hornicek, e nenhum deles teve impacto significativo. Jaissle utilizou Steur, Bamba e Toure apenas esporadicamente, o que pode indicar que ele não foi o responsável pela estratégia de contratações.

    Depois de perder seus três melhores jogadores, o Newcastle precisava de reforços com experiência comprovada na Premier League, não de promessas para o futuro. Isso, somado ao fato de que Jaissle parece não estar à altura do desafio, explica por que a equipe agora tem jeito de time que luta contra o rebaixamento.

    Não seria surpresa se o Newcastle estivesse na zona de rebaixamento ou perto dela na virada do ano. Para evitar esse cenário e uma luta pela permanência na segunda metade da temporada que ninguém em Tyneside quer ver, é preciso agir rapidamente. Esperar a abertura da janela de transferências de inverno seria um erro, mas demitir Jaissle agora talvez provoque uma mudança positiva.

    Há vários ex-técnicos da Premier League mais experientes atualmente sem clube, entre eles Antonio Conte, Arne Slot, Thomas Frank e Kieran McKenna. O Newcastle também poderia considerar Nagelsmann como uma opção superior ligada à Red Bull, ou até tentar uma contratação ambiciosa de Didier Deschamps, ex-técnico da França que manifestou interesse em assumir o comando no St James' Park lá em 2008.

    Rescindir tão cedo o contrato de quatro anos oferecido a Jaissle seria um constrangimento para os dirigentes do Newcastle, mas nada comparável ao rebaixamento. Depois da visita ao Fulham no sábado, o Newcastle terá pela frente, após a pausa para os jogos de seleções, partidas contra Arsenal, Brighton, Manchester United e o odiado rival Sunderland. É uma sequência decisiva, seja qual for a maneira de analisá-la.

    Se Jaissle não conseguir um resultado positivo e uma boa atuação em Craven Cottage, não deveria continuar no cargo. A torcida não acredita neste projeto e, ao que parece, os jogadores também não. Portanto, o mais sensato é mudar de rumo antes que seja tarde demais.