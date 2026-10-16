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Sweden transfers 1:1Getty/GOAL

“Sempre sabemos que vamos perder jogadoras”: como a Damallsvenskan, da Suécia, lida com a condição de mercado mais procurado para transferências à WSL e a outros destinos

Antes considerada a melhor liga do futebol feminino, a primeira divisão sueca agora vê suas melhores jogadoras serem contratadas regularmente por outros clubes no mercado de transferências, muitas vezes no meio da temporada.

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • É difícil culpar Christian Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do Hacken, campeão sueco, por imaginar como seria o time principal do clube se tivesse mantido todas as jogadoras que vendeu nos últimos anos.

    Com uma dupla de ataque formada por Felicia Schroder, do Real Madrid, e Stina Blackstenius, do Arsenal, Johanna Rytting Kaneryd, do Lyon, criando jogadas por uma das pontas, outra estrela do Real Madrid, Filippa Angeldahl, no meio-campo ao lado de Julia Zigiotti Olme, do Manchester United, e Livia Peng, goleira do Chelsea, protegida por defensoras como Emma Koivisto, do Milan, e Anna Sandberg, outra jogadora que agora está no Manchester United, seria um time e tanto.

    Mas a Damallsvenskan, da Suécia, já não é a melhor liga de futebol feminino do mundo, posto que podia reivindicar há 20 anos, quando Marta estava entre suas maiores estrelas. Seu lugar na hierarquia mudou. Agora, os talentos em ascensão na Suécia são alvos cobiçados por clubes maiores de ligas maiores, e não apenas os do Hacken.

    A Women’s Super League contrata mais jogadoras da Damallsvenskan do que de qualquer outra liga: desde o verão de 2022, nada menos que 60 atletas se transferiram da Suécia para a Inglaterra. Entre elas estão Blackstenius, Frida Maanum, Smilla Holmberg e Kyra Cooney-Cross, do Arsenal; Nathalie Bjorn, do Chelsea; Rebecca Knaak, defensora do Manchester City; e a dupla Olivia Holdt e Cathinka Tandberg, do Tottenham.

    Mas não é só a WSL que se interessa pela liga. FIFA, em seu relatório mais recente sobre transferências, mostrou que nenhuma liga recebeu mais dinheiro na janela de verão de 2026 do que a Damallsvenskan, que arrecadou impressionantes US$ 4,2 milhões (£ 3,2 milhões) com apenas 30 transferências. A WSL ficou em segundo lugar nessa lista, mas seus US$ 3,97 milhões (£ 3 milhões) vieram de 95 negociações.

    Ainda assim, apesar de perder tantas jogadoras de destaque com tanta frequência, muitas vezes no meio da temporada, muitos clubes suecos conseguem se recuperar, preencher as enormes lacunas deixadas por elas e seguir no caminho para alcançar seus objetivos, apesar dos contratempos. Como conseguem fazer isso?

  • Sem ilusões

    Beata Olsson Liverpool Women 2026-27
    Getty Images

    O Kristianstads não conseguiu manter Beata Olsson por sequer seis meses: o Liverpool agiu para contratá-la depois que ela marcou nove gols em 15 jogos da Damallsvenskan em 2025.

    “Isso parece fácil demais?”, pergunta Lovisa Strom, rindo. Integrante do grupo esportivo do Kristianstads DFF, que atua no lugar de um diretor esportivo exclusivo, ela acaba de explicar à GOAL como um dos clubes independentes da Damallsvenskan consegue lidar com o desafio de perder jogadoras importantes no mercado de transferências. Entre as que passaram pelo condado da Escânia nos últimos anos estão Jutta Rantala e Eveliina Summanen, presenças frequentes na WSL, Sveindis Jonsdottir, estrela do Angel City, e Beata Olsson, atacante do Liverpool. Ainda assim, o KDFF terminou entre os seis primeiros em oito das últimas nove temporadas.

    Na resposta de Strom está talvez a principal razão pela qual os clubes suecos, de modo geral, lidam tão bem com seu lugar na hierarquia do futebol: eles têm plena consciência da posição que ocupam.

    “Sabemos disso”, responde ela ao ser questionada sobre o risco de perder seus principais talentos. “Sabemos que algumas pessoas virão para cá e ficarão para sempre. Temos jogadoras que estão aqui há mais de 10 anos. Teremos jogadoras que realmente querem estar aqui e jogadoras que querem se desenvolver aqui. Também temos jogadoras que querem vir para cá, se desenvolver e ir para outro lugar, e não há problema nisso. Sempre levamos em conta que vamos perder jogadoras.”

  • Não se preparar é se preparar para fracassar.

