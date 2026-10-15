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US CP Soccer GFX 1-1GOAL

“São atletas de elite”: de sobrevivente de acidente de helicóptero a estrelas do atletismo, conheça as seleções de futebol para pessoas com paralisia cerebral da U.S. Soccer que buscam duas Copas do Mundo em casa

De ex-militares a atletas de elite das provas de pista do atletismo, as seleções de futebol para pessoas com paralisia cerebral da U.S. Soccer buscam dois títulos de Copa do Mundo e abrem portas para a próxima geração.

Thomas Hindle
Traduzido por

  • Na infância, Josh Brunais tinha duas opções: seguir a carreira militar ou jogar futebol. A ligação com as Forças Armadas vinha do pai, um veterano. A mãe era fã de futebol, em grande parte por ter crescido na Alemanha, e torcia pelo Bayern de Munique.

    Brunais seguiu os passos do pai e ingressou no 75º Regimento, uma força de operações especiais altamente qualificada que atua contra os chamados “alvos de alto valor”. Em outras palavras, quando as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam realizar uma missão complexa, o 75º Regimento a executa.

    Brunais se alistou em 2005. Em 2007, sofreu sua primeira lesão. O helicóptero em que ele e duas dúzias de soldados viajavam perdeu potência a cerca de 152 metros de altura. Oito pessoas morreram. Brunais retirou outras 14 dos destroços em chamas e esperou por horas na neve até a chegada de uma equipe de resgate. Dois anos depois, veio a segunda lesão, quando um compatriota pisou em um artefato explosivo improvisado nas proximidades. Brunais já havia sofrido uma lesão cerebral grave no acidente de helicóptero. Os danos causados pelos dois episódios o obrigaram a deixar o serviço militar em 2015.

    Ele estava sem rumo. Então, o futebol surgiu como uma oportunidade. Um homem chamado Stuart Sharp conheceu Brunais em um programa para veteranos e o convidou para fazer um teste para a seleção masculina de futebol para pessoas com paralisia cerebral dos Estados Unidos. Embora não tivesse nascido com a condição, a lesão cerebral traumática que havia sofrido o tornava elegível.

    “Foi como viver um segundo sonho”, disse Brunais à GOAL. “A transição ficou mais fácil e voltei a ter um propósito.”

    Brunais precisou de dois testes para entrar na equipe. Uma década depois, é um dos jogadores mais premiados da história do programa. Ele talvez também seja o exemplo do que essa oportunidade pode fazer por homens e mulheres: oferecer uma plataforma para que prosperem e eduquem outras pessoas em um mundo que tantas vezes lhes diz que são diferentes. E tanto os homens quanto as mulheres têm Copas do Mundo para conquistar.

    “Todos nós temos dias ruins. Podemos contar uns com os outros, mas o que eu gosto é que também não ficamos com pena uns dos outros. Vamos pegar no seu pé, vamos brincar com você, mas tudo vem de um lugar de carinho. Acho que é daí que vem esse companheirismo. Ninguém quer que os outros simplesmente fiquem com pena de você”, disse Brunais.

  • “Todos nós temos dias ruins”

    US Men's CP team
    U.S. Soccer

    A equipe masculina existe desde a década de 1980, mas ganhou destaque sob o comando de Sharp há uma década.

    A seleção masculina dos Estados Unidos existe, de alguma forma, desde 1984. Uma equipe feminina foi formada cerca de 40 anos depois e disputou sua primeira partida em 2022. Trata-se do futebol paralímpico. Para serem elegíveis, os jogadores precisam ser capazes de andar e ter sofrido de uma entre algumas condições neurológicas: acidente vascular cerebral, paralisia cerebral ou traumatismo cranioencefálico.

    A paralisia cerebral se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Algumas têm fraqueza muscular ou dificuldades de coordenação. Outras podem sofrer convulsões ou precisar de ajuda para se locomover. Ainda assim, há algo que as une.

    “Todos nós temos dias difíceis, dores, lesões, dores de cabeça ou tontura. A gente tira sarro uns dos outros, e isso acaba ajudando, então seguimos em frente”, disse Brunais.

    Mas não se engane: esses jogadores são atletas de elite. Muitos também são atletas paralímpicos que competiam no atletismo antes de descobrir o futebol. Eles praticam a modalidade em altíssimo nível durante nove semanas por ano, sem receber pagamento. É preciso ser muito bom nisso e realmente querer fazer isso.

