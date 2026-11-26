Para a seleção feminina dos EUA, a conta é simples: vencer El Salvador e garantir um lugar na Copa do Mundo do próximo verão.

A equipe de Emma Hayes estreia no Campeonato Feminino da Concacaf nesta sexta-feira, nas quartas de final em Mansfield, no Texas. Uma vitória garantiria a classificação para o torneio no Brasil em 2027. As quatro vencedoras das quartas avançam diretamente à Copa do Mundo, o que dá às americanas a chance de cumprir sua principal prioridade logo na primeira partida.

Os amistosos contra Espanha, Brasil e Japão foram testes valiosos, que ajudaram Hayes a avaliar suas jogadoras e ajustar sua abordagem. Agora, o desafio é transformar essas lições em uma boa atuação quando a classificação está em jogo.

O elenco de 23 jogadoras convocadas por Hayes reúne nomes experientes na seleção e estreantes nesse nível, como a defensora Evelyn Shores, que ainda não atuou pela equipe principal. Ela é apenas a segunda jogadora incluída em uma lista dos EUA para as eliminatórias da Copa do Mundo antes de estrear pela seleção principal.

El Salvador, por sua vez, chega para sua estreia no torneio e para o primeiro confronto com a seleção feminina dos EUA após uma campanha perfeita nas eliminatórias. A seleção salvadorenha liderou o Grupo F com três vitórias sobre Honduras, Barbados e Trinidad e Tobago, marcando 18 gols e sem sofrer nenhum.

Então, o que as americanas precisam fazer para garantir seu lugar no Brasil? A GOAL analisa cinco fatores decisivos...