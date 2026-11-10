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NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo dos playoffs da NWSL: o fiasco do gramado do Gotham FC é um vexame para a liga? Alguém consegue parar Trinity Rodman? O Utah Royals pode surpreender novamente?

A mudança do Gotham para um local com capacidade para 5 mil espectadores levanta questões para a NWSL, enquanto o Utah busca outra vitória surpreendente e o Angel City lamenta uma eliminação controversa.

Traduzido por

  • As quartas de final da National Women's Soccer League tiveram emoção de sobra: Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência, o Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave e, nos minutos finais, um pênalti tirou do Angel City a chance de avançar às semifinais.

    Há também a polêmica em torno da qualidade do gramado usado pelo Gotham FC, atual campeão da NWSL. No domingo, o Gotham FC recebeu o Seattle Reign pelas quartas de final em sua casa habitual, o Sports Illustrated Stadium. O gramado estava longe de oferecer condições adequadas de jogo, o que gerou preocupação nas duas equipes. O técnico do Gotham FC, Juan Carlos Amorós, assumiu a responsabilidade pelas condições do campo. Na segunda-feira, a semifinal prevista para o SI Stadium foi transferida para um local menor: o Icahn Stadium, em Randall's Island, na cidade de Nova York.

    O estádio tem capacidade para 5.000 pessoas e é usado para eventos amadores e algumas partidas do segundo time do NYCFC.

    Ter de deixar um estádio com capacidade para 25.000 pessoas e disputar uma semifinal dos playoffs da NWSL em um local muito menor é um revés para a liga. Enquanto Nova York enfrenta problemas, porém, Washington segue em frente e encontrou uma maneira de marcar sua semifinal para o Audi Field.

    O Washington Spirit trabalhou com o DC United, da MLS, para remarcar uma partida de futebol que seria disputada no sábado no Audi Field e, assim, garantir o estádio para o confronto em casa com o Utah Royals. Embora se trate de uma solução para um problema de calendário, e não das condições do gramado, é uma questão de última hora que desvia a atenção do futebol disputado nos playoffs.

    Agora, as semifinais começam com apenas quatro equipes na disputa por uma vaga na decisão. O Gotham FC recebe o Kansas City Current, enquanto o Washington Spirit enfrenta o Utah Royals em casa.

    As quartas de final deixaram muito a analisar e motivos para acompanhar o que vem pela frente. Na edição de... The Rondo, jornalistas da GOAL compartilham suas opiniões.

  • Quão preocupante é o fato de o Gotham ter precisado mudar o local de sua partida?

    Gotham FC
    Scoreplay

    O Gotham disputará sua partida da semifinal no Icahn Stadium, com capacidade para 5 mil espectadores, após problemas no Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Muito preocupante. Em hipótese alguma as condições do campo ou problemas de calendário deveriam afetar um jogo em casa nos playoffs de uma das melhores equipes da NWSL, senão a melhor. Toda essa situação é confusa e decepcionante. O Gotham fez bem em reconhecer que o campo não tinha condições de jogo e assumir sua responsabilidade, mas a culpa não é só do clube, certo? Também me incomodou a forma como o Red Bulls lidou com tudo isso. O time ainda vai disputar um amistoso internacional no campo, enquanto o Gotham vai se mudar para Randall's Island para a semifinal.

    Alex Labidou: Muito. Acho que isso é emblemático de um problema mais amplo no esporte feminino, e isso precisa mudar. Apesar de toda a conversa sobre a alta nas avaliações de mercado, salários maiores e público crescente, ainda há momentos em que a competição em si parece ficar em segundo plano. O Gotham ter de mudar o local de uma semifinal por causa das condições de seu campo é um exemplo gritante.

    Os detalhes do acordo do Gotham para usar o estádio importam na hora de atribuir responsabilidades, mas o estado do gramado no fim de semana passado era inaceitável. E a resposta inicial do Red Bulls, desejando boa sorte ao Gotham antes de chamar atenção para a própria partida, foi constrangedoramente desdenhosa. Depois, o clube disse que havia trabalhado com o Gotham e a NWSL para resolver as preocupações, mas que não podia garantir que os trabalhos solicitados seriam concluídos a tempo. Essa explicação merece ser levada em conta. Ainda assim, não muda o fato de que a ocasião exigia mais cuidado.

