Quatro jogos, quatro vitórias, missão cumprida, certo? Ceeerto? É difícil encontrar muita coisa para criticar no período ampliado da seleção dos EUA entre setembro e outubro. O técnico Mauricio Pochettino correu alguns riscos aqui, convocando um monte de garotos, deixando alguns nomes importantes de fora e escolhendo um elenco que parecia mais voltado ao desenvolvimento dos jogadores do que a vencer alguma coisa.
No fim das contas, ele fez a escolha certa o tempo todo. Os garotos impressionaram demais. Julian Hall marcou em seus três primeiros jogos pela seleção dos EUA. Cavan Sullivan mostrou que está pronto para entrar em ação imediatamente. E os suspeitos de sempre, Chris Richards, Tyler Adams e Antonee Robinson, todos fizeram a sua parte. Sim, são amistosos. Não, eles não valem realmente nada. Mas Pochettino aprendeu algumas coisas aqui e, com longos quatro anos pela frente até a próxima Copa do Mundo, isso parece muito com sucesso.
Mas alguma coisa mudou? Os EUA vão parecer diferentes em novembro? E, se houvesse um jogo de futebol realmente importante amanhã, como seria o melhor time de Pochettino? Os redatores da GOAL explicam em mais uma edição de... The Rondo.