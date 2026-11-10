Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
NWSL GFX 1-1GOAL

Rondo dos playoffs da NWSL: O fiasco com o gramado do Gotham FC é um vexame para a liga? Alguém consegue parar Trinity Rodman? O Utah Royals pode conseguir outra vitória surpreendente?

A mudança do Gotham para um local com capacidade para 5 mil pessoas levanta questões para a NWSL, enquanto o Utah busca outra vitória surpreendente e o Angel City lamenta uma eliminação polêmica.

Traduzido por

  • As quartas de final da National Women's Soccer League tiveram muita emoção: Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência, o Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave e, claro, um pênalti nos minutos finais tirou do Angel City a chance de avançar às semifinais.

    Há também a polêmica envolvendo o Gotham FC por causa da qualidade do gramado da atual equipe campeã da NWSL. No domingo, o Gotham FC recebeu o Seattle Reign pelas quartas de final em seu estádio habitual, o Sports Illustrated Stadium. O gramado estava longe de oferecer condições adequadas de jogo e gerou preocupação nas duas equipes. O técnico do Gotham FC, Juan Carlos Amorós, assumiu a responsabilidade pelas condições do campo. Na segunda-feira, a partida da semifinal que estava marcada para o SI Stadium foi transferida para um local menor, o Icahn Stadium, na Randall's Island, em Nova York.

    O estádio comporta 5 mil pessoas e é usado para eventos amadores e algumas partidas do segundo time do NYCFC.

    Ter de trocar seu estádio, com capacidade para 25 mil pessoas, por um local muito menor para as semifinais dos playoffs da NWSL é um revés para a liga. Enquanto surgem problemas em Nova York, porém, o Washington segue em frente e encontrou uma maneira de realizar sua semifinal no Audi Field.

    O Washington Spirit trabalhou com o DC United, da MLS, para remarcar um jogo de futebol que seria disputado no sábado no Audi e garantir seu estádio para a partida contra o Utah Royals. Embora se trate de uma solução para o calendário, e não para as condições do gramado, é uma polêmica de última hora que desvia a atenção do futebol disputado nos playoffs.

    Agora vêm as semifinais, com apenas quatro equipes restantes na disputa por uma vaga na decisão do campeonato. O Gotham FC receberá o Kansas City Current, e o Washington Spirit receberá o Utah Royals.

    Há muito a analisar e a esperar depois das quartas de final, e a equipe de jornalistas da GOAL tem algumas opiniões nesta edição de... The Rondo.

  • Quão preocupante é o fato de o Gotham ter precisado mudar o local da partida?

    Gotham FC
    Scoreplay

    O Gotham disputará sua partida da semifinal no Icahn Stadium, com capacidade para 5 mil espectadores, após problemas no Sports Illustrated Stadium (SIS).

    Celia Balf: Muito preocupante. Em hipótese alguma as condições do campo ou problemas de calendário deveriam afetar uma partida em casa nos playoffs de uma das melhores equipes da NWSL, se não a melhor. Toda essa situação é confusa e decepcionante. O Gotham fez bem em reconhecer que o campo não tinha condições de jogo e assumir sua parte da responsabilidade, mas a culpa não é só do clube, certo? Também me incomodou a forma como os Red Bulls lidaram com tudo isso. Eles ainda vão disputar um amistoso internacional no campo, enquanto o Gotham vai jogar sua semifinal em Randall's Island.

    Alex Labidou: Muito. Acho que isso é sintomático de um problema mais amplo no esporte feminino, e isso precisa mudar. Apesar de toda a conversa sobre o aumento do valor das equipes, os salários maiores e o crescimento do público, ainda há momentos em que a competição em si parece ficar em segundo plano. O Gotham ter de transferir uma semifinal por causa das condições do gramado de seu estádio é um exemplo gritante disso.

    Os detalhes do acordo do Gotham para o uso do estádio importam na hora de atribuir responsabilidades, mas o estado do gramado no fim de semana passado era inaceitável. E a resposta inicial dos Red Bulls, desejando sorte ao Gotham antes de chamar atenção para a própria partida, foi constrangedoramente displicente. Depois, eles disseram que haviam trabalhado com o Gotham e a NWSL para resolver os problemas, mas não podiam garantir que os trabalhos solicitados seriam concluídos a tempo. Essa explicação merece ser reconhecida. Ainda assim, isso não muda o fato de que a ocasião exigia mais cuidado.

