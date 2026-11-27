Como muitos no futebol americano, Robinson acredita que o último verão pode ser o ponto de partida para um futuro melhor. Ele espera que as vitórias sobre Paraguai, Austrália e Bósnia e Herzegovina tenham inspirado os torcedores e possam abrir caminho para uma fase ainda melhor do que a que ele vive hoje na seleção.

Parte disso, segundo ele, é cultural. Criado na Inglaterra, Robinson sabe como o futebol faz parte do cotidiano por lá de uma forma que ainda não acontece nos Estados Unidos. A outra questão, afirma, é o acesso ao esporte, tema que segue em debate no país.

“Gostaria de acreditar que a Copa do Mundo ajudou nisso, mas ainda há um caminho a percorrer”, diz ele. “Quando comparo a forma como as pessoas jogam nos Estados Unidos com a de, pelo menos, o Reino Unido, onde cresci, lá o futebol sempre foi o esporte. Não importa o que você tenha, desde que tenha uma bola e um campo em algum lugar. A gente tira os sapatos, improvisa um gol e joga. Não importa. Crianças ricas podem jogar se quiserem. Crianças pobres também podem. Não há essa barreira por lá.

“Sinto que, nos Estados Unidos, o futebol tem a reputação de ser um esporte de criança rica e que custa muito dinheiro colocar seus filhos em um ambiente onde possam praticá-lo de forma organizada. Então espero que possamos superar essas barreiras e tornar o esporte mais acessível, porque basta olhar para o tamanho do país, para a quantidade de pessoas e para as diferentes origens de todos. É um país muito diverso. Sinto que há tanto potencial inexplorado entre pessoas que simplesmente não têm acesso ao futebol. Por isso, há talentos que estamos deixando de descobrir.

“Se conseguirmos tornar o futebol mais acessível e continuar aumentando sua popularidade até o ponto em que você vá a um parque ou a um campo e, em vez de todo mundo só brincar de lançar e pegar uma bola ou arremessar uma bola de futebol americano, as pessoas também estejam jogando futebol, este país vai melhorar cada vez mais, cara.”