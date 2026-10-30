A tentativa de Amorim de reconstruir o Milan e recuperar sua reputação ia muito bem quando ele voltou à Inglaterra, na semana passada, para enfrentar o Bournemouth pela Liga Europa. O Milan seguia invicto após sete rodadas da Serie A e ocupava a quarta posição, apenas quatro pontos atrás da Inter, rival da mesma cidade e líder do campeonato. Embora sua equipe tenha sido dominada pelo Bournemouth, havia circunstâncias atenuantes: o goleiro Mike Maignan foi expulso de maneira imprudente aos 27 minutos de jogo no Vitality Stadium, após dar um empurrão no rosto de Tyler Adams.

O Milan também reagiu bem àquela derrota decepcionante e venceu a Udinese fora de casa no domingo passado, apesar dos desfalques de vários jogadores por lesão. Assim, Amorim se tornou o primeiro técnico do Milan desde 1963 a não perder nenhum de seus oito primeiros jogos à frente da equipe na Serie A.

É verdade que o Milan ainda estava longe de ser uma equipe pronta, mas havia um consenso de que avançava sob o comando do novo técnico. O ex-atacante Hernan Crespo, inclusive, considerava que o projeto de Amorim estava à frente do cronograma.

“O Milan ainda está um pouco atrás da Inter, mas fez progressos consideráveis”, disse o argentino à Sky Sport Italia. “Progressos que, admito, por minha culpa, eu não achava possíveis em tão pouco tempo.

“Hoje, o Milan parece uma equipe compacta. Sabe o que precisa fazer na defesa e no ataque. Tem jogadores de boa qualidade técnica e uma torcida que está aprendendo a apoiar a equipe nos momentos difíceis. Na minha opinião, ainda vai evoluir mais.

“Ainda não está no nível da Inter, mas é fácil diminuir a diferença. Às vezes, uma sequência de duas ou três vitórias basta para marcar uma virada. Mas o jogo contra o Bologna, na quarta-feira, será um teste para avaliar a maturidade mental do Milan.”

Infelizmente para Amorim, sua equipe não passou no teste.