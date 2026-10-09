As restrições financeiras do Barcelona já são bem documentadas há algum tempo. Trata-se de uma questão destacada regularmente no time masculino há muitos anos e, agora, ela está começando a impactar também a equipe feminina, com jogadoras importantes saindo enquanto a atividade limitada no mercado de transferências faz com que reposições externas não cheguem. Felizmente, o Barça pode se apoiar em La Masia.

Para o Barça Femeni, isso ajudou a revelar grandes talentos como Aitana Bonmati e Claudia Pina, que têm sido pilares do sucesso recente do Barcelona. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara e Martina Fernandez são outras integrantes do atual elenco principal que vieram das categorias de base.

O clube também tem tido grande sucesso ao contratar jogadoras jovens que já haviam estreado no profissional em outros lugares e desenvolvê-las até transformá-las no que hoje é um time avassalador. Isso aconteceu com nomes como Alexia Putellas, Patri Guijarro e Mariona Caldentey, e mais recentemente com Vicky Lopez e Sydney Schertenleib, que passaram brevemente pelo time B antes de causarem impacto na equipe principal.

Agora, à medida que La Masia segue se expandindo no futebol feminino, mais grandes talentos chegam de toda a Europa e do mundo em idade mais jovem e passam a ser moldadas pelo jeito Barça de jogar. Entre as adições recentes estão a internacional de base da Holanda Liv Pennock, a artilheira italiana Giulia Galli e Mayssa Baha, de Marrocos, a recordista de 15 anos que marcou na Liga F no mês passado.

Esse foco internacional não significa, porém, que o Barça esteja negligenciando áreas mais próximas de casa. Seis integrantes da seleção da Espanha que triunfou na Euro Sub-19, em junho, representam o clube, assim como cinco da lista de La Roja para a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que derrotou a Coreia do Norte na final do mês passado para se sagrar campeã.

E, ao longo desses dois torneios, a jogadora que mais brilhou foi uma joia que vem causando grande empolgação dentro dos muros de La Masia: Rosalia Dominguez.