Quando a Inglaterra viajou à Suíça no verão de 2025 para defender o título da Eurocopa, Sarina Wiegman certamente não tinha falta de opções para a posição de centroavante. Alessia Russo, a camisa 9 titular da Inglaterra, chegou ao torneio após a melhor temporada de sua carreira por clubes até então, com pelo menos dez gols e dez assistências na campanha do título da Champions League pelo Arsenal.

Aggie Beever-Jones despontava como sua reserva. A jovem do Chelsea vinha de sua melhor temporada pelo clube, que conquistou a tríplice coroa nacional sem perder um jogo. Ela atuou por mais minutos do que nunca e manteve uma boa média de gols, chegando a marcar seu primeiro pela Inglaterra pouco antes da Eurocopa.

Havia também Michelle Agyemang. A jovem do Arsenal foi convocada para a Inglaterra apenas três meses antes do início da Eurocopa, mas impressionou a todos, inclusive Wiegman, ao marcar 41 segundos depois de entrar em campo em sua estreia. Ela seria incluída no elenco como uma aposta surpreendente.

As três tiveram sua importância na conquista da Eurocopa pela Inglaterra naquele verão e marcaram gols na Suíça, em um mês que terminou com a vitória da Inglaterra sobre a Espanha nos pênaltis para ficar com o título. Apenas 15 meses depois, porém, e com a Copa do Mundo Feminina a somente oito meses de distância, Wiegman passou de uma situação em que tinha opções de sobra no ataque para outra em que pode estar preocupada com sua grande dependência de Russo.