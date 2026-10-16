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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

“Sempre sabemos que vamos perder jogadoras”: Como a Damallsvenskan, da Suécia, lida com o fato de ser o mercado mais procurado para transferências à WSL e a outros destinos

Antes a melhor liga do futebol feminino, a primeira divisão sueca agora perde regularmente suas melhores jogadoras no mercado de transferências, muitas vezes no meio da temporada.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • É difícil culpar Christian Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do atual campeão sueco Hacken, por imaginar como seria o time principal do clube se tivesse mantido todas as jogadoras que vendeu nos últimos anos.

    Com uma dupla de ataque formada por Felicia Schroder, do Real Madrid, e Stina Blackstenius, do Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, do Lyon, criando jogadas por uma das pontas, outra estrela do Real Madrid, Filippa Angeldahl, no meio-campo ao lado de Julia Zigiotti Olme, do Manchester United, e a goleira Livia Peng, do Chelsea, protegida por defensoras como Emma Koivisto, do Milan, e Anna Sandberg, outra jogadora que hoje está no Manchester United, seria uma escalação e tanto.

    Mas a Damallsvenskan, da Suécia, já não é a melhor liga de futebol feminino do mundo, posição que podia reivindicar há 20 anos, quando Marta estava entre suas maiores estrelas. Seu lugar no mercado mudou. Hoje, os talentos em ascensão na Suécia são alvos cobiçados por clubes maiores de ligas mais fortes, e não apenas os do Hacken.

    A Women's Super League contrata mais jogadoras da Damallsvenskan do que de qualquer outra liga: desde o verão de 2022, levou nada menos que 60 jogadoras da Suécia para a Inglaterra. Entre elas estão Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg e Kyra Cooney-Cross, do Arsenal; Nathalie Bjorn, do Chelsea; a defensora Rebecca Knaak, do Manchester City; e a dupla do Tottenham formada por Olivia Holdt e Cathinka Tandberg.

    Mas não é só a WSL que se interessou pela liga. O relatório mais recente da FIFA sobre transferências mostrou que nenhuma liga recebeu mais dinheiro na janela do verão de 2026 do que a Damallsvenskan, que arrecadou impressionantes US$ 4,2 milhões (£ 3,2 milhões) com apenas 30 transferências. A WSL ficou em segundo lugar nessa lista, mas seus US$ 3,97 milhões (£ 3 milhões) vieram de 95 negociações.

    Ainda assim, apesar de perder tantas jogadoras de destaque com tanta frequência, muitas vezes no meio da temporada, tantos clubes suecos conseguem se recuperar, preencher bem as enormes lacunas deixadas por elas e seguir em busca de seus objetivos apesar dos contratempos. Como conseguem fazer isso?

  • Sem ilusões

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    O Kristianstads não conseguiu segurar Beata Olsson nem por seis meses: o Liverpool agiu para contratá-la após ela marcar nove gols em 15 jogos da Damallsvenskan em 2025.

    “Parece simples demais?”, pergunta Lovisa Strom, rindo. Integrante do grupo esportivo do Kristianstads DFF, que exerce as funções de um diretor esportivo, ela acaba de explicar à GOAL como um dos clubes independentes da Damallsvenskan lida com a dificuldade de perder jogadoras importantes no mercado de transferências. Nos últimos anos, passaram pelo condado de Escânia Jutta Rantala e Eveliina Summanen, presenças frequentes na WSL, a estrela do Angel City Sveindis Jonsdottir e a atacante do Liverpool Beata Olsson. Ainda assim, o KDFF terminou entre os seis primeiros em oito das últimas nove temporadas.

    A resposta de Strom talvez revele o principal motivo pelo qual os clubes suecos, de modo geral, conseguem lidar tão bem com seu lugar na hierarquia do futebol: eles não têm ilusões sobre a posição que ocupam.

    “Sabemos disso”, responde ela ao ser questionada sobre o risco de perder seus principais talentos. “Sabemos que algumas pessoas virão para cá e ficarão para sempre. Temos jogadoras que estão aqui há mais de 10 anos. Teremos jogadoras que realmente querem estar aqui e outras que querem se desenvolver aqui. Também temos jogadoras que querem vir, se desenvolver e ir para outro lugar, e tudo bem. Sempre contamos com a possibilidade de perder jogadoras.”

