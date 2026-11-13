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Paul McDonough_1-1Getty

“Temos que entregar”: presidente da USL, Paul McDonough, fala sobre os planos de acesso e rebaixamento e por que mais clubes podem ser forçados a sair

Após anos de desorganização, a USL está determinada a criar um modelo mais sólido para avançar rumo à promoção e ao rebaixamento

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Durante anos, a United Soccer League cresceu rapidamente. Manter seus clubes em bases sólidas mostrou-se mais difícil.

    A expansão trouxe resultados positivos, com clubes crescendo rapidamente e ampliando suas torcidas. Mas também trouxe fracassos de grande repercussão: clubes deixaram de pagar seus jogadores, atuaram em estádios precários ou até encerraram as atividades sem muito aviso prévio.

    O presidente e CEO da USL, Paul McDonough, afirma que a liga está mudando a forma de avaliar os proprietários dos clubes enquanto se prepara para criar uma nova primeira divisão e adotar o acesso e o rebaixamento. A ambição continua sendo crescer. A diferença, segundo ele, é uma disposição maior para recusar clubes.

    “É importante para nós que, ao iniciarmos uma nova etapa na forma como conduzimos nossos negócios, essa seja uma decisão calculada e que consideramos boa para o negócio”, disse McDonough à GOAL. “E, se tivermos que perder algumas equipes, essa é uma decisão nossa. Acreditamos que isso vai fortalecer a liga e as ligas como um todo à medida que adotarmos o acesso e o rebaixamento.”

  • “Isso faz o sistema de acesso e rebaixamento parecer ruim”

    New York Cosmos v Brooklyn FC - USL Cup
    Getty Images Sport

    A USL está determinada a mudar sua estrutura após anos de disfunção.

    Isso faz parte de um movimento mais amplo de uma liga que começa a tratar com seriedade a forma como, exatamente, colocará suas grandes ideias em prática. Nos últimos anos, a USL estabeleceu metas ambiciosas. Anunciou que faria o que a MLS se recusou a fazer: implementar um sistema de acesso e rebaixamento. Proclamou que uma liga da Divisão I está a caminho. Pareceu repentino. E, às vezes, foi mesmo. Os proprietários foram informados de decisões importantes com pouca antecedência. Possíveis obstáculos evidentes no processo, como o tamanho dos estádios, a dimensão dos mercados e o patrimônio líquido dos proprietários, foram deixados em segundo plano em favor do projeto mais amplo.

    Os planos são públicos. Agora, a USL precisa determinar quais clubes podem cumprir os requisitos, quanto precisarão investir e como o sistema funcionará.

    “É curioso. As pessoas dizem algo como ‘isso já se arrasta há algum tempo’, mas continuamos fazendo todo o trabalho, e acho que estamos tentando, apenas tentando ser muito estratégicos sobre os próximos passos. E acho que, se não tivéssemos tomado as medidas que tomamos no último ano, ou que estamos tomando agora, e implementássemos o acesso e rebaixamento, começaríamos a perder equipes”, disse McDonough. “Isso é um problema e faz o sistema de acesso e rebaixamento parecer ruim.”

  • Abordando normas complexas para estádios

    Portland Hearts of Pine Fans
    Chris Linscott

    O Portland Hearts of Pine se tornou um clube modelo que demonstra a capacidade da USL de crescer em uma comunidade pequena.

    Ao menos as linhas gerais estão claras. A USL Premier está prevista para começar em 2028, acima da Championship e da League One em uma estrutura de três divisões. A meta da liga para um prazo de 10 anos é ter 20 equipes na primeira divisão, 20 na Championship e 40 na League One.

    Para chegar lá, será preciso expandir. Também serão necessários proprietários dispostos a assumir o compromisso de disputar a nova primeira divisão e arcar com os gastos decorrentes disso. Atualmente, há 25 equipes na USL Championship. Até agora, cinco clubes anunciaram a intenção de ingressar na nova divisão. Quantos seguirão esse caminho, e em quanto tempo, ajudará a definir como essa estrutura tomará forma.

