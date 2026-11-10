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Poch the right choice to replace Carrick_1-1.jpgGetty/GOAL

Se finalmente contratar Mauricio Pochettino para substituir Michael Carrick, o Manchester United acertará na escolha de um técnico pela primeira vez em anos

O atual técnico da seleção dos Estados Unidos é o favorito para assumir o comando em Old Trafford e justificaria o alto valor do pacote de compensação financeira.

James Westwood
Traduzido por

  • “Se você olhar para os 11 anos que se passaram desde que David Gill e Sir Alex [Ferguson] deixaram seus cargos, houve uma série de técnicos”, disse Sir Jim Ratcliffe em fevereiro de 2024, pouco depois de liderar a aquisição bem-sucedida de uma participação minoritária no Manchester United pela INEOS. “Alguns deles eram muito bons, mas nenhum teve sucesso ou permaneceu por muito tempo. Não dá para culpar todos os técnicos. A única conclusão é que o ambiente em que trabalhavam não funcionava.”

    O United demitiu três técnicos efetivos desde aquela entrevista, e Michael Carrick está prestes a ter o mesmo destino de Ruben Amorim e Erik ten Hag após um início desastroso de campanha em 2026-27. A torcida nunca se voltou contra Carrick; pelo contrário, apoiou o ex-meio-campista até o amargo fim, mas não por ter fé cega em sua capacidade como técnico.

    O ex-técnico do Middlesbrough não estava à altura do desafio, como mostra o fato de o United ocupar atualmente a 18ª posição na Premier League, com uma vitória nos dez primeiros jogos, marca que não se via desde a temporada 1986-87. A defesa desastrosa já sofreu 19 gols, o terceiro pior registro da competição, e a única partida da equipe sem sofrer gols na campanha foi contra o Sabah, estreante na Champions League.

    Portanto, sim, Carrick precisa sair, mas não é o culpado por essa situação lamentável, e é por isso que deixará o clube com sua condição de ídolo intacta. O técnico de 45 anos certamente foi prejudicado pelo ambiente de trabalho: uma janela de transferências de verão decepcionante o impediu de aproveitar o potencial demonstrado pelo terceiro lugar na temporada passada.

    Também é verdade que o United deveria ter contratado um técnico mais experiente para tentar dar o próximo passo. Depois de não acreditar na visão de Amorim para alcançar o sucesso e de dar a Ten Hag uma sobrevida que ele não merecia, oferecer um contrato permanente a Carrick foi outro enorme erro de Ratcliffe e da cúpula da INEOS.

    A próxima escolha precisa ser acertada, caso contrário o Manchester United enfrentará uma ameaça real de rebaixamento. Felizmente para a torcida do United, tudo indica que Mauricio Pochettino substituirá Carrick, o que seria a primeira decisão lógica do clube para o cargo de técnico em muitos anos. É difícil entender, aliás, por que o argentino não chegou a Old Trafford antes, já que foi entrevistado para o cargo em três ocasiões anteriores. Mas, para o United, que busca alguma estabilidade, antes tarde do que nunca.

  • Escolha de destaque

    Mauricio Pochettino USMNT 2026
    Getty Images

    Pochettino não é o único técnico considerado pela diretoria do Manchester United, mas é o mais preparado para promover mudanças imediatas e significativas.

    O United também tem sido fortemente ligado a Eddie Howe e Julian Nagelsmann, ambos disponíveis após deixarem seus cargos no Newcastle e na Alemanha, respectivamente, durante o verão. No início deste mês, foi noticiado que Howe era o “candidato preferido” de Jason Wilcox para suceder Carrick, o que deveria ter acendido imediatamente o sinal de alerta.

    Desde que assumiu o cargo de diretor de futebol, Wilcox demonstrou repetidas vezes que não se pode confiar em seu julgamento. Ele implementou um plano de contratações absurdo, dividido em três níveis, que deixou o Manchester United em situação pior do que nunca. Howe fez um bom trabalho em seus cargos anteriores no Newcastle e no Bournemouth, mas seu estilo de trabalho, mais adequado a equipes consideradas azarões, não combina com uma potência global como o United.

