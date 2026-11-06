“Matthias é um dos jovens treinadores mais empolgantes e respeitados do futebol, e estou muito feliz em recebê-lo no Newcastle United”, disse David Hopkinson, CEO do Newcastle, após a chegada de Matthias Jaissle ao St James' Park no início de agosto.

“Conduzimos um processo minucioso, e ele se destacou claramente como o candidato para o cargo. Ele reúne todas as qualidades que buscávamos. Seu histórico de conquistas, suas qualidades de liderança e sua determinação incansável para melhorar fazem dele uma escolha excepcional para o Newcastle United. Acreditamos que ele é a pessoa certa para conduzir o clube à próxima etapa de nossa trajetória.”

Ross Wilson, diretor esportivo do Newcastle, acrescentou: “Suas equipes jogam com muita intensidade, e pudemos sentir sua paixão em todas as conversas que tivemos durante o processo de contratação. Ao longo de sua carreira como treinador, ele demonstrou repetidamente capacidade de desenvolver jogadores, formar equipes entrosadas e criar ambientes de alto rendimento. Seus sucessos no [Red Bull] Salzburg e no Al-Ahli mostram que ele sabe conquistar resultados enquanto desenvolve uma identidade de jogo clara.”

De fato, o treinador de 38 anos conquistou títulos consecutivos da Bundesliga austríaca pelo Salzburg e da Liga dos Campeões da AFC pelo Al-Ahli, respectivamente, adotando um estilo de jogo intenso que fez valer o dinheiro gasto pelos torcedores dos dois clubes. Mas, diante de sua completa falta de experiência como treinador no mais alto nível, Jaissle foi uma escolha surpreendente para substituir Eddie Howe, que deixou o cargo no verão após cinco anos, um título da Copa da Liga Inglesa e duas campanhas entre os cinco primeiros colocados da Premier League.

Há pouca dúvida de que o processo de escolha favoreceu Jaissle, ao menos em parte, porque Al-Ahli e Newcastle têm o mesmo proprietário: o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF). Os elogios enfáticos dos principais dirigentes do clube não esconderam o fato de que a contratação de Jaissle era uma grande aposta. E, apenas três meses após o início da temporada 2026-27, ela parece estar dando muito errado.

O Newcastle ocupa a 13ª posição após nove jogos na Premier League, uma abaixo daquela em que terminou a temporada passada, e perdeu cinco de suas últimas sete partidas em todas as competições. As atuações também variaram entre o minimamente aceitável e o absolutamente lamentável, enquanto Jaissle enfrenta dificuldades para estabelecer qualquer tipo de “identidade clara”.

Com apenas quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento, o Newcastle corre sério risco de entrar na luta contra a queda. Há muitos responsáveis pelo fracasso do clube em aproveitar o embalo da conquista da Copa da Liga de 2025, mas, se o Newcastle não encerrar rapidamente o projeto com Jaissle, a situação pode piorar muito.