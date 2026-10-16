É difícil culpar Christian Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do atual campeão sueco Hacken, por imaginar como seria o time principal do clube se tivesse mantido todas as jogadoras que vendeu nos últimos anos.

Com uma dupla de ataque formada por Felicia Schroder, do Real Madrid, e Stina Blackstenius, do Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, do Lyon, criando jogadas por uma das pontas, outra estrela do Real Madrid, Filippa Angeldahl, no meio-campo ao lado de Julia Zigiotti Olme, do Manchester United, e a goleira Livia Peng, do Chelsea, protegida por defensoras como Emma Koivisto, do Milan, e Anna Sandberg, outra jogadora que hoje está no Manchester United, seria uma escalação e tanto.

Mas a Damallsvenskan, da Suécia, já não é a melhor liga de futebol feminino do mundo, posição que podia reivindicar há 20 anos, quando Marta estava entre suas maiores estrelas. Seu lugar no mercado mudou. Hoje, os talentos em ascensão na Suécia são alvos cobiçados por clubes maiores de ligas mais fortes, e não apenas os do Hacken.

A Women's Super League contrata mais jogadoras da Damallsvenskan do que de qualquer outra liga: desde o verão de 2022, levou nada menos que 60 jogadoras da Suécia para a Inglaterra. Entre elas estão Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg e Kyra Cooney-Cross, do Arsenal; Nathalie Bjorn, do Chelsea; a defensora Rebecca Knaak, do Manchester City; e a dupla do Tottenham formada por Olivia Holdt e Cathinka Tandberg.

Mas não é só a WSL que se interessou pela liga. O relatório mais recente da FIFA sobre transferências mostrou que nenhuma liga recebeu mais dinheiro na janela do verão de 2026 do que a Damallsvenskan, que arrecadou impressionantes US$ 4,2 milhões (£ 3,2 milhões) com apenas 30 transferências. A WSL ficou em segundo lugar nessa lista, mas seus US$ 3,97 milhões (£ 3 milhões) vieram de 95 negociações.

Ainda assim, apesar de perder tantas jogadoras de destaque com tanta frequência, muitas vezes no meio da temporada, tantos clubes suecos conseguem se recuperar, preencher bem as enormes lacunas deixadas por elas e seguir em busca de seus objetivos apesar dos contratempos. Como conseguem fazer isso?