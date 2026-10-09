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Rosalia Dominguez NXGN 1:1Getty/GOAL

Rosalia Dominguez: a adolescente do Barcelona comparada a Aitana Bonmati, cujo verão dourado impulsionou a Espanha aos títulos da Eurocopa e da Copa do Mundo

Eleita duas vezes a Jogadora do Torneio ao representar seu país em 2026, a meia-atacante agora busca mais tempo de jogo em nível de clube para ajudá-la a atingir seu incrível potencial

Ameé Ruszkai
Traduzido por

  • As restrições financeiras do Barcelona já são bem documentadas há algum tempo. Trata-se de uma questão destacada regularmente no time masculino há muitos anos e, agora, ela está começando a impactar também a equipe feminina, com jogadoras importantes saindo enquanto a atividade limitada no mercado de transferências faz com que reposições externas não cheguem. Felizmente, o Barça pode se apoiar em La Masia.

    Para o Barça Femeni, isso ajudou a revelar grandes talentos como Aitana Bonmati e Claudia Pina, que têm sido pilares do sucesso recente do Barcelona. Gemma Font, Laia Aleixandri, Clara Serrajordi, Aicha Camara e Martina Fernandez são outras integrantes do atual elenco principal que vieram das categorias de base.

    O clube também tem tido grande sucesso ao contratar jogadoras jovens que já haviam estreado no profissional em outros lugares e desenvolvê-las até transformá-las no que hoje é um time avassalador. Isso aconteceu com nomes como Alexia Putellas, Patri Guijarro e Mariona Caldentey, e mais recentemente com Vicky Lopez e Sydney Schertenleib, que passaram brevemente pelo time B antes de causarem impacto na equipe principal.

    Agora, à medida que La Masia segue se expandindo no futebol feminino, mais grandes talentos chegam de toda a Europa e do mundo em idade mais jovem e passam a ser moldadas pelo jeito Barça de jogar. Entre as adições recentes estão a internacional de base da Holanda Liv Pennock, a artilheira italiana Giulia Galli e Mayssa Baha, de Marrocos, a recordista de 15 anos que marcou na Liga F no mês passado.

    Esse foco internacional não significa, porém, que o Barça esteja negligenciando áreas mais próximas de casa. Seis integrantes da seleção da Espanha que triunfou na Euro Sub-19, em junho, representam o clube, assim como cinco da lista de La Roja para a Copa do Mundo Feminina Sub-20, que derrotou a Coreia do Norte na final do mês passado para se sagrar campeã.

    E, ao longo desses dois torneios, a jogadora que mais brilhou foi uma joia que vem causando grande empolgação dentro dos muros de La Masia: Rosalia Dominguez.

  • Onde tudo começou

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    As atuações de Dominguez pela Espanha chamaram a atenção de pessoas em Barcelona, abrindo caminho para uma transferência de Sevilha para a Catalunha

    Nascida na pequena cidade de Camas, nos arredores de Sevilha, o mesmo local de nascimento de uma certa Sergio Ramos, Dominguez começou sua trajetória no futebol em uma equipe local antes de seguir o mesmo caminho do ícone do Real Madrid ao assinar com o Sevilla.

    Ao mesmo tempo, a jovem atacante vinha se destacando nas seleções de base da Espanha de uma forma que chamou a atenção de pessoas em Barcelona. No verão de 2024, aos 15 anos, Dominguez assinou oficialmente com o Barcelona, para primeiro se juntar ao time C, embora não tenha demorado para ser promovida ao time B.

    Durante a temporada 2025-26, a adolescente passou a se envolver mais com o time principal. Em dezembro passado, aos 17 anos, ela foi incluída no elenco que recebeu o Benfica na fase de liga da Champions League Feminina e, em abril, fez sua estreia profissional na vitória por 4 a 1 sobre o Espanyol.

    Poucos dias depois, foi anunciada a renovação de contrato de Dominguez até 2029. "É um motivo de orgulho para mim e para minha família continuar no melhor clube do mundo", disse ela. "Estou muito feliz por poder continuar meu desenvolvimento aqui e espero retribuir a confiança depositada em mim."

  • A grande chance

    Rosalia Dominguez Spain 2026
    Getty Images

    Dominguez viveu um verão dourado em 2026, conquistando dois troféus e sendo eleita a melhor jogadora do torneio em ambos os eventos

    É com as seleções de base da Espanha que Dominguez tem chamado mais atenção até agora em sua jovem carreira, especialmente nos últimos meses.

