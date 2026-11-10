As quartas de final da National Women's Soccer League tiveram muita emoção: Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência, o Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave e, claro, um pênalti nos minutos finais tirou do Angel City a chance de avançar às semifinais.
Há também a polêmica envolvendo o Gotham FC por causa da qualidade do gramado da atual equipe campeã da NWSL. No domingo, o Gotham FC recebeu o Seattle Reign pelas quartas de final em seu estádio habitual, o Sports Illustrated Stadium. O gramado estava longe de oferecer condições adequadas de jogo e gerou preocupação nas duas equipes. O técnico do Gotham FC, Juan Carlos Amorós, assumiu a responsabilidade pelas condições do campo. Na segunda-feira, a partida da semifinal que estava marcada para o SI Stadium foi transferida para um local menor, o Icahn Stadium, na Randall's Island, em Nova York.
O estádio comporta 5 mil pessoas e é usado para eventos amadores e algumas partidas do segundo time do NYCFC.
Ter de trocar seu estádio, com capacidade para 25 mil pessoas, por um local muito menor para as semifinais dos playoffs da NWSL é um revés para a liga. Enquanto surgem problemas em Nova York, porém, o Washington segue em frente e encontrou uma maneira de realizar sua semifinal no Audi Field.
O Washington Spirit trabalhou com o DC United, da MLS, para remarcar um jogo de futebol que seria disputado no sábado no Audi e garantir seu estádio para a partida contra o Utah Royals. Embora se trate de uma solução para o calendário, e não para as condições do gramado, é uma polêmica de última hora que desvia a atenção do futebol disputado nos playoffs.
Agora vêm as semifinais, com apenas quatro equipes restantes na disputa por uma vaga na decisão do campeonato. O Gotham FC receberá o Kansas City Current, e o Washington Spirit receberá o Utah Royals.
Há muito a analisar e a esperar depois das quartas de final, e a equipe de jornalistas da GOAL tem algumas opiniões nesta edição de... The Rondo.