    Hacken Women 2026
    Getty Images

    O Hacken perdeu várias jogadoras importantes em 2026, mas ainda assim conquistou a Copa Europa em maio e segue na liderança da Damallsvenskan, com apenas alguns jogos pela frente.

    Quando um clube entende isso, consegue se planejar. É o caso do Hacken, que atualmente lidera a Damallsvenskan apesar de ter perdido três jogadoras importantes na janela de janeiro, durante a pausa entre temporadas da liga, e outras duas na janela de verão, no meio da campanha de 2026.

    “Precisamos estar sempre, eu diria, duas janelas à frente”, afirma Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do clube, à GOAL. Isso significa que, nas últimas semanas, a comissão avaliou quais jogadoras poderia contratar na janela de transferências do próximo verão, em janeiro de 2028 ou até daqui a dois anos.

    “É assim que trabalhamos, montando elencos alternativos e pensando em como tudo pode ser no futuro, porque sempre sabemos que vamos perder jogadoras”, explica.

    Há outros fatores a considerar. É importante encontrar no elenco a combinação certa de jogadoras experientes, jovens talentos e atletas das categorias de base, além de contar com jogadoras que ainda precisam evoluir, mas que possam se tornar substitutas dentro do próprio clube para futuras saídas. Isso também ajuda a reduzir a rotatividade no elenco.

    O Hammarby é outro clube que perde regularmente suas melhores jogadoras e, ainda assim, consegue permanecer perto do topo da Damallsvenskan. Eva Nystrom, capitã da Finlândia que passou quatro anos no clube, acredita que um dos principais motivos é a estrutura sólida criada pelo Hammarby, que reduz o impacto das saídas individuais.

    “Nós sempre conversávamos e trabalhávamos muito com a equipe, então não importava tanto quem jogava nas diferentes posições, porque tínhamos nossos princípios e nosso DNA. Todas sabiam o que fazer”, explicou.

    Em essência, independentemente de como uma equipe se prepara para as saídas, o fundamental é o planejamento como um todo. É isso que ajuda um clube a se recuperar.

  • Gestão de contratos e relacionamento com jogadores

    Felicia Schroder Real Madrid Women 2026-27
    Getty Images

    O Real Madrid pagou um valor próximo ao recorde mundial para contratar Schroder do Hacken no verão, apenas um ano depois de ela ter assinado um novo contrato de longa duração na Suécia.

    Esse planejamento é facilitado de várias maneiras, entre elas os contratos. No passado, os clubes talvez não conseguissem fechar contratos longos com jogadoras, mas o crescimento do futebol feminino tornou isso mais comum. Assim, os clubes podem receber valores de transferência consideráveis.

    Uma boa relação com as jogadoras facilita a negociação desses contratos. Schroder, que deixou o Hacken para se juntar ao Real Madrid no verão, é um excelente exemplo. A atacante de muitos gols despertava o interesse de clubes de toda a Europa quando, de forma um tanto surpreendente, assinou um novo contrato de longa duração em junho de 2025, válido até 2029. Isso fez com que, um ano depois, o Real Madrid tivesse de pagar um valor próximo ao recorde mundial por sua contratação.

    “Acho importante que o clube construa uma relação com as jogadoras para que possamos fazê-las entender o quanto isso é importante para o clube”, diz Lundstrom. “A ideia não é mantê-las aqui por quatro anos. Isso também precisa ser explicado. A ideia é vendê-las.”

    Strom concorda. “Sempre temos essa conversa aberta”, diz ela. “Se uma jogadora assina um contrato de três anos, mas adoraria ir para um time inglês caso surgisse uma proposta, dizemos: ‘Tudo bem, estamos totalmente abertos a isso’.” Strom, porém, ressalta: “Mas isso não significa que, se um time inglês aparecer, vamos simplesmente dizer: ‘Tudo bem, tchau, pode ir’. Se desenvolvemos uma jogadora, alguém precisa pagar por isso.”

  • Muito apelo

    Eva Nystrom West Ham Women 2025-26
    Getty Images

    A capitã da Finlândia, Eva Nystrom, é uma das dezenas de jogadoras que conseguiram uma transferência para a Inglaterra após se destacarem na Damallsvenskan, da Suécia.

    Para repor essas jogadoras, a Damallsvenskan ainda tem muitos atrativos no mercado de transferências. Em seu ranking de força das ligas, a Opta coloca a competição abaixo apenas das primeiras divisões dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha e da Itália, à frente da França e de outras competições em crescimento, como a Liga MX, do México, além das demais ligas europeias voltadas ao desenvolvimento de jogadoras, como as da Noruega, da Dinamarca e dos Países Baixos. O bom coeficiente da Suécia na UEFA também significa que muitas jogadoras ganham bastante experiência em competições europeias ao chegar aos principais clubes.

