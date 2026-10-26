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Seleção feminina dos EUA no exterior: Emily Fox ajuda o Arsenal a encerrar sequência sem vitórias, Phallon Tullis-Joyce se destaca no clássico de Manchester, enquanto Naomi Girma e Sam Coffey ficam de fora

Alyssa Thompson, Emily Fox e Phallon Tullis-Joyce atuaram no fim de semana, enquanto Naomi Girma, Lily Yohannes e Sam Coffey não entraram em campo.

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  • Com as eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 a um mês de distância, Emma Hayes acompanhará de perto o desempenho e as condições físicas de suas jogadoras nos clubes. O fim de semana trouxe um cenário misto para as atletas da seleção feminina dos Estados Unidos que atuam na Europa.

    Alyssa Thompson, Emily Fox e Phallon Tullis-Joyce entraram em campo por seus clubes, enquanto Naomi Girma, Sam Coffey e Lily Yohannes não jogaram.

    Thompson disputou 45 minutos na vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, enquanto Fox ajudou o Arsenal a vencer o Tottenham por 2 a 1. Tullis-Joyce, por sua vez, foi exigida no empate do Manchester United por 1 a 1 com o líder do campeonato, Manchester City.

    Com a definição da convocação se aproximando, Hayes buscará atuações consistentes de quem está jogando e um quadro mais claro sobre a disponibilidade de quem ficou de fora. Os prazos para o retorno de Girma e Coffey seguem incertos, enquanto a ausência de Yohannes levanta dúvidas, já que não havia sinais de problemas físicos antes do fim de semana.

    GOAL analisa o desempenho das jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos que atuam no exterior…

  • Alyssa Thompson faz bons 45 minutos em campo

    Alyssa Thompson Chelsea 2025-26 WSL
    Getty

    Alyssa Thompson jogou 45 minutos na vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Crystal Palace.

    Thompson criou problemas pelo lado esquerdo contra o Crystal Palace, abrindo espaços na linha defensiva e ajudando o Chelsea a pressionar desde o início. Sua participação terminou no intervalo, quando o Chelsea perdia por 1 a 0 após sofrer um gol nos primeiros 20 minutos. O time marcou seus três gols no segundo tempo e completou a virada.

    Para Thompson, o próximo passo é somar mais gols à ameaça que já oferece no ataque, tanto pelo Chelsea quanto pela seleção feminina dos Estados Unidos. Sua velocidade continua a causar problemas às defesas, mas marcar com mais regularidade daria ao Chelsea outra arma na disputa com o Manchester City pela liderança da tabela.

  • Tullis-Joyce se destaca em importante empate com o Manchester City

    Phallon Tullis-Joyce Man Utd HIC
    Getty/GOAL

    Phallon Tullis-Joyce manteve sua equipe na disputa em um confronto difícil contra o líder da WSL, o Manchester City.

    Tullis-Joyce teve uma atuação segura no empate por 1 a 1 do Manchester United com o Manchester City, líder do campeonato, no clássico de domingo.

    A goleira foi exigida logo no início e defendeu com tranquilidade uma finalização de Lauren Hemp no canto próximo, em uma abertura movimentada. Ela manteve a segurança durante os períodos de pressão do City, até ser superada por Khadija “Bunny” Shaw aos 66 minutos, quando as visitantes abriram o placar. O United reagiu com o gol de empate de Elisabeth Terland aos 89 minutos.

    Para Tullis-Joyce, a boa atuação contra um adversário de ponta fortalece sua posição na seleção feminina dos Estados Unidos. Manter esse nível será fundamental na disputa para se tornar a goleira titular de Emma Hayes.

  • Lesões por toda parte

    Naomi Girma, Chelsea
    Getty

    Naomi Girma não foi relacionada como opção no banco de reservas durante o empate do Chelsea por 1 a 1 com o Crystal Palace.

    Com a aproximação das eliminatórias da Copa do Mundo, a condição física de Sam Coffey e Naomi Girma continua sendo uma preocupação para Emma Hayes. As duas ficaram de fora de compromissos recentes de suas seleções, o que põe em foco a recuperação de ambas e as opções disponíveis na ausência delas.

    Coffey teve impacto imediato após chegar ao Manchester City, vinda do Portland Thorns, em janeiro, e jogou regularmente durante a campanha do título da WSL conquistado pelo clube. Problemas físicos, porém, interromperam esse ritmo. O City confirmou que ela passou por uma pequena cirurgia no joelho no início deste ano. Depois, sofreu uma lesão não especificada na vitória do clube por 4 a 2 sobre o Arsenal, em 4 de outubro. O problema a obrigou a se retirar dos amistosos de outubro da seleção dos Estados Unidos contra a Espanha.

    Girma também teve sua trajetória interrompida desde que chegou ao Chelsea, vinda do San Diego Wave, em 2025. A zagueira perdeu o início desta temporada da WSL antes de uma contusão sofrida em um treino deixá-la fora da última janela de jogos de seleções.

    Peça fundamental da defesa da seleção dos Estados Unidos, Girma daria um reforço importante a Hayes se voltasse antes das eliminatórias. Para o Chelsea, uma sequência de partidas lhe daria a chance de ganhar a regularidade dificultada pelos problemas recorrentes.

    A situação de Yohannes é menos clara. Ela não jogou na vitória do OL Lyonnes por 5 a 0 sobre o Marseille, mas o motivo de sua ausência permanece incerto. Sem confirmação, há poucos motivos para tratar sua ausência como mais uma preocupação com lesão.

    Uma das meio-campistas mais promissoras da seleção dos Estados Unidos, Yohannes tem muito a ganhar com tempo de jogo regular no clube enquanto continua a se desenvolver. Hayes espera que as três jogadoras estejam disponíveis e em ritmo de jogo quando as atenções voltarem às eliminatórias.

  • Fox faz o que sabe fazer

    Emily Fox Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    Emily Fox jogou 71 minutos na vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Tottenham.

    Emily Fox ajudou o Arsenal a conquistar uma vitória por 2 a 1 sobre o Tottenham no clássico do norte de Londres, disputado no sábado. O resultado, muito necessário para a equipe, encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer na WSL.

    Escalada em sua posição habitual na lateral direita, Fox deu solidez à defesa e apoiou os ataques do Arsenal pelo lado do campo. A equipe saiu atrás após um gol de Cathinka Tandberg no início da partida, antes de Georgia Stanway empatar. Alessia Russo completou a virada com um pênalti no segundo tempo, enquanto Fox foi substituída aos 71 minutos.

    Fox segue como uma das opções defensivas mais consolidadas de Hayes para as eliminatórias da Copa do Mundo. Sua experiência internacional e os minutos que acumula regularmente contra adversários fortes pelo Arsenal a colocam em boa posição para manter seu lugar entre as titulares da seleção feminina dos Estados Unidos.