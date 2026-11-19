Antes mesmo de Mauricio Pochettino assinar o contrato, os tabloides já começavam a ligar o Manchester United a alguns dos jogadores que ele estava prestes a deixar. A seleção masculina dos Estados Unidos tem atletas que poderiam ajudar o clube inglês, e a imprensa rapidamente passou a discutir quais deles Pochettino poderia e deveria tentar contratar.

Os principais jogadores dos Estados Unidos foram questionados sobre o assunto nos dias que antecederam a saída de Pochettino. O técnico também foi perguntado se achava que algum dos atletas que costumava convocar para a seleção poderia segui-lo em breve para Old Trafford.

"Todos os bons jogadores sempre sonham em chegar ao mais alto nível", disse ele. "E acho que o United é um dos times que estão nesse nível. É um sonho para muitos jogadores, mas agora acho que eles precisam estar concentrados... Conheço todos muito bem, há mais de dois anos. Acho que todos são jogadores de um talento inacreditável.

"Claro que, no futuro, quando isso acontecer, vamos ficar atentos caso tomemos alguma decisão. E vamos prestar atenção aos jogadores que conhecemos muito bem."

Então, em meio aos rumores, quais jogadores dos Estados Unidos poderiam ajudar o Manchester United de Pochettino? A GOAL analisa as opções.