    Na Euro Sub-19, no verão, apesar de ser a segunda jogadora mais jovem do elenco da Espanha, ela foi eleita a melhor jogadora do torneio, incluída no time ideal e terminou como artilheira, empatada no topo da lista, enquanto a Espanha conquistava um quinto título consecutivo. Depois, na Copa do Mundo Feminina Sub-20, um mês mais tarde, quando novamente era a segunda jogadora mais jovem da Espanha, a forma de Dominguez continuou, permitindo que ela levasse a Bola de Ouro enquanto a Espanha conquistava mais um título.

    “Ela é uma grande companheira de equipe. Traz muito para o grupo”, disse Silvia Cristobal, eleita a melhor em campo na final, enquanto Pau Comendador, vencedora da Chuteira de Ouro, descreveu Dominguez simplesmente como "a melhor".

    Foi um verão dourado para a Espanha, mas especialmente para Dominguez, que se destacou como o talento jovem mais brilhante do país com suas atuações excepcionais nos maiores palcos em nível de seleções de base.

  • Como vai?

    Rosalia Dominguez Barcelona 2026-27
    Getty/GOAL

    Desde que retornou da Copa do Mundo Sub-20, Dominguez tem estado envolvida com o time principal do Barcelona, somando isso à sua única aparição da temporada passada

    Agora, Dominguez está dando sequência a isso com mais oportunidades no time principal do Barcelona, pelo qual entrou como substituta nas duas partidas desde seu retorno da Copa do Mundo.

    Essa participação já vinha sendo desenhada há algum tempo, como mostra sua crescente exposição ao time principal durante a temporada passada, e o técnico Pere Romeu não tem problema algum em confiar minutos aos jovens talentos mais promissores do clube. Nesta temporada, 11 adolescentes já receberam tempo de jogo no time principal.

    Dominguez está entre as mais empolgantes de todas, porém. "Ela tem um jogo muito bom entrelinhas e se encaixa perfeitamente no nosso estilo de jogo", disse Romeu anteriormente. "Ela dá profundidade e imprevisibilidade, algo que às vezes as jogadoras de meio carecem. Ela é bastante completa porque também tem essa imprevisibilidade."

  • Maiores pontos fortes

    Rosalia Dominguez Barcelona Women 2026-27
    Getty Images

    Descrito pelo técnico do Barcelona, Romeu, como um jogador que "se encaixa perfeitamente" no estilo do clube, há muito do que gostar no jogo de Dominguez

    Ser descrita por Romeu como uma jogadora que "se encaixa perfeitamente" no estilo do Barça e é "completa", tendo ainda apenas 17 anos, diz muito sobre o talento de Dominguez. Sinceramente, é difícil não se empolgar ao falar da qualidade que ela simplesmente transborda.

    A qualidade do seu drible chama atenção imediatamente. Dominguez tem um controle de bola curto maravilhoso, grande habilidade e agilidade, o que a torna difícil de ser marcada pelas defensoras, especialmente quando isso se combina com sua confiança para partir para cima das adversárias. Ela também mantém a cabeça erguida o tempo todo, o que a ajuda a tomar boas decisões na hora de soltar a bola.

    Também vale destacar que, embora tenha a capacidade de fazer arrancadas sinuosas e passar por várias jogadoras, a adolescente tem a inteligência para se envolver bem em um jogo de passes curtos e, apesar de ainda ser tão jovem, não é excessivamente propensa a prender a bola por mais tempo do que deveria. Isso é vital para a forma como Espanha e Barcelona jogam.

    Quando solta a bola, ela pode ser perigosa de várias maneiras. Dominguez encontra bem as companheiras com cruzamentos, tem uma visão em desenvolvimento para o passe em profundidade e também oferece real ameaça de gol, de perto ou de longa distância. Ou pode fazer um passe simples se não houver outra opção. Sua tomada de decisão é impressionante para a idade que tem e ainda vai evoluir.

    Depois, há o trabalho sem a bola de Dominguez. Às vezes, isso pode ser uma área que realmente precisa de melhora entre atacantes jovens, mas não é o caso aqui. A espanhola pressiona bem, trabalha duro e recompõe com verdadeiro vigor, tudo isso sendo um reflexo da humildade que possui, algo que fica ainda mais evidente quando ela fala.

