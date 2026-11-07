Rondo do Decision Day da MLS: o Nashville SC pode fazer história? LA Galaxy e Seattle Sounders vão evitar um desastre nos playoffs?

Pois bem, chegou a hora do Decision Day. Para quem não conhece, é o dia em que todos os jogos da MLS começam ao mesmo tempo, no último dia da temporada regular. No cenário ideal, ainda há muitas combinações possíveis para definir quem vai aos playoffs e de que maneira. O Decision Day deveria ser, bem, decisivo.

Mas, neste ano, talvez falte um pouco de emoção. No Leste, a definição de quem se classifica já está encerrada. No Oeste, ainda há alguma incerteza na disputa pelo wild card, mas, basicamente, a questão é se um ou dois times ficarão de fora na reta final.

Ainda assim, há drama. O Nashville SC igualou o recorde de pontos em uma única temporada na semana passada. Com qualquer resultado diante do FC Cincinnati no sábado, estabelecerá uma nova marca. E, mesmo que o Oeste não esteja tão empolgante, ter vários jogos começando ao mesmo tempo significa que o cenário vai mudar ao longo da noite. Então, como está a situação? E o Decision Day deste ano parece tão decisivo quanto deveria? Os jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.