    Nagelsmann, por sua vez, fracassou de forma retumbante com a Alemanha e conquistou apenas um título da Bundesliga, que já era esperado, em seus 19 meses à frente do Bayern de Munique. Sua capacidade de gestão do elenco também foi criticada com frequência, enquanto alguns o acusaram de adotar táticas excessivamente complicadas.

    O United terá de pagar US$ 10 milhões (£ 7,5 milhões) para acionar a cláusula de saída do contrato de Pochettino com a seleção masculina dos Estados Unidos, mas ele não traz nenhum outro problema. O argentino tem a personalidade e o conhecimento necessários para dar um impulso imediato ao vestiário e conduzir um projeto com perspectivas reais de continuidade.

  • O apoio de Ferguson

    Manchester United v Southampton - Premier League
    Getty Images Sport

    As especulações que ligam Pochettino ao Manchester United circulam há quase uma década, alimentadas pela relação dele com o maior técnico da história do clube.

    Pochettino era a primeira opção do United após a demissão de Jose Mourinho, em dezembro de 2018, mas Ole Gunnar Solskjaer acabou ficando com o cargo. Na primavera de 2022, o ex-treinador do Tottenham disputou diretamente a vaga com Ten Hag, e o holandês acabou sendo considerado a melhor opção para uma reconstrução de longo prazo. Dois anos depois, o United voltou a avaliar Pochettino após sua saída do Chelsea, mas, sem explicação aparente, decidiu manter Ten Hag.

    Considerando que Ten Hag foi responsável pelas contratações de jogadores como Antony, Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee e Lisandro Martinez, e que o United nunca teve uma identidade de jogo clara durante seus dois anos e meio no comando, é razoável dizer que o clube estaria hoje em uma situação muito melhor se tivesse escolhido Pochettino.

    O Tottenham, que decepcionava com frequência, tornou-se um candidato real ao título da Premier League sob seu comando, e Pochettino estava a caminho de causar impacto semelhante no Chelsea antes de ter sua passagem pelo clube interrompida de maneira cruel. Ele também levou o Southampton ao oitavo lugar em 2013-14, sua melhor colocação em 11 anos, e deixou uma impressão duradoura em Ferguson antes de sua aposentadoria.

    O United venceu o Southampton por 2 a 1 em janeiro de 2013, 12 dias após a chegada de Pochettino, e Ferguson descreveu o Southampton como "o melhor time que jogou em Old Trafford nesta temporada". Três anos depois, perto do fim da segunda temporada de Pochettino no Tottenham, Ferguson o chamou de "o melhor treinador da Premier League" e disse: "Você nunca o vê perder a calma, e a maneira como seu time joga é prova do trabalho que ele está fazendo."

    Posteriormente, os dois se encontraram para jantar em Londres, quando Louis van Gaal estava prestes a ser demitido em Old Trafford. No fim, o United recorreu a Mourinho para comandar a equipe dali em diante, mas o nome de Pochettino é associado ao clube desde então. "Sempre vou me lembrar de cada detalhe daquelas horas de conversa", recordou Pochettino em seu livro ‘Brave New World’. "Foi a realização de um sonho."

    Segundo relatos, Ferguson apoiou a escolha de Pochettino para o comando do United em 2022, e sua admiração de longa data pelo treinador de 54 anos não diminuiu. Pochettino tampouco se esquivou de sua ligação não oficial com o Manchester United e admitiu sentir que ainda tem algo a realizar na Premier League.

    "O United sempre demonstrou interesse. Mas as condições ideais para assumir o comando do clube nunca chegaram a se concretizar", disse ele à FourFourTwo em maio. "Sempre disse que cheguei muito perto de ganhar a Premier League e a Champions League e que quero tentar novamente. Gostaria de fazer parte de um projeto com a ambição de vencer as duas competições."

