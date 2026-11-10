As quartas de final da National Women's Soccer League tiveram emoção de sobra: Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência, o Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave e, nos minutos finais, um pênalti tirou do Angel City a chance de avançar às semifinais.
Há também a polêmica em torno da qualidade do gramado usado pelo Gotham FC, atual campeão da NWSL. No domingo, o Gotham FC recebeu o Seattle Reign pelas quartas de final em sua casa habitual, o Sports Illustrated Stadium. O gramado estava longe de oferecer condições adequadas de jogo, o que gerou preocupação nas duas equipes. O técnico do Gotham FC, Juan Carlos Amorós, assumiu a responsabilidade pelas condições do campo. Na segunda-feira, a semifinal prevista para o SI Stadium foi transferida para um local menor: o Icahn Stadium, em Randall's Island, na cidade de Nova York.
O estádio tem capacidade para 5.000 pessoas e é usado para eventos amadores e algumas partidas do segundo time do NYCFC.
Ter de deixar um estádio com capacidade para 25.000 pessoas e disputar uma semifinal dos playoffs da NWSL em um local muito menor é um revés para a liga. Enquanto Nova York enfrenta problemas, porém, Washington segue em frente e encontrou uma maneira de marcar sua semifinal para o Audi Field.
O Washington Spirit trabalhou com o DC United, da MLS, para remarcar uma partida de futebol que seria disputada no sábado no Audi Field e, assim, garantir o estádio para o confronto em casa com o Utah Royals. Embora se trate de uma solução para um problema de calendário, e não das condições do gramado, é uma questão de última hora que desvia a atenção do futebol disputado nos playoffs.
Agora, as semifinais começam com apenas quatro equipes na disputa por uma vaga na decisão. O Gotham FC recebe o Kansas City Current, enquanto o Washington Spirit enfrenta o Utah Royals em casa.
As quartas de final deixaram muito a analisar e motivos para acompanhar o que vem pela frente. Na edição de... The Rondo, jornalistas da GOAL compartilham suas opiniões.