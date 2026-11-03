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“Sei quem sou”: como a paternidade e um recomeço no Leeds ajudaram o atacante da Inglaterra Dominic Calvert-Lewin a reencontrar a alegria

Em entrevista exclusiva à GOAL, Dominic Calvert-Lewin fala sobre sua retomada no Leeds, as lesões que o colocaram à prova e como a paternidade mudou sua visão da vida.

Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Dominic Calvert-Lewin cresceu com um pôster de Muhammad Ali na parede. A frase impressa nele não era uma das declarações mais presunçosas do boxeador. Nem sequer era particularmente relevante para uma criança. Ainda assim, Calvert-Lewin a leu tantas vezes que, tantos anos depois, ainda sabe recitá-la de cor.

    Agora, talvez mais do que nunca, ele tem pensado nessa lembrança.

    “Um homem que vê o mundo aos 50 anos da mesma forma que o via aos 20”, dizia o pôster, “desperdiçou 30 anos de sua vida.”

    Calvert-Lewin já não tem 20 anos. Para ser justo, ainda não tem 50, mas seu aniversário de 30 anos se aproxima rapidamente. Já se passaram 21 anos desde que ele entrou nas categorias de base do Sheffield United, dando início, na prática, à sua trajetória como jogador de futebol. Faz dez anos que se transferiu para o Everton e seis desde sua primeira partida pela seleção da Inglaterra. Há três anos, tornou-se pai.  Até sua transferência para o Leeds, ocorrida há menos de um ano e meio, parece distante. A vida muda, e muda depressa. Especialmente para Calvert-Lewin.

    Em meio a todas essas mudanças, aos bons momentos e às lições aprendidas nos períodos difíceis, Calvert-Lewin continuou marcando gols. Nesta temporada, ele joga seu melhor futebol desde que despontou no Everton, entre 2019 e 2021. Com 18 gols, é o inglês que mais marcou na Premier League desde que chegou a Elland Road no outono passado.

    Qual é, então, o grande segredo? Por que os gols estão saindo agora com mais frequência do que há alguns anos? O que mudou?

    Bem, Calvert-Lewin mudou. E mudou para melhor.

    “Acho que há, sem dúvida, força nisso”, diz ele à GOAL. “E saber que agora entendo quem sou me dá força. Sei o que posso fazer. Sei quem sou e o que tenho a oferecer. Acho que isso me dá muita confiança quando entro em campo… Fico um pouco mais tranquilo nos momentos de adversidade ou dificuldade. Isso vem da base que tenho em casa. Acredito que ela seja meu principal ponto de apoio, e eu não tinha isso aos 21 anos. 

    “Agora tenho, e isso me dá confiança para  sair e encarar o mundo.”

    Essa parte dele, claro, não mudou. Calvert-Lewin encara o mundo desde que estreou pelo Sheffield United, há 11 anos. Enfrenta os desafios da Premier League durante a maior parte da carreira. A vida, claro, também lhe impôs dificuldades: lesões, contratempos, narrativas, jejuns de gols. Tudo isso parece distante agora, mas Calvert-Lewin sabe que não está. Se há algo que aprendeu na vida, é que não se pode acomodar demais nem nos bons nem nos maus momentos.

    “A vida passa por fases”, diz ele. “Às vezes as coisas vão bem, e às vezes há momentos difíceis.

    “Mas, neste momento”, acrescenta com um sorriso, “a vida está boa.”

    Este é um olhar sobre a vida de Calvert-Lewin, como ela está mudando e, mais importante, como ela o mudou.

  • “As pessoas já sabem como eu sou”

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    Sportimage

    Depois de vários anos de incerteza, o atacante voltou a marcar gols no mais alto nível.

    No futebol, é fácil esquecer que a trajetória nunca é realmente linear. As coisas nem sempre melhoram, e os jogadores também não. Muitas vezes, os futebolistas atingem o auge cedo e passam o resto da vida tentando voltar a ele. Quanto mais essa busca se prolonga, mais difícil fica alcançar aquele nível novamente.

    Por algum tempo, havia motivos para questionar se Calvert-Lewin conseguiria voltar ao auge.

