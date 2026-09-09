Sonhos com Steven Gerrard, encontros com David Beckham e admiração por Jesse Lingard: por dentro da obsessão por futebol do astro do Los Angeles Chargers Cameron Dicker
Cameron Dicker, o kicker mais preciso da história da NFL, tem uma boa coleção de histórias com o futebol.
Há os jogos que a estrela do Los Angeles Chargers acompanhava quando crescia em Xangai. Houve as horas imitando as façanhas heroicas de Steven Gerrard em Anfield, escolhendo o futebol em vez do futebol americano durante o dia escolar no Texas. Há até um encontro casual com David Beckham que o deixou deslumbrado e um de seus amigos mais próximos absolutamente furioso.
Mas a história que Dicker deixa por último talvez seja o retrato mais honesto e cômico de sua paixão pelo futebol. Ao longo da carreira, ele cruzou o caminho de algumas das maiores estrelas que os dois esportes têm a oferecer, mas a história que escolhe para encerrar é o dia em que conheceu, entre todas as pessoas, Jesse Lingard.
"Essa foi uma das coisas mais engraçadas", ele diz à GOAL.
Dicker era um novato não draftado na época e lutava pela carreira profissional no Los Angeles Rams, atual campeão do Super Bowl. Isso significava que, todos os dias, ele estava cercado de grandeza. Bastava se virar para ver Aaron Donald, talvez o maior jogador defensivo da história da NFL. Olhava para outro lado e via Matthew Stafford lançando para Cooper Kupp. Os campeões estavam por toda parte, mas também eram seus colegas.
E então, em um dia de junho, durante treinos extenuantes da intertemporada, Lingard apareceu e, naquele momento, Dicker não era uma promessa da NFL; era um torcedor de futebol. Era como qualquer outra pessoa, só que muito melhor chutando.
"Eu fiquei tipo: 'Meu Deus, é o JLingz!'", diz ele. "Foi o momento mais legal de todos. Naquela época, ele estava no United, e isso simplesmente me fez rir. Aqui estou eu no auge do futebol americano agora e, por causa de como eu cresci, eu não assistia futebol americano quando era criança. Eu realmente não ligava para isso desse jeito. Era legal estar com os Rams, mas eu não ligava a esse ponto de pensar: 'Caramba, é o JLingz'.
"Então fui lá, tirei uma foto com Jesse Lingard e achei que era o momento mais legal de todos."
Desde então, houve muitos outros momentos legais. Dicker não vingou nos Rams, nem no Baltimore Ravens, nem no Philadelphia Eagles. No fim, porém, ele conseguiu sua chance no Los Angeles Chargers. Em quatro temporadas como kicker dos Chargers, Dicker se estabeleceu como um dos melhores da liga, a ponto de atualmente deter o recorde histórico de precisão. "Dicker the Kicker", como é carinhosamente conhecido, tornou-se uma estrela por méritos próprios.
Seu caminho até o estrelato, porém, não começou no futebol americano; começou no campo, e o futebol segue sendo uma característica definidora na vida do melhor kicker da NFL.
Os começos e uma obsessão pelo Liverpool
Dicker quer deixar uma coisa clara desde o início: ele não é um torcedor modinha do Liverpool. Ele sabe que, por ter 26 anos, pegou o fim dos tempos difíceis, mas quer deixar claro que se lembra bem de alguns daqueles dias sombrios. Na verdade, ele se lembra deles com carinho.
Como qualquer torcedor do Liverpool daquela época, Dicker cresceu querendo ser Steven Gerrard. Como jovem jogador que dividia o tempo entre o meio-campo central e a zaga, porém, arrancadas e chutes ao estilo de Gerrard nem sempre estavam à disposição. Então ele buscou inspiração em outros heróis, que também têm seu lugar na história do Liverpool.