  • Desperdiçando seu talento

    Mauricio Pochettino, USMNT
    Getty

    O argentino assinou recentemente um novo contrato com a Federação de Futebol dos Estados Unidos, mas é evidente que, no fundo, ainda é técnico de clube.

    Pochettino fez esses comentários antes da Copa do Mundo de 2026, que não saiu como planejado para os Estados Unidos em casa. Depois de passar com facilidade pela fase de grupos e eliminar a Bósnia e Herzegovina na primeira fase eliminatória, a seleção americana caiu diante da Bélgica com uma humilhante derrota por 4 a 1 nas oitavas de final.

    O nível do futebol apresentado certamente havia melhorado, com os jogadores assimilando a filosofia de pressão alta de Pochettino, mas os Estados Unidos ainda ficaram aquém do esperado quando mais importava. É possível argumentar que Pochettino teve sorte ao receber uma oferta de renovação de contrato após o torneio, já que o elenco tinha talento suficiente para fazer melhor.

    Sem propostas concretas de grandes clubes europeus, Pochettino assinou por mais um ciclo de quatro anos. Mas a oportunidade de voltar ao mais alto nível do futebol de clubes certamente será difícil de recusar, e há muitos relatos de que ele está bastante aberto à possibilidade de assumir o United. Como um treinador jovem e com grandes ambições, Pochettino tem seu talento de certa forma subaproveitado nos Estados Unidos, que ainda estão longe de disputar os principais títulos com as seleções de elite e dificilmente contribuirão para engrandecer seu legado.

    Reerguer o United, por outro lado, seria um marco em sua carreira e poderia colocar Pochettino no mesmo patamar de treinadores de elite como Pep Guardiola e Luis Enrique. Devido à escassez de títulos, Pochettino ainda não chegou perto desse nível, já que as conquistas da Ligue 1 e da Copa da França pelo Paris Saint-Germain não têm tanto peso diante do domínio do clube no futebol francês.

    É obviamente um risco enorme, dado o caos que tomou conta do United na era pós-Ferguson, mas Pochettino tem as qualidades necessárias para ter sucesso em Old Trafford. Sua primeira missão será simplesmente dar consistência e um estilo de jogo próprio à equipe, como fez no Tottenham. Se, a partir daí, receber liberdade para moldar o elenco à sua maneira, tudo será possível. Mas esse é um grande “se”...

  • Contenção necessária

    Jason Wilcox Sir Jim Ratcliffe Manchester United
    Getty

    Wilcox, diretor de futebol do Manchester United, enfraqueceu tanto Amorim quanto Carrick e deve ser obrigado a recuar

    Seria surpreendente se Pochettino assinasse com o Manchester United nos mesmos termos que Carrick e Amorim, que deixaram a palavra final sobre as transferências com Wilcox. Isso não pode acontecer de novo, e Pochettino também precisa de garantias de que o clube não continuará a controlar os gastos com tanto rigor.

    O técnico argentino teve um desentendimento com Daniel Levy, ex-presidente do Tottenham, por causa da postura cautelosa dele nas contratações e pediu que o clube “agisse como um clube grande” para ter alguma chance de conquistar títulos. O Manchester United precisa fazer isso agora se quiser ter alguma chance de voltar a figurar entre os seis primeiros.

    Endividado por causa da família Glazer, o Manchester United trabalha com um orçamento limitado, mas pode levantar recursos adicionais com a venda de jogadores. Marcus Rashford, Mount, Martinez, Ugarte e Zirkzee poderiam, e deveriam, ser colocados à venda em janeiro, já que há tempo demais não contribuem em nada.

