O cenário agora está um pouco mais claro.

Mauricio Pochettino ainda é o técnico da seleção dos EUA, mas, na prática, já não é. Agora, começa a surgir uma ideia de como a seleção poderá ficar nos dias seguintes à sua saída. Para começar, segundo relatos, Pep Guardiola, apontado como um dos principais candidatos a substituir Poch, não está disponível, pois precisa passar um ano longe da função de técnico.

E é justo, Pep. Ele tem esse direito. E agora? Bem, ainda há outros nomes na disputa (B.J. Callaghan, alguém?). Além disso, Poch ainda tem mais um jogo com que se preocupar. É verdade que os EUA não tiveram dificuldade para vencer o Haiti na partida de ida das quartas de final da Liga das Nações. Mas ainda há outro jogo pela frente.

Agora que a era Poch está em seus últimos dias, que balanço fazer desse período? E de sua passagem como um todo? Se Guardiola realmente não estiver disponível, para onde os EUA devem olhar? Jornalistas da GOAL analisam tudo em mais uma edição do... Rondo.