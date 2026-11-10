Celia Balf: Muito preocupante. Em hipótese alguma as condições do campo ou problemas de calendário deveriam afetar um jogo em casa nos playoffs de uma das melhores equipes da NWSL, senão a melhor. Toda essa situação é confusa e decepcionante. O Gotham fez bem em reconhecer que o campo não tinha condições de jogo e assumir sua responsabilidade, mas a culpa não é só do clube, certo? Também me incomodou a forma como o Red Bulls lidou com tudo isso. O time ainda vai disputar um amistoso internacional no campo, enquanto o Gotham vai se mudar para Randall's Island para a semifinal.

Alex Labidou: Muito. Acho que isso é emblemático de um problema mais amplo no esporte feminino, e isso precisa mudar. Apesar de toda a conversa sobre a alta nas avaliações de mercado, salários maiores e público crescente, ainda há momentos em que a competição em si parece ficar em segundo plano. O Gotham ter de mudar o local de uma semifinal por causa das condições de seu campo é um exemplo gritante.

Os detalhes do acordo do Gotham para usar o estádio importam na hora de atribuir responsabilidades, mas o estado do gramado no fim de semana passado era inaceitável. E a resposta inicial do Red Bulls, desejando boa sorte ao Gotham antes de chamar atenção para a própria partida, foi constrangedoramente desdenhosa. Depois, o clube disse que havia trabalhado com o Gotham e a NWSL para resolver as preocupações, mas que não podia garantir que os trabalhos solicitados seriam concluídos a tempo. Essa explicação merece ser levada em conta. Ainda assim, não muda o fato de que a ocasião exigia mais cuidado.

As ligas femininas também têm responsabilidade. Acabamos de ver o Atlanta Dream disputar um jogo das finais da WNBA às 12h30 de uma quinta-feira por causa de conflitos na agenda da arena. São os jogos mais importantes da temporada, e garantir locais, preservar as datas dos playoffs e estabelecer planos alternativos viáveis são providências que precisam ser tomadas com bastante antecedência. As circunstâncias não são idênticas, mas os paralelos são preocupantes. Jogadoras e torcedores deveriam estar aproveitando esses momentos, em vez de lidar com as consequências de mais uma corrida para resolver tudo na última hora.

Ruby Naylor: O amistoso do Red Bull marcado para sábado foi o começo do fim, mas o golpe final foi a péssima condição do gramado do Sports Illustrated Stadium durante o jogo do Gotham pelas quartas de final no último domingo. Quem é responsável por manter o gramado do SIS em um padrão profissional tem culpa, assim como todas as pessoas encarregadas dessa equipe. É constrangedor para todos os envolvidos terem deixado o gramado chegar a um ponto em que o Gotham foi multado em $ 10.000 porque a superfície estava muito abaixo do padrão. Reconheço que o Gotham deixará o estádio daqui a uma temporada, mas, até lá, o mínimo é que o clube não tenha de temer uma lesão toda vez que jogar em casa. A equipe trabalhou duro para conquistar a vantagem de jogar em casa nos playoffs, e isso diminuiu muito o quanto ela realmente representa uma «vantagem».