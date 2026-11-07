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MLS 1-1 GOAL

Rondo do Decision Day da MLS: o Nashville SC pode fazer história? LA Galaxy e Seattle Sounders vão evitar um desastre nos playoffs?

Um recorde de pontos ao alcance, temporadas por um fio e grandes nomes sob pressão: jornalistas da GOAL debatem quem vai se destacar e quem pode ficar pelo caminho no Decision Day da MLS.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Pois bem, chegou a hora do Decision Day. Para quem não conhece, é o dia em que todos os jogos da MLS começam ao mesmo tempo, no último dia da temporada regular. No cenário ideal, ainda há muitas combinações possíveis para definir quem vai aos playoffs e de que maneira. O Decision Day deveria ser, bem, decisivo.

    Mas, neste ano, talvez falte um pouco de emoção. No Leste, a definição de quem se classifica já está encerrada. No Oeste, ainda há alguma incerteza na disputa pelo wild card, mas, basicamente, a questão é se um ou dois times ficarão de fora na reta final.

    Ainda assim, há drama. O Nashville SC igualou o recorde de pontos em uma única temporada na semana passada. Com qualquer resultado diante do FC Cincinnati no sábado, estabelecerá uma nova marca. E, mesmo que o Oeste não esteja tão empolgante, ter vários jogos começando ao mesmo tempo significa que o cenário vai mudar ao longo da noite. Então, como está a situação? E o Decision Day deste ano parece tão decisivo quanto deveria? Os jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição de... The Rondo.

  • O Nashville SC vai bater o recorde de pontos neste fim de semana?

    CF Montreal v Nashville SC
    Getty Images Sport

    Hany Mukhtar tem sido magnífico na temporada de recordes do Nashville.

    Tom Hindle: Por que não?! É claro que, depois de conquistar o Supporters' Shield e igualar um recorde, B.J. Callaghan pode se sentir tentado a poupar alguns jogadores para evitar que algo dê errado. Mas o adversário, o FC Cincinnati, está praticamente garantido na posição que ocupa. O palpite mais seguro, considerando esta temporada? O Nashville sofre um gol e depois protagoniza uma reação intensa nos minutos finais.

    Alex Labidou: Tem sido uma temporada regular em que tudo parece dar certo para o Nashville. Por que isso mudaria no Decision Day? Espero que o Nashville conclua o trabalho no sábado e conquiste o recorde de pontos.

    Ryan Tolmich: Será difícil, já que o Cincinnati terá algo em jogo. Ainda assim, o Nashville é o melhor time da MLS, então seria bobagem apostar contra ele. 

  • Quais dois times da Conferência Oeste vão garantir vagas de wild card?

    Brian Schmetzer
    Getty

    O Seattle Sounders de Brian Schmetzer não deve ser descartado da disputa por uma vaga nos playoffs do Oeste

    TH: Nossa, está apertado. Mas vamos supor que os resultados saiam como deveriam: Seattle e Colorado ficarão com as vagas de wild card, enquanto o LA Galaxy terminará em sétimo lugar. O Minnesota United tem sido magnífico ultimamente, mas precisará de uma ajuda de outros resultados, e o San Jose é um adversário difícil. Nada de milagre para o Minnesota United.

    AL: É difícil decidir, mas também é difícil imaginar Brian Schmetzer e o Seattle Sounders fora dos playoffs. Aposto que o Seattle garantirá uma das vagas. Embora Colorado e LA Galaxy tenham mais talento que Portland, o Timbers tem o confronto mais favorável na última rodada: enfrenta o Austin FC, que ocupa a 14ª posição e não vive boa fase. Por isso, aposto que o Portland também vai se classificar.

    RT: As chances do Seattle são muito pequenas, mas, na verdade, seria um pouco estranho ver os playoffs sem o time. Penso de forma parecida sobre o Galaxy, mas, sejamos sinceros, a Conferência Oeste está uma bagunça, então qualquer um pode se classificar. 

  • Qual das arrancadas na reta final da temporada rumo aos playoffs foi mais impressionante: a da Filadélfia ou a de St. Louis?

    Cavan Sullivan Philadelphia Union MLS 2026
    Getty

    A boa fase de Cavan Sullivan recolocou o Union na briga por uma vaga nos playoffs.