    As ligas femininas também têm responsabilidade. Acabamos de ver o Atlanta Dream disputar um jogo das finais da WNBA às 12h30 de uma quinta-feira por causa de conflitos na agenda da arena. São os jogos mais importantes da temporada, e garantir locais, preservar as datas dos playoffs e estabelecer planos alternativos viáveis são providências que precisam ser tomadas com bastante antecedência. As circunstâncias não são idênticas, mas os paralelos são preocupantes. Jogadoras e torcedores deveriam estar aproveitando esses momentos, em vez de lidar com as consequências de mais uma corrida para resolver tudo na última hora.

    Ruby Naylor: O amistoso do Red Bull marcado para sábado foi o começo do fim, mas o golpe final foi a péssima condição do gramado do Sports Illustrated Stadium durante o jogo do Gotham pelas quartas de final no último domingo. Quem é responsável por manter o gramado do SIS em um padrão profissional tem culpa, assim como todas as pessoas encarregadas dessa equipe. É constrangedor para todos os envolvidos terem deixado o gramado chegar a um ponto em que o Gotham foi multado em $ 10.000 porque a superfície estava muito abaixo do padrão. Reconheço que o Gotham deixará o estádio daqui a uma temporada, mas, até lá, o mínimo é que o clube não tenha de temer uma lesão toda vez que jogar em casa. A equipe trabalhou duro para conquistar a vantagem de jogar em casa nos playoffs, e isso diminuiu muito o quanto ela realmente representa uma «vantagem».

  • Quem é o favorito após as quartas de final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    O Washington Spirit chegou à final da NWSL nas duas últimas temporadas consecutivas.

    CB: O Washington Spirit teve a melhor atuação entre todas as equipes nas quartas de final. No entanto, não é a primeira vez que o time brilha nos playoffs, chega à final e deixa o título escapar. O Spirit disputou a final nos últimos dois anos, mas não conseguiu conquistar o troféu. Trinity Rodman também não jogava tão bem havia algum tempo. Por isso, levando em conta que o Spirit tem algo a provar depois de deixar escapar o tão cobiçado título nos últimos dois anos, além da fase de Rodman, aposto no Spirit.

    AL: Estou inclinada a apostar no Washington. O Gotham ainda parece ser o time mais forte no papel, mas a confiança e o domínio do Spirit na estreia foram argumentos convincentes. Com Trinity Rodman saudável e em plena forma, o Washington tem uma jogadora capaz de decidir qualquer uma das partidas que restam neste torneio. Será que este finalmente pode ser o ano do time? Depois daquela atuação, há todos os motivos para acreditar que sim.

    RN: Em um torneio eliminatório, defesa e embalo são fundamentais. O Washington Spirit é o único time que chega realmente embalado. Tanto o Gotham quanto o Kansas City avançaram com dificuldade, então terão de trabalhar o aspecto mental mais do que qualquer outra coisa. O Spirit vem de uma partida em que marcou quatro gols contra a equipe que mais vezes conquistou o título da NWSL. Se mantiver esse embalo e continuar eficiente nas finalizações, o título estará em suas mãos. O Utah conquistou merecidamente sua vaga e deve ser levado muito a sério, mas eu NÃO gostaria de enfrentar o Washington Spirit em um Audi Field barulhento depois daquela vitória.

  • Portland decepcionou?

    Portland Thorns

    O Portland Thorns foi eliminado dos playoffs após perder por 4 a 1 para o Spirit.

    CB: Sim. O Washington engoliu o Portland, e sofrer quatro gols depois de passar a temporada inteira com uma defesa bastante sólida foi preocupante. Eu esperava ver Sophia Wilson brilhar nessa partida, mas ela quase não apareceu.