    E as regras? Variam de acordo com o gênero. No masculino, cada equipe joga com sete atletas. Não há impedimento, os campos são menores e é permitido cobrar o lateral com uma mão. As partidas também são consideravelmente mais curtas, com dois tempos de 30 minutos e um intervalo padrão de 15 minutos entre eles.

    As regras para a composição dos elencos podem ser complicadas. Os jogadores recebem uma de três “classificações” que descrevem o grau de suas limitações: FT1, para aqueles com as limitações mais significativas; FT2, para aqueles com “limitações moderadas”; e FT3, para aqueles com limitações mínimas. As equipes devem manter pelo menos um jogador FT1 em campo o tempo todo, enquanto apenas um jogador FT3 por equipe pode estar em campo de cada vez (e, sim, o “estado” da limitação de um jogador pode ser contestado).

    Historicamente, os Estados Unidos têm bons resultados em ambos os gêneros. A equipe masculina terminou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022 e venceu a Copa América em 2025. Como de costume, a feminina é ainda melhor. Conquistou a edição inaugural da Copa do Mundo, em 2022, terminou em segundo lugar em 2024 e, mais recentemente, ganhou a Copa Intercontinental da IFCPF.

    Mas talvez mais importantes do que as medalhas de campeão penduradas no pescoço sejam as histórias que levaram até elas. As seleções nacionais de futebol para pessoas com paralisia cerebral reúnem atletas de elite com histórias pessoais notáveis, além da habilidade e da ambição necessárias para disputar títulos mundiais. São atletas de elite praticando uma modalidade extremamente específica e fazendo isso de forma muito mais eficaz do que muitos outros ao redor do mundo.

  • “São atletas de elite”

    Josh Brunais
    U.S. Soccer

    Brunais conquistou uma vaga na equipe após não passar em seu primeiro teste, em 2015.

    Veja o caso de Brunais. A primeira coisa que ouviu em sua primeira concentração da seleção dos Estados Unidos foi que provavelmente não seria bom o suficiente para fazer parte da equipe. Era 2015, e Sharp havia descoberto Brunais por meio de um programa esportivo para veteranos militares em Atlanta. Escocês orgulhoso e sem problemas em ser sincero com Brunais, o treinador lhe disse que ele não tinha o nível necessário para jogar pela seleção.

    “Ele foi bastante sincero. Disse que não tinha certeza se eu voltaria”, admitiu Brunais.

    Sharp se lembra da conversa de maneira um pouco diferente. Segundo ele, tratava-se mais de uma forma de lidar com o jogador. Brunais certamente tinha habilidade: havia jogado de vez em quando durante o período em que serviu no Exército. Mas precisava de um incentivo a mais. Sharp achou que dizer ao ex-militar que ele “não era bom o suficiente” poderia ser a maneira ideal de fazê-lo jogar o seu melhor futebol.

    “Eles são atletas de elite. Ele vem de um ambiente em que precisa ouvir as coisas como elas são. E, naturalmente, vê isso como um desafio para melhorar”, disse Sharp.

    E, claro, Brunais não desistiu. Teve outra oportunidade ainda em 2015. Àquela altura, já havia convencido Sharp, que o convocou para a equipe paralímpica. Pouco depois, tornou-se presença constante na seleção. Os Estados Unidos o escolheram para carregar a bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

    Três meses depois, em um evento na Casa Branca em homenagem aos atletas olímpicos dos Estados Unidos, o presidente Barack Obama convidou dois atletas ao palco. Uma era a ginasta Simone Biles, que conquistou cinco medalhas e se tornou uma estrela internacional. O outro era Brunais, cuja equipe terminou em sétimo lugar. Para Sharp, porém, ele era a escolha perfeita.

    “Isso mostra o caráter dele e por que reconheceram isso”, disse Sharp.

    Hoje, Brunais soma 53 jogos pela seleção e integrou oito elencos de Copa do Mundo.

    Mas nem todos esses jogadores são veteranos militares que tiveram a carreira nas Forças Armadas encerrada por lesões. Alguns chegaram ao esporte por caminhos muito diferentes e são simplesmente muito bons no que fazem, apesar das limitações.

    John Sullivan é um exemplo. Ainda bebê, sofreu uma lesão cerebral traumática que afetou gravemente os movimentos do lado esquerdo do corpo. Parte de seu crânio precisou ser removida. Isso, porém, não o desanimou a jogar futebol. De certa forma, era o único esporte que ele tinha condições físicas de praticar.