    Entre 2019 e 2021, ele marcou 36 gols pelo Everton, incluindo 29 na Premier League. Tinha apenas 22 anos quando aquela fase começou. A seleção inglesa o convocou; ele disputou a Eurocopa, e tudo corria bem. Era o começo de algo especial.

    Até deixar de ser. As lesões se acumularam, os gols rarearam e começaram a surgir narrativas sobre ele. A que mais doeu foi a de “propenso a lesões”. Problemas no músculo posterior da coxa lhe deram dores de cabeça em 2022-23. Também o fizeram perder 100 dias durante a temporada 24-25. Um dedo do pé quebrado, uma fratura no osso da bochecha, diversos problemas no joelho e no tornozelo: tempo demais perdido. Tantos períodos longe dos gramados permitiram que o rótulo de “propenso a lesões” deixasse de ser apenas uma narrativa e se aproximasse da realidade.

    Calvert-Lewin admite que, por um tempo, queria desesperadamente responder a tudo isso. Agora que respondeu, curiosamente, já não acha que valha a pena falar sobre o assunto.

    “Acho que o mais óbvio é que, quando você sofre algumas lesões, logo recebe um rótulo, e é muito difícil se livrar dele. É difícil até para você mesmo deixar isso para trás. Não há palavras capazes de mudar essa percepção. A única coisa que pode mudá-la é jogar semana após semana, treinar todos os dias e mostrar regularidade e resistência física. Com o tempo, essa narrativa vai perdendo força, mas, como descobri, é difícil se livrar dela. Acho que as pessoas agora sabem quem eu sou. 

    “Acho que provavelmente havia algumas narrativas a meu respeito antes de eu chegar ao Leeds”, acrescenta. “E acho que consegui derrubá-las. Minha intenção era acabar com essas narrativas jogando bem e fazendo meu trabalho em campo, e acredito que consegui fazer isso até certo ponto.”

    Não há grande segredo para se livrar de rótulos, mas existe um caminho simples: a regularidade. Foi isso que o atacante de 29 anos encontrou no Leeds. Sua chegada ao clube foi, em muitos aspectos, o ponto de partida. Deixar o Everton em 2025 foi uma decisão importante, especialmente por sua ligação com o clube. A mudança ocorreu também em um período de transformações fora de campo, enquanto ele se adaptava à paternidade e à vida de casado. Era hora, disse ele, de começar uma nova jornada.

    O Leeds e Daniel Farke estão felizes por ele ter tomado essa decisão. Desde a chegada do atacante, apenas quatro jogadores da Premier League têm uma média de gols por jogo superior à de Calvert-Lewin. Nos últimos 15 meses, ele marcou 20 gols. Já nas quatro últimas temporadas pelo Everton, que vieram depois da campanha de 21 gols, a melhor de sua carreira, balançou as redes apenas 18 vezes.

    “Nunca deixei de acreditar que acabaria voltando a este ponto: jogar neste nível semana após semana e encontrar essa regularidade”, diz ele. “Sempre acreditei em uma coisa: apesar dos altos e baixos dos últimos anos, eu era capaz de voltar a ser um centroavante que faz gols. 

    “Parece clichê, mas, a cada dia, é preciso acreditar que você pode voltar.”

    Em meio a tudo isso, sua convicção era simples: ele era, é e continuará sendo um goleador. Recentemente, provou isso muitas vezes, o que o levou a refletir sobre os gols e o que eles significam.

  • Alívio e alegria

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    NurPhoto

    Houve um período em que marcar um gol não despertava no atacante a mesma emoção.

    O gol mais importante que Calvert-Lewin já marcou é indiscutível. Com o jogo empatado com o Crystal Palace nos minutos finais, o Everton precisava de um herói. O time lutava contra o rebaixamento e sabia que uma vitória garantiria sua permanência. Foi então que Demarai Gray cobrou uma falta para a área, e Calvert-Lewin voou como o Superman para cabecear a bola para o gol e salvar o clube.

    Foi um dos gols mais emocionantes dos últimos tempos. A torcida foi à loucura, assim como os companheiros de Calvert-Lewin. Mas, naquele momento, o atacante não sentiu empolgação.

    “Foi só alívio”, diz ele. “Nem foi alegria; foi puro, puro alívio.”