"Eu amava Steven Gerrard", diz Dicker, "simplesmente porque ele era o ícone do Liverpool, então era o cara para quem eu olhava e pensava: 'Isso é incrível, eu quero ser como ele'. Eu jogava um pouco no meio-campo, mas também jogava na zaga. Eu diria que, principalmente, eu era zagueiro e, naquela época, eram Martin Skrtel e Daniel Agger. Eu pensava: 'Esses dois têm uma cara de durões'. Eu queria ser como eles, mas eu amo o Stevie G, e quero dizer que adoro chutar de longe, adoro fazer coisas como ele costumava fazer. Era meio que esse o cara que eu queria ser quando cresci."
Então, como um dos melhores kickers da NFL virou torcedor do Liverpool? Dá para apostar que não foi como qualquer outra pessoa.
Nascido em Hong Kong, Dicker passou os primeiros 11 anos de vida em Xangai. Foi lá que sua paixão pelo futebol se desenvolveu. Em termos de timing, o período de Dicker na China aconteceu pouco antes do boom da Superliga Chinesa, mas a paixão já existia e era diversa.
Muitos dos amigos de Dicker na época eram europeus, e um de seus melhores amigos, Tom, era de Chester, na Inglaterra. Por causa disso, a família de Tom se dividia entre as duas cidades vizinhas: o pai dele era torcedor do Manchester United, enquanto Tom apoiava o Liverpool.
"Eu pensei: 'Vou escolher o Liverpool porque vou torcer junto com o meu amigo'", relembra Dicker, "e então passamos por alguns anos difíceis com eles. Tivemos muita dificuldade como equipe por muito tempo. Aí, de repente, eles começaram a ir bem, e eu pensei: 'Cara, as pessoas vão achar que eu sou modinha quando eu contar isso!'
"Mas, na verdade, eu cresci simplesmente jogando. Foi o primeiro esporte de que me lembro ter gostado, o primeiro esporte de que me lembro ter praticado e, de verdade, o único com o qual me importei por muito tempo. Era uma daquelas coisas em que você podia ir para o campo, escapar de tudo o mais que estava acontecendo e simplesmente curtir jogar com outras pessoas."
O prazer de Dicker com o futebol atravessou o Pacífico quando sua família se mudou para o Texas, quando ele tinha 11 anos, mas essa mudança também alimentou a outra paixão de Dicker: o futebol americano.
Duas bolas de futebol no Texas
Embora o futebol tenha consumido seus primeiros anos, Dicker na verdade não jogou futebol americano até o quinto ano escolar, e só foi realmente mergulhar nisso quando chegou ao ensino médio.
Na Lake Travis High School, em Austin, Dicker floresceu e virou uma estrela, recebendo duas seleções para o All-State e ajudando a equipe a conquistar um título estadual do Texas. Ele foi classificado como um dos melhores kickers do país por sites de recrutamento. Em maio de 2017, ele se comprometeu a atuar por Texas, o que lhe deu a oportunidade de jogar perto de casa e em um dos programas mais lendários do futebol americano universitário.
Isso acabou virando uma espécie de nota de rodapé por causa de seus feitos heroicos no futebol americano no ensino médio, mas Dicker também ganhou letra no futebol. Em 2015-16, Dicker foi defensor da equipe de Lake Travis que chegou à partida do campeonato estadual da Classe 6A, acumulando uma campanha de 24-1 no caminho até lá.
"Definitivamente era engraçada a diferença na quantidade de pessoas que apareciam nos jogos", diz ele. "Nos jogos de futebol americano, o nosso estádio fica lotado, e nos jogos de futebol apareciam umas 1.000 pessoas ou menos. Você ficava tipo: 'Ok, legal, tanto faz', mas era sempre muito divertido porque todos nós também jogávamos juntos no clube.
