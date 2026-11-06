Uma luta contra o rebaixamento pode não parecer o cenário ideal para um jovem despontar no futebol profissional, mas Stephen Mfuni está aproveitando a oportunidade para ganhar destaque no Coventry.
Aos 18 anos, o zagueiro dá sinais de que pode ter um papel importante na luta do time de Frank Lampard para permanecer na Premier League. Desde que chegou por empréstimo do Manchester City, ele já recebeu elogios do ídolo da Inglaterra e do Chelsea.
A boa impressão, porém, não surpreende: Mfuni já se destacava no time sub-21 do City quando tinha apenas 16 anos. Alto e atlético, tem qualidade com a bola nos pés e é forte no jogo aéreo. Ele se inspira em Josko Gvardiol e Virgil van Dijk.
A GOAL analisa o jovem zagueiro.