    Naquela fase da vida, essa era a sensação mais comum: alívio. Marcar gols não parecia motivo de comemoração; era como soltar o ar. A pressão sobre ele era imensa. Grande parte vinha dele próprio, enquanto lutava desesperadamente para voltar ao seu melhor nível.

    “Houve períodos, provavelmente mais no Everton, em que foi difícil”, diz ele. “Marcar gols parecia mais um alívio do que algo de que eu realmente gostava. A diferença de marcar gols no Leeds agora é que aproveito cada momento. Acho que, por ter passado por fases diferentes na carreira, aprendi a valorizar isso mais.”

    Para Calvert-Lewin, cada retorno após uma lesão trazia a pressão de ter que provar seu valor novamente, o que tornava mais difícil simplesmente aproveitar o futebol. No Leeds, porém, ele diz que redescobriu essa alegria e acredita que isso aparece em sua maneira de jogar.

    Veja, por exemplo, o gol recente contra o Manchester United. Foi um gol de oportunismo e, quando a bola entrou, Calvert-Lewin manteve a calma. Caminhou em direção ao escanteio, deu uma cambalhota para a frente e então extravasou. Gritou de alegria enquanto os companheiros o cercavam.

    “Sempre penso comigo mesmo que espero que isso nunca mude”, diz Calvert-Lewin. “Espero continuar sentindo a mesma coisa, com a mesma vontade e a mesma fome de vencer, enquanto eu puder jogar.”

    Agora, porém, essa vontade e essa fome chegaram a um novo patamar. Há também novos sentimentos envolvidos. É o impacto da paternidade, algo que Calvert-Lewin sente todos os dias.

  • Perspectiva no ‘Football Leeds’

    Leeds United v Brighton & Hove Albion - Premier League
    Getty Images Sport

    A vida de Calvert-Lewin mudou quando sua filha nasceu, há três anos.

    A filha de Calvert-Lewin está com três anos, o que significa que está começando a entender as coisas. 

    “Eu diria que, de uns seis meses para cá, ela começou a perceber que o papai vai jogar futebol todos os dias”, conta ele, com um sorriso de orelha a orelha. “Ela chama isso de ‘Futebol Leeds’. Então, todos os dias, eu vou para o Futebol Leeds.”

    A filha dele também já foi.

    “Ela já assistiu a jogos no estádio”, diz. “Já entrei em campo com ela, e esse era um sonho meu: entrar em campo com minha filha nos braços em uma partida da Premier League. Foi um momento especial, e ela está começando a entender. Ainda não entende em que nível eu jogo futebol, mas sabe que jogo o tempo todo.”

    Bem, não o tempo todo. Quando não é o camisa 9 do Leeds, Calvert-Lewin tem outro papel fundamental: o de pai. Para a filha, os jogos e os resultados não têm tanta importância. Isso tem sido uma das principais influências sobre Calvert-Lewin. É uma das coisas que mais o transformaram.

    O futebol exige certo egoísmo, diz Calvert-Lewin. A paternidade o ajudou a amadurecer e a olhar além de si mesmo.

    “Acho que, quando você se torna pai, ganha uma perspectiva completamente nova: agora existe algo mais importante do que você. Algo mais importante do que tudo aquilo que vinha buscando. Acho que isso traz muita harmonia para a minha vida.”

    Essa harmonia fez dele um homem melhor em campo. E, por mais estranho que pareça, também o tornou um jogador mais completo dentro dele, porque o ajudou a reencontrar seu estado de fluxo.

  • “Tem um pouco mais de qualidade do que as pessoas pensam”

    Leeds United v Crystal Palace - Premier League
    Getty Images Sport

    O atacante tem um jogo mais completo do que muitos reconhecem.

    Por causa da altura e do estilo de jogo, Calvert-Lewin foi naturalmente rotulado como um tipo específico de centroavante: um jogador alto no comando do ataque. A verdade é que ele não gostava muito disso, pelo menos até agora.

    “Quando era mais jovem, eu não gostava muito de ser chamado de ‘centroavante de referência’”, diz ele. “Mas, com o passar dos anos, passei a valorizar esse rótulo que me deram. Vejo isso como algo em que sou excepcionalmente bom. O que é preciso para ser um centroavante de referência? Minhas características se encaixam muito bem nessa função. 