    Há alguns obstáculos, reconheceu McDonough. Pelas regras atuais da U.S. Soccer para a Divisão I, pelo menos 75% das equipes de uma liga precisam jogar em regiões metropolitanas com população de ao menos 1 milhão de habitantes.

    Há também os estádios. As regras da Divisão I exigem capacidade mínima de 15 mil pessoas, um patamar que representa um desafio para clubes que atuam em instalações menores. Cumpri-lo pode significar ampliar o estádio atual ou encontrar uma nova casa. Em qualquer dos casos, há custos e compromissos envolvidos.

    McDonough acredita que há espaço para flexibilização.

    “Acho que as regras estão sempre mudando. Acho que a questão do público no esporte como um todo é complicada. O público caiu em determinados clubes e ligas. Acho que isso também acontece na NFL, na NBA e na MLB. Pense em como eles planejam seus estádios quando os reformam ou constroem novos. Por isso, não acreditamos que 15 mil seja o número certo. É mais uma questão de ‘queremos estádios lotados’”, acrescentou.

    Ele citou Boise para explicar o que tem em mente.

    “Você vai me dizer que assistir a um jogo em Boise com 8 mil torcedores não é uma experiência legal? Entrar em um ambiente bem compacto e intimista. Claro que isso é bom. É melhor do que uma equipe grande com 60% do estádio ocupado”, acrescentou McDonough.

    Ele apresentou um argumento semelhante sobre o Portland Hearts of Pine.

    “O Portland lota todos os jogos em um estádio de escola de ensino médio. Já provou que consegue fazer isso. O clube vai quase dobrar a capacidade ao tentar construir um estádio para 10 mil pessoas. Se lotar esse estádio, será um ótimo negócio, um ótimo ambiente, uma ótima história. Você estará construindo um clube que as pessoas do Maine vão acompanhar”, disse. “Acho que esse é o caminho. Construir uma catedral para 50 mil pessoas e depois tentar enchê-la? Ou ter 20 mil pessoas em um estádio para 70 mil? É bem difícil fazer isso funcionar.”

    A MLS apresenta um quadro mais variado. Segundo o Sports Business Journal e a Statista, seus 22 estádios construídos especificamente para o futebol têm capacidade média de 22.377 pessoas, com público registrado equivalente, em média, a 89,9% da capacidade em 2026. Seus oito estádios não construídos especificamente para o futebol têm capacidade total média de 59.665 pessoas, com público médio equivalente a 45,7% desse número. Essas instalações maiores, porém, podem operar com uma configuração de assentos reduzida para jogos de futebol.

    Há, portanto, um argumento a favor de ajustar o tamanho dos estádios à demanda local. Mas a exigência que a USL enfrenta é de 15 mil lugares, bem abaixo das “catedrais” para 50 mil pessoas descritas por McDonough. A U.S. Soccer permite que as ligas solicitem dispensas temporárias, sujeitas a aprovação. A possibilidade de a USL obter essa flexibilidade ajudará a determinar quais clubes poderão subir de divisão.

  • Entrada de novos grupos proprietários e regulamentação dos antigos

    Texoma Tifo
    Texoma FC

    McDonough afirma que clubes que não cumprirem os padrões da USL podem perder sua vaga na liga.

    Mas é aí que está o desafio. Acertar nos estádios exige proprietários perspicazes, independentemente da divisão. Alguns têm um excelente histórico e fizeram seus clubes crescer de forma sustentável (McDonough citou Colorado Springs e Louisville City como exemplos de destaque). Outros enfrentaram dificuldades e podem perder seu lugar na liga.

    Isso significa mudar a forma como a liga avalia as finanças. McDonough disse que todos os clubes foram avaliados e que o Corpus Christi FC não voltará à USL League One em 2027, depois de não cumprir os requisitos da liga. Outros clubes também podem perder suas vagas.

