FAYETTEVILLE, Geórgia: Não demorou para que o sorriso característico desse lugar às lágrimas, e Mauricio Pochettino fez de tudo para contê-las.

O técnico de saída da seleção dos Estados Unidos fez várias pausas, mas não conseguiu segurar o choro. Enxugou os olhos na esperança de que as lágrimas parassem. Bebeu água enquanto dirigentes da U.S. Soccer colocavam as mãos em suas costas para encorajá-lo como podiam. Ainda assim, as lágrimas continuaram. Era uma batalha que Pochettino não venceria.

Antes de dizer olá ao Manchester United, Pochettino precisava se despedir da seleção masculina dos Estados Unidos. E essa despedida foi mais difícil do que muitos imaginavam.

“É difícil para mim falar agora”, disse Pochettino, tentando recuperar o controle horas depois de a notícia se tornar oficial, “porque acho que sou um cara muito emotivo... Nós nos importamos. Nós realmente nos importamos e sempre vamos nos importar com a federação, com os jogadores e com todas as pessoas que estão aqui.”

Na manhã de sexta-feira, o segredo mais mal guardado do futebol foi confirmado: Pochettino foi anunciado oficialmente como técnico do Manchester United. O anúncio veio após uma semana de notícias e rumores. À medida que a semana avançava, ficava mais claro que o tempo de Pochettino no futebol dos Estados Unidos estava chegando ao fim. Isso o atingiu em cheio quando falou com a imprensa na sexta-feira. A decisão, por mais fácil que tenha sido, também foi difícil.

Agora, porém, ela está tomada. Embora ainda tenha dois jogos e mais alguns dias ostentando o escudo da seleção, Pochettino logo partirá para Old Trafford. Após dois anos no comando, sua aventura nos Estados Unidos se aproxima do fim, e refletir sobre isso não tornou o fato mais fácil de aceitar.

“O sentimento mais valioso que levaremos não vem de uma vitória ou de termos ajudado no projeto”, disse. “Vem daquela relação, que foi verdadeira... Acho que manter essa relação e todas as lembranças que compartilhamos foi incrível.”

Em breve, tudo isso ficará no passado. Esse processo começou no domingo, quando os rumores se tornaram realidade e Pochettino, após muita reflexão, passou a ser o próximo técnico do Manchester United.

“Quando chega um momento como este”, disse, “é sempre um momento muito, muito difícil, porque essas decisões não são fáceis... Aprendemos muito com vocês, com todos vocês, com este país e com seu povo incrível. Esta foi uma das decisões mais difíceis. Obrigado.”