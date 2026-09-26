Sem dinheiro, o Manchester United pode esquecer a conquista da Premier League até 2028: as dificuldades no mercado de transferências certamente continuarão à medida que os planos para o novo estádio avançam
Na quarta-feira, o Manchester United divulgou seus resultados financeiros de 2025-26, e houve muitos pontos positivos. O clube anunciou receitas recordes de £677,6 milhões (US$ 900 milhões) e um lucro operacional de £22,6 milhões (US$ 30 milhões), números impressionantes considerando que não houve futebol europeu em Old Trafford na temporada passada.
"Estamos satisfeitos por termos garantido receitas recordes", disse o diretor-executivo Omar Berrada. "Isso demonstra a força subjacente do nosso negócio e mostra o impacto direto do trabalho que temos realizado nos últimos dois anos."
Esse trabalho incluiu duas rodadas de demissões que levaram 450 pessoas no clube a perder seus empregos, enquanto Sir Jim Ratcliffe cumpria sua promessa de tomar decisões "impopulares" pelo que considera ser o bem maior. Os custos salariais do United caíram 3,6% para £301 milhões (US$ 399 milhões) sob o comando da INEOS, algo que o clube confirmou ser "principalmente devido a mudanças na composição do elenco principal masculino, combinado com economias associadas aos programas de redução de quadro implementados ao longo dos dois exercícios fiscais anteriores".
Após o prejuízo de £113,2 milhões (US$ 150 milhões) registrado em 2023-24, o novo regime de propriedade estabilizou a situação, com Berrada afirmando que os resultados mais recentes "comprovam a popularidade duradoura e a força comercial do Manchester United". Há, porém, uma grande ressalva, como ele acrescentou: "Embora estejamos na trajetória certa, continuaremos a adotar uma abordagem disciplinada para garantir que nossas finanças permaneçam sustentáveis."
A dívida total do United continua acima de £1 bilhão, e o clube comprometeu £63,5 milhões (US$ 84 milhões) para o terreno do novo estádio da equipe, com capacidade para 100 mil pessoas. Isso praticamente elimina a possibilidade de qualquer investimento significativo em reforços no futuro próximo. Se os planos de longo prazo da INEOS forem se concretizar, mais sofrimento em campo está garantido, porque o elenco atual não passará pela grande reformulação de que precisa.
Sem chance para Carrick
O United ainda registrou um prejuízo anual pelo sétimo ano consecutivo, desta vez de £43 milhões ($57 milhões), um aumento de £10 milhões em relação aos 12 meses anteriores, e sua dívida líquida subiu de £471,9 milhões ($624 milhões) para £577,6 milhões ($724 milhões) após o refinanciamento de vários empréstimos. O clube também teve de pagar £8,5 milhões ao demitido técnico Ruben Amorim, e £148 milhões ($196 milhões) foram investidos em três novos jogadores: Carlos Baleba, Andrey Santos e Youri Tielemans.
Ainda assim, esse foi um gasto conservador em transferências. Enzo Maresca recebeu um orçamento de £458 milhões ($606 milhões) no Manchester City, e o United também foi superado com folga por Tottenham, Chelsea, Liverpool e Arsenal, campeão da Premier League. Até o recém-promovido Ipswich Town investiu mais dinheiro em novos reforços.
Michael Carrick foi brilhante ao conduzir o Manchester United ao terceiro lugar depois de substituir Amorim, mas não recebeu as ferramentas para dar o próximo passo. De fato, o United voltou a ficar bem atrás de seus rivais após um início ruim na nova temporada, ocupando o 12º lugar depois de vencer apenas um dos cinco primeiros jogos da liga.
O elenco não tem a força em profundidade necessária para competir em várias competições, algo comprovado ainda mais pela surpreendente eliminação na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa para o Brighton. É difícil ver o United terminar novamente no top 5, quanto mais conquistar um troféu, e Carrick não tem nenhuma chance de uma longa permanência no cargo enquanto o clube mantiver uma abordagem "disciplinada" no mercado de transferências.
Objetivo irrealista
Em entrevista ao fanzine do clube United We Stand em junho do ano passado, Berrada reiterou o objetivo da INEOS de trazer o troféu da Premier League de volta a Old Trafford a tempo do 150º aniversário do clube, em 2028. "Acabamos de terminar em 15º e isso parece uma tarefa impossível. Mas por que não mirar isso? Por que não fazer tudo o que estiver ao nosso alcance? Eu acredito firmemente que podemos conseguir", disse ele.
