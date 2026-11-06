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GFX Stephen Mfuni NXGN 1-1GOAL

Stephen Mfuni: sensação do Manchester City se inspira em Josko Gvardiol e quer aumentar as chances de permanência do Coventry na Premier League

O defensor aprendeu com Pep Guardiola e vem recebendo elogios de Frank Lampard desde que se transferiu temporariamente para o recém-promovido Coventry City.

Peter McVitie
Traduzido por

  • Uma luta contra o rebaixamento pode não parecer o cenário ideal para um jovem despontar no futebol profissional, mas Stephen Mfuni está aproveitando a oportunidade para ganhar destaque no Coventry.

    Aos 18 anos, o zagueiro dá sinais de que pode ter um papel importante na luta do time de Frank Lampard para permanecer na Premier League. Desde que chegou por empréstimo do Manchester City, ele já recebeu elogios do ídolo da Inglaterra e do Chelsea.

    A boa impressão, porém, não surpreende: Mfuni já se destacava no time sub-21 do City quando tinha apenas 16 anos. Alto e atlético, tem qualidade com a bola nos pés e é forte no jogo aéreo. Ele se inspira em Josko Gvardiol e Virgil van Dijk.

    A GOAL analisa o jovem zagueiro.

  • O começo

    Manchester City v Tottenham Hotspur - FA Youth Cup Quarter Final
    Getty Images Sport

    Guardiola incluiu o defensor, então com 16 anos, no elenco do Manchester City para a pré-temporada após sua rápida ascensão nas categorias de base.

    Mfuni tinha nove anos quando entrou para o City, depois de cogitar ir para o Liverpool. Avançou rapidamente pelas categorias de base e, aos 16 anos, já brilhava pela equipe sub-21.

    Ele se sentia tão à vontade jogando acima de sua faixa etária que Pep Guardiola o convocou para a excursão de pré-temporada do City pelos Estados Unidos, após a conquista do título da Premier League de 2023-24.

    “Eu sonhava em ser treinado pelo Pep. Foi uma experiência muito diferente, e receber conselhos dele sobre o que fazer na sua posição mostra que existe uma chance”, disse ele sobre a experiência, na qual saiu do banco para disputar os minutos finais do amistoso vencido contra o Chelsea. “Até treinar com alguém como Erling Haaland foi muito diferente.”

    Depois de conquistar a FA Youth Cup com o City em 2024, ele venceu a Premier League Sub-21 no ano seguinte. Quando se deu conta, Guardiola já o incluía no banco de reservas em partidas da Champions League e da Premier League.

    Sua estreia veio então na vitória por 10 a 1 sobre o Exeter pela Copa da Inglaterra, no início deste ano, quando substituiu Nathan Ake no intervalo.

  • O avanço

    stephen mfuni Watford

    Sua passagem pelo Watford começou de forma promissora, mas terminou de maneira repentina e infeliz.

    Mfuni foi emprestado ao Watford semanas depois daquela participação na copa, para substituir Max Alleyne, que havia sido chamado de volta ao City para reforçar a defesa em meio a uma crise de lesões no setor. "[Max] me contou coisas positivas sobre o clube: como o ambiente é bom e acolhedor e como os jogadores e a comissão técnica recebem bem quem chega", disse. "Conheci a forma como eles desenvolvem os jogadores. Estou animado por fazer parte disso."

    Valon Behrami, assistente do diretor esportivo, explicou o que o Watford viu no jovem: "Ele é um jogador inteligente, que protege o espaço às costas da defesa. Conduz bem a bola ao sair da defesa, é rápido e pode jogar como zagueiro e lateral-esquerdo."

    Mfuni rapidamente conquistou uma vaga entre os titulares, mas o empréstimo foi interrompido antes que pudesse representar sua verdadeira afirmação no futebol profissional. Perto do fim da derrota por 3 a 1 para o Stoke, fora de casa, em março, ele precisou deixar o campo por causa de uma lesão no tornozelo, que encerrou sua temporada antecipadamente e provocou seu retorno precoce ao City.

  • Como está indo

    Coventry City v Newcastle United - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ele tem se mostrado à vontade sob o comando de Frank Lampard, enquanto o Coventry tenta subir na tabela do campeonato.

    Mfuni agora é testado na Premier League pelo Coventry, recém-promovido. Uma lesão na panturrilha de Aurele Amenda e a mudança de Lampard de uma defesa com três jogadores para uma linha de quatro abriram oportunidades para ele se destacar.

    Ele entrou durante a partida contra o Newcastle e fez a diferença: arrancou e marcou um gol na vitória do Coventry por 4 a 1. Também foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Sunderland, dando a Lampard mais motivos para confiar nele com vários cortes e alguns bloqueios.