    As ligas femininas também têm sua parcela de responsabilidade. Acabamos de ver o Atlanta Dream disputar um jogo das finais da WNBA às 12h30 de uma quinta-feira por causa de conflitos na programação da arena. São os jogos mais importantes da temporada, e é preciso garantir os locais das partidas, proteger as datas dos playoffs e estabelecer planos alternativos viáveis com bastante antecedência. As circunstâncias não são idênticas, mas as semelhanças preocupam. Jogadoras e torcedores deveriam estar aproveitando esses momentos, em vez de lidar com as consequências de mais uma correria de última hora.

    Ruby Naylor: O amistoso dos Red Bulls marcado para sábado foi o começo do fim, mas a gota d’água foi o péssimo estado do gramado do Sports Illustrated Stadium durante a partida do Gotham pelas quartas de final no último domingo. Quem quer que seja responsável por manter o gramado do SIS dentro dos padrões profissionais tem culpa, assim como todas as pessoas encarregadas desse grupo. Permitir que o gramado chegasse a um ponto em que o Gotham fosse multado em US$ 10 mil por causa das condições tão abaixo do padrão é constrangedor para todos os envolvidos. Sei que o Gotham vai deixar o estádio daqui a uma temporada, mas, até lá, o mínimo é que a equipe não tenha de temer uma lesão toda vez que jogar em casa. O Gotham trabalhou duro para conquistar a vantagem de jogar em casa nos playoffs, e isso reduziu bastante o peso dessa “vantagem”.

  • Quem é o favorito após as quartas de final?

    Washington Spirit
    Scoreplay

    O Washington Spirit chegou à final da NWSL nas duas últimas temporadas consecutivas.

    CB: O Washington Spirit teve a melhor atuação entre todas as equipes nas quartas de final. No entanto, não é a primeira vez que o time se destaca nos playoffs, chega à final e acaba deixando o título escapar. O Spirit disputou a final nos últimos dois anos, mas não conseguiu conquistar o troféu. Faz tempo que Trinity Rodman não joga tão bem. Por isso, considerando que o Spirit tem algo a provar após ficar sem o cobiçado título nos últimos dois anos, além da fase de Rodman, minha aposta é no Spirit.

    AL: Estou inclinada a apostar no Washington. O Gotham ainda parece ser a equipe mais forte no papel, mas a confiança e o domínio do Spirit na estreia apresentaram argumentos convincentes. Com Trinity Rodman saudável e em plena forma, o Washington tem uma jogadora capaz de decidir qualquer partida restante neste torneio. Será que este finalmente pode ser o ano do Spirit? Depois daquela atuação, há todos os motivos para acreditar que sim.

    RN: Em torneios eliminatórios, defesa e embalo são fundamentais. A única equipe que chega com um embalo forte é o Washington Spirit. Tanto o Gotham quanto o Kansas City avançaram com dificuldade, então terão de trabalhar o aspecto mental mais do que qualquer outra coisa. O Spirit vem de uma partida em que marcou quatro gols contra a equipe que mais vezes conquistou o Campeonato da NWSL. Se mantiver o embalo e a eficiência nas finalizações, o título só dependerá do Spirit. O Utah conquistou sua vaga por mérito e deve ser levado muito a sério, mas eu NÃO gostaria de enfrentar o Washington Spirit em um Audi Field com a torcida empolgada depois daquela vitória.

  • Portland decepcionou?

    Portland Thorns

    O Portland Thorns foi eliminado dos playoffs após perder por 4 a 1 para o Spirit.

    CB: Sim. O Washington dominou o Portland, e sofrer quatro gols depois de passar a temporada inteira com uma defesa bastante sólida foi preocupante. Eu esperava ver Sophia Wilson brilhar nessa partida, mas ela apareceu muito pouco.