  • Se você não se preparar, prepare-se para fracassar.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    O Hacken perdeu várias jogadoras importantes em 2026, mas ainda assim conquistou a Europa Cup em maio e segue na liderança da Damallsvenskan, com apenas alguns jogos pela frente.

    Quando um clube entende isso, consegue se planejar. É o caso do Hacken, que atualmente lidera a Damallsvenskan apesar de ter perdido três jogadoras importantes na janela de transferências de janeiro, durante a pausa entre temporadas da liga, e outras duas na janela do verão, no meio da temporada de 2026.

    “Precisamos estar sempre, eu diria, duas janelas de transferências à frente”, diz Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do clube, à GOAL. Isso significa que, nas últimas semanas, a equipe tem avaliado quais jogadoras poderia contratar na janela de transferências do próximo verão, em janeiro de 2028 ou até daqui a dois anos.

    “É assim que trabalhamos, montando elencos projetados e pensando em como as coisas podem ser no futuro, porque sempre sabemos que vamos perder jogadoras”, explica ele.

    Há outros fatores a considerar. É importante encontrar no elenco a combinação certa de jogadoras experientes, jovens talentos e promessas das categorias de base, além de contar com jogadoras que ainda precisam evoluir, mas que podem se tornar substitutas, dentro do próprio clube, para quem sair no futuro. Isso também ajuda a reduzir a rotatividade do elenco.

    O Hammarby é outro clube que perde regularmente suas melhores jogadoras e, ainda assim, consegue se manter perto do topo da Damallsvenskan. Eva Nystrom, capitã da Finlândia que passou quatro anos no clube, acredita que um dos principais motivos para isso é a estrutura criada pelo Hammarby, que reduz o impacto das saídas individuais.

    “Sempre conversávamos e fazíamos muita coisa com a equipe, então não importava muito quem jogava em cada posição, porque tínhamos os princípios e o DNA. Todas sabiam o que fazer”, explicou.

    Em essência, independentemente de como uma equipe se prepara para as saídas, o fundamental é o planejamento de modo geral. É isso que ajuda um clube a se recuperar.

  • Gestão de contratos e relacionamento com jogadores

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    O Real Madrid pagou uma quantia próxima ao recorde mundial para contratar Schroder do Hacken no verão, apenas um ano depois de ela ter assinado um novo contrato de longa duração na Suécia.

    Esse planejamento é facilitado de várias maneiras, uma delas por meio dos contratos. No passado, os clubes talvez não conseguissem firmar contratos longos com jogadoras, mas o crescimento do futebol feminino faz com que isso seja cada vez mais comum. Assim, os clubes podem receber valores consideráveis pelas transferências.

    Uma boa relação com as jogadoras facilita a negociação desses contratos. Schroder, que deixou o Hacken para se juntar ao Real Madrid no verão, é um excelente exemplo. A atacante, que marca muitos gols, despertava o interesse de clubes de toda a Europa quando assinou, de forma um tanto surpreendente, um novo contrato de longa duração em junho de 2025, válido até 2029. Isso significou que o Real Madrid teve de pagar um valor próximo ao recorde mundial para contar com ela um ano depois.

    “Acho importante que o clube construa uma relação com as jogadoras para que possamos fazê-las entender como isso é importante para o clube”, diz Lundstrom. “A ideia não é mantê-las aqui por quatro anos. Isso também precisa ser explicado. A ideia é vendê-las.”

    Strom concorda. “Sempre temos essa conversa aberta”, diz. “Se uma jogadora assina um contrato de três anos, mas gostaria muito de ir caso um clube inglês aparecesse, nós dizemos: ‘Tudo bem, estamos totalmente abertos a isso’.” Strom, porém, ressalta: “Mas isso não significa que, se um clube inglês aparecer, vamos simplesmente dizer: ‘Tudo bem, tchau, você pode ir’. Se desenvolvemos uma jogadora, alguém precisa pagar por isso.”

  • Grande apelo

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    A capitã da Finlândia, Eva Nystrom, é uma das dezenas de jogadoras que conseguiram uma transferência para a Inglaterra após se destacarem na Damallsvenskan, da Suécia.

    Na hora de substituir essas jogadoras, a Damallsvenskan também continua tendo muito a seu favor no mercado de transferências. Em seu ranking de força das ligas, a Opta coloca a competição atrás apenas das primeiras divisões dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e da Itália, à frente da França e de outras ligas em crescimento, como a Liga MX do México, além das demais ligas de “desenvolvimento” da Europa, como as da Noruega, da Dinamarca e dos Países Baixos. O bom coeficiente da Suécia na Uefa também significa que muitas jogadoras ganham bastante experiência em competições europeias quando chegam aos principais clubes.

