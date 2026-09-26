Na quarta-feira, o Manchester United divulgou seus resultados financeiros de 2025-26, e houve muitos pontos positivos. O clube anunciou receitas recordes de £677,6 milhões (US$ 900 milhões) e um lucro operacional de £22,6 milhões (US$ 30 milhões), números impressionantes considerando que não houve futebol europeu em Old Trafford na temporada passada.

"Estamos satisfeitos por termos garantido receitas recordes", disse o diretor-executivo Omar Berrada. "Isso demonstra a força subjacente do nosso negócio e mostra o impacto direto do trabalho que temos realizado nos últimos dois anos."

Esse trabalho incluiu duas rodadas de demissões que levaram 450 pessoas no clube a perder seus empregos, enquanto Sir Jim Ratcliffe cumpria sua promessa de tomar decisões "impopulares" pelo que considera ser o bem maior. Os custos salariais do United caíram 3,6% para £301 milhões (US$ 399 milhões) sob o comando da INEOS, algo que o clube confirmou ser "principalmente devido a mudanças na composição do elenco principal masculino, combinado com economias associadas aos programas de redução de quadro implementados ao longo dos dois exercícios fiscais anteriores".

Após o prejuízo de £113,2 milhões (US$ 150 milhões) registrado em 2023-24, o novo regime de propriedade estabilizou a situação, com Berrada afirmando que os resultados mais recentes "comprovam a popularidade duradoura e a força comercial do Manchester United". Há, porém, uma grande ressalva, como ele acrescentou: "Embora estejamos na trajetória certa, continuaremos a adotar uma abordagem disciplinada para garantir que nossas finanças permaneçam sustentáveis."

A dívida total do United continua acima de £1 bilhão, e o clube comprometeu £63,5 milhões (US$ 84 milhões) para o terreno do novo estádio da equipe, com capacidade para 100 mil pessoas. Isso praticamente elimina a possibilidade de qualquer investimento significativo em reforços no futuro próximo. Se os planos de longo prazo da INEOS forem se concretizar, mais sofrimento em campo está garantido, porque o elenco atual não passará pela grande reformulação de que precisa.