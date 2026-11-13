Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Pochettino 1-1 GOAL

Sonho com o Manchester United, lágrimas na seleção masculina dos EUA: Mauricio Pochettino se prepara para deixar a “família” que reacendeu sua paixão

O Manchester United ofereceu a Mauricio Pochettino a oportunidade que ele não pôde recusar. Suas lágrimas revelaram o quanto lhe custaria deixar a seleção dos Estados Unidos.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • FAYETTEVILLE, Geórgia: Não demorou para que o sorriso característico desse lugar às lágrimas, e Mauricio Pochettino fez de tudo para contê-las.

    O técnico de saída da seleção dos Estados Unidos fez várias pausas, mas não conseguiu segurar o choro. Enxugou os olhos na esperança de que as lágrimas parassem. Bebeu água enquanto dirigentes da U.S. Soccer colocavam as mãos em suas costas para encorajá-lo como podiam. Ainda assim, as lágrimas continuaram. Era uma batalha que Pochettino não venceria.

    Antes de dizer olá ao Manchester United, Pochettino precisava se despedir da seleção masculina dos Estados Unidos. E essa despedida foi mais difícil do que muitos imaginavam.

    “É difícil para mim falar agora”, disse Pochettino, tentando recuperar o controle horas depois de a notícia se tornar oficial, “porque acho que sou um cara muito emotivo... Nós nos importamos. Nós realmente nos importamos e sempre vamos nos importar com a federação, com os jogadores e com todas as pessoas que estão aqui.”

    Na manhã de sexta-feira, o segredo mais mal guardado do futebol foi confirmado: Pochettino foi anunciado oficialmente como técnico do Manchester United. O anúncio veio após uma semana de notícias e rumores. À medida que a semana avançava, ficava mais claro que o tempo de Pochettino no futebol dos Estados Unidos estava chegando ao fim. Isso o atingiu em cheio quando falou com a imprensa na sexta-feira. A decisão, por mais fácil que tenha sido, também foi difícil.

    Agora, porém, ela está tomada. Embora ainda tenha dois jogos e mais alguns dias ostentando o escudo da seleção, Pochettino logo partirá para Old Trafford. Após dois anos no comando, sua aventura nos Estados Unidos se aproxima do fim, e refletir sobre isso não tornou o fato mais fácil de aceitar.

    “O sentimento mais valioso que levaremos não vem de uma vitória ou de termos ajudado no projeto”, disse. “Vem daquela relação, que foi verdadeira... Acho que manter essa relação e todas as lembranças que compartilhamos foi incrível.”

    Em breve, tudo isso ficará no passado. Esse processo começou no domingo, quando os rumores se tornaram realidade e Pochettino, após muita reflexão, passou a ser o próximo técnico do Manchester United.

    “Quando chega um momento como este”, disse, “é sempre um momento muito, muito difícil, porque essas decisões não são fáceis... Aprendemos muito com vocês, com todos vocês, com este país e com seu povo incrível. Esta foi uma das decisões mais difíceis. Obrigado.”

  • A grande decisão

    United States Training in St. Paul
    Getty Images Sport

    Pochettino falou sobre o processo que o levou a aceitar o cargo de técnico do Manchester United.

    Ao longo da entrevista coletiva, Pochettino admitiu que, apesar de todos os seus anos como treinador, aquela era uma maneira desconhecida de sair. Normalmente, uma temporada ou um contrato chega ao fim. Quando a saída acontece antes disso, muitas vezes a decisão é de outra pessoa.

    “Normalmente, é o contrário!”, disse ele, rindo. “Você fica mal e chora porque quer ficar, mas é demitido.”

    Desta vez, porém, a escolha de sair foi dele. Pochettino havia chegado a Atlanta na sexta-feira anterior. No domingo, enquanto seus jogadores desembarcavam para a concentração, começaram as notícias que o ligavam ao Manchester United. O United buscava um substituto para Michael Carrick, e Pochettino era seu principal candidato.

    As conversas avançaram rapidamente enquanto Pochettino, o United e a U.S. Soccer acertavam os detalhes. Na manhã de sexta-feira, veio a confirmação: um contrato de dois anos e meio para assumir o comando em Old Trafford.