    “Cresci jogando futebol porque minha irmã jogava e também porque eu não conseguia participar de outros esportes. Nos Estados Unidos, basquete, futebol americano e beisebol são populares; são esportes que meninos e meninas tradicionalmente praticam. Mas o futebol era o único esporte que eu não só conseguia praticar, como também podia jogar bem”, disse Sullivan.

    Sullivan começou no futebol infantil e continuou jogando durante todo o ensino médio. Também atuou em níveis mais altos, jogando regularmente pela única equipe de clube organizada de uma cidade relativamente pequena. Isso o ajudou a aprimorar suas habilidades e a se tornar um meio-campista completo, com faro de gol.

    Mas, como admitiu, aquilo também o limitava de certa forma. Como os jogadores eram os mesmos em todas as faixas etárias e todos se conheciam, ele se sentia socialmente preso àquele ambiente. Expressar sua personalidade também era difícil. Sullivan é gay, algo que, somado a uma deficiência, tornava o convívio social por vezes complicado em uma cidade pequena do Arizona.

    “Ser gay e ter uma deficiência no mundo do esporte era muito desafiador. Por isso, essas duas questões são muito importantes para mim hoje. Acho que reprimi minha personalidade por esses dois motivos na minha equipe”, disse Sullivan. “Eram os mesmos jogadores todos os anos... levei de três a quatro anos para sair da minha concha e deixar de ser tão tímido.”

    O sucesso certamente ajudou. Ele descobriu a seleção de outra maneira. Em 2017, viu uma publicação nas redes sociais pedindo que jogadores que atendiam aos critérios entrassem em contato. Sullivan a ignorou no início, mas ela continuou aparecendo para ele por causa do algoritmo. Por fim, cedeu e enviou um e-mail a Sharp.

    Sharp precisou ver apenas alguns vídeos para se convencer.

    “Não foi nada demais. Só recebi uma lista de exercícios para fazer entre os cones. Não foi necessário enviar imagens de jogos, o que é engraçado, porque acho que apostaram em mim às cegas, supondo que eu tinha habilidade suficiente para participar da concentração. Mas deu certo”, disse Sullivan.

    Ele é presença constante na seleção desde 2017. Foi titular na partida de estreia da Copa do Mundo. Ironicamente, depois que passou a jogar pelos Estados Unidos, recebeu pelo Instagram uma enxurrada de pedidos de desculpas das crianças que zombavam dele quando era pequeno.

    “Sempre que estamos de pé para o hino, penso nas crianças com paralisia cerebral e com deficiências como a minha, que querem ser incluídas e talvez estejam enfrentando dificuldades em suas escolas, sentindo que não pertencem àquele lugar. Quero que elas saibam que existe um caminho para alcançar quaisquer objetivos que tenham, seja no esporte ou fora dele”, disse.

  • “Sair daquele campo com a medalha de ouro no pescoço”

    Sharp and Brunais
    U.S. Soccer

    Sharp comanda os Estados Unidos há mais de uma década e deixará o cargo ao fim do torneio.

    São histórias como essas que também motivam o treinador.

    Sharp não tem nenhuma ligação familiar evidente com os Estados Unidos. Ele é de Glasgow e tem muito orgulho de suas raízes escocesas. Entrou no futebol paralímpico porque era praticamente a única modalidade do esporte disponível para ele. Em 2005, Sharp trabalhava como coordenador de educação física e esportes para uma cidade e, paralelamente, treinava equipes femininas e de base pela Federação Escocesa de Futebol. Se parece muita coisa, é porque era mesmo.

    “É o que todo mundo faz. Você trabalha nas categorias de base de um clube profissional e tem seu emprego em tempo integral”, disse Sharp.

    Mas Sharp queria algo em tempo integral. Quando a Federação Escocesa de Futebol anunciou, surpreendentemente, que procurava um responsável nacional pelo desenvolvimento do futebol para pessoas com deficiência, ele não perdeu a oportunidade.

    “Eu podia desenvolver estruturas e processos para o esporte em um país inteiro e, claro, continuava sendo futebol. Podia treinar futebol”, disse Sharp.

