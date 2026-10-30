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Ruben Amorim AC Milan GFX 1:1GOAL

Ruben Amorim aprendeu com o fracasso no Manchester United? Por dentro do início irregular do novo técnico do Milan em San Siro

O português tenta recuperar a reputação de ser um dos melhores jovens estrategistas da Europa após uma difícil passagem de 14 meses por Old Trafford.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Se fosse qualquer outra semana, Ruben Amorim provavelmente estaria se deliciando com a mais recente crise do Manchester United. O técnico do Milan insiste que ainda não sente nada além de “amor” por seu ex-clube, mas, para alguém demitido sem cerimônia por cobrar publicamente que pessoas como Jason Wilcox “façam seu trabalho” direito, deve ser ao menos um pouco satisfatório ver que finalmente se reconhece que o técnico não é o principal problema em Old Trafford, e nunca foi, nem sob a INEOS nem sob a família Glazer.

    Amorim, porém, tem suas próprias preocupações agora. Esta é a semana do clássico em Milão, e o confronto de sábado em San Siro ganhou ainda mais importância para o português, que, como ele próprio admite, tem “muitos problemas para resolver” antes do jogo contra a Inter.

  • Início histórico

    AC Milan v Atalanta BC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Amorim conseguiu evitar a derrota em seus primeiros oito jogos na Serie A.

    A tentativa de Amorim de reconstruir o Milan e recuperar sua reputação ia muito bem quando ele voltou à Inglaterra, na semana passada, para enfrentar o Bournemouth pela Liga Europa. O Milan seguia invicto após sete rodadas da Serie A e ocupava a quarta posição, apenas quatro pontos atrás da Inter, rival da mesma cidade e líder do campeonato. Embora sua equipe tenha sido dominada pelo Bournemouth, havia circunstâncias atenuantes: o goleiro Mike Maignan foi expulso de maneira imprudente aos 27 minutos de jogo no Vitality Stadium, após dar um empurrão no rosto de Tyler Adams.

    O Milan também reagiu bem àquela derrota decepcionante e venceu a Udinese fora de casa no domingo passado, apesar dos desfalques de vários jogadores por lesão. Assim, Amorim se tornou o primeiro técnico do Milan desde 1963 a não perder nenhum de seus oito primeiros jogos à frente da equipe na Serie A.

    É verdade que o Milan ainda estava longe de ser uma equipe pronta, mas havia um consenso de que avançava sob o comando do novo técnico. O ex-atacante Hernan Crespo, inclusive, considerava que o projeto de Amorim estava à frente do cronograma.

    “O Milan ainda está um pouco atrás da Inter, mas fez progressos consideráveis”, disse o argentino à Sky Sport Italia. “Progressos que, admito, por minha culpa, eu não achava possíveis em tão pouco tempo.

    “Hoje, o Milan parece uma equipe compacta. Sabe o que precisa fazer na defesa e no ataque. Tem jogadores de boa qualidade técnica e uma torcida que está aprendendo a apoiar a equipe nos momentos difíceis. Na minha opinião, ainda vai evoluir mais.

    “Ainda não está no nível da Inter, mas é fácil diminuir a diferença. Às vezes, uma sequência de duas ou três vitórias basta para marcar uma virada. Mas o jogo contra o Bologna, na quarta-feira, será um teste para avaliar a maturidade mental do Milan.”

    Infelizmente para Amorim, sua equipe não passou no teste.

  • “Decepcionamos a nós mesmos”

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    Luka Modric estava entre os que não esperavam a derrota para o Bologna.

    Apesar de ter se recuperado do choque de sofrer um gol logo no início e virado para 2 a 1 no San Siro antes da marca de meia hora, graças a dois gols bem marcados pelo jovem destaque Alphadjo Cisse, de 20 anos, o Milan desmoronou após o gol contra de Davide Bartesaghi aos 60 minutos e acabou perdendo por 4 a 2, com Samuel Mbangula completando um histórico hat-trick pelo Bologna.

    “Foi uma derrota ruim, porque não esperávamos por isso, especialmente depois do primeiro tempo”, disse o experiente meia Luka Modric à Sky. “Perdemos muitos duelos no segundo tempo. O gol contra em uma jogada de bola parada foi uma infelicidade, mas, a partir daquele momento, deixamos a desejar.”

    Embora o desmoronamento do Milan tenha sido chocante, não foi totalmente surpreendente, considerando a irregularidade das atuações da equipe sob o comando de Amorim até agora. Por exemplo, o time quase deixou escapar dois pontos em uma partida contra a Atalanta na qual vencia por 3 a 0 após uma hora de jogo porque, como admitiu o meio-campista Adrien Rabiot, parou de jogar de repente.

    Essa questão da consistência foi levantada no estúdio da DAZN logo após a partida contra o Bologna, mas Amorim, um pouco irritado, considerou que o contexto era fundamental para entender a derrota. Segundo o ex-treinador do Sporting CP, a crise de lesões não apenas o deixou sem jogadores importantes por várias semanas, mas também o impediu de fazer tantas mudanças na equipe quanto gostaria, resultando em níveis prejudiciais de cansaço.

    “É difícil para nós pressionar o tempo todo”, argumentou Amorim. “Quando deixamos de jogar do nosso jeito, sofremos. Um novo treinador não consegue fazer a equipe jogar um futebol diferente em poucos meses. Isso é algo que vocês deveriam entender, e acho que entendem.

    “Se vocês olharem para o jogo, começamos sofrendo um gol e, embora tenhamos virado, desde o primeiro minuto sentimos que não tínhamos energia para disputar aquela partida. Então, quando vocês falam de erros no estúdio, deveriam entender que não é só uma questão tática. Também é porque às vezes estamos muito cansados. Não se preocupem, estaremos prontos para o clássico, mas estou apenas expondo os fatos.”