    “O Corpus Christi não vai voltar em 2027. Temos outras conversas em andamento e seremos estratégicos. Vamos simplesmente dizer: ‘Olha, se não acharmos que vocês podem ser um clube bem-sucedido, cuidar dos jogadores e administrar bem o negócio, não vamos permitir que participem.’ E pode ser que decidamos excluir dois, três, quatro times porque não achamos que atendam aos padrões que queremos alcançar”, disse McDonough.

    McDonough argumenta que aceitar algumas saídas agora reduzirá o risco de clubes fracassarem quando o acesso e o rebaixamento começarem. Isso implica tomar decisões difíceis sobre clubes que a própria liga admitiu e gera incerteza para os jogadores e torcedores envolvidos.

    “Quer dizer, não é algo de que muita gente goste. Mas queremos dar uma oportunidade às pessoas. Nós os admitimos, mas queremos dar a eles a chance de mostrar se conseguem administrar melhor o negócio. Estamos fazendo isso porque sabemos que, se quisermos ter credibilidade no mercado diante de um proprietário mais sofisticado, precisamos conduzir nossos negócios muito melhor”, afirmou.

    Entrar também ficou mais difícil. Segundo McDonough, os potenciais proprietários agora passam por um processo de avaliação de 12 a 24 meses. A liga quer saber se eles conseguem sustentar um clube, e ele afirma que os grupos que não cumprirem os requisitos serão recusados.

    Se isso parece quase contradizer o ambicioso objetivo de “expansão”, há uma razão para isso.

    “É quase como dar dois passos para trás em número de times para que possamos avançar. Isso protege e ampara nossos melhores times, e podemos atrair investidores melhores. Ficamos mais fortes”, acrescentou McDonough.

  • “Temos que corresponder às expectativas”

    USL Generic Ball pic
    Getty

    A USL pode comemorar uma série de conquistas enquanto mira a adoção do sistema de acesso e rebaixamento.

    E, quando esses proprietários de clubes estiverem definidos, a liga estará, em tese, mais preparada para se expandir de forma eficiente. É verdade que McDonough e sua equipe podem apontar uma série de conquistas recentes para a liga como um todo.

    O acordo coletivo de trabalho histórico firmado no início deste ano incluiu disposições para a USL Premier e preparou o terreno para um futuro com acesso e rebaixamento. O investimento da BellTower Partners, uma empresa de investimentos privados, deve ajudar a impulsionar o crescimento com uma injeção de capital. Um acordo de divisão de receitas garantiu aos clubes uma parcela dos ganhos, algo que pode ser crucial se a liga continuar a ampliar seus contratos de patrocínio e transmissão.

    “Continuamos tendo essas conversas. Continuamos conversando com proprietários, novos investidores, patrocinadores e veículos de comunicação. Então, tudo isso segue em andamento. Só não temos falado muito porque estamos fazendo boa parte do trabalho nos bastidores”, disse McDonough.

    A direção da liga também conta com uma nova pessoa para ajudar a colocar esses planos em prática. Tony Scholes, ex-diretor de futebol da Premier League, é agora presidente da USL Premier e supervisiona os preparativos para o lançamento da competição em 2028.

    “É difícil pensar em alguém com tanta experiência e que tenha exercido tanta influência na Premier League inglesa. Ele ainda tem coisas a aprender por aqui, e é um cara inteligente. É uma boa pessoa e realmente mergulhou no trabalho. Está aprendendo tudo o que pode. Ele participou da reunião do Conselho de Governadores e conheceu muitos dos proprietários, que valorizaram muito sua presença, sua experiência e suas perspectivas”, acrescentou McDonough.

    Somando tudo isso, McDonough acredita que a USL está se tornando uma proposta mais atraente. Os atuais proprietários passam por uma análise mais rigorosa. Os possíveis novos proprietários enfrentam um processo de avaliação mais longo. Mas a liga ainda precisa transformar essas mudanças em um sistema funcional de três divisões.

    “Só precisamos cumprir o que prometemos e continuar cumprindo”, disse McDonough. “Porque nem sempre foi assim.”