    Os recursos disponíveis também precisam ser usados com muito mais cuidado. O Manchester United desperdiçou 50 milhões de libras ao contratar Andrey Santos do Chelsea; a condição física de Carlos Baleba tem sido um problema desde sua transferência de 70 milhões de libras do Brighton, o que revela uma falha na avaliação prévia; e Youri Tielemans, contratado por 35 milhões de libras, parece já ter passado de seu auge aos 29 anos. Todas essas foram contratações de Wilcox, que também contrariou Amorim ao insistir na contratação de Benjamin Sesko, frequentemente lesionado, por 74 milhões de libras em vez de Ollie Watkins no ano passado.

    Wilcox também interferiu na estratégia da equipe quando Amorim estava no clube e precisa perder seu poder ou, melhor ainda, ser afastado completamente. Se Carrick deve ser responsabilizado pela péssima fase do Manchester United, o mesmo vale para o ex-ponta do Leeds, que tinha apenas um ano de experiência como diretor de futebol no Southampton antes de ser levado a Old Trafford pela INEOS.

    Conceder a mesma autonomia irrestrita que Ferguson teve é irrealista no futebol atual, mas Ratcliffe terá de confiar em Pochettino para ser o técnico e o gestor.

  • Restaurando valores

    Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League
    Getty Images Sport

    Histórico de Pochettino no desenvolvimento de jogadores e estilo de jogo ofensivo fazem dele o nome ideal para recuperar os jogadores que vêm decepcionando no Manchester United

    Pochettino superou as expectativas em todos os seus outros trabalhos na Premier League, até mesmo no Chelsea, que levou ao sexto lugar no campeonato e de volta às competições europeias após assumir um elenco que havia terminado a temporada anterior em 12º. Sob seu comando, o Chelsea também chegou à final da Copa da Liga Inglesa e às semifinais da Copa da Inglaterra, enquanto Cole Palmer se transformou em um astro.

    Esse é mais um motivo pelo qual Pochettino é perfeito para o United, cujo histórico recente de desenvolvimento de jovens jogadores tem sido péssimo. Harry Kane, Son Heung-min e Dele Alli formaram um dos trios mais eficientes da Premier League quando Pochettino estava no Tottenham, e ele deu espaço a Luke Shaw, então com 17 anos, no Southampton.

    “Ele é bom em fazer você se sentir bem e em tentar extrair o seu melhor”, disse Palmer à BBC em 2024. Isso também vale para jogadores já consolidados: Mousa Dembele, Christian Eriksen, Conor Gallagher e Marc Cucurella estão entre os que alcançaram um novo patamar sob sua orientação.

    O United pode ter encontrado o mentor ideal para jovens promessas como Kobbie Mainoo, Leny Yoro e Ayden Heaven, além de atacantes cuja produção ofensiva tem oscilado de forma exasperante, como Mateus Cunha e Amad Diallo. Ainda mais importante, Pochettino trará a organização tática de que o time tanto precisa.

    Seus times defendem como uma unidade, com um jogador pressionando quem está com a bola enquanto os demais fecham as linhas de passe. Essa abordagem exige disciplina rigorosa, mas pode ajudar muito a disfarçar as falhas individuais na defesa. Em forte contraste, o paciente sistema de “meia pressão” de Carrick apenas deu aos jogadores uma desculpa para diminuir o ritmo.

    No ataque, Pochettino prefere um esquema fluido no 4-2-3-1 ou no 4-3-3, que depende dos laterais para abrir o campo, enquanto os pontas atuam mais como dois camisas 10. Isso deve ajudar bastante Cunha, Bryan Mbeumo e Patrick Dorgu a se destacarem. Seu objetivo principal é criar superioridade numérica no centro do campo e buscar passes diretos que rompam a defesa, priorizando um estilo agressivo e propositivo em vez da troca de passes metódica.

    No curto prazo, o futebol de alta intensidade é a única maneira de o United voltar a vencer jogos, além de estar alinhado aos valores históricos do clube. Se alguém pode colocar esse grupo em péssima fase nos eixos, é Pochettino. Se tiver liberdade para trabalhar, ele também pode ser o homem que finalmente quebrará o ciclo de fracassos.