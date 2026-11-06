Mfuni agora é testado na Premier League pelo Coventry, recém-promovido. Uma lesão na panturrilha de Aurele Amenda e a mudança de Lampard de uma defesa com três jogadores para uma linha de quatro abriram oportunidades para ele se destacar.

Ele entrou durante a partida contra o Newcastle e fez a diferença: arrancou e marcou um gol na vitória do Coventry por 4 a 1. Também foi titular na vitória por 3 a 1 sobre o Sunderland, dando a Lampard mais motivos para confiar nele com vários cortes e alguns bloqueios.

“Bem, acho que alguns jogadores estão em um determinado nível e outros estão em outro, na minha opinião”, disse Lampard. “Ele é jovem e não quero elogiá-lo demais, porque talvez isso suba à cabeça dele.

“Mas ele é um garoto adorável e confiante… Fora de campo, no centro de treinamento, [ele] se adaptou muito bem. Também é humilde, então tem um jeito muito agradável, e isso sem nem falar do talento dele.”

Ele acrescentou: “Estou muito satisfeito com ele. Vai longe no futebol.”

O jogador de 18 anos também chegou à categoria mais alta das seleções de base. Em sua primeira convocação para a seleção sub-21 da Inglaterra, foi titular na lateral esquerda na vitória por 4 a 2 sobre o Cazaquistão e voltou ao centro da defesa na derrota para a Irlanda algumas semanas depois.