    É claramente uma ótima liga para jogadoras de todas as nacionalidades se desenvolverem e darem o próximo passo, especialmente porque o mercado de transferências mostra que as maiores ligas e os maiores clubes do futebol acompanham de perto o que acontece na Suécia.

    Nystrom é uma das jogadoras que seguiram o caminho já conhecido até a WSL passando pela Damallsvenskan, onde disputou uma temporada pelo Umea e quatro pelo Hammarby antes de assinar com o West Ham. “Em comparação com a liga finlandesa, sinto que a liga sueca é muito maior e mais profissional”, disse à GOAL. “Além disso, os times podem disputar a Champions League e a Europa Cup, então é claro que atraem mais espectadores quando jogam nas competições europeias.”

    Isso faz a GOAL lembrar de algo que Therese Sjogran, hoje diretora esportiva do Manchester City, disse em uma entrevista anterior, quando trabalhava no FC Rosengard. “Ainda temos um ambiente que pode tornar as jogadoras melhores e, a longo prazo, levá-las a um clube maior”, afirmou em 2021, em declarações que continuam válidas hoje. “Isso vem de muito tempo. O conhecimento, eu diria, é de certa forma a nossa base. Acho que nunca perderemos nossa posição nesse aspecto; só perderemos financeiramente.”

  • Diferenciais competitivos

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    O Kristianstads está confiante de que Evelyne Viens, autora do primeiro gol do Paris FC em um confronto recente da Champions League contra o Barcelona, continua sendo uma embaixadora entusiasmada do clube.

    Há também o que cada clube tem a oferecer a uma nova jogadora. Strom, por exemplo, está confiante de que a cultura do Kristianstads, a forma como o clube cuida das jogadoras e o “ótimo contato” que mantém com aquelas que saíram fazem com que suas ex-jogadoras sejam excelentes embaixadoras caso uma possível contratação busque informações sobre o KDFF.

    “Vendemos Evelyne [Viens] para a Roma. Se alguém perguntasse a ela: ‘Tenho uma proposta para ir ao Kristianstads. O que você acha?’, tenho 100% de certeza de que ela diria: ‘Vá’”, afirma Strom. “As jogadoras se sentem bem aqui e, se você se sente bem, acho que será uma jogadora melhor.”

    Cada clube também pode mostrar o talento que ajudou a desenvolver ao longo dos anos quando uma jogadora avalia se aquele é o lugar certo para dar o próximo passo. “Vendemos muitas jogadoras e mostramos que temos uma boa plataforma”, diz Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do Hacken. “Eu diria que esse é um dos nossos maiores trunfos quando falamos de recrutamento. Elas veem o que fizemos. Para nós, o importante é continuar fazendo isso.”

  • Mais desafios a enfrentar

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    O Rosengard conquistou 14 títulos suecos, mas enfrentou novos desafios nos últimos anos. Na temporada passada, terminou uma posição e dois pontos acima da zona de rebaixamento.

    No entanto, os clubes da Damallsvenskan enfrentam muitos outros desafios nesse cenário. Para começar, é preciso dizer que casos como o de Schroder, que foi para o Real Madrid por uma quantia de sete dígitos, são raros. Os valores das transferências costumam ser bem menores, o que significa que uma única venda não passa, de repente, a financiar diversas áreas. Esses valores estão aumentando, porém, e, mesmo quando não são tão altos, são “muito importantes”, nas palavras de Strom, especialmente para um clube independente como o Kristianstads.

    Todo clube quer ter uma estrutura forte nas categorias de base, capaz de preencher as lacunas deixadas por quem sai. Há vários bons exemplos na Damallsvenskan: 80% dos adolescentes que disputarão a liga em 2026 foram formados nos próprios clubes. Mas criar essa estrutura não é fácil nem rápido, assim como mantê-la em desenvolvimento constante, sobretudo diante dos recursos financeiros necessários.

    Erling Nilsson, que está há quase 20 anos no FC Rosengard, clube que conquistou 14 títulos suecos, aponta a “grande dificuldade” de encontrar treinadores para essas equipes de base. “Precisamos de treinadores melhores e precisamos pagar salários a eles para que possam passar muito tempo com os jovens jogadores”, diz à GOAL. “Mas de onde vamos tirar o dinheiro? Essa é uma questão importante.” Ele observa que há empregos financeiramente mais atraentes para os possíveis candidatos.