    Havia apenas um problema: ele nunca tinha treinado nenhuma modalidade de futebol para pessoas com deficiência, algo que foi levantado em sua primeira entrevista com a Federação Escocesa de Futebol. Sharp tinha uma resposta pronta.

    “Bem, não estou aqui para treinar pessoas com deficiência. Estou aqui para treinar jogadores de futebol, e cada jogador é diferente. É assim que vou abordar tanto o crescimento do esporte quanto cada pessoa da equipe”, disse Sharp.

    Isso bastou para que conseguisse o emprego. Sharp trabalhou lá por oito anos e levou a seleção nacional a duas edições dos Jogos Paralímpicos. Depois de uma passagem difícil de acreditar como líder na área de desenvolvimento esportivo internacional de uma organização global sem fins lucrativos, durante a qual ajudou a elaborar o currículo de educação física da Jordânia para torná-lo mais inclusivo para pessoas que haviam perdido membros em conflitos, Stuart acabou chegando à Federação de Futebol dos Estados Unidos.

    Ele está lá desde 2014 e lidera o Extended National Team Program como um todo desde 2022. Este será seu último torneio como treinador da seleção masculina. Tem sido a experiência de uma vida, sobretudo pelas pessoas que conhece.

    “Temos gente de todos os segmentos da sociedade… Temos jogadores que precisam trabalhar duro para pagar o financiamento da casa e também temos multimilionários… Todos vêm de realidades diferentes. Todos têm habilidades diferentes em campo e aspectos diferentes que precisam melhorar. Então, como você aborda um jogador, conversa e trabalha com ele para ajudá-lo a melhorar, aprimorar seus pontos fortes e fortalecer seus pontos fracos? E como conversa sobre a mesma coisa com outro jogador?”, explicou Sharp.

    Tem sido um desafio. Mas também tem dado resultados. A seleção masculina ocupa a quarta posição no ranking mundial. É uma candidata real ao título desta Copa do Mundo.

    “Temos capacidade para superar qualquer equipe deste torneio tanto no futebol quanto na determinação. Nosso objetivo é sair daquele campo com a medalha de ouro no pescoço”, disse Sharp.

    Uma goleada de 7 a 0 sobre o Canadá na estreia foi um ótimo começo.

  • “Procuro dar o exemplo”

    Cat Guimaraes
    U.S. Soccer

    Cat Guimaraes terá de ser protagonista para que as mulheres reconquistem o título da Copa do Mundo.

    As mulheres talvez estejam ainda mais bem preparadas.

    Elas também reúnem histórias extraordinárias e pessoas de imenso talento. A trajetória de Cat Guimaraes começou na equipe masculina. Quando ela entrou no futebol paralímpico, ainda não havia uma equipe feminina. Então, mostrou que podia jogar de igual para igual com os homens. Como ela mesma diz: “Nunca tive medo de bater uma bola com os meninos.”

    Mas ela não podia disputar competições oficiais.

    Isso não a impediu de explorar outros interesses. Guimaraes aparece no ranking mundial de algumas modalidades paralímpicas, incluindo três provas de pista e o salto em distância. Nas horas vagas, conquistou um público fiel nas redes sociais. Seu Instagram tem 80 mil seguidores. Na semana passada, assinou um contrato de US$ 25 mil com o OnlyFans para publicar conteúdo que pode ser visto no ambiente de trabalho, incluindo rotinas de academia e vídeos sobre seu estilo de vida. É autora de dois livros e a única atleta com paralisia cerebral a competir no atletismo da Divisão I da NCAA. Também praticou taekwondo por 10 anos.

    Parece exaustivo? Sim e não.

    “Isso me ensinou a levantar depois de cair. Acho que essa foi a maior lição que eu poderia ter aprendido. O futebol PC é um pouco assim também, porque a gente cai e passa por tudo isso. Então, as oportunidades simplesmente apareceram, e eu decidi que precisava aproveitá-las”, disse ela.

    Também ajuda o fato de ela jogar futebol muito bem. Guimaraes foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo de 2022, na Espanha. Marcou 13 gols em oito partidas oficiais pela seleção. Mas, nesta Copa do Mundo, devido a uma série de lesões na equipe, também terá de jogar um pouco como goleira.

    “Vou para o gol e, basicamente, ver o que acontece a partir daí. Acho que esse é o plano”, disse ela.

    Chris Maravalli, técnico principal pela primeira vez e ex-treinador de goleiros, é um pouco mais pragmático ao avaliar a situação.