    É claramente uma ótima liga para jogadoras de todas as nacionalidades se desenvolverem e darem o próximo passo, especialmente porque o mercado de transferências mostra que as maiores ligas e os maiores clubes do futebol acompanham de perto o que acontece na Suécia.

    Nystrom é uma das jogadoras que seguiram o caminho já conhecido até a WSL pela Damallsvenskan, onde passou uma temporada no Umea e quatro no Hammarby antes de assinar com o West Ham. “Em comparação com a liga finlandesa, sinto que a liga sueca é muito maior e mais profissional”, disse à GOAL. “Além disso, os times podem disputar a Champions League e a Europa Cup. Então, é claro que atraem mais espectadores quando jogam em competições europeias.”

    Isso faz a GOAL lembrar de algo que Therese Sjogran, hoje diretora esportiva do Manchester City, disse em uma entrevista anterior, quando trabalhava no FC Rosengard. “Ainda temos um ambiente capaz de tornar as jogadoras melhores e, no longo prazo, ajudá-las a chegar a um clube maior”, afirmou em 2021, embora suas palavras continuem válidas hoje. “Isso vem de muito tempo. Eu diria que o conhecimento é, de certa forma, a nossa base. Acho que nunca perderemos nossa posição nesse aspecto; só perderemos no financeiro.”

  • Diferenciais de venda exclusivos

    Evelyne Viens Martina Fernandez Paris FC Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    O Kristianstads está confiante de que Evelyne Viens, autora do primeiro gol do Paris FC em um confronto recente da Champions League com o Barcelona, continua sendo uma entusiasmada embaixadora do clube.

    Há também o que cada clube, especificamente, tem a oferecer a uma nova jogadora. Strom, por exemplo, acredita que a cultura do Kristianstads, a forma como o clube cuida das jogadoras e o “ótimo contato” que mantém com aquelas que saíram fazem com que suas ex-jogadoras sejam excelentes embaixadoras, caso uma possível contratação procure saber mais sobre o KDFF.

    “Vendemos Evelyne [Viens] para a Roma. Se alguém perguntasse a ela: ‘Certo, recebi uma proposta para ir ao Kristianstads. O que você acha?’, tenho 100% de certeza de que ela diria: ‘Vá’”, afirma Strom. “As jogadoras se sentem bem aqui e, se você se sente bem, acho que se torna uma jogadora de futebol melhor.”

    Quando uma jogadora avalia se um clube é o lugar certo para dar o próximo passo, ele também pode mostrar os talentos que ajudou a desenvolver ao longo dos anos. “Vendemos muitas jogadoras e mostramos que oferecemos uma boa plataforma”, diz Lundstrom, responsável pelo futebol feminino do Hacken. “Eu diria que essa é uma das nossas maiores vantagens quando falamos de contratações. Elas veem o que fizemos. Para nós, o importante é continuar fazendo isso.”

  • Mais desafios a enfrentar

    Anni Hartikainen Rosengard Women 2025
    Getty Images

    O Rosengard conquistou 14 títulos suecos, mas enfrentou novos desafios nos últimos anos. Na temporada passada, terminou uma posição e dois pontos acima da zona de rebaixamento.

    No entanto, os clubes da Damallsvenskan enfrentam muitos outros desafios nesse contexto. Para começar, é preciso dizer que casos como o de Schroder, que foi para o Real Madrid por uma quantia de sete dígitos, são raros. Os valores das transferências costumam ser muito menores, o que significa que uma única venda não passa, de repente, a financiar diversas áreas. Esses valores estão crescendo, porém, e, mesmo quando não são tão altos, são “muito importantes”, nas palavras de Strom, especialmente para um clube independente como o Kristianstads.

    Todo clube quer uma estrutura de base sólida, capaz de preencher as lacunas deixadas por quem sai. Há vários bons exemplos na Damallsvenskan: 80% dos talentos adolescentes que atuarão na liga em 2026 foram formados nos próprios clubes. Mas não é fácil nem rápido criar essa estrutura, tampouco desenvolvê-la de forma consistente, especialmente diante dos recursos financeiros necessários.

    Erling Nilsson, que está há quase 20 anos no FC Rosengard, clube com 14 títulos suecos, aponta a “grande dificuldade” de encontrar profissionais para comandar essas equipes de base. “Precisamos de profissionais melhores e precisamos pagar salários para que possam passar muito tempo com os jovens jogadores”, diz à GOAL. “Mas de onde vamos tirar o dinheiro? Essa é uma questão importante.” Ele observa que há empregos financeiramente mais atraentes para possíveis candidatos.