  • Há espaço para melhorar

    Rosalia Dominguez Spain U17 2025
    Getty Images

    Apesar de ainda ter apenas 17 anos, não há muitas fraquezas evidentes no jogo de Dominguez, embora haja áreas em que ele possa melhorar

    Aos 17 anos e com pouca experiência no profissional, Dominguez ainda pode evoluir muito e lapidar ainda mais as qualidades do seu jogo que seriam classificadas como pontos fortes.

    Talvez a principal área de evolução, porém, seja o desenvolvimento do seu pé esquerdo, que é mais fraco. Isso fica especialmente evidente quando ela atua aberta pelos lados, onde as defensoras podem trabalhar para conduzi-la para esse lado mais fraco. Com seus pés rápidos e a capacidade de girar para se livrar das adversárias, ela ainda consegue contornar esse obstáculo, mas isso será mais difícil no futebol profissional, contra oponentes melhores e mais experientes.

    Isso não é um problema tão grande quando Dominguez atua em uma função de meia-atacante, mas, se conseguir trabalhar para ganhar mais confiança e força com o pé esquerdo, isso vai ajudá-la a manter essa imprevisibilidade mesmo à medida que avançar para o futebol do time principal, independentemente da posição.

  • A próxima... Aitana Bonmati?

    Aitana Bonmati Barcelona Women 2025-26
    Getty Images

    Há elementos no jogo de Dominguez que lembram uma jovem Bonmati, e a evolução de sua posição pode acrescentar outra semelhança

    De muitas maneiras, ver Dominguez hoje lembra ver uma Bonmati adolescente, e é a posição mais central em que a vencedora da Bola de Ouro por três vezes atua atualmente que muitos acreditam ser aquela em que a própria Dominguez acabará jogando, em vez de aberta pelos lados.

    Claro, é muito colocar em uma adolescente o peso de ser alguém com potencial para alcançar o nível de uma jogadora do calibre de Bonmati, mas o dinamismo que Dominguez mostra no drible e a capacidade de escapar da marcação em zonas centrais realmente fazem parecer que ela é talhada para uma função como aquela em que Bonmati se destaca hoje.

    No curto prazo, é provável que as oportunidades de Dominguez no Barcelona apareçam pelos lados, especialmente à medida que ela se desenvolve fisicamente e se acostuma com esse lado do jogo profissional, até porque qualquer posse perdida por ela também tem menos chance de resultar em um ataque adversário se acontecer nessas áreas. Ali, ela pode oferecer uma dimensão diferente como uma dribladora direta e determinada que abre caminhos para uma equipe baseada na posse de bola, como Caroline Graham Hansen já faz com enorme competência no Barcelona.

    Talvez Dominguez permaneça como uma jogadora que pode ser utilizada tanto por dentro quanto pelos lados, como Caroline Weir, a internacional escocesa ex-Real Madrid e atualmente no Lyon, com quem a adolescente também se parece. Mas é difícil vê-la neste momento e não enxergar qualidades semelhantes às de Bonmati.

  • O que vem a seguir?

    Rosalia Dominguez Spain U20 2026
    Getty Images

    Enquanto a empolgação em torno de Dominguez cresce, o foco dela está exatamente onde deveria estar, já que busca mais minutos no time principal do Barcelona

    Por enquanto, o próximo passo para Dominguez, como ela mesma disse ao Marca no verão, é "ganhar minutos com o time principal". Isso está acontecendo aos poucos, mas de forma constante. Ela está começando a ter mais contato com esse ambiente da equipe principal e com o jogo em nível profissional, o que vai ajudar muito no seu desenvolvimento.

    Depois disso, o objetivo será causar impacto nesses jogos, produzir grandes momentos, marcar gols e dar assistências. Romeu também mostrou que ela terá a plataforma necessária para fazer isso.

    Agora é difícil olhar além disso, e o bom é que, apesar de alguns meses incríveis, Dominguez também não está fazendo isso. Questionada em uma entrevista ao site da FIFA durante a Copa do Mundo Sub-20 se o torneio principal, a ser disputado no Brasil no próximo verão, já podia estar em seus pensamentos, ela respondeu: “Bem, é uma Copa do Mundo principal. Para mim, isso ainda está longe, mas eu realmente não sei."

    Embora seu talento e potencial possam ser de outro mundo, Dominguez segue com os pés bem fincados no chão. "Se ela continuar com essa humildade e essa ética de trabalho, vai chegar onde quiser", disse Irune Dorado, capitã da Espanha na Euro Sub-19, sobre sua companheira de equipe. É difícil discordar.