    AL: A derrota para o Washington não foi a surpresa. O que surpreendeu foi a forma como ela aconteceu. Sofrer quatro gols em um jogo de mata-mata expôs uma diferença significativa de qualidade entre as equipes naquele dia. E, por melhor que Sophia Wilson tenha sido nesta temporada, ela apareceu muito pouco nas quartas de final. O Portland precisa encontrar maneiras de fazê-la participar mais desses jogos. Desta vez, sua companheira de Triple Espresso roubou a cena.

    RN: Sim, sofrer quatro gols contra uma equipe com a qual se espera um confronto bastante equilibrado é decepcionante. Quando você sofre um gol logo no começo e depois outro de uma maneira que poderia muito bem ter sido evitada, é MUITO difícil para as atacantes reagirem mentalmente. Por isso, a equipe ficou apática por 35 minutos.

    As substituições no fim do primeiro tempo certamente fizeram diferença e foram escolhas inteligentes, porque, no início do segundo tempo, o Portland parecia ser a melhor equipe. Antes do quarto gol do Spirit, o Thorns teve uma ENORME chance de marcar e deixar o placar em 3 - 2. Se tivesse aproveitado a chance, o jogo estaria em aberto. Mas desperdiçou a oportunidade e sofreu outro gol quase imediatamente. Aquele último gol acabou com qualquer esperança. Depois veio o cartão vermelho, e ninguém mais acreditava. Foi um jogo de dois tempos diferentes, e aquela chance mudou o rumo da partida inteira.

  • Trinity está se credenciando para ser a MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência na vitória do Washington Spirit por 4 a 1 nas quartas de final.

    CB: Ela está na disputa pelo prêmio de melhor jogadora da temporada regular, mas, nos playoffs, dois gols e uma assistência já a colocam no caminho para ser eleita a melhor jogadora dessa fase. O prêmio da temporada regular provavelmente ainda deveria ir para Ashley Sanchez, porque ela marcou 20 gols!

    AL: Ainda acho que Ashley Sanchez é a escolha, apesar de o North Carolina ter ficado por pouco fora dos playoffs. Sua evolução em relação à temporada passada foi enorme e, sem sua produção, o Courage provavelmente teria terminado muito mais perto da parte de baixo da tabela do que da zona de classificação para os playoffs. Dito isso, Trinity Rodman seria uma escolha merecida para o segundo lugar. Sua atuação com dois gols contra Wilson e o Portland Thorns foi mais um lembrete de como ela pode ser perigosa.

    RN: Ela marcou dois gols nas quartas de final, mas o prêmio de melhor jogadora deveria ser dado à melhor atleta da temporada regular. Depois, haveria um prêmio específico para os playoffs. Não acho que ela tenha sido a melhor jogadora da temporada regular, mas, até agora, suas atuações nos playoffs tornaram impossível ignorá-la.

  • O Gotham venceu o Seattle por pouco?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    O Gotham FC venceu o Seattle por 1 a 0 após a defensora Jordyn Bugg, do Reign FC, marcar um gol contra.

    CB: achei a atuação do Gotham razoável. A equipe teve bons momentos, mas também deixou o Seattle vivo no jogo por tempo demais. Nos playoffs, não dá para descartar nenhum time, mas o fato de o Seattle ter perdido por causa de um gol contra provavelmente não é como o Gotham gostaria que fosse sua primeira partida nos playoffs. Com um meio-campo e um ataque tão recheados de talento, a equipe da casa teve muita dificuldade para aproveitar as chances.

    AL: Não. Foi uma vitória taticamente inteligente do Gotham. Sim, o gol veio graças a um gol contra de Jordyn Bugg, mas a equipe abriu o placar cedo e mostrou disciplina defensiva para segurar a vantagem. Seria bom ver mais de Sam Kerr, Jaedyn Shaw e Midge Purce no ataque? Claro. Mas não podemos esquecer que o Seattle é uma equipe muito boa. Há mérito em vencer uma partida de playoff como essa, mesmo quando o ataque não funciona bem.

