Dominic Calvert-Lewin cresceu com um pôster de Muhammad Ali na parede. A frase impressa nele não era uma das declarações mais presunçosas do boxeador. Nem sequer era particularmente relevante para uma criança. Ainda assim, Calvert-Lewin a leu tantas vezes que, tantos anos depois, ainda sabe recitá-la de cor.

Agora, talvez mais do que nunca, ele tem pensado nessa lembrança.

“Um homem que vê o mundo aos 50 anos da mesma forma que o via aos 20”, dizia o pôster, “desperdiçou 30 anos de sua vida.”

Calvert-Lewin já não tem 20 anos. Para ser justo, ainda não tem 50, mas seu aniversário de 30 anos se aproxima rapidamente. Já se passaram 21 anos desde que ele entrou nas categorias de base do Sheffield United, dando início, na prática, à sua trajetória como jogador de futebol. Faz dez anos que se transferiu para o Everton e seis desde sua primeira partida pela seleção da Inglaterra. Há três anos, tornou-se pai. Até sua transferência para o Leeds, ocorrida há menos de um ano e meio, parece distante. A vida muda, e muda depressa. Especialmente para Calvert-Lewin.

Em meio a todas essas mudanças, aos bons momentos e às lições aprendidas nos períodos difíceis, Calvert-Lewin continuou marcando gols. Nesta temporada, ele joga seu melhor futebol desde que despontou no Everton, entre 2019 e 2021. Com 18 gols, é o inglês que mais marcou na Premier League desde que chegou a Elland Road no outono passado.

Qual é, então, o grande segredo? Por que os gols estão saindo agora com mais frequência do que há alguns anos? O que mudou?

Bem, Calvert-Lewin mudou. E mudou para melhor.

“Acho que há, sem dúvida, força nisso”, diz ele à GOAL. “E saber que agora entendo quem sou me dá força. Sei o que posso fazer. Sei quem sou e o que tenho a oferecer. Acho que isso me dá muita confiança quando entro em campo… Fico um pouco mais tranquilo nos momentos de adversidade ou dificuldade. Isso vem da base que tenho em casa. Acredito que ela seja meu principal ponto de apoio, e eu não tinha isso aos 21 anos.

“Agora tenho, e isso me dá confiança para sair e encarar o mundo.”

Essa parte dele, claro, não mudou. Calvert-Lewin encara o mundo desde que estreou pelo Sheffield United, há 11 anos. Enfrenta os desafios da Premier League durante a maior parte da carreira. A vida, claro, também lhe impôs dificuldades: lesões, contratempos, narrativas, jejuns de gols. Tudo isso parece distante agora, mas Calvert-Lewin sabe que não está. Se há algo que aprendeu na vida, é que não se pode acomodar demais nem nos bons nem nos maus momentos.

“A vida passa por fases”, diz ele. “Às vezes as coisas vão bem, e às vezes há momentos difíceis.

“Mas, neste momento”, acrescenta com um sorriso, “a vida está boa.”

Este é um olhar sobre a vida de Calvert-Lewin, como ela está mudando e, mais importante, como ela o mudou.