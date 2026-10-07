Tom Hindle: Esse futebol pode ser bem truncado, e tudo bem às vezes! Foi um jogo um pouco miserável para quem gosta de ver futebol de verdade (as duas equipes somaram apenas quatro finalizações no alvo). Ainda assim, os EUA conseguiram a vitória apesar de não terem jogado um futebol muito convincente, o que não é ruim de forma alguma.

Ryan Tolmich: Jogos de seleções podem ser muito difíceis, e isso vai ser normal. Os dois primeiros jogos foram empolgantes. O terceiro foi desequilibrado. Este foi apertado, físico e, às vezes, francamente feio. Ainda assim, os EUA venceram. Para os veteranos, isso é algo importante no currículo. Para os novatos, foi uma lição, e perfeita, considerando o quão bom foi o restante do período de treinos.

Alex Labidou: Se você tivesse me dito que uma seleção dos EUA tão jovem faria quatro de quatro contra Peru, Chile, México e Canadá, e jogaria um futebol em grande parte impressionante ao longo do caminho, eu teria ficado surpreso.

O primeiro período de treinos depois de uma Copa do Mundo muitas vezes parece um recomeço, com técnicos apresentando novos talentos ou novos treinadores começando a implementar suas ideias. É por isso que manter Pochettino foi tão importante: ele agora tem o tempo necessário para estabelecer totalmente sua abordagem desde o início de um ciclo de Copa do Mundo. Nas últimas duas semanas, vimos isso engrenar, mesmo que a final cautelosa contra o Canadá tenha exigido mais garra.