    “Bem, acho que alguns jogadores estão em um determinado nível e outros estão em outro, na minha opinião”, disse Lampard. “Ele é jovem e não quero elogiá-lo demais, porque talvez isso suba à cabeça dele.

    “Mas ele é um garoto adorável e confiante… Fora de campo, no centro de treinamento, [ele] se adaptou muito bem. Também é humilde, então tem um jeito muito agradável, e isso sem nem falar do talento dele.”

    Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito com ele. Vai longe no futebol.”

    O jogador de 18 anos também chegou à categoria mais alta das seleções de base. Em sua primeira convocação para a seleção sub-21 da Inglaterra, foi titular na lateral esquerda na vitória por 4 a 2 sobre o Cazaquistão e voltou ao centro da defesa na derrota para a Irlanda algumas semanas depois.

  • Pontos fortes

    Coventry City v Fulham - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ele é rápido, alto, ágil e sabe jogar com a bola nos pés, um conjunto valioso de qualidades para um jovem defensor.

    À vontade com a bola nos pés, Mfuni avança de cabeça erguida, em busca de um passe inteligente para a frente. Sua rápida aceleração permite que progrida com a bola e ameace diretamente o gol, algo que aprendeu com Guardiola.

    “Ele abriu minha mente, vê coisas que eu não via antes”, disse ao Manchester Evening News após marcar um gol na FA Youth Cup no ano passado. “Até mesmo avançar com a bola era algo que eu não fazia muito na temporada passada. Mas agora estou fazendo isso e marcando gols.

    “[Estou sempre pensando em] quantos gols é preciso marcar para vencer o jogo. Tento fazer o time avançar a partir da defesa para vencer a partida e conquistar outra Youth Cup.”

    Contra o Newcastle, essa confiança ficou evidente na arrancada ofensiva que resultou em seu gol.

    Ele também tem mostrado segurança nas jogadas aéreas. Além de aproveitar bem a altura, demonstrou uma velocidade surpreendente.

  • Espaço para melhorar

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Ainda inexperiente e em desenvolvimento físico, Mfuni precisa tomar cuidado para não ficar exposto ao dar botes precipitados.

    Com o empréstimo ao Watford interrompido antes do previsto, Mfuni perdeu a oportunidade de ganhar experiência valiosa na reta final da temporada passada. Agora, em meio a uma luta contra o rebaixamento na Premier League, teve pouco tempo para se adaptar à pressão mental e ao desgaste físico de atuar regularmente na competição.

    Muitas vezes, ele vai ao chão cedo demais ao enfrentar um atacante, correndo o risco de cometer uma falta ou de ser driblado.

    Segundo ele, a experiência de jogar sob o comando de Guardiola na pré-temporada de dois anos atrás lhe ensinou que precisava ser “mais agressivo” na defesa, “chegar aqueles 2,5 cm à frente dos atacantes e usar o posicionamento do corpo”.

  • Aprendendo com Gvardiol e Van Dijk

    Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    Em termos de posicionamento, ele se parece com seu companheiro de equipe no City, mas ainda tem muito a aprender.

    Jovem zagueiro corajoso, com boa técnica e vocação ofensiva, ele mostra claramente a influência de Gvardiol, um dos favoritos do Manchester City. Com sua altura e capacidade no jogo aéreo, as comparações com Van Dijk também pareciam inevitáveis.

    “Eu me espelho em Josko, um pouco em Van Dijk na defesa, mas principalmente em Josko. Ele pode jogar como lateral-esquerdo e zagueiro. Também me espelho um pouco em John Stones, porque ele é bom com a bola nos pés”, disse.

    Ele não é tão agressivo quanto Gvardiol nas disputas pelo chão, nem tão dominante quanto Van Dijk pelo alto, mas incorporou algumas das principais qualidades dos dois.

  • O que vem a seguir?

    Coventry City v Sunderland - Premier League 2026/27
    Getty Images Sport

    O defensor precisa continuar impressionando Lampard, técnico do Coventry, se quiser ter uma chance de conquistar uma vaga no time do City em breve.

    Ele chamou a atenção de Guardiola aos 16 anos e, dois anos depois, recebeu elogios de Lampard por suas atuações na Premier League.

    Agora na disputa por uma vaga regular entre os titulares do Coventry, o jogador da seleção inglesa sub-21 tentará ajudar o clube de West Midlands a permanecer na primeira divisão antes de voltar a Manchester.

    Se ganhar mais regularidade e continuar a evoluir nesse ritmo, o jovem Mfuni poderá chegar longe.