    Pochettino estava feliz com a seleção masculina dos Estados Unidos e insiste que pretendia cumprir integralmente o contrato de quatro anos que assinou há pouco mais de 100 dias. Há oportunidades, diz ele, boas demais para deixar passar. O Manchester United, clube que há muito tempo esperava treinar, era uma delas.

    “Não aparecem muitas oportunidades na carreira para trabalhar em uma equipe como o Manchester United”, disse. “E, claro, quando uma oportunidade dessas surge, é difícil recusá-la.”

    Ele acrescentou: “É uma decisão que, por um lado, é muito triste. Por outro, somos profissionais e também precisamos tentar dar o próximo passo para realizar nossos sonhos.”

    Ao longo da semana, os jogadores de Pochettino na seleção masculina dos Estados Unidos disseram que também esperavam para ver como tudo terminaria. Eles tinham ouvido os rumores e sabiam que havia conversas nos bastidores, mas Pochettino só tratou do assunto com o grupo quando os rumores se concretizaram. Quando o fez, tratou de esclarecer a situação. Antes de se tornar treinador do Manchester United, ele ainda tinha mais alguns dias à frente desse grupo e pretende aproveitá-los ao máximo.

    “Tivemos uma reunião, e comuniquei a decisão aos jogadores e a toda a comissão”, disse. “Queria dizer ‘obrigado’, porque eles me apoiaram muito e entendem a situação. Eles nos conhecem e sabem o quanto estamos comprometidos com os próximos dois jogos. A federação e o Manchester United chegaram a um acordo para que continuemos nosso trabalho na concentração.

    “Acho que teremos tempo na próxima semana para falar sobre o trabalho no Manchester United, mas agora acho muito melhor falar sobre nós, sobre a U.S. Soccer e, claro, sobre a seleção masculina dos Estados Unidos.”

  • O lado emocional

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    Pochettino manifestou admiração pela liderança da Federação de Futebol dos Estados Unidos em alguns dos momentos mais emocionantes de sua entrevista coletiva.

    Ao longo da entrevista coletiva, Pochettino falou repetidas vezes diretamente com o CEO da U.S. Soccer, JT Batson, e com a presidente, Cindy Parlow Cone. Foi nesses momentos que mais se emocionou, e os dois precisaram confortá-lo com abraços e tapinhas nas costas.

    “Vocês nunca mentiram para nós”, disse Pochettino em determinado momento, contendo as lágrimas. “E colocam o ser humano acima de tudo. Por isso, esta é uma decisão muito difícil, mas precisamos seguir em frente... Acho que vocês me fazem muito, muito feliz por poder fazer meu trabalho, compartilhar um projeto incrível e fazer parte desta família.”

    Parlow Cone e Batson também falaram. Batson detalhou os próximos passos da busca por um técnico, enquanto Parlow Cone falou sobre seu entusiasmo com a fundação. Essas foram as partes mais fáceis. Mais difícil foi falar diretamente com Pochettino sobre o impacto que ele teve.

    “O que você fez com os programas masculino adulto e de base em dois anos foi inacreditável”, disse Parlow Cone. “Você não só contribuiu para o avanço deles, como também ajudou a tornar toda a federação melhor e foi um grande parceiro para todos nós. Eu só queria agradecer a você de coração. Vamos sentir sua falta.”

    O que fez Pochettino criar um vínculo tão forte com a U.S. Soccer foi a confiança depositada nele. Houve a contratação inicial, é claro, mas, mais importante, houve um jantar em Nova York antes da Copa do Mundo. Durante o jantar, a direção da federação disse a Pochettino que tinha um contrato pronto para ele, caso quisesse ficar. Independentemente do que acontecesse na Copa do Mundo, queriam sua volta. Ganhando ou perdendo, acreditavam nele e no que era capaz de fazer.

    Aquela demonstração de confiança significou tudo, disse Pochettino. Eles acreditavam nele de uma forma que poucos outros dirigentes acreditariam ou poderiam acreditar. Isso, por sua vez, o ajudou a descobrir algo que havia se perdido.

  • Redescobrindo a chama

    imago-sport-1080166385.jpg
    IMAGO / Newscom World

    Durante sua passagem pela seleção masculina dos Estados Unidos, Pochettino redescobriu uma paixão que havia perdido pelo caminho.