    Há quem acredite, porém, que o cansaço do Milan seja consequência direta do estilo de jogo exigente de Amorim, que pode ser uma faca de dois gumes.

  • “Em ritmo máximo o tempo todo”

    AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Os jogadores do Milan estão, sem dúvida, jogando com mais intensidade nesta temporada.

    Como afirmou o ex-defensor Alessandro Costacurta em uma avaliação inicial positiva do impacto de Amorim, o Milan está jogando com muito mais agressividade e ousadia do que mostrou na temporada passada sob o comando de Massimiliano Allegri.

    “Gosto da atitude que eles estão mostrando em campo”, disse o ex-jogador da seleção italiana à Sky. “O que percebo é essa disposição ofensiva, não apenas quando precisam recuperar a bola, mas também quando tentam construir as jogadas. Acredito que essa seja a maior diferença que mostraram até agora. Eles jogam em intensidade máxima o tempo todo.”

    No entanto, esse desejo de jogar em ritmo acelerado durante os 90 minutos também foi apontado pela Gazzetta dello Sport, entre outros veículos, como o motivo das quedas ocasionais de energia que têm custado caro e marcado a campanha do Milan até agora. Em resumo, a mesma intensidade que pode dominar os adversários também pode esgotar os jogadores.

    O receio, portanto, é que, mesmo quando os problemas com lesões diminuírem, o Milan não chegue aonde quer se não aprender a administrar as partidas de forma mais inteligente, reduzindo o ritmo de vez em quando.

    A boa notícia, porém, é que Amorim não tem se mostrado nem de longe tão teimoso quanto foi durante quase toda a sua passagem por Old Trafford. Embora as lesões sem dúvida o tenham obrigado a fazer ajustes, Amorim chegou a trocar a defesa com três jogadores por uma linha de quatro quando necessário, para aproveitar melhor os atletas à sua disposição. Também parece significativo que os jogadores, em sua maioria, tenham reagido com entusiasmo aos seus métodos.

    “Ainda acho que estamos no caminho certo”, disse Modric após o tropeço diante do Bologna. “O treinador chegou com novas ideias, com um novo estilo de jogo, e estamos tentando entender suas ideias e o que ele pede de nós. Mas vínhamos jogando bem até esta noite, então precisamos continuar otimistas e esperar reagir no sábado.” E as chances de isso acontecer não são tão pequenas quanto parecem.

  • Dia D

    FBL-ITA-SERIE A-MILAN-BOLOGNA
    AFP

    O clássico pode não ser um jogo que Amorim precise vencer a qualquer custo, mas é, sem dúvida, uma partida que ele precisa evitar perder.

    O Milan já pode estar sete pontos atrás do rival da mesma cidade na classificação, mas a Inter também não tem convencido plenamente nesta temporada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Venezia na quarta-feira, graças a dois gols contra nos minutos finais, o técnico Christian Chivu admitiu que estava tão insatisfeito com seus jogadores que quis substituir todos eles no intervalo. Ainda mais importante do ponto de vista do Milan, o romeno também revelou que a atual campeã sofre com o cansaço causado por seus compromissos europeus.

    Para melhorar ainda mais a situação de Amorim, tudo indica que Mario Gila e Diego Moreira estarão em condições de disputar o Derby della Madonnina. É discutível se a volta dos dois será suficiente para garantir um bom resultado contra uma equipe claramente superior e muito mais entrosada, sobretudo porque o Milan parece preocupantemente vulnerável aos contra-ataques e ainda não conseguiu fazer Goncalo Ramos, sua principal contratação do verão, render no ataque.

    Amorim, porém, insiste que, com apoio e paciência suficientes, acabará reduzindo a distância entre os dois grandes rivais. “Quando tivermos todos os nossos jogadores de volta, estaremos prontos para lutar em todos os jogos”, disse ele. “Agora, às vezes perdemos, às vezes vencemos, mas, no futuro, seremos uma equipe muito forte. Eu acredito nisso.”

    O mais importante é que Gerry Cardinale, proprietário do Milan, também acredita nisso. “Tenho total confiança em Ruben”, disse o norte-americano à Gazzetta antes do clássico. “Perto do fim de ‘Top Gun’, meu filme, há uma ótima frase: ‘Não vou abandonar meu parceiro de voo.’ E não vou deixar Ruben para trás.

    “Ele não corre perigo algum. Vou ficar ao lado dele. Não vou repetir os erros cometidos nos últimos anos. Ele é meu técnico, e continuaremos trabalhando juntos até conseguirmos dar esse salto de qualidade.

    “Não dá para vencer se você fica trocando de técnico o tempo todo. Fui eu quem escolheu Amorim. Se tivesse cometido um erro, eu admitiria, mas não acredito que tenha cometido. Ele aprendeu muito com o que aconteceu no Manchester United, e eu o contratei porque ele me explicou os erros cometidos lá.”

    É claro que a história tem o desagradável hábito de se repetir, especialmente em clubes tão mal administrados quanto o United e o Milan, e Amorim sabe melhor do que a maioria dos técnicos como as coisas funcionam no mais alto nível. “Em todo clube grande”, reconheceu ele na semana passada, “os problemas estão sempre à espreita.” E isso foi antes das preocupantes derrotas para Bournemouth e Bologna!

    Portanto, independentemente do que Cardinale diga, se o Milan também perder o clássico neste fim de semana, Amorim terá ainda mais problemas para resolver no San Siro, mas menos tempo para isso.