Rondo da seleção dos EUA: quão grande foi a vitória sobre o Peru? O que podemos esperar contra o Chile? E Mathis Albert tem potencial para ser estrela?
Um já foi, faltam três. A seleção masculina dos EUA, na verdade, fez tudo parecer bem fácil contra o Peru. Era um time jovem jogando com energia e vibração. Dois adolescentes marcaram. E os nomes mais experientes também apresentaram argumentos razoáveis para seguir sendo incluídos. Tyler Adams provou mais uma vez que pode ser o melhor jogador deste grupo. Sebastian Berhalter também segue provando seu valor. Missão cumprida.
E assim a atenção se volta para o Chile, que certamente oferecerá uma ameaça maior. Já faz uma década desde o time que conquistou duas Copas América seguidas. Mas esta ainda é uma equipe decente, que oferecerá bastante qualidade ofensiva. E, se há uma preocupação com a seleção masculina dos EUA, é sua defesa irregular. Podemos ter um jogo mais complicado pela frente.
Mas como está tudo neste momento? A vitória sobre o Peru devolveu a esperança para um programa que precisava de um triunfo convincente? E qual seria um bom resultado contra o Chile? Os escritores da GOAL debatem tudo isso em mais uma edição de... The Rondo.
Qual é a sua principal conclusão da vitória do Peru?
Tom Hindle: Uma atuação impressionante, que não foi tão dominante quanto o placar sugeriu. A USMNT apostou nos garotos, conseguiu gols de atacantes jovens e também contou com o apoio dos veteranos. No entanto, algo que não deve ser ignorado é que uma equipe melhor teria punido uma defesa muito ruim em alguns momentos. Ainda assim, uma vitória sólida.
Alex Labidou: Os EUA entraram como leves favoritos, mas foi impressionante ver como a equipe atuou com segurança na vitória por 4 a 1 em Orlando. Tendo acompanhado este time por décadas, fora das duas primeiras partidas da Copa do Mundo de 2026, é difícil lembrar de uma equipe americana que tenha jogado com tanta liberdade. Tudo isso é animador porque Mauricio Pochettino apostou majoritariamente nos jovens. E o técnico disse isso ele mesmo: isso aponta para o trabalho positivo dos técnicos da MLS, que estão dando poder a adolescentes formados em casa para serem partes fundamentais de seus elencos.
Ryan Tolmich: Talvez os garotos estejam mais prontos do que pensávamos. Embora tenha havido alguns erros, também houve grandes sinais de incentivo com todos os novos rostos na USMNT. Jogando contra uma boa equipe do Peru, isso foi animador, já que ninguém realmente pareceu estar fora de seu nível neste primeiro teste.
Cavan Sullivan deve ser titular novamente?
TH: Sim. Se esse garoto realmente é a próxima grande esperança, dê a ele o máximo de chances possível para provar isso. Ele foi um pouco disperso contra o Chile, cheio de movimentação e energia, mas sem qualidade. Em resumo, pareceu muito com um adolescente tentando demais. Um árbitro menos tolerante também poderia tê-lo expulsado por uma entrada boba.
AL: Essa é complicada, mas Pochettino tem de escalar Sullivan como titular, mesmo que rode o restante do time. O jogador de 16 anos mostrou alguma promessa, mas, no geral, pareceu muito um adolescente se acostumando ao futebol internacional, que é mais tático e sutil do que um jogo comum da MLS. Passaria a mensagem errada se Sullivan ficasse no banco e não visse muita ação, especialmente se Pochettino optar por um time jovem no duelo de terça-feira.
RT: Contra o Chile? Provavelmente não, simplesmente por causa da programação e do curto intervalo de recuperação. Contra o México? Por que não? Seria um aumento enorme de intensidade, mas, neste momento, qual é o problema? Na pior das hipóteses, é uma boa lição. Na melhor, é uma indicação de que Sullivan está pronto para mais daqui para frente.