    “Também acredito que posso fazer um pouco mais. Tenho um pouco mais de qualidade do que as pessoas pensam. Posso oferecer mais.”

    Os números mostram isso. Em comparação com os outros atacantes da Premier League, Calvert-Lewin está no 95º percentil em distância percorrida e no 74º percentil em velocidade máxima. Sim, ele lidera a liga em disputas aéreas, mas também tem muito mais mobilidade do que as pessoas lhe atribuem.

    Ainda assim, Calvert-Lewin sabe como as coisas funcionam. Ele é atacante, o que significa que é avaliado pelos gols. Quanto mais marca, mais esses números se destacam e mais reforçam a ideia de que ele é, de fato, um jogador melhor.

    “Existe o estado de fluxo, e certamente me identifico com isso”, diz ele ao ser perguntado sobre sua fase atual. “É quando você deixa de ficar preso aos próprios pensamentos, se conecta mais com o corpo e simplesmente confia que ele sabe o que fazer. Acho que é uma sensação que surge quando você está jogando bem e não pensa demais nas coisas. Tudo acontece naturalmente. 

    “Essa é a grande questão de sempre: como entrar no estado de fluxo com mais frequência para estar sempre nele, independentemente dos resultados? Acho que posso dizer com certeza que estou nesse estado no momento, e que estou assim desde que cheguei ao Leeds e comecei a marcar gols.”

    Os gols fazem a torcida do Leeds se perguntar até onde o time pode chegar. Calvert-Lewin também se pergunta.

  • Sonhos para o futuro

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    NurPhoto

    Após voltar a ser convocado pela Inglaterra, Calvert-Lewin está de olho no que vem pela frente.

    Depois de cinco anos afastado, Calvert-Lewin voltou a defender a Inglaterra em março, entrando no decorrer da partida contra o Uruguai. Ele ficou fora da convocação para a Copa do Mundo, mas recebeu uma nova convocação em setembro e a chance de dar sequência ao seu retorno. Depois de tanto tempo, voltava a representar seu país. Era difícil expressar o quanto aquilo significava para ele.

    “É algo que adoro e em que pensei muito desde que tive a oportunidade de fazer isso, aos 23 anos”, diz ele. “Com o passar do tempo, você percebe mais coisas. Passei a sentir gratidão, mas também a dar ainda mais valor a isso. Desta vez, valorizo ainda mais a oportunidade de representar a Inglaterra.”

    Voltar à seleção continua sendo um objetivo, mas a verdade é que Calvert-Lewin pensa menos nessas coisas do que antes. Houve uma época em que planejava tudo. Agora, o foco está na rotina diária. Os objetivos continuam em segundo plano, mas ele sabe que o caminho até eles não passa por grandes feitos, e sim por uma série de pequenas ações.

    Essa é uma das lições aprendidas por um Dominic Calvert-Lewin mais velho e mais sábio. Na verdade, são muitas.

    “Existe uma diferença entre quem eu era aos 21 anos e quem sou agora, aos 29”, diz ele. “Aos 21,  você acha que já entendeu tudo e que sabe todas as respostas. Aí chega aos 29 e percebe que nunca vai ter todas as respostas. Não adianta tentar entender tudo. Com as experiências e as coisas pelas quais passamos, agora sempre tento enxergar como lições, especialmente os momentos mais difíceis.  O que isso está tentando me ensinar, como homem, na minha carreira ou como pai ou marido? O que posso aprender com isso? 

    “Acho que hoje tenho uma mentalidade diferente da que tinha quando era um pouco mais jovem. Você talvez pense: ‘Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo e o que posso fazer a respeito?’ Agora, estou um pouco mais tranquilo.”

    Enquanto Calvert-Lewin conclui o raciocínio, a porta se abre. No meio da resposta, ele olha para o lado e sorri.

    “Minha filha está entrando pela porta agora”, diz ele. “Ela está me desconcentrando.”

    Ele retoma a concentração e termina a resposta antes de voltar ao seu papel favorito: o de pai.

    “Acho que, hoje em dia, sou exatamente o que vocês veem”, diz ele. “Tudo sobre o que conversamos? Sou assim mesmo, de modo geral. É assim que vivo minha vida.”