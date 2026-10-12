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Alessia Russo England 1:1Getty/GOAL

Sem Alessia Russo, a Inglaterra fica sem plano B? Seleção feminina corre o risco de depender demais de sua estrela no ataque diante da falta de alternativas para a camisa 9

A atacante do Arsenal tem sido uma jogadora regular e confiável pela seleção há vários anos, mas o que acontece se ela ficar indisponível?

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • Quando a Inglaterra viajou à Suíça no verão de 2025 para defender o título da Eurocopa, Sarina Wiegman certamente não tinha falta de opções para a posição de centroavante. Alessia Russo, a camisa 9 titular da Inglaterra, chegou ao torneio após a melhor temporada de sua carreira por clubes até então, com pelo menos dez gols e dez assistências na campanha do título da Champions League pelo Arsenal.

    Aggie Beever-Jones despontava como sua reserva. A jovem do Chelsea vinha de sua melhor temporada pelo clube, que conquistou a tríplice coroa nacional sem perder um jogo. Ela atuou por mais minutos do que nunca e manteve uma boa média de gols, chegando a marcar seu primeiro pela Inglaterra pouco antes da Eurocopa.

    Havia também Michelle Agyemang. A jovem do Arsenal foi convocada para a Inglaterra apenas três meses antes do início da Eurocopa, mas impressionou a todos, inclusive Wiegman, ao marcar 41 segundos depois de entrar em campo em sua estreia. Ela seria incluída no elenco como uma aposta surpreendente.

    As três tiveram sua importância na conquista da Eurocopa pela Inglaterra naquele verão e marcaram gols na Suíça, em um mês que terminou com a vitória da Inglaterra sobre a Espanha nos pênaltis para ficar com o título. Apenas 15 meses depois, porém, e com a Copa do Mundo Feminina a somente oito meses de distância, Wiegman passou de uma situação em que tinha opções de sobra no ataque para outra em que pode estar preocupada com sua grande dependência de Russo.

  • Falta de opções

    Michelle Agyemang England Women 2025
    Getty Images

    Agyemang parecia ter se firmado como reserva de Russo, mas acabou sofrendo uma lesão devastadora no joelho, da qual ainda se recupera.

    Russo foi a única atacante de ofício convocada pela Inglaterra para a partida deste mês contra a Grécia pelas eliminatórias da Copa do Mundo, em parte porque Beever-Jones vive um período difícil desde a Eurocopa do ano passado. Ela começou a temporada 2025-26 em ótima fase, mas seu rendimento logo caiu, e algumas lesões persistentes complicaram ainda mais a situação. A jogadora de 23 anos não marca em uma partida oficial desde a final da Copa da Liga, em março.

    Agyemang passou por dificuldades ainda maiores. A jogadora de 20 anos rompeu o ligamento cruzado anterior durante a primeira concentração da Inglaterra após a Eurocopa e não joga desde então. Seu retorno também não parece iminente e, quando acontecer, ela precisará de tempo para recuperar a condição física.

    Wiegman também não dispõe de muitas outras opções. Issy Goodwin parecia ter se colocado na disputa pela próxima vaga após uma boa primeira temporada na Women’s Super League pelo London City Lionesses, no ano passado. No entanto, a jogadora de 23 anos tem tido poucos minutos em campo nesta temporada, embora tenha marcado duas vezes em suas duas partidas pela liga.

    Além de Goodwin, há veteranas experientes como Beth England e Nikita Parris, que Wiegman já convocou após longos períodos fora da seleção, mas as opções praticamente se resumem a isso.

  • Adaptando-se, mas sem prosperar

    Beth Mead England Women 2025
    Getty Images

    Beth Mead é uma das jogadoras que podem se adaptar para suprir a falta de uma centroavante, mas essa é uma entre várias soluções provisórias que não satisfaz plenamente.

    É claro que há outras opções no elenco que podem se adaptar para jogar como centroavante. Jogadoras como Beth Mead, Lauren Hemp e Lauren James já desempenharam essa função por seus clubes, pela seleção ou por ambos.

    Marcar gols também não tem sido um grande problema. Apenas Espanha e Alemanha marcaram mais na primeira divisão das eliminatórias da Uefa para a Copa do Mundo no início deste ano. Sete jogadoras diferentes participaram dos 13 gols da Inglaterra em seis partidas.

    Mas a falta que Russo faz à Inglaterra ficou evidente depois que ela foi substituída, quando restavam apenas 17 minutos para o fim da vitória de sexta-feira sobre a Grécia. Mesmo sem essa referência no ataque, a Inglaterra continuou a levar perigo, mas perdeu força na organização do time e não conseguiu ampliar a vantagem de 3 a 0, que Russo havia ajudado a construir com um gol e uma assistência. Em vez disso, a Grécia descontou com Kallisti Brouksair, algo que deve ter frustrado muito Wiegman.

  • Oportunidade perdida

    Sarina Wiegman 2026
    Getty Images

    Wiegman teria amistosos para fazer testes agora se a Inglaterra não tivesse sofrido uma derrota pesada para a Espanha em junho, resultado que a obrigou a disputar a repescagem da Copa do Mundo.

    Em um cenário ideal, Wiegman teria tido a oportunidade, nas duas últimas pausas para jogos de seleções do ano, de fazer testes no ataque e avaliar alternativas para o caso de Russo, por qualquer motivo, não estar disponível. Seu histórico impressionante de poucas lesões é prova de seu profissionalismo em todos os aspectos, mas a Inglaterra não deve tomar como certa a disponibilidade da jogadora de 27 anos. Afinal, tudo pode acontecer no futebol.

    No entanto, o fato de a Inglaterra não ter garantido a classificação direta para a Copa do Mundo do ano que vem, devido a uma goleada por 4 a 0 sofrida diante da Espanha em junho, em uma partida na qual a Inglaterra precisava de apenas um ponto, significa que a seleção tem esses jogos das eliminatórias no calendário, em vez dos amistosos úteis que seleções como Espanha, Dinamarca, França e Alemanha podem disputar.

  • As oportunidades estão se esgotando

    England Women Training Session
    Getty Images Sport

    Russo tem sido excelente pela Inglaterra desde que conquistou a posição de centroavante titular, mas isso não significa que a seleção inglesa não deva ter um plano B no ataque.

    Ainda pode haver oportunidades. Se a Inglaterra marcar dois gols logo no início do jogo de volta contra a Grécia, na terça-feira, Wiegman poderá fazer mudanças que a ajudem a conhecer melhor suas outras opções.

    A Liga das Nações ocupará a Inglaterra nas três primeiras pausas para jogos internacionais de 2027, o que significa que a única janela para amistosos será pouco antes da Copa do Mundo. Mas talvez o sorteio seja favorável e dê à seleção inglesa alguns jogos em que possa fazer experiências.

    Afinal, Wiegman parece precisar ver como sua equipe se sai sem Russo. Ela pode analisar como James tem sido utilizada com eficiência como falsa 9 no Chelsea? O que esperaria especificamente de Mead nessa função? Poderia convocar outra jogadora, como Goodwin, apenas para ver o que ela pode oferecer? Ou é só uma questão de esperar a volta de Beever-Jones e Agyemang e, então, decidir o que fazer?

    O fato de Russo ser insubstituível nessa equipe diz muito sobre suas qualidades. Depois de um início de temporada lento, ela marcou três gols nos últimos três jogos, uma boa notícia para ela, para a Inglaterra e para o Arsenal.

    Mas é sempre importante ter um plano B e, neste momento, não está claro qual seria o da Inglaterra, caso precise dele.