É difícil culpar Christian Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do Hacken, campeão sueco, por imaginar como seria o time principal do clube se tivesse mantido todas as jogadoras que vendeu nos últimos anos.

Com uma dupla de ataque formada por Felicia Schroder, do Real Madrid, e Stina Blackstenius, do Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, do Lyon, criando jogadas por uma das pontas, outra estrela do Real Madrid, Filippa Angeldahl, no meio-campo ao lado de Julia Zigiotti Olme, do Manchester United, e Livia Peng, goleira do Chelsea, protegida por defensoras como Emma Koivisto, do Milan, e Anna Sandberg, outra jogadora que agora está no Manchester United, seria um time e tanto.

Mas a Damallsvenskan, da Suécia, já não é a melhor liga de futebol feminino do mundo, posto que podia reivindicar há 20 anos, quando Marta estava entre suas maiores estrelas. Seu lugar na hierarquia mudou. Agora, os talentos em ascensão na Suécia são alvos cobiçados por clubes maiores de ligas maiores, e não apenas os do Hacken.

A Women’s Super League contrata mais jogadoras da Damallsvenskan do que de qualquer outra liga: desde o verão de 2022, nada menos que 60 atletas se transferiram da Suécia para a Inglaterra. Entre elas estão Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg e Kyra Cooney-Cross, do Arsenal; Nathalie Bjorn, do Chelsea; Rebecca Knaak, defensora do Manchester City; e a dupla Olivia Holdt e Cathinka Tandberg, do Tottenham.

Mas não é só a WSL que se interessa pela liga. FIFA, em seu relatório mais recente sobre transferências, mostrou que nenhuma liga recebeu mais dinheiro na janela de verão de 2026 do que a Damallsvenskan, que arrecadou impressionantes US$ 4,2 milhões (£ 3,2 milhões) com apenas 30 transferências. A WSL ficou em segundo lugar nessa lista, mas seus US$ 3,97 milhões (£ 3 milhões) vieram de 95 negociações.

Ainda assim, apesar de perder tantas jogadoras de destaque com tanta frequência, muitas vezes no meio da temporada, muitos clubes suecos conseguem se recuperar, preencher as enormes lacunas deixadas por elas e seguir no caminho para alcançar seus objetivos, apesar dos contratempos. Como conseguem fazer isso?