    AL: A derrota para o Washington não foi a surpresa. A maneira como ela aconteceu, sim. Sofrer quatro gols em um jogo de mata-mata expôs uma diferença significativa de qualidade entre as equipes naquele dia. E, por melhor que Sophia Wilson tenha jogado nesta temporada, ela apareceu muito pouco nas quartas de final. O Portland precisa encontrar maneiras de envolvê-la mais nesses jogos. Desta vez, sua companheira do Triple Espresso roubou a cena.

    RN: Sim, sofrer quatro gols contra uma equipe com a qual se espera um confronto bastante equilibrado é decepcionante. Quando você sofre um gol logo no começo e depois outro de uma maneira que poderia muito bem ter sido evitada, é MUITO difícil para as atacantes reagirem mentalmente. Por isso, o time ficou apático por 35 minutos.

    As substituições no fim do primeiro tempo certamente fizeram diferença e foram escolhas acertadas, porque, no início da segunda etapa, o Portland parecia ser o melhor time. Antes do quarto gol do Spirit, o Portland Thorns teve uma chance ENORME de marcar e deixar o jogo em 3 a 2. Se tivesse aproveitado aquela chance, a disputa estaria aberta. Mas desperdiçou a oportunidade e sofreu outro gol quase imediatamente. Aquele último gol acabou com qualquer esperança. Depois veio o cartão vermelho, e ninguém mais acreditava. Os dois tempos foram bem diferentes, e aquela chance mudou o rumo da partida inteira.

  • Trinity está mostrando que merece ser a MVP?

    Trinity Rodman

    Trinity Rodman marcou dois gols e deu uma assistência na vitória do Spirit por 4 a 1 nas quartas de final.

    CB: Ela é candidata ao prêmio de MVP da temporada regular, mas, nos playoffs, dois gols e uma assistência já a colocam no caminho para ser a MVP da fase. O prêmio da temporada regular, porém, provavelmente deveria ir para Ashley Sanchez, porque ela marcou 20 gols!

    AL: Ainda acho que Ashley Sanchez é a escolha, apesar de o North Carolina ter ficado por pouco fora dos playoffs. Sua evolução em relação à temporada passada foi enorme e, sem sua produção ofensiva, o Courage provavelmente teria terminado muito mais perto da parte de baixo da tabela do que da zona de classificação para os playoffs. Dito isso, Trinity Rodman seria uma merecida segunda colocada. Sua atuação com dois gols contra Wilson e o Thorns foi mais um lembrete de como ela pode ser perigosa.

    RN: Ela marcou dois gols nas quartas de final, mas a MVP deveria ser a melhor jogadora da temporada regular, com um prêmio separado para a MVP dos playoffs. Não acho que ela tenha sido a MVP da temporada regular, mas, até agora, suas atuações nos playoffs tornaram impossível ignorá-la.

  • O Gotham venceu o Seattle por pouco?

    Rose Lavelle, Gotham FC
    Getty

    O Gotham FC venceu o Seattle por 1 a 0, após a defensora Jordyn Bugg, do Reign FC, marcar um gol contra.

    CB: Achei a atuação do Gotham razoável. O time teve bons momentos, mas também deixou o Seattle vivo na partida por tempo demais. Em playoffs, não dá para descartar nenhuma equipe, mas vencer graças a um gol contra do Seattle provavelmente não era como o Gotham gostaria de começar sua campanha. Com um meio-campo e um ataque tão recheados de talento, a equipe da casa teve muita dificuldade para aproveitar suas chances.

    AL: Não. Foi uma vitória taticamente inteligente do Gotham. Sim, o gol saiu graças a um gol contra de Jordyn Bugg, mas o time abriu o placar cedo e mostrou disciplina defensiva para preservar a vantagem. Seria bom ver mais de Sam Kerr, Jaedyn Shaw e Midge Purce no ataque? Claro. Mas não podemos esquecer que o Seattle é uma equipe muito boa. Há mérito em vencer um jogo de playoffs assim, mesmo quando o ataque não funciona bem.