    Há também o fato de que muitos jovens talentos estão deixando a Damallsvenskan bem mais cedo do que em anos anteriores, especialmente porque clubes de elite como Barcelona, Lyon e Chelsea passaram a buscar essas grandes promessas em idades mais jovens e a acompanhar por conta própria as etapas seguintes de seu desenvolvimento. “Antes, elas passavam pelo Rosengard aos 17 ou 18 anos, como Rytting Kaneryd. Agora, vão direto para o Lyon ou direto para o Barcelona, sem fazer essa parada”, observa Nilsson.

  • Prós e contras

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    O Kristianstads é um dos seis clubes independentes da Damallsvenskan, mas também é um dos poucos que não operam no prejuízo.

    Há também os desafios enfrentados pelos clubes independentes da Damallsvenskan, que atualmente são seis em uma liga de 14 equipes.

    Para o Rosengard, em particular, há o surgimento de uma nova potência na região de Malmo, onde o clube está sediado: o Malmo FF. O clube masculino mais vitorioso da Suécia votou pela retomada de sua equipe feminina em 2019 e, após cinco acessos em cinco anos, agora está na primeira divisão.

    “Por que uma garota de 14 ou 15 anos escolheria vir para o Rosengard se pode jogar no Malmo FF? Em um clube famoso?”, pergunta Nilsson, apesar de trabalhar em um clube que ajudou a desenvolver Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir e muitas outras jogadoras. “Esse é um grande desafio para nós: descobrir por que elas deveriam vir para cá.”

    É uma questão sobre a qual todos os clubes independentes refletem, especialmente à medida que as equipes femininas ligadas a clubes masculinos começam a dominar as primeiras posições da tabela. “É bom ter tanto clubes com equipes masculinas e femininas quanto clubes que se concentram apenas no futebol feminino, mas é claro que é mais fácil para os que têm as duas equipes, porque podem trocar experiências e também têm segurança financeira”, admite Lundstrom. O Hacken, cuja equipe masculina tem disputado competições europeias regularmente nos últimos anos, é um bom exemplo disso.

    “Você tem os recursos que tem e precisa fazer o melhor possível com eles. Acho que somos bons nisso”, afirma Strom. O Kristianstads é um ótimo exemplo de clube independente que prospera. De fato, o KDFF é um dos únicos clubes da Damallsvenskan que fecha as contas sem prejuízo ou registra lucro. “Precisamos de uma estratégia diferente da dos clubes que têm grandes equipes masculinas por trás.”

  • Nova realidade

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    A Suécia talvez não tenha mais representantes frequentes nas finais da Champions League feminina, mas Hacken e Hammarby disputaram a primeira final da Copa Europa feminina em 2026.

    O cenário é muito diferente daquele do futebol feminino sueco há 12 anos. Na época, um clube da Damallsvenskan disputou pela última vez uma final da Champions League Feminina, depois de representantes da liga terem participado de seis das sete primeiras finais, entre 2002 e 2008. Naquela ocasião, o Tyreso perdeu por 4 a 3 para o Wolfsburg em uma partida que se tornou um clássico instantâneo. Marta, Christen Press e Vero Boquete estavam entre as estrelas da escalação inicial da equipe sueca.

    Mas, apenas 33 dias depois, o Tyreso declarou falência, e os grandes nomes começaram a deixar a Damallsvenskan de vez. Hoje, a competição não é a principal liga do futebol feminino, mas seus clubes têm, sem dúvida, mais estabilidade financeira, apesar dos novos desafios. A liga também está certamente entre as que melhor formam talentos na modalidade, como mostra a frequência com que os principais clubes e as principais ligas recorrem a esse mercado.

    E, embora chegar a finais da Champions League talvez seja agora um sonho distante, grandes resultados na Europa não precisam ser. Hacken e Hammarby disputaram a final da edição inaugural da UEFA Women's Europa Cup neste ano, vencida pelo Hacken, que também conquistou vitórias de destaque sobre Arsenal e Real Madrid recentemente.

    O fato de todas as integrantes da seleção feminina da Suécia terem passado um período significativo de suas carreiras na Damallsvenskan também diz muito. Como resume Bjorn, uma das figuras de destaque da equipe que ocupa o oitavo lugar no ranking da Fifa: “Alguma coisa está sendo feita direito na Suécia.”