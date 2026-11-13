Ao menos as linhas gerais estão claras. A USL Premier está prevista para começar em 2028, acima da Championship e da League One em uma estrutura de três divisões. A meta da liga para um prazo de 10 anos é ter 20 equipes na primeira divisão, 20 na Championship e 40 na League One.

Para chegar lá, será preciso expandir. Também serão necessários proprietários dispostos a assumir o compromisso de disputar a nova primeira divisão e arcar com os gastos decorrentes disso. Atualmente, há 25 equipes na USL Championship. Até agora, cinco clubes anunciaram a intenção de ingressar na nova divisão. Quantos seguirão esse caminho, e em quanto tempo, ajudará a definir como essa estrutura tomará forma.

Há alguns obstáculos, reconheceu McDonough. Pelas regras atuais da U.S. Soccer para a Divisão I, pelo menos 75% das equipes de uma liga precisam jogar em regiões metropolitanas com população de ao menos 1 milhão de habitantes.

Há também os estádios. As regras da Divisão I exigem capacidade mínima de 15 mil pessoas, um patamar que representa um desafio para clubes que atuam em instalações menores. Cumpri-lo pode significar ampliar o estádio atual ou encontrar uma nova casa. Em qualquer dos casos, há custos e compromissos envolvidos.

McDonough acredita que há espaço para flexibilização.

“Acho que as regras estão sempre mudando. Acho que a questão do público no esporte como um todo é complicada. O público caiu em determinados clubes e ligas. Acho que isso também acontece na NFL, na NBA e na MLB. Pense em como eles planejam seus estádios quando os reformam ou constroem novos. Por isso, não acreditamos que 15 mil seja o número certo. É mais uma questão de ‘queremos estádios lotados’”, acrescentou.

Ele citou Boise para explicar o que tem em mente.

“Você vai me dizer que assistir a um jogo em Boise com 8 mil torcedores não é uma experiência legal? Entrar em um ambiente bem compacto e intimista. Claro que isso é bom. É melhor do que uma equipe grande com 60% do estádio ocupado”, acrescentou McDonough.

Ele apresentou um argumento semelhante sobre o Portland Hearts of Pine.

“O Portland lota todos os jogos em um estádio de escola de ensino médio. Já provou que consegue fazer isso. O clube vai quase dobrar a capacidade ao tentar construir um estádio para 10 mil pessoas. Se lotar esse estádio, será um ótimo negócio, um ótimo ambiente, uma ótima história. Você estará construindo um clube que as pessoas do Maine vão acompanhar”, disse. “Acho que esse é o caminho. Construir uma catedral para 50 mil pessoas e depois tentar enchê-la? Ou ter 20 mil pessoas em um estádio para 70 mil? É bem difícil fazer isso funcionar.”

A MLS apresenta um quadro mais variado. Segundo o Sports Business Journal e a Statista, seus 22 estádios construídos especificamente para o futebol têm capacidade média de 22.377 pessoas, com público registrado equivalente, em média, a 89,9% da capacidade em 2026. Seus oito estádios não construídos especificamente para o futebol têm capacidade total média de 59.665 pessoas, com público médio equivalente a 45,7% desse número. Essas instalações maiores, porém, podem operar com uma configuração de assentos reduzida para jogos de futebol.

Há, portanto, um argumento a favor de ajustar o tamanho dos estádios à demanda local. Mas a exigência que a USL enfrenta é de 15 mil lugares, bem abaixo das “catedrais” para 50 mil pessoas descritas por McDonough. A U.S. Soccer permite que as ligas solicitem dispensas temporárias, sujeitas a aprovação. A possibilidade de a USL obter essa flexibilidade ajudará a determinar quais clubes poderão subir de divisão.