"Ir a torneios, jogar partidas uns com os outros nos fins de semana, treinar juntos todas as noites. Acho que o nosso técnico fez um trabalho bom pra caramba para nos transformar no time mais bem preparado fisicamente de todos. A gente só corria. Era só isso que ele fazia a gente fazer na escola, porque sabia que todos nós jogávamos juntos fora dali, então era legal. No ensino médio, você não costuma ter técnicos tão fortes tecnicamente quanto no clube, e acho que ele entendia isso e encontrou uma maneira de nos ajudar a melhorar."
Havia conflitos, porém. No Texas, um período escolar era destinado a quem praticava esportes, permitindo que usassem esse tempo durante o dia para aperfeiçoar sua modalidade. Dicker, por sua vez, praticava dois esportes naquele momento e não podia colocar os dois em sua grade escolar. A escolha, no entanto, foi fácil.
"Eu nem fazia o período de futebol americano até o último ano", diz ele. "Eu tinha quatro aulas por dia. Uma delas seria um esporte, então eu sempre ia para o futebol. Eu sempre me inscrevia no período de futebol. Eu disse ao meu técnico de futebol americano: 'Escuta, eu vou estar lá antes e depois da escola, mas durante a escola eu vou para o futebol, desculpa', e eles foram tranquilos com isso. A gente sempre marcava os treinos de chute para quando eu pudesse estar lá. Deu tudo certo."
Dizer que deu tudo certo talvez seja até pouco, já que Dicker conseguiu pegar sua habilidade como kicker e transformá-la em algo melhor do que até ele poderia imaginar. No domingo, quando os Chargers abrirem a temporada contra o Arizona Cardinals, Dicker iniciará sua quinta temporada na NFL. Até aqui, ele foi aos playoffs três vezes e, na temporada passada, foi nomeado para a equipe do Pro Bowl pela primeira vez, consolidando seu lugar entre a elite da NFL.
Mas, quando está longe da própria carreira, Dicker frequentemente se vê viajando por causa do futebol.
Conhecendo estrelas e sendo fã
Durante a offseason da NFL em 2025, Dicker e um amigo planejaram uma turnê de futebol. Sete jogos, 11 dias em quatro países diferentes. Era a viagem dos sonhos, e ela culminaria com uma ida ao Parc des Princes para ver o amado Liverpool de Dicker enfrentar o Paris Saint-Germain na Champions League.
O jogo foi fantástico para Dicker, já que Harvey Elliott marcou o gol da vitória no fim para dar ao Liverpool uma vantagem que acabaria sendo desperdiçada em Anfield. Ainda assim, o momento mais memorável daquele dia em Paris, e talvez da turnê de forma geral, aconteceu logo do lado de fora do banheiro.
"Eu conheci David Beckham, e fiquei muito nervoso", diz ele. "Eu literalmente só fui até ele e pedi uma foto. Meu amigo foi ao banheiro quando eu estava voltando para os assentos, e foi aí que consegui a foto, então meu amigo nem tirou uma foto com o Beckham.
"Ele ficou tipo: 'A ida ao banheiro mais cara da minha vida', mas, sim, conhecer David Beckham foi bem legal."
Mas como Dicker equilibra essa paixão de torcedor? Na verdade, ele diz que a própria carreira na NFL o deixou mais tranquilo. Agora ele entende melhor a pressão, segundo ele, e também entende o lado humano de tudo isso. Ele sabe como e por que dias ruins acontecem, e sabe que ficar exaltado na arquibancada ou do outro lado da TV não ajuda ninguém.
Por causa disso, ele vê o ato de torcer como algo para aproveitar, não para ser consumido por isso.
"Não sinto que eu realmente chegue a níveis de loucura", diz ele. "Já fui a alguns jogos do Liverpool e me diverti muito. Você fica lá cantando as músicas, aproveitando, mas eu simplesmente amo assistir aos jogos. Eu só sento e assisto a uma partida de futebol. Não vou ficar gritando. Eu me empolgo com tudo o que está acontecendo, mas nunca é algo como chamar um cara de idiota e gritar com ele por ter errado. É tudo diversão.