    Há também o fato de que muitos jovens talentos estão deixando a Damallsvenskan muito mais cedo do que em anos anteriores, sobretudo porque clubes de elite como Barcelona, Lyon e Chelsea passaram a buscar essas promessas mais cedo e a assumir eles próprios as etapas seguintes de seu desenvolvimento. “Antes, elas passavam pelo Rosengard aos 17 ou 18 anos, como Rytting Kaneryd. Agora, vão direto para o Lyon ou para o Barcelona, sem fazer essa parada”, aponta Nilsson.

  • Prós e contras

    Kristianstads Women 2026
    Ania Jaworska

    O Kristianstads é um dos seis clubes independentes da Damallsvenskan, mas também está entre os poucos que não operam no prejuízo.

    Há também os desafios enfrentados pelos clubes independentes da Damallsvenskan, que atualmente são seis entre os 14 participantes da liga.

    No caso específico do Rosengard, surgiu uma nova força na região de Malmo, onde o clube está sediado: o Malmo FF. O clube masculino mais vitorioso da Suécia votou pela reativação de uma equipe feminina em 2019 e, após cinco acessos em cinco anos, agora está na primeira divisão.

    “Por que uma menina de 14 ou 15 anos escolheria vir para o Rosengard quando pode jogar no Malmo FF? Em um clube famoso?”, pergunta Nilsson, apesar de trabalhar para um clube que ajudou a desenvolver Rytting Kaneryd, Bjorn, Zecira Musovic, Glodis Viggosdottir e muitas outras. “Esse é um grande desafio para nós: descobrir por que elas deveriam vir para cá.”

    É uma questão sobre a qual todos os clubes independentes refletem, especialmente agora que as equipes femininas ligadas a clubes masculinos começam a dominar as primeiras posições da tabela. “É bom ter tanto clubes com equipes masculinas e femininas quanto clubes que se dedicam apenas ao futebol feminino, mas é claro que é mais fácil para os que têm as duas equipes, porque podem trocar experiências e também têm segurança financeira”, admite Lundstrom. O Hacken, que nos últimos anos tem participado regularmente de competições europeias no futebol masculino, é um bom exemplo disso.

    “Você tem os recursos que tem e precisa fazer o melhor com eles. Acho que somos bons nisso”, diz Strom. O Kristianstads é um ótimo exemplo de clube independente que prospera. De fato, o KDFF é um dos poucos clubes da Damallsvenskan que alcançam o equilíbrio financeiro ou têm lucro. “Precisamos de uma estratégia diferente da dos clubes que têm grandes equipes masculinas por trás.”

  • Nova realidade

    Anna Anvegard Alice Carlsson Hacken Hammarby Women 2026
    Getty Images

    A Suécia pode não estar mais regularmente representada nas finais da Champions League feminina, mas Hacken e Hammarby disputaram a final da primeira edição da Copa Europa feminina, em 2026.

    O cenário é muito diferente daquele do futebol feminino sueco 12 anos atrás, quando um clube da Damallsvenskan disputou pela última vez uma final da Champions League Feminina. Clubes da liga haviam participado de seis das sete primeiras finais, entre 2002 e 2008. Naquela ocasião, o Tyreso perdeu por 4 a 3 para o Wolfsburg em um jogo memorável. Marta, Christen Press e Vero Boquete estavam entre as estrelas da escalação titular da equipe sueca.

    Mas, apenas 33 dias depois, o Tyreso declarou falência, e os grandes nomes começaram a deixar a Damallsvenskan de vez. Hoje, a liga não é a principal do futebol feminino, mas seus clubes certamente têm mais estabilidade financeira, mesmo diante de novos desafios. A competição também está, sem dúvida, entre as que melhor desenvolvem talentos na modalidade, como mostra a frequência com que as principais equipes e ligas buscam jogadoras em seu mercado.

    E, embora as finais da Champions League possam agora parecer um sonho distante, grandes resultados na Europa não precisam ser. Hacken e Hammarby disputaram a final da edição inaugural da Copa Europa Feminina da UEFA neste ano, vencida pelo Hacken. O clube também conquistou vitórias de destaque sobre Arsenal e Real Madrid recentemente.

    O fato de todas as integrantes da seleção feminina da Suécia terem passado um período considerável na Damallsvenskan ao longo da carreira também diz muito. Como resume Bjorn, uma das figuras de destaque da equipe, oitava colocada no ranking da Fifa: “Há algo sendo feito da maneira certa na Suécia.”