    RN: Tiveram, com certeza. Não acertaram uma finalização no alvo e, ainda assim, venceram. Algum time já fez isso? Tierna Davidson e Ann-Katrin Berger são incríveis, mas as atacantes não pareceram suficientemente determinadas. Sam Kerr ficou praticamente apagada durante os 90 minutos, e as pontas pareceram ter dificuldade para entrar no jogo. Guro Reiten teve uma boa chance na entrada da área, mas mandou a bola por cima. Depois, Reiten e Midge Purce ficaram diante do gol vazio ao roubarem a bola de Claudia Dickey na linha do meio-campo, mas demoraram a chutar e perderam a oportunidade. Nos últimos 20 minutos, mais ou menos, o Seattle parecia mais perto de marcar. A equipe teve uma ótima chance em que a bola passou rente à trave e marcou um gol anulado por impedimento depois que Davidson fez muito bem em segurar sua corrida. A melhor equipe venceu, mas também contou com a sorte.

  • Utah deve ser temido?

    Utah Royals

    O Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave ao vencer o segundo colocado por 1 a 0 nas quartas de final.

    CB: Estou totalmente na torcida por esse time de Utah. Foram tantos momentos históricos nesta temporada, além de muita humildade e um futebol de qualidade em todos os setores. Defesas ganham campeonatos e, com Mandy McGlynn em grande fase e fazendo defesas de cair o queixo, suas atuações podem levar a equipe longe. Também é animador ver o entrosamento desse time, da defesa, passando pelo meio-campo, até o ataque.

    AL: A vitória de Utah foi impressionante? Sem dúvida. Isso faz da equipe a favorita? Não. O San Diego teve seus altos e baixos, e uma vitória não transforma de repente o Royals no time a ser batido. Mas é preciso reconhecer o que fez um clube que passou tanto tempo perto da parte de baixo da tabela. O Utah conquistou o direito de ser levado a sério, mesmo que eu ainda não esteja pronto para apontá-lo como campeão.

    RN: Sim, todo time nos playoffs deve ser temido. Basta subestimar um adversário para ser eliminado, e foi exatamente o que aconteceu com o San Diego Wave. A equipe não respeitou o Utah o suficiente e pagou por isso. Deveria ter aprendido com a derrota do KC Current para o Gotham no ano passado. Com Mandy McGlynn sendo uma verdadeira muralha no gol e uma defesa sólida com Del Fava, os adversários precisam ser extremamente eficientes nas finalizações para marcar. O Washington Spirit terá de aproveitar as chances de gol que aparecerem, porque o San Diego não fez isso e pagou caro. O Spirit fez exatamente isso contra o Portland, então certamente será um grande confronto.

  • O pênalti marcado contra o Angel City foi uma decisão correta?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper marcou de pênalti contra o Angel City e classificou o Kansas City Current para as semifinais.

    CB: Foi a decisão certa, mas uma forma dura de perder o jogo para o Angel City, especialmente porque a equipe vinha de dez jogos sem perder. Michelle Cooper cobrou muito bem o pênalti e, no fim das contas, uma cotovelada? Não, um empurrão e uma queda clara dentro da área costumam ser suficientes para a maioria dos árbitros marcar o pênalti.

    AL: Sim. Dá para discutir o quanto a decisão foi rigorosa, mas, para mim, o empurrão de Angelina Anderson em Kayla Sharples foi suficiente para justificar o pênalti. Foi mais do que um contato involuntário: o empurrão derrubou Sharples. Não importa se Anderson quis cometer o pênalti ou não. Ela deu ao árbitro motivos para marcá-lo.

    RN: A falta, ou a possível ausência dela, foi daquelas em que, se o árbitro marca em campo, o VAR mantém a decisão. Mas, se não marca, o lance não é suficiente para o VAR pedir a revisão no monitor. Isso dependia inteiramente do tipo de árbitro que comandava a partida, e diz muito sobre o que está errado no futebol hoje. Precisamos de muito mais consistência dos árbitros em geral. É uma forma extremamente dura de sair, especialmente quando o jogo foi muito equilibrado. Não parece ser um resultado justo; a disputa deveria ter ido até a prorrogação e, depois, aos pênaltis. Mas o futebol nunca é justo. Nós sabemos disso.