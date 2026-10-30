O Milan já pode estar sete pontos atrás do rival da mesma cidade na classificação, mas a Inter também não tem convencido plenamente nesta temporada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Venezia na quarta-feira, graças a dois gols contra nos minutos finais, o técnico Christian Chivu admitiu que estava tão insatisfeito com seus jogadores que quis substituir todos eles no intervalo. Ainda mais importante do ponto de vista do Milan, o romeno também revelou que a atual campeã sofre com o cansaço causado por seus compromissos europeus.
Para melhorar ainda mais a situação de Amorim, tudo indica que Mario Gila e Diego Moreira estarão em condições de disputar o Derby della Madonnina. É discutível se a volta dos dois será suficiente para garantir um bom resultado contra uma equipe claramente superior e muito mais entrosada, sobretudo porque o Milan parece preocupantemente vulnerável aos contra-ataques e ainda não conseguiu fazer Goncalo Ramos, sua principal contratação do verão, render no ataque.
Amorim, porém, insiste que, com apoio e paciência suficientes, acabará reduzindo a distância entre os dois grandes rivais. “Quando tivermos todos os nossos jogadores de volta, estaremos prontos para lutar em todos os jogos”, disse ele. “Agora, às vezes perdemos, às vezes vencemos, mas, no futuro, seremos uma equipe muito forte. Eu acredito nisso.”
O mais importante é que Gerry Cardinale, proprietário do Milan, também acredita nisso. “Tenho total confiança em Ruben”, disse o norte-americano à Gazzetta antes do clássico. “Perto do fim de ‘Top Gun’, meu filme, há uma ótima frase: ‘Não vou abandonar meu parceiro de voo.’ E não vou deixar Ruben para trás.
“Ele não corre perigo algum. Vou ficar ao lado dele. Não vou repetir os erros cometidos nos últimos anos. Ele é meu técnico, e continuaremos trabalhando juntos até conseguirmos dar esse salto de qualidade.
“Não dá para vencer se você fica trocando de técnico o tempo todo. Fui eu quem escolheu Amorim. Se tivesse cometido um erro, eu admitiria, mas não acredito que tenha cometido. Ele aprendeu muito com o que aconteceu no Manchester United, e eu o contratei porque ele me explicou os erros cometidos lá.”
É claro que a história tem o desagradável hábito de se repetir, especialmente em clubes tão mal administrados quanto o United e o Milan, e Amorim sabe melhor do que a maioria dos técnicos como as coisas funcionam no mais alto nível. “Em todo clube grande”, reconheceu ele na semana passada, “os problemas estão sempre à espreita.” E isso foi antes das preocupantes derrotas para Bournemouth e Bologna!
Portanto, independentemente do que Cardinale diga, se o Milan também perder o clássico neste fim de semana, Amorim terá ainda mais problemas para resolver no San Siro, mas menos tempo para isso.