"Temos duas ou três janelas de verão para montar um time que comece a competir para vencer a Premier League. Ninguém está dizendo que não queremos vencê-la até lá. Estamos estabelecendo uma meta com um prazo específico para ir em busca dela."
Essa tarefa agora parece ainda mais impossível do que parecia naquele momento. O United fechou acordos por Matheus Cunha, Bryan Mbeumo e Benjamin Sesko para reforçar o ataque naquele verão, e trouxe o goleiro belga Senne Lammens para substituir o desastroso Andre Onana, o que foi um ótimo começo, mas a reconstrução prometida por Berrada desde então estagnou.
O plano para a janela de transferências mais recente foi apresentado como uma reformulação do meio-campo, mas Tielemans não tem o mesmo jogo completo de Casemiro, que deixou o clube recentemente, e Andrey Santos foi contratado para cobrir a ausência do lesionado Manuel Ugarte. Embora Baleba acrescente energia e força física vitais ao meio-campo, é perfeitamente possível argumentar que o setor agora está mais fraco.
O United também sofreu 50 gols na última temporada, então não surpreende que sua defesa instável esteja voltando a sofrer gols depois de ter sido completamente negligenciada. O Manchester City já está 10 pontos à frente do rival na liderança da Premier League, o que significa que qualquer esperança de título nesta temporada já morreu, e é improvável que a campanha de 2027-28 seja muito melhor sem uma chegada em massa de novos rostos. Ao estabelecer metas irreais, a INEOS apenas afastou ainda mais uma torcida profundamente frustrada.
“Freio de mão” dos Glazer
O United acredita que sua situação financeira estará bem melhor nesta época do ano que vem, após projetar receitas para 2026-27 entre £ 740 milhões (US$ 982 milhões) e £ 760 milhões (US$ 1 bilhão). Essa confiança vem do novo acordo de patrocínio de £ 20 milhões (US$ 26 milhões) para o uniforme de treino com a Betway, da parceria oficial na manga com a SumUp e das receitas geradas pela participação na Champions League.
“Haverá bônus substanciais pagos pelos patrocinadores porque o Manchester United está participando da Champions League nesta temporada”, disse o especialista em finanças do futebol Kieran Maguire à Sky Sports. “Isso significa, no mínimo, mais quatro partidas em Old Trafford. E também diferentes públicos, diferentes perfis de torcedores estarão assistindo ao futebol no meio de semana em comparação com o futebol de fim de semana. Então, eu espero, e o clube espera, uma recuperação no lado comercial por causa do sucesso em conseguir a vaga na Europa.”
No entanto, Maguire não espera um retorno rápido aos dias de glória, porque a estrutura de dívida da família Glazer como proprietária majoritária continua drenando as contas em Old Trafford. Ele acrescentou no podcast Price of Football : “Há quase £ 70 milhões em custos com juros [ao longo do último ano]. O United foi afetado pela questão da variação cambial, mas ao longo do período da propriedade dos Glazer, agora temos custos totais com juros acima de £ 1 bilhão.
“Isso é £ 1 bilhão que poderia ter ido para a ciência do esporte, poderia ter ido para o orçamento de transferências, poderia ter ido para melhores instalações para os torcedores. O nível da dívida aumentou. Eles admitiram isso. Eu sei que eles reestruturaram a dívida, mas com taxas de juros mais altas. Então isso vai ser um freio adicional para o Manchester United. E isso significa que há uma pressão extra no lado futebolístico do clube em termos de entregar resultados.”
"Pior cenário"
Berrada também confirmou que a "outra principal área de foco" do United é o desenvolvimento do 'Wembley do Norte', que deve ser construído a 320 metros de onde Old Trafford está atualmente situado. No entanto, o clube ainda não revelou como financiará o projeto, que faz parte do plano mais amplo de regeneração de Trafford Wharfside, em Manchester, e Maguire não está convencido de sua viabilidade.
"Parte da razão para o aumento da dívida se deve a questões técnicas envolvendo taxas de câmbio, mas os Glazers causaram isso a si mesmos com a decisão de tomar empréstimos dos Estados Unidos", disse ele à Sky Sports. "A dívida bruta é de £ 689 milhões. Além disso, temos dívida de transferências, e isso provavelmente estará na faixa de £ 350 milhões a £ 400 milhões. Portanto, temos £ 1 bilhão em dívida do futebol e dívida tradicional.
