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Rondo 1-1GOAL

Rondo da seleção dos EUA: este foi o melhor período de Mauricio Pochettino? Cavan Sullivan está pronto para ser titular em tempo integral? E qual titular da Copa do Mundo vê sua posição ameaçada?

Pochettino aprendeu muita coisa com um movimentado período de treinos no outono e se deu muitos bons problemas para resolver daqui para frente.

Thomas Hindle e Ryan Tolmich
Traduzido por

  • Quatro jogos, quatro vitórias, missão cumprida, certo? Ceeerto? É difícil encontrar muita coisa para criticar no período ampliado da seleção dos EUA entre setembro e outubro. O técnico Mauricio Pochettino correu alguns riscos aqui, convocando um monte de garotos, deixando alguns nomes importantes de fora e escolhendo um elenco que parecia mais voltado ao desenvolvimento dos jogadores do que a vencer alguma coisa.

    No fim das contas, ele fez a escolha certa o tempo todo. Os garotos impressionaram demais. Julian Hall marcou em seus três primeiros jogos pela seleção dos EUA. Cavan Sullivan mostrou que está pronto para entrar em ação imediatamente. E os suspeitos de sempre, Chris Richards, Tyler Adams e Antonee Robinson, todos fizeram a sua parte. Sim, são amistosos. Não, eles não valem realmente nada. Mas Pochettino aprendeu algumas coisas aqui e, com longos quatro anos pela frente até a próxima Copa do Mundo, isso parece muito com sucesso.

    Mas alguma coisa mudou? Os EUA vão parecer diferentes em novembro? E, se houvesse um jogo de futebol realmente importante amanhã, como seria o melhor time de Pochettino? Os redatores da GOAL explicam em mais uma edição de... The Rondo.

  • Principal lição do jogo contra o Canadá?

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    Icon Sportswire

    Pochettino levou a seleção masculina dos Estados Unidos à quarta vitória consecutiva na noite de terça-feira.

    Tom Hindle: Esse futebol pode ser bem truncado, e tudo bem às vezes! Foi um jogo um pouco miserável para quem gosta de ver futebol de verdade (as duas equipes somaram apenas quatro finalizações no alvo). Ainda assim, os EUA conseguiram a vitória apesar de não terem jogado um futebol muito convincente, o que não é ruim de forma alguma.

    Ryan Tolmich: Jogos de seleções podem ser muito difíceis, e isso vai ser normal. Os dois primeiros jogos foram empolgantes. O terceiro foi desequilibrado. Este foi apertado, físico e, às vezes, francamente feio. Ainda assim, os EUA venceram. Para os veteranos, isso é algo importante no currículo. Para os novatos, foi uma lição, e perfeita, considerando o quão bom foi o restante do período de treinos.

    Alex Labidou: Se você tivesse me dito que uma seleção dos EUA tão jovem faria quatro de quatro contra Peru, Chile, México e Canadá, e jogaria um futebol em grande parte impressionante ao longo do caminho, eu teria ficado surpreso.

    O primeiro período de treinos depois de uma Copa do Mundo muitas vezes parece um recomeço, com técnicos apresentando novos talentos ou novos treinadores começando a implementar suas ideias. É por isso que manter Pochettino foi tão importante: ele agora tem o tempo necessário para estabelecer totalmente sua abordagem desde o início de um ciclo de Copa do Mundo. Nas últimas duas semanas, vimos isso engrenar, mesmo que a final cautelosa contra o Canadá tenha exigido mais garra.

  • Qual jovem mais te impressionou?

    Cavan Sullivan, USMNT
    Getty

    Com algumas atuações empolgantes, Sullivan provou que está pronto para um papel mais importante com a camisa dos Estados Unidos.

    TH: Sullivan, com certa folga. Hall foi uma presença vibrante e mostrou muita versatilidade atuando tanto aberto quanto pelo meio. Mas Sullivan simplesmente está muito acima dos demais. Está pronto.

    RT: Ao longo de toda a preparação? Hall obviamente merece ser mencionado, mas Sullivan também. Não foi só pela forma como jogou, mas por como lidou com tudo isso. Com os holofotes sobre ele de uma maneira diferente da dos outros novatos, aparentemente tirou tudo isso de letra e, no fim, elevou seu nível à altura da ocasião. Sua qualidade era evidente, mas nesta preparação aprendemos mais sobre sua mentalidade.

