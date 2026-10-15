Veja o caso de Brunais. A primeira coisa que ouviu em sua primeira concentração da seleção dos Estados Unidos foi que provavelmente não seria bom o suficiente para fazer parte da equipe. Era 2015, e Sharp havia descoberto Brunais por meio de um programa esportivo para veteranos militares em Atlanta. Escocês orgulhoso e sem problemas em ser sincero com Brunais, o treinador lhe disse que ele não tinha o nível necessário para jogar pela seleção.

“Ele foi bastante sincero. Disse que não tinha certeza se eu voltaria”, admitiu Brunais.

Sharp se lembra da conversa de maneira um pouco diferente. Segundo ele, tratava-se mais de uma forma de lidar com o jogador. Brunais certamente tinha habilidade: havia jogado de vez em quando durante o período em que serviu no Exército. Mas precisava de um incentivo a mais. Sharp achou que dizer ao ex-militar que ele “não era bom o suficiente” poderia ser a maneira ideal de fazê-lo jogar o seu melhor futebol.

“Eles são atletas de elite. Ele vem de um ambiente em que precisa ouvir as coisas como elas são. E, naturalmente, vê isso como um desafio para melhorar”, disse Sharp.

E, claro, Brunais não desistiu. Teve outra oportunidade ainda em 2015. Àquela altura, já havia convencido Sharp, que o convocou para a equipe paralímpica. Pouco depois, tornou-se presença constante na seleção. Os Estados Unidos o escolheram para carregar a bandeira na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016.

Três meses depois, em um evento na Casa Branca em homenagem aos atletas olímpicos dos Estados Unidos, o presidente Barack Obama convidou dois atletas ao palco. Uma era a ginasta Simone Biles, que conquistou cinco medalhas e se tornou uma estrela internacional. O outro era Brunais, cuja equipe terminou em sétimo lugar. Para Sharp, porém, ele era a escolha perfeita.

“Isso mostra o caráter dele e por que reconheceram isso”, disse Sharp.

Hoje, Brunais soma 53 jogos pela seleção e integrou oito elencos de Copa do Mundo.

Mas nem todos esses jogadores são veteranos militares que tiveram a carreira nas Forças Armadas encerrada por lesões. Alguns chegaram ao esporte por caminhos muito diferentes e são simplesmente muito bons no que fazem, apesar das limitações.

John Sullivan é um exemplo. Ainda bebê, sofreu uma lesão cerebral traumática que afetou gravemente os movimentos do lado esquerdo do corpo. Parte de seu crânio precisou ser removida. Isso, porém, não o desanimou a jogar futebol. De certa forma, era o único esporte que ele tinha condições físicas de praticar.

“Cresci jogando futebol porque minha irmã jogava e também porque eu não conseguia participar de outros esportes. Nos Estados Unidos, basquete, futebol americano e beisebol são populares; são esportes que meninos e meninas tradicionalmente praticam. Mas o futebol era o único esporte que eu não só conseguia praticar, como também podia jogar bem”, disse Sullivan.

Sullivan começou no futebol infantil e continuou jogando durante todo o ensino médio. Também atuou em níveis mais altos, jogando regularmente pela única equipe de clube organizada de uma cidade relativamente pequena. Isso o ajudou a aprimorar suas habilidades e a se tornar um meio-campista completo, com faro de gol.

Mas, como admitiu, aquilo também o limitava de certa forma. Como os jogadores eram os mesmos em todas as faixas etárias e todos se conheciam, ele se sentia socialmente preso àquele ambiente. Expressar sua personalidade também era difícil. Sullivan é gay, algo que, somado a uma deficiência, tornava o convívio social por vezes complicado em uma cidade pequena do Arizona.

“Ser gay e ter uma deficiência no mundo do esporte era muito desafiador. Por isso, essas duas questões são muito importantes para mim hoje. Acho que reprimi minha personalidade por esses dois motivos na minha equipe”, disse Sullivan. “Eram os mesmos jogadores todos os anos... levei de três a quatro anos para sair da minha concha e deixar de ser tão tímido.”

O sucesso certamente ajudou. Ele descobriu a seleção de outra maneira. Em 2017, viu uma publicação nas redes sociais pedindo que jogadores que atendiam aos critérios entrassem em contato. Sullivan a ignorou no início, mas ela continuou aparecendo para ele por causa do algoritmo. Por fim, cedeu e enviou um e-mail a Sharp.

Sharp precisou ver apenas alguns vídeos para se convencer.

“Não foi nada demais. Só recebi uma lista de exercícios para fazer entre os cones. Não foi necessário enviar imagens de jogos, o que é engraçado, porque acho que apostaram em mim às cegas, supondo que eu tinha habilidade suficiente para participar da concentração. Mas deu certo”, disse Sullivan.

Ele é presença constante na seleção desde 2017. Foi titular na partida de estreia da Copa do Mundo. Ironicamente, depois que passou a jogar pelos Estados Unidos, recebeu pelo Instagram uma enxurrada de pedidos de desculpas das crianças que zombavam dele quando era pequeno.

“Sempre que estamos de pé para o hino, penso nas crianças com paralisia cerebral e com deficiências como a minha, que querem ser incluídas e talvez estejam enfrentando dificuldades em suas escolas, sentindo que não pertencem àquele lugar. Quero que elas saibam que existe um caminho para alcançar quaisquer objetivos que tenham, seja no esporte ou fora dele”, disse.