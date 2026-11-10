“Se você olhar para os 11 anos que se passaram desde que David Gill e Sir Alex [Ferguson] deixaram seus cargos, houve uma série de técnicos”, disse Sir Jim Ratcliffe em fevereiro de 2024, pouco depois de liderar a aquisição bem-sucedida de uma participação minoritária no Manchester United pela INEOS. “Alguns deles eram muito bons, mas nenhum teve sucesso ou permaneceu por muito tempo. Não dá para culpar todos os técnicos. A única conclusão é que o ambiente em que trabalhavam não funcionava.”

O United demitiu três técnicos efetivos desde aquela entrevista, e Michael Carrick está prestes a ter o mesmo destino de Ruben Amorim e Erik ten Hag após um início desastroso de campanha em 2026-27. A torcida nunca se voltou contra Carrick; pelo contrário, apoiou o ex-meio-campista até o amargo fim, mas não por ter fé cega em sua capacidade como técnico.

O ex-técnico do Middlesbrough não estava à altura do desafio, como mostra o fato de o United ocupar atualmente a 18ª posição na Premier League, com uma vitória nos dez primeiros jogos, marca que não se via desde a temporada 1986-87. A defesa desastrosa já sofreu 19 gols, o terceiro pior registro da competição, e a única partida da equipe sem sofrer gols na campanha foi contra o Sabah, estreante na Champions League.

Portanto, sim, Carrick precisa sair, mas não é o culpado por essa situação lamentável, e é por isso que deixará o clube com sua condição de ídolo intacta. O técnico de 45 anos certamente foi prejudicado pelo ambiente de trabalho: uma janela de transferências de verão decepcionante o impediu de aproveitar o potencial demonstrado pelo terceiro lugar na temporada passada.

Também é verdade que o United deveria ter contratado um técnico mais experiente para tentar dar o próximo passo. Depois de não acreditar na visão de Amorim para alcançar o sucesso e de dar a Ten Hag uma sobrevida que ele não merecia, oferecer um contrato permanente a Carrick foi outro enorme erro de Ratcliffe e da cúpula da INEOS.

A próxima escolha precisa ser acertada, caso contrário o Manchester United enfrentará uma ameaça real de rebaixamento. Felizmente para a torcida do United, tudo indica que Mauricio Pochettino substituirá Carrick, o que seria a primeira decisão lógica do clube para o cargo de técnico em muitos anos. É difícil entender, aliás, por que o argentino não chegou a Old Trafford antes, já que foi entrevistado para o cargo em três ocasiões anteriores. Mas, para o United, que busca alguma estabilidade, antes tarde do que nunca.