"Como, então, o clube vai conseguir financiar um novo estádio, que algumas pessoas estão dizendo que pode custar mais £ 2 bilhões? De onde vai vir esse dinheiro?"
Maguire continuou em seu podcast: "O clube nunca vai gerar dinheiro suficiente para conseguir pagar a dívida, a menos que produza dezenas e dezenas de jovens jogadores da mesma forma que o Chelsea faz e, até certo ponto, o City faz por meio de sua academia. Não vai conseguir isso com Old Trafford em si. E, claro, a dívida vai subir cada vez mais com o novo estádio.
"Depois que a aprovação for dada, é aí que se chega ao pior cenário. Você está tomando dinheiro emprestado para pagar a construção, então tem esses custos de juros, e não está obtendo o benefício de ter o estádio maior. Portanto, não há nenhum aspecto positivo quando se trata de receitas, e há os aspectos negativos quando se trata de custos."
É preciso um planejamento melhor
Isso não significa necessariamente que o United tenha de manter sua atividade no mercado de transferências ao mínimo até a inauguração do novo estádio, porém, com o clube trabalhando para que ele esteja operacional a tempo da Copa do Mundo Feminina de 2035.
"Nos casos de Arsenal e Spurs, isso de fato levou a uma redução do investimento no lado esportivo. Pode ser, no entanto, que os proprietários consigam isolar o financiamento e que os custos com juros só entrem em vigor quando o novo estádio abrir", disse Maguire à Sky Sports. "E, se for esse o caso, eles podem conseguir manter os níveis que serão esperados pela enorme torcida do Manchester United e por todas as pessoas que acompanham o clube de perto."
Mesmo que esse acabe sendo o caso, a alta cúpula da INEOS terá de ser muito mais proativa em vendas de jogadores ao atravessar esse período. Mais chegadas poderiam ter sido autorizadas se o United tivesse levantado dinheiro ao se desfazer de nomes como Joshua Zirkzee e Mason Mount, enquanto o salário de £325.000 por semana de Marcus Rashford continua sendo um peso para o clube.
Se livrar cedo dos jogadores excedentes e mirar atletas com potencial de primeira linha será essencial nas próximas janelas. Não pode haver espaço para passageiros, nem para outras contratações caras como Santos, que não correspondeu no Chelsea e provavelmente acabará sendo apenas uma opção de elenco em Old Trafford. Manter o nível atual de recrutamento não será nem de perto suficiente; é necessário um planejamento meticuloso para maximizar recursos limitados.
Clima tóxico
O United também terá dificuldade para segurar seus melhores e mais promissores jogadores caso a irregularidade continue. O prodígio de 15 anos JJ Gabriel está perto de sair porque sua família e seus representantes acreditam que o United ficou muito para trás em relação aos clubes de elite, com Real Madrid e Barcelona de olho.
Enquanto isso, o capitão do clube, Bruno Fernandes, ficará sem contrato no próximo verão, e sua perda seria ainda maior do que a de Gabriel. Fernandes tem sido o único raio de luz em um dos períodos mais sombrios da história do United, carregando o time nas costas com sua criatividade inesgotável e sua produção impressionante no terço final.
Sem um roteiro adequado para um sucesso concreto, por que o meia português deveria continuar? Fernandes recusou uma oferta lucrativa da Arábia Saudita no verão passado, mas precisa de novas garantias de que o United pode corresponder às suas ambições.
"Meu objetivo sempre foi vencer as maiores competições, e a Premier League faz parte disso. E eu ainda tenho esse sonho em mim e espero realizá-lo", disse ele à ESPN, em abril.
Infelizmente para Fernandes e para os torcedores do United em geral, esses sonhos parecem mais distantes do que nunca. Construir um novo estádio luxuoso não vai resolver todos os problemas. Pelo contrário, isso pode se tornar um peso enorme, e não apenas do ponto de vista financeiro; se o nível do futebol não estiver à altura do entorno de classe mundial, o ambiente ficará tóxico. Basta perguntar ao Tottenham.
Claro, tem sido assim em Old Trafford desde que Sir Alex Ferguson se aposentou. A menos que um novo investidor extremamente rico apareça com uma oferta absurda para comprar a parte tanto dos Glazers quanto da INEOS, nenhum dos quais foi demovido pelos protestos frequentes dos torcedores, o United provavelmente continuará em um ciclo de fracassos. Depois de tantos anos de má gestão em todos os níveis, não há motivo para acreditar que uma empolgante nova era esteja logo ali na esquina.