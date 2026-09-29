Um já foi, faltam três. A seleção masculina dos EUA, na verdade, fez tudo parecer bem fácil contra o Peru. Era um time jovem jogando com energia e vibração. Dois adolescentes marcaram. E os nomes mais experientes também apresentaram argumentos razoáveis para seguir sendo incluídos. Tyler Adams provou mais uma vez que pode ser o melhor jogador deste grupo. Sebastian Berhalter também segue provando seu valor. Missão cumprida.

E assim a atenção se volta para o Chile, que certamente oferecerá uma ameaça maior. Já faz uma década desde o time que conquistou duas Copas América seguidas. Mas esta ainda é uma equipe decente, que oferecerá bastante qualidade ofensiva. E, se há uma preocupação com a seleção masculina dos EUA, é sua defesa irregular. Podemos ter um jogo mais complicado pela frente.

Mas como está tudo neste momento? A vitória sobre o Peru devolveu a esperança para um programa que precisava de um triunfo convincente? E qual seria um bom resultado contra o Chile? Os escritores da GOAL debatem tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.