    “Ela vai jogar no gol em alguns momentos. Ainda estamos tentando definir por quanto tempo. Isso tem a ver com algumas lesões que enfrentamos. Agradeço muito às jogadoras pela disposição de se adaptar”, disse ele.

    Mas há muito talento no restante da equipe. Kaia Spencer, de 17 anos, disputa sua segunda Copa do Mundo. Ela marcou oito gols no torneio de 2024 e precisará assumir uma responsabilidade maior com a ausência por lesão de Cassidy Leake, outra atacante de destaque. Michelle Cross, eleita duas vezes a melhor jogadora de futebol PC pela U.S. Soccer, será a referência da defesa. Ela sofreu a decepção de não conseguir defender o título da equipe em 2024. O plano é que isso não se repita neste ano.

    “Nossa expectativa é jogar com determinação, dar tudo de nós, recuperar o título de campeãs da Copa do Mundo e nos divertir durante o processo”, disse Cross.

    Sua experiência será fundamental. As regras também são diferentes para as mulheres. O campo é menor, e as partidas são disputadas por equipes de cinco jogadoras. Para algumas, isso exige adaptação.

    “Tento dar o exemplo às minhas companheiras de equipe. Espero poder orientá-las em campo. Faço parte desta equipe desde sua criação e sei como foi difícil, para mim, aprender a jogar cinco contra cinco em vez de 11 contra 11. Agora sou uma jogadora mais confiante e espero dar o exemplo e ensinar às atletas mais novas como se adaptar também”, acrescentou Cross.

  • “É uma grande oportunidade para nós”

    Michelle Cross
    U.S. Soccer

    Michelle Cross é uma das líderes de uma seleção feminina que espera conquistar a Copa do Mundo.

    As duas equipes vivem uma situação interessante em relação aos atletas disponíveis. O torneio feminino é bem menor, assim como o grupo de jogadoras com que a seleção dos Estados Unidos pode contar. Guimaraes recrutou Cross quando se encontraram em um evento de atletismo em Nova Jersey. Os dois têm idades próximas. Mas, assim como ocorre na equipe masculina, treinar atletas de diferentes trajetórias traz desafios.

    “Temos jogadoras com experiência em níveis muito, muito altos que hoje têm vida profissional, empregos e famílias. Também temos outras jogadoras jovens no nosso grupo, e cabe a nós ajudá-las a se desenvolver e acompanhá-las, porque queremos que façam parte do nosso programa a longo prazo”, disse Maravalli.

    Sharp compara a busca por um jogador de futebol elegível para a modalidade destinada a pessoas com paralisia cerebral a “procurar uma agulha em um palheiro sem saber como é um palheiro”. A comparação não está longe da realidade. Apesar de todo o avanço da modalidade, a equipe ainda depende de indicações, das redes sociais e de encontros fortuitos para recrutar atletas de alto nível. Centros de reabilitação militar e instituições médicas também ajudam.

    “Já tivemos jogadoras que encontraram uma equipe ao entrar na internet para comprar ingressos para os jogos da seleção feminina. Então viram um link, clicaram nele e pensaram: ‘O que é isso? Uma equipe para pessoas com paralisia cerebral?’”, disse Sharp.

    Este torneio, mais do que qualquer outro, é uma boa oportunidade para promover a modalidade na América do Norte. Os Estados Unidos recebem a competição em seu novíssimo Centro Nacional de Treinamento, em Atlanta. Em tese, é uma chance de mostrar a modalidade em seu nível mais alto e no melhor ambiente possível, o que pode ser valioso para o recrutamento.

    “É uma ótima oportunidade para mostrarmos ao mundo nossas novas instalações e também o que a U.S. Soccer investiu no futebol para pessoas com paralisia cerebral. Os atletas estão muito animados. A equipe de trabalho também está animada. É bom finalmente termos chegado a este ponto”, disse Maravalli.

    Mas, seja qual for o resultado, uma coisa está clara: estas são equipes de futebol muito boas. Elas também oferecem espaços seguros a pessoas que frequentemente ouvem que não podem praticar esse esporte em alto nível.

    “À medida que envelheço, reflito sobre como cresci e sobre como foi minha infância, e quero que as crianças sintam isso ao praticar esportes por conta própria, especialmente aquelas com deficiência. Então, para mim, não é tanto uma obrigação. É algo que quero ser”, disse Sullivan.