    AL: Sullivan, com facilidade. Mas Brooklyn Raines e Mathis Albert também merecem menção, mesmo que Albert tenha feito um jogo discreto contra o Canadá.

    A melhor função de Raines ainda é uma questão em aberto: ele é um meio-campista de área a área ou mais um volante destruidor no estilo de Tyler Adams? De qualquer forma, seu valor é claro. E o potencial de Albert é tão alto quanto o de qualquer outro no grupo de jogadores dos EUA.

  • Qual titular da Copa do Mundo deveria se preocupar com sua posição?

    Sergino Dest, USMNT
    GOAL

    Sergino Dest impressionou na Copa do Mundo, mas o surgimento de Alex Freeman na lateral direita colocará sua vaga sob ameaça

    TH: Todo mundo que não se chama Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson ou Folarin Balogun. SIM, estamos incluindo Christian Pulisic nessa lista. Este é um grupo muito bom agora e, mesmo que a seleção dos EUA não tenha tanta profundidade, Pochettino tem de 16 a 20 jogadores com os quais pode contar quando os jogos começarem a valer alguma coisa. Isso não é pouca coisa.

    RT: A vaga de titular de Sergino Dest está em grande risco. Alex Freeman agora está consolidado na lateral direita, e dá para argumentar que ele agora é um dos melhores jogadores da equipe. Enquanto isso, a nova geração tem vários pontas empolgantes que podem ocupar o lugar que Dest tinha no time titular da Copa do Mundo. Dest não vai a lugar nenhum porque seu jogo é insubstituível, mas agora provavelmente é visto como uma opção de banco, não como titular.

    AL: Neste momento, o gol parece ser a única posição de titular ainda em aberto. Matt Freese jogou apenas um tempo durante este período de treinos, enquanto vários de seus reservas impressionaram, com Diego Kochen em particular.

    Além disso, as questões maiores dizem respeito à hierarquia do elenco. Ricardo Pepi ainda tem garantida a vaga de centroavante número 2 depois do grande período de treinos de Julian Hall? Isso deve tornar o período de treinos de novembro especialmente interessante.

  • Este foi o melhor período de treinos de Mauricio Pochettino?

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    Icon Sportswire

    Pochettino ampliou seu grupo de jogadores durante o período de treinos de outubro e agora se vê com muito mais opções.

    TH: De longe. A Copa do Mundo meio que existe em um universo próprio. Sim, havia um plano. Sim, havia um bom ambiente. Sim, os EUA tiveram um bom desempenho. Mas aquilo foi fogo de palha de uma convocação. Isso realmente não importa mais. Isso aqui, porém, importa muito. Ampliar o grupo de jogadores de forma adequada e vencer quatro jogos? Bingo.

    RT: Em muitos aspectos, sim. Os resultados são os resultados, e obviamente importam. O que importa mais é o progresso. Não houve período de adaptação nem muitas dores de crescimento para os novatos, o que significa que Pochettino acertou em tudo. Ele teve as ideias certas para os jogadores certos no momento certo, e é por isso que os resultados foram como foram.

    AL: Eu não chamaria de sua melhor convocação, mas foi definitivamente a mais divertida. Dava para perceber isso até de longe, pelas coletivas e entrevistas pós-jogo.

    Pochettino construiu sua reputação desenvolvendo jovens talentos, desde os tempos de Southampton até seu trabalho com Cole Palmer no Chelsea. Com 13 dos jovens americanos mais promissores à disposição, ele tinha muito material para trabalhar. Dava para ver seu entusiasmo na disposição de ajustar sua tática para envolver os jogadores.

    A primeira convocação após uma Copa do Mundo costuma ser apenas uma nota de rodapé. Esta pareceu um alicerce importante para o argentino.

  • Se a seleção dos EUA masculina tivesse um jogo de vitória obrigatória amanhã e todos estivessem em forma, qual seria o seu XI inicial?

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    STEINSIEK.CH

    Vários jogadores importantes podem ver suas posições ameaçadas

    TH: Lá vai... Matt Freese (por pouco), Antonee Robinson, Auston Trusty, Chris Richards, Alex Freeman; Tyler Adams, Weston McKennie, Gio Reyna; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Cavan Sullivan. É duro deixar Malik Tillman e Julian Hall fora.

    RT: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Balogun, Sullivan.

    AL: Essa é difícil, mas lá vai: Freese, Robinson, Trusty, Richards, Freeman; Adams, Berhalter, Tillman; Pulisic, Balogun, Dest.