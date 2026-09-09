Cameron Dicker, o kicker mais preciso da história da NFL, tem uma boa coleção de histórias com o futebol.

Há os jogos que a estrela do Los Angeles Chargers acompanhava quando crescia em Xangai. Houve as horas imitando as façanhas heroicas de Steven Gerrard em Anfield, escolhendo o futebol em vez do futebol americano durante o dia escolar no Texas. Há até um encontro casual com David Beckham que o deixou deslumbrado e um de seus amigos mais próximos absolutamente furioso.

Mas a história que Dicker deixa por último talvez seja o retrato mais honesto e cômico de sua paixão pelo futebol. Ao longo da carreira, ele cruzou o caminho de algumas das maiores estrelas que os dois esportes têm a oferecer, mas a história que escolhe para encerrar é o dia em que conheceu, entre todas as pessoas, Jesse Lingard.

"Essa foi uma das coisas mais engraçadas", ele diz à GOAL.

Dicker era um novato não draftado na época e lutava pela carreira profissional no Los Angeles Rams, atual campeão do Super Bowl. Isso significava que, todos os dias, ele estava cercado de grandeza. Bastava se virar para ver Aaron Donald, talvez o maior jogador defensivo da história da NFL. Olhava para outro lado e via Matthew Stafford lançando para Cooper Kupp. Os campeões estavam por toda parte, mas também eram seus colegas.

E então, em um dia de junho, durante treinos extenuantes da intertemporada, Lingard apareceu e, naquele momento, Dicker não era uma promessa da NFL; era um torcedor de futebol. Era como qualquer outra pessoa, só que muito melhor chutando.

"Eu fiquei tipo: 'Meu Deus, é o JLingz!'", diz ele. "Foi o momento mais legal de todos. Naquela época, ele estava no United, e isso simplesmente me fez rir. Aqui estou eu no auge do futebol americano agora e, por causa de como eu cresci, eu não assistia futebol americano quando era criança. Eu realmente não ligava para isso desse jeito. Era legal estar com os Rams, mas eu não ligava a esse ponto de pensar: 'Caramba, é o JLingz'.

"Então fui lá, tirei uma foto com Jesse Lingard e achei que era o momento mais legal de todos."

Desde então, houve muitos outros momentos legais. Dicker não vingou nos Rams, nem no Baltimore Ravens, nem no Philadelphia Eagles. No fim, porém, ele conseguiu sua chance no Los Angeles Chargers. Em quatro temporadas como kicker dos Chargers, Dicker se estabeleceu como um dos melhores da liga, a ponto de atualmente deter o recorde histórico de precisão. "Dicker the Kicker", como é carinhosamente conhecido, tornou-se uma estrela por méritos próprios.

Seu caminho até o estrelato, porém, não começou no futebol americano; começou no campo, e o futebol segue sendo uma característica definidora na vida do melhor kicker da NFL.