Qual jovem estreante te impressionou?
TH: Mathis Albert. Sullivan ficou com as manchetes, mas Albert foi muito mais vivo. E, na falta de expressão melhor, ele simplesmente tenta as jogadas. Vale citar também Julian Hall, que vai precisar render para entrar no radar quando os jogos maiores chegarem.
AL: Justin Ellis e Julian Hall merecem muito crédito e elogios; está claro que eles estão na disputa aqui, mas vale destacar Albert. Não havia muito material dele em nível sênior e, depois de vê-lo por 30 minutos contra o Peru, fica muito óbvio por que o Dortmund vê tanto nele. Ele é direto, tem ótima velocidade e participou de praticamente tudo de positivo que os Estados Unidos fizeram no ataque enquanto esteve em campo. Ele transmite potencial de estrela, e tomara que os torcedores dos Estados Unidos vejam mais dele na terça-feira.
RT: Albert precisou de apenas alguns minutos para deixar sua marca. Em retrospecto, dá para dizer que provavelmente não foi pênalti, já que a falta aconteceu fora da área, mas a jogada foi o que mais animou. Mesmo aos 17 anos, Albert é um jogador que consegue passar pelos adversários e deixá-los desconfortáveis. Isso pode ser um grande trunfo para este grupo da seleção dos Estados Unidos à medida que ele continua se desenvolvendo.
Qual nome consagrado precisa de um grande jogo contra o Chile?
TH: Sem dúvida, tem que ser Yunus Musah. Claramente, ele não estava nas graças de Pochettino no período que antecedeu a Copa do Mundo e, simplesmente, não jogou futebol suficiente nos últimos 12 meses ou mais. Uma atuação decente no meio-campo vai fazer um bem enorme a ele.
AL: Vou com dois aqui: Musah e Auston Trusty. Musah fez muitas coisas boas, mas, infelizmente, por causa de sua situação um tanto delicada com a seleção dos EUA nos últimos dois anos, ele realmente precisa de um grande jogo para consolidar um lugar em uma posição que aparentemente fica mais concorrida a cada dia. Trusty não tem a controvérsia de Musah, mas ele também está em uma disputa muito acirrada por vagas na zaga. Foi apenas mediano no sábado e precisa se impor se quiser garantir um papel ao lado de Chris Richards na defesa.
RT: Ainda precisamos ver mais de Musah e dele, que está recuperando o tempo perdido. Houve alguns momentos positivos contra o Peru, mas não o suficiente para realmente confirmar que Musah está, de fato, de volta. É uma convocação importante para o meio-campista do Milan, e será interessante ver como Pochettino vai usá-lo daqui para frente depois de tê-lo escalado em uma função mais defensiva na última partida.
O que você gostaria de ver contra o Chile?
TH: Um pouco mais de controle. Os EUA foram convincentes contra o Peru, mas bastante irregulares em alguns momentos, além de vulneráveis nos contra-ataques. O Chile é uma equipe melhor, e os EUA vão precisar ter um pouco mais de segurança na posse de bola e ser mais organizados defensivamente se quiserem sair com a vitória.
AL: Mais do mesmo, confiança no ataque e atuação segura. O Chile é uma equipe mais forte do que o Peru e tem jogadores mais experientes do que os EUA. Se o time de Pochettino entrar com tudo, especialmente com um grupo mais jovem, isso pode sinalizar que a troca de geração realmente chegou e que as vagas por todo o campo estão em disputa.
RT: Mais do mesmo. Deixem esses garotos jogarem, errarem e crescerem. Não houve erros demais contra o Peru, mas eles vão acontecer, porque é naturalmente assim que jogadores adolescentes atuam. É melhor aprender com esses erros agora do que na Copa Ouro ou nas Olimpíadas, então deixe mais alguns deles jogarem minutos importantes nesta partida e veja o que acontece.