    RN: Com toda a certeza. O Gotham não deu nenhum chute no alvo e, ainda assim, venceu. Algum time já fez isso?? Tierna Davidson e Ann-Katrin Berger são incríveis, mas as atacantes não pareceram determinadas o suficiente. Sam Kerr praticamente não apareceu durante os 90 minutos, e as jogadoras pelas pontas pareceram ter dificuldade para entrar no jogo. Guro Reiten teve uma boa oportunidade na entrada da área, mas mandou a bola por cima. Depois, Reiten e Midge Purce ficaram com o gol vazio ao tomarem a bola de Claudia Dickey na linha do meio-campo, mas não chutaram de imediato e perderam a oportunidade. Nos últimos 20 minutos, aproximadamente, o Seattle parecia mais perto de marcar. A equipe teve uma ótima chance em que a bola passou rente à trave e ainda teve um gol anulado por impedimento depois que Davidson soube segurar a própria corrida. O melhor time venceu, mas também contou com a sorte.

  • Utah deve ser temido?

    Utah Royals

    O Utah Royals surpreendeu o San Diego Wave ao vencer o segundo cabeça de chave por 1 a 0 nas quartas de final.

    CB: Estou muito na torcida por esse time de Utah. Foram tantos momentos históricos nesta temporada, acompanhados de muita humildade e de um bom futebol em todos os setores. A defesa ganha campeonatos e, com Mandy McGlynn em grande fase e fazendo defesas de cair o queixo, suas atuações podem levar o time longe. Também é animador ver o entrosamento da equipe, da defesa ao ataque, passando pelo meio-campo.

    AL: A vitória de Utah foi impressionante? Sem dúvida. Isso faz do Royals o favorito? Não. O San Diego tem oscilado, e uma vitória não transforma o Royals, de repente, no time a ser batido. Mas é preciso reconhecer o progresso de um clube que passou tanto tempo perto da parte de baixo da tabela. Utah conquistou o direito de ser levado a sério, mesmo que eu ainda não esteja pronto para apontá-lo como campeão.

    RN: Sim, todo time nos playoffs deve ser temido. No momento em que você subestima um adversário, acaba eliminado, e foi exatamente isso que aconteceu com o San Diego Wave. O time não temeu Utah o suficiente, e isso lhe custou caro. Deveria ter aprendido com a derrota do KC Current para o Gotham no ano passado. Com Mandy McGlynn sendo uma muralha no gol e uma defesa forte com Del Fava, os adversários terão de ser extremamente precisos para marcar. O Washington Spirit precisará converter em gols as oportunidades que tiver, conforme seus gols esperados (xG), porque o San Diego não fez isso e pagou caro. O Spirit fez exatamente isso contra o Portland, então certamente será um grande confronto.

  • O pênalti marcado contra o Angel City foi bem marcado?

    Michelle Cooper

    Michelle Cooper converteu um pênalti contra o Angel City e levou o Kansas City Current às semifinais.

    CB: A decisão foi correta, mas foi uma maneira dura de o Angel City perder o jogo, especialmente porque a equipe vinha de uma sequência de dez partidas sem perder. Michelle Cooper cobrou muito bem o pênalti e, no fim das contas, diante de um empurrão e de uma queda clara na área, a maioria dos árbitros marcaria a infração.

    AL: Sim. Dá para discutir se a decisão foi rigorosa demais, mas, para mim, o empurrão de Angelina Anderson em Kayla Sharples foi suficiente para justificar o pênalti. Foi mais do que um contato acidental: o empurrão derrubou Sharples. Se Anderson pretendia ou não cometer um pênalti, isso não vem ao caso. Ela deu à arbitragem motivos para marcá-lo.

    RN: O lance da falta, se é que houve falta, foi daqueles em que, se a arbitragem marca em campo, o VAR mantém a decisão. Mas, se a falta não é marcada em campo, o lance não é suficiente para o VAR recomendar uma revisão no monitor. Tudo dependia do perfil de quem apitava a partida, o que diz muito sobre o que há de errado com o futebol hoje. Precisamos de muito mais consistência da arbitragem como um todo. É uma maneira extremamente dura de ser eliminado, especialmente em um jogo tão equilibrado. Não parece um resultado justo; a disputa deveria ter ido para a prorrogação e, depois, para os pênaltis, mas o futebol nunca é justo. Sabemos disso.