"Torcer, para mim, é simplesmente poder aproveitar e assistir. É sobre ver o talento que esses caras têm nesse nível. Saber o que é preciso para eles chegarem lá e se manterem nesse nível é muito legal."
Ao que tudo indica, Dicker não é o único jogador da NFL que aprecia o futebol, e, para aqueles que só recentemente passaram a ter essa apreciação, Dicker se tornou uma espécie de embaixador informal.
Aproveitando seu futebol
A Copa do Mundo ajudou, diz Dicker.
Enquanto curtia os jogos em Los Angeles e também conhecia os membros da seleção masculina dos Estados Unidos em Irvine, ali perto, ele recebia inúmeras mensagens de texto de seus companheiros nos Chargers.
"Eu tinha companheiros de time me mandando mensagem", diz ele, "tipo: 'O que eu faço? O que eu preciso saber?'. Às vezes, eu esquecia de responder algumas mensagens dos caras e, na próxima vez que os via pessoalmente, eles falavam: 'Você está morto para mim. Eu só estou tentando aprender esse grande jogo e tive que recorrer ao maldito Google'. Os caras realmente entraram na onda, o que foi divertido.
"Eles estão jogando [EAFC], aprendendo sobre jogadores dessa forma e também agora, desde que as ligas começaram, voltando a prestar atenção em algumas coisas. Obviamente, provavelmente não estamos assistindo a todos os jogos todo fim de semana, mas poder fazer perguntas para alguns dos caras e depois falar disso aleatoriamente com as pessoas tem sido divertido."
Dicker também está levando sua paixão por falar sobre futebol a um novo nível. Ele lançou um novo podcast semanal com o meio-campista do LAFC e da seleção masculina dos Estados Unidos Timmy Tillman, chamado "Big Kick Energy". No podcast, os dois vão falar sobre seus respectivos esportes, a conexão entre eles e a paixão que os une. Em muitos aspectos, é a forma perfeita de Dicker misturar duas das coisas pelas quais ele é mais apaixonado e lembrar as pessoas de que é bom manter várias paixões ao mesmo tempo.
"Acho que muitos caras têm isso fora do futebol, em que têm paixões diferentes e coisas diferentes que lhes trazem alegria", diz ele. "Acho que os melhores entre os melhores têm coisas e maneiras de se desconectar e se desligar daquilo em que passam 90% do tempo.
"Seja por meio deste podcast que estamos fazendo, apenas conversando sobre coisas e entrevistando pessoas, ou indo a jogos. Acabei de levar 40 crianças de Long Beach para um jogo do LA Galaxy, o que foi incrível. Trata-se de poder aproveitar isso com diferentes grupos de pessoas e continuar ajudando a compartilhar essa paixão com a próxima geração. É uma grande bênção para mim poder fazer isso e mostrar que você pode apoiar duas coisas. Não precisa ser tudo uma coisa só."
Nas últimas semanas, porém, o foco de Dicker se estreitou. A temporada está chegando, o que significa que tudo está prestes a ficar sério. Mas, nos momentos tranquilos, longe do campo de treino e do estádio, não é difícil adivinhar o que ele fará para se distrair.
É a mesma coisa que ele fez em Xangai, Austin, Liverpool, Paris ou onde quer que tenha estado nessa estranha jornada dele. Não importa onde esteja ou que tipo de bola esteja a seus pés, Dicker provavelmente está pensando em uma das bolas de futebol, e nem ele consegue imaginar para onde qualquer um dos dois jogos o levará em seguida.
"Acho que o que as pessoas se esquecem de lembrar é que eu amo jogar futebol e acho isso incrível", diz ele. "É uma bênção enorme poder fazer isso, mas eu também cresci como fã de futebol. Cresci tendo outras paixões e outras coisas na minha vida, então ter uma forma de me desconectar do futebol americano e, quando não estou no centro de treinamento, poder me afastar e realmente tirar isso completamente da cabeça, é simplesmente uma bênção."