    Quando Pochettino chegou aos Estados Unidos, estava um pouco desiludido com a elite do futebol europeu. Sua passagem pelo PSG rendeu títulos, mas também foi marcada pelas tensões de lidar com superestrelas. No Chelsea, ficou pouco tempo enquanto tentava conciliar as exigências de um dos clubes mais caóticos do mundo com as de um dos elencos mais inchados do futebol.

    Por isso, escolheu ir para os Estados Unidos, em uma aventura de dois anos que poucos poderiam ter previsto. Apaixonou-se pela música country e costumava ouvi-la em alto volume onde quer que estivesse durante as concentrações. Descobriu o Whole Foods e o Chick-Fil-A. Ergueu o punho ao som de "Country Roads" e conheceu pessoas de todo o país. Durante sua estadia, Pochettino conheceu os Estados Unidos e, ao fim dela, sentia-se americano.

    Também voltou a se sentir ele mesmo, como pessoa e como treinador.

    "Não preparei um discurso", disse. "Estou falando de coração e quero agradecer muito a vocês, porque recuperamos nossa motivação. Recuperamos nossa capacidade de sonhar alto, a capacidade de treinar jogadores que realmente querem melhorar, que realmente querem compartilhar bons momentos e que realmente se importam com a federação e com este país. Eles querem colocar o país e a federação no lugar que merecem ocupar."

    A participação de Pochettino nessa luta está quase no fim. Mas "quase" é a palavra-chave. Ainda há dois jogos no calendário antes de ele embarcar para Manchester.

  • Dizendo adeus

    Mauricio Pochettino Press Conference
    Getty Images Sport

    O legado de Pochettino cabe a outros avaliar, enquanto ele se preparava para acompanhar tudo de longe.

    No sábado, a seleção masculina dos Estados Unidos enfrentará o Haiti. Na terça-feira, as duas equipes voltarão a se enfrentar. Serão os últimos jogos de Pochettino. Ele está ansioso por eles e espera aproveitá-los. É claro que os resultados costumam determinar o quanto um técnico consegue desfrutar de uma partida, e desta vez não será diferente. Por isso, Pochettino quer muito conquistar resultados dos quais possa se lembrar com carinho, enquanto tenta se despedir da maneira certa.

    “Antes de sermos profissionais, somos pessoas, e há um vínculo emocional que sentimos aqui”, disse ele. “Acho importante demonstrar comprometimento, respeito, cuidado e carinho, mesmo que tomemos uma decisão que não seja a melhor para uma das partes.”

    “Acho que fomos abertos e temos o respeito dos jogadores e da comissão técnica. Eles entendem a situação, é claro... Estamos muito otimistas, e acho que é uma maneira muito natural de encerrar nossa parceria.”

    Uma das perguntas tratou do legado dessa parceria. Pochettino havia pensado nisso? Como ele quer ser lembrado pelos torcedores americanos?

    “Não, não sou arrogante”, começou. “Bem, não tão arrogante assim! Não assumi este projeto para fazer coisas pelas quais seja lembrado para sempre ou para ter uma foto minha aqui no centro nacional de treinamento. O impacto está nas pessoas, em ser um bom parceiro, em tentar colocar em prática a visão da federação. Nesse caso, tratava-se de acrescentar nossa qualidade, nosso conhecimento sobre o jogo, sobre a maneira como vemos as coisas, e de fazer parte desta família.”

    “Esperamos que agora, no Manchester United, aconteça o mesmo.”

    Mas nada será igual agora. A partir de quarta-feira, Pochettino e sua comissão técnica começarão a preparar o Manchester United para uma visita ao Liverpool. Enquanto isso, a U.S. Soccer já iniciou uma busca ampla por um novo técnico. Agora, só resta seguir em frente, como disse Pochettino, e os dois lados seguirão em direções diferentes.

    Ainda assim, Pochettino confia no rumo do futebol americano. Ele não estará mais à frente desse avanço, mas acredita que o progresso continuará. E, enquanto isso acontecer, acompanhará tudo de longe, provavelmente ao som de uma música country tocando a todo volume e com lágrimas nos olhos.

    “Pode ser incrível no futuro”, começou ele, antes de concluir o pensamento: “com outro técnico.”