Com as eliminatórias para a Copa do Mundo Feminina de 2027 a um mês de distância, Emma Hayes acompanhará de perto o desempenho e as condições físicas de suas jogadoras nos clubes. O fim de semana trouxe um cenário misto para as atletas da seleção feminina dos Estados Unidos que atuam na Europa.

Alyssa Thompson, Emily Fox e Phallon Tullis-Joyce entraram em campo por seus clubes, enquanto Naomi Girma, Sam Coffey e Lily Yohannes não jogaram.

Thompson disputou 45 minutos na vitória do Chelsea por 3 a 1 sobre o Crystal Palace, enquanto Fox ajudou o Arsenal a vencer o Tottenham por 2 a 1. Tullis-Joyce, por sua vez, foi exigida no empate do Manchester United por 1 a 1 com o líder do campeonato, Manchester City.

Com a definição da convocação se aproximando, Hayes buscará atuações consistentes de quem está jogando e um quadro mais claro sobre a disponibilidade de quem ficou de fora. Os prazos para o retorno de Girma e Coffey seguem incertos, enquanto a ausência de Yohannes levanta dúvidas, já que não havia sinais de problemas físicos antes do fim de semana.

GOAL analisa o desempenho das jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos que atuam no exterior…