    TH: St. Louis, principalmente porque não havia um caminho claro para o time chegar aos playoffs. Perdeu alguns jogadores importantes, e não parecia que teria liderança suficiente à frente da equipe para levá-la à pós-temporada. Mas um pouco de mágica da diretoria e um ótimo trabalho do técnico garantiram a classificação. A queda de rendimento nas últimas semanas é motivo de preocupação, mas o St. Louis CITY nem deveria estar na disputa. Isso não tira os méritos do Philadelphia Union!

    AL: A história do St. Louis é incrível, mas meu voto vai para o Philadelphia Union. O CITY SC perdeu vários jogadores de destaque, mas também contratou Rafa Navarro, que fez uma grande diferença. O Philadelphia Union conseguiu chegar lá com um orçamento modesto, apostando sobretudo na evolução de seus destaques formados nas categorias de base. Isso dá a vantagem ao Union.

    RT: St. Louis, mas por muito pouco. Em grande parte porque tem um troféu para mostrar, mas também não dá para diminuir o mérito do Union por construir o time em plena temporada com um grupo de adolescentes no comando. As duas equipes merecem admiração, e ninguém vai querer enfrentar nenhuma delas. 

  • Qual jogador está sob mais pressão para ter um bom desempenho?

    Dejan Joveljic
    Getty

    Joveljic deixou o Sporting KC rumo ao Seattle em uma transferência de alto valor neste verão.

    TH: Chegou a hora de mostrar seu valor, Dejan Joveljic. O Seattle Sounders investiu pesado para contratar o atacante do Sporting KC, e é esse tipo de jogo que ele precisa vencer para a equipe.

    AL: Vou escolher dois nomes: Son Heung-min e Antoine Griezmann.

    O ano tem sido decepcionante para Son, que começou a temporada como candidato a MVP e, na opinião de alguns observadores, o segundo melhor jogador da MLS. Ele ficou bem abaixo dessas expectativas. O LAFC enfrenta um Seattle desesperado, e uma derrota pode deixá-lo na temida partida de repescagem. Para um clube ambicioso que já decepcionou nesta temporada, isso é a última coisa de que precisa.

    Griezmann, por sua vez, recolocou o Orlando City em evidência e ajudou a levar a equipe aos playoffs. Agora, ele tem a chance de garantir uma partida de repescagem em casa com uma vitória sobre um New England muito forte. É uma tarefa difícil, mas o ex-astro do Atlético de Madrid já mostrou que pode mudar uma partida com um lance de genialidade.

    RT: Marco Reus. Líder experiente e acostumado a jogos importantes, Reus conduz o Galaxy a mais um grande confronto neste fim de semana. É para momentos assim que se contrata um jogador do seu calibre. Se não decidir a partida por conta própria, ele pode muito bem ajudar quem o fizer. E, se conseguir, tudo ficará bem em Los Angeles. 

  • Falta um pouco de emoção neste dia decisivo?

    LA Galaxy v Seattle Sounders FC
    Getty Images Sport

    O LA Galaxy de Sergi Roberto luta para seguir vivo na disputa pelos playoffs neste sábado.

    TH: Um pouco! Do ponto de vista de quem gosta de emoção, é um pouco decepcionante ver o Leste praticamente definido antes da última rodada. No mundo ideal, e em nome do “equilíbrio”, a MLS estaria um caos absoluto nos últimos dias. Ainda assim, o Oeste deve oferecer emoção suficiente para compensar.

    AL: O Leste não está tão emocionante quanto poderia, mas há muitas histórias interessantes no Oeste. Se o LA Galaxy ficar fora dos playoffs pelo segundo ano consecutivo após conquistar a MLS Cup em 2024, isso pode provocar uma reformulação no clube. O Colorado teria de responder a perguntas difíceis se não se classificar depois de vender Rafa Navarro. E o que acontecerá em Seattle se o Sounders não conseguir a vaga? Isso deve render duas horas eletrizantes no Oeste.

    RT: É... O Leste está relativamente tranquilo, mas o Oeste promete ser uma disputa feroz. O ideal, sim, seria ter caos o dia inteiro, mas o Oeste